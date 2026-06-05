Названы главные конкуренты российского Aurus Senat

Отечественный люксовый бренд Aurus представил на ПМЭФ товарную версию своего обновлённого флагмана Senat. Теперь автомобиль доступен не только государственным органам через госзакупки, но и частным клиентам. Мы внимательно изучили все предложения в этом уникальном сегменте рынка и рассказываем, с какими моделями новому Aurus предстоит бороться за средства состоятельных покупателей.

© Hongqi

Представительский класс — территория автомобильного рынка, на которой привычные аргументы в пользу выбора той или иной модели не работают. Расход топлива, удобство и практичность отходят на второй план — покупатели таких моделей инвестируют в репутацию марки и определённую систему ценностей.

В 2026 году этот сегмент российского рынка представлен пятью принципиально разными концепциями премиальных седанов: от традиционных британских и немецких марок до дерзких дебютантов из Поднебесной.

Каждый из них заслуживает внимательного изучения в поиске ответа на вопрос: что же купить в 2026 году, если у вас есть несколько десятков миллионов рублей и непреодолимое желание потратить их именно на автомобиль?

Aurus Senat — скрепа на четырёх колёсах

Aurus Senat существует в единственном актуальном поколении, обновлённый вариант которого и был представлен на ПМЭФ. Рестайлинговый автомобиль получил переработанные переднюю и заднюю часть кузова, где поменялись оптика и бамперы, решётка радиатора и капот, а также крышка багажника.

© Aurus

Производитель также доработал 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, подвеску, тормозную систему и немного изменил двигатель, хотя в целом гибридная силовая установка на базе 4,4-литрового V8 суммарной мощностью 598 л. с. осталась прежней. Как и полный привод.

© Aurus

Колёсная база в 3 300 мм обеспечивает заднему ряду пространство, сопоставимое с Rolls-Royce Phantom. Отделка выполнена из материалов российского производства — натуральной кожи и древесины ценных пород.

© Aurus

Мультимедийная система NAMI MM-System разработана специально для платформы Aurus. Обновление затронуло не только медиакомплекс, получивший более крупный экран, но и другие элементы интерьера. Так, здесь новые передняя панель, центральная консоль и центральный тоннель, а также руль, дверные карты и ряд других мелочей.

© Aurus

Стоимость нового седана Aurus Senat в России варьируется от 42 до 67 миллионов рублей в зависимости от комплектации и исполнения. Цены на удлинённые модификации Senat Long и Limousine, по данным autonews.ru, могут варьироваться от 117 до 150 миллионов рублей. Причём частным клиентам доступна и бронированная версия с защитой VR10 — естественно, она самая дорогая. Кстати, Aurus один из двух автомобилей в нашем обзоре, который продаётся с официальной гарантией от производителя.

Rolls-Royce Ghost Series II — эталон сегмента

Rolls-Royce Ghost второго поколения вышел в 2020 году, принципиально переосмыслив концепцию модели. Вместо парадной торжественности — «пост-люкс», как определяет его сам производитель. То есть роскошь через лаконизм и качество материалов, а не через нагромождение ярких деталей.

© Rolls-Royce

В 2024 году Ghost прошёл через рестайлинг по стандартному сценарию с новой оптикой и переработанными бамперами, а в салоне центральная консоль лишилась физических кнопок в пользу сенсорной панели от стойки до стойки, скрывающей цифровую приборку и новую мультимедиа.

Технически автомобиль остался без изменений. Под капотом — V12 объёмом 6,75 литра мощностью 571 л. с. в стандартной версии и 600 л. с. в исполнении Black Badge. Это единственный атмосферный мотор подобного объёма, сохранившийся в классе, поскольку Rolls-Royce принципиально отказывается от гибридных схем для Ghost, считая их несовместимыми с концепцией «Magic Carpet Ride» — фирменным термином для описания исключительной плавности хода.

© Rolls-Royce

Платформа Architecture of Luxury на основе алюминиевой пространственной рамы обеспечивает жёсткость при минимальной массе. Модель имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод.

Ghost доступен в двух вариантах колёсной базы: стандартной (3 295 мм) и удлинённой (3 512 мм). Последняя предлагает задним пассажирам уровень простора, приближающийся к Phantom. Выбор вариантов отделки фактически безграничен: согласно данным производителя, до 98% клиентов заказывают машину в индивидуальной конфигурации.

© Rolls-Royce

В Россию Ghost Series II поставляется исключительно по параллельному импорту — официальные поставки Rolls-Royce прекращены с 2022 года. Бывшие официальные дилеры продолжают работу, но без прямых контрактов с Гудвудом. Цены на новые автомобили 2025 года варьируются от 55 до 80 миллионов рублей в зависимости от версии и опций. По стоимости и статусу это ближайший конкурент российскому Aurus Senat.

Bentley Flying Spur — аристократический спорт

Bentley Flying Spur третьего поколения дебютировал в 2019 году, и совсем недавно прошёл существенное обновление, которое привело внешний облик седана в соответствие с двухдверными Bentley Continental GT. И теперь это первый седан Bentley без сдвоенных фар с 1962 года!

© Bentley

Полноприводный Flying Spur S оснащается гибридной силовой установкой Ultra Performance Hybrid, сочетающей 4,0-литровый V8 битурбомотор с интегрированным в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач электромотором. Суммарная отдача составляет 680 л. с., крутящий момент — 930 Нм, разгон до 100 км/ч — 3,7 секунды, максимальная скорость — 307 км/ч, что делает Bentley самым динамичным автомобилем в обзоре.

© Bentley

Марка позиционирует Flying Spur как «четырёхдверный Gran Turismo»: подвеска настроена агрессивнее, рулевое управление информативнее, режимы езды охватывают диапазон от Comfort до Sport. При этом Mulliner — высшее исполнение — предлагает уровень отделки, не уступающий конкурентам: кожа наппа, шпон экзотических пород, персонализированные вышивки на подголовниках.

© Bentley

Габариты Flying Spur скромнее, чем у остальных моделей обзора, но для тех, кто ездит за рулём, а не исключительно сзади, это достоинство.

© Bentley

В России пока нет обновлённых машин, а дорестайлинговый автомобиль поставляется только по параллельному импорту. Версия V8 предлагается по цене 40–45 миллионов рублей, гибридные исполнения Speed и Mulliner — от 50 до 53 миллионов. Сколько будут стоить обновлённые варианты Flying Spur — неизвестно.

Hongqi Golden Sunflower Guoya — амбициозный дебютант

Hongqi Guoya — самая молодая модель обзора и самая необычная по истории происхождения. Автомобиль относится к линейке Golden Sunflower — суббренду внутри бренда Hongqi, чья история восходит к государственным лимузинам для высшего руководства КНР. Премьера Guoya на российском рынке состоялась 28 мая 2026 года в московском музее Гаража особого назначения на ВДНХ — знаковое место для «государственного» автомобиля.

© Hongqi

На российский рынок модель выходит в двух исполнениях: с 3,0-литровым V6 битурбомотором мощностью 380 л. с. и с турбированным 4,0-литровым V8 мощностью 476 л. с. Оба мотора работают в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Как заявляет Hongqi, двигатели V8 разработаны на основе 60-летнего опыта создания агрегатов для государственных лимузинов и адаптированы для массовой версии.

© Hongqi

Внешность Guoya сочетает ретростилистику — округлые фары в старомодной оправе, массивная хромированная решётка — с современной интерпретацией отсылок к китайской культуре. В интерьере использована кожа наппа и натуральное дерево из северных регионов Китая.

© Hongqi

Cтартовая цена — 27,7 миллиона рублей за версию V6, топовое исполнение с V8 оценено 31,7 милллиона. Автомобили поставляются официально и только под заказ со стандартным сроком поставки два месяца, индивидуальная отделка увеличивает время ожидания. И, кстати, Guoya — второй автомобиль в нашем обзоре, на который есть официальная заводская гарантия на территории РФ.

© Hongqi

Это самый бюджетный седан в подборке и самый необычный — отличный вариант, чтобы выделиться на фоне вездесущих Rolls-Royce, Bentley и Mercedes-Maybach.

Mercedes-Maybach S-Class — золотой стандарт

Mercedes-Maybach S-Class второго поколения на платформе W223 присутствует на рынке с 2021 года и в 2026 году пережил обновление, которое сказалось на оформлении кузова и салона. Появились новые фары, бамперы, колёса и решётка радиатора, а внутри — передняя панель SuperScreen с тремя дисплеями, а также существенно переработанная бортовая электроника с расширенным функционалом.

© Mercedes-Benz

Модельный ряд включает несколько вариантов: S 580 с битурбомотором V8 4,0 и «мягким» гибридом суммарной мощностью 537 л. с., 585-сильный подключаемый гибрид S 580 e with EQ Hybrid Technology с 3,0-литровым рядным шестицилиндровым мотором, S 680 с «мягким» 612-сильным гибридом на основе мотора V8 4,0 для Европы и 612-сильным 6,0-литровым V12 для США и Китая.

© Mercedes-Benz

Все версии оснащаются 9-ступенчатым автоматом 9G-Tronic и полным приводом 4Matic с задним смещением. Подвеска в топовых исполнениях обеспечивает плавность хода, сопоставимую с Rolls-Royce.

© Mercedes-Benz

Цены на российском рынке стартуют от 28 миллионов рублей и достигают 34 миллионов в зависимости от версии и комплектации. Это делает Mercedes-Maybach S-Class наиболее доступным предложением в данном обзоре, хотя полностью «упакованные» экземпляры с топовыми моторами и оснащением пакетами Manufaktur легко пробивают отметку в 40–45 миллионов рублей.

© Mercedes-Benz

Выбор на любой вкус

Выбор между этими пятью автомобилями — это выбор системы ценностей, а не технических характеристик. Aurus Senat — единственная машина, чья покупка является в том числе политическим высказыванием; он же предлагает полностью отечественный сервис без рисков, связанных с санкционным давлением.

Rolls-Royce Ghost — это бескомпромиссный эталон, за которым стоит столетие традиций. Параллельный импорт не отменяет репутацию, однако усложняет обслуживание. Bentley Flying Spur выбирают те, кто хочет ехать сам: это единственная модель обзора, в которой водительское место столь же значимо, как и задний диван. Hongqi Guoya — пока открытый вопрос для российского рынка, с впечатляющей серьёзностью намерений и ценой, которая выглядит агрессивно даже по меркам сегмента.

Mercedes-Maybach S-Class обеспечивает наилучшее соотношение официального статуса и доступности — в этом классе понятие «доступность» условно, но цена на фоне конкурентов говорит сама за себя.

Ни один из этих автомобилей не предназначен для того, чтобы просто ездить. Все они — инструменты для формирования впечатлений. Разница лишь в том, чьих именно — самого владельца, его пассажиров или тех, кто наблюдает за ними со стороны.