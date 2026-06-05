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Не только Rolls-Royce: названы главные конкуренты российского Aurus Senat

Максим Вершинин

Отечественный люксовый бренд Aurus представил на ПМЭФ товарную версию своего обновлённого флагмана Senat. Теперь автомобиль доступен не только государственным органам через госзакупки, но и частным клиентам. Мы внимательно изучили все предложения в этом уникальном сегменте рынка и рассказываем, с какими моделями новому Aurus предстоит бороться за средства состоятельных покупателей.

Названы главные конкуренты российского Aurus Senat
© Hongqi

Представительский класс — территория автомобильного рынка, на которой привычные аргументы в пользу выбора той или иной модели не работают. Расход топлива, удобство и практичность отходят на второй план — покупатели таких моделей инвестируют в репутацию марки и определённую систему ценностей.

В 2026 году этот сегмент российского рынка представлен пятью принципиально разными концепциями премиальных седанов: от традиционных британских и немецких марок до дерзких дебютантов из Поднебесной.

Каждый из них заслуживает внимательного изучения в поиске ответа на вопрос: что же купить в 2026 году, если у вас есть несколько десятков миллионов рублей и непреодолимое желание потратить их именно на автомобиль?

Aurus Senat — скрепа на четырёх колёсах

Aurus Senat существует в единственном актуальном поколении, обновлённый вариант которого и был представлен на ПМЭФ. Рестайлинговый автомобиль получил переработанные переднюю и заднюю часть кузова, где поменялись оптика и бамперы, решётка радиатора и капот, а также крышка багажника.

© Aurus

Производитель также доработал 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, подвеску, тормозную систему и немного изменил двигатель, хотя в целом гибридная силовая установка на базе 4,4-литрового V8 суммарной мощностью 598 л. с. осталась прежней. Как и полный привод.

© Aurus

Колёсная база в 3 300 мм обеспечивает заднему ряду пространство, сопоставимое с Rolls-Royce Phantom. Отделка выполнена из материалов российского производства — натуральной кожи и древесины ценных пород.

© Aurus

Мультимедийная система NAMI MM-System разработана специально для платформы Aurus. Обновление затронуло не только медиакомплекс, получивший более крупный экран, но и другие элементы интерьера. Так, здесь новые передняя панель, центральная консоль и центральный тоннель, а также руль, дверные карты и ряд других мелочей.

© Aurus

Стоимость нового седана Aurus Senat в России варьируется от 42 до 67 миллионов рублей в зависимости от комплектации и исполнения. Цены на удлинённые модификации Senat Long и Limousine, по данным autonews.ru, могут варьироваться от 117 до 150 миллионов рублей. Причём частным клиентам доступна и бронированная версия с защитой VR10 — естественно, она самая дорогая. Кстати, Aurus один из двух автомобилей в нашем обзоре, который продаётся с официальной гарантией от производителя.

Rolls-Royce Ghost Series II — эталон сегмента

Rolls-Royce Ghost второго поколения вышел в 2020 году, принципиально переосмыслив концепцию модели. Вместо парадной торжественности — «пост-люкс», как определяет его сам производитель. То есть роскошь через лаконизм и качество материалов, а не через нагромождение ярких деталей.

© Rolls-Royce

В 2024 году Ghost прошёл через рестайлинг по стандартному сценарию с новой оптикой и переработанными бамперами, а в салоне центральная консоль лишилась физических кнопок в пользу сенсорной панели от стойки до стойки, скрывающей цифровую приборку и новую мультимедиа.

Технически автомобиль остался без изменений. Под капотом — V12 объёмом 6,75 литра мощностью 571 л. с. в стандартной версии и 600 л. с. в исполнении Black Badge. Это единственный атмосферный мотор подобного объёма, сохранившийся в классе, поскольку Rolls-Royce принципиально отказывается от гибридных схем для Ghost, считая их несовместимыми с концепцией «Magic Carpet Ride» — фирменным термином для описания исключительной плавности хода.

© Rolls-Royce

Платформа Architecture of Luxury на основе алюминиевой пространственной рамы обеспечивает жёсткость при минимальной массе. Модель имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод.

Ghost доступен в двух вариантах колёсной базы: стандартной (3 295 мм) и удлинённой (3 512 мм). Последняя предлагает задним пассажирам уровень простора, приближающийся к Phantom. Выбор вариантов отделки фактически безграничен: согласно данным производителя, до 98% клиентов заказывают машину в индивидуальной конфигурации.

© Rolls-Royce

В Россию Ghost Series II поставляется исключительно по параллельному импорту — официальные поставки Rolls-Royce прекращены с 2022 года. Бывшие официальные дилеры продолжают работу, но без прямых контрактов с Гудвудом. Цены на новые автомобили 2025 года варьируются от 55 до 80 миллионов рублей в зависимости от версии и опций. По стоимости и статусу это ближайший конкурент российскому Aurus Senat.

Bentley Flying Spur — аристократический спорт

Bentley Flying Spur третьего поколения дебютировал в 2019 году, и совсем недавно прошёл существенное обновление, которое привело внешний облик седана в соответствие с двухдверными Bentley Continental GT. И теперь это первый седан Bentley без сдвоенных фар с 1962 года!

© Bentley

Полноприводный Flying Spur S оснащается гибридной силовой установкой Ultra Performance Hybrid, сочетающей 4,0-литровый V8 битурбомотор с интегрированным в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач электромотором. Суммарная отдача составляет 680 л. с., крутящий момент — 930 Нм, разгон до 100 км/ч — 3,7 секунды, максимальная скорость — 307 км/ч, что делает Bentley самым динамичным автомобилем в обзоре.

© Bentley

Марка позиционирует Flying Spur как «четырёхдверный Gran Turismo»: подвеска настроена агрессивнее, рулевое управление информативнее, режимы езды охватывают диапазон от Comfort до Sport. При этом Mulliner — высшее исполнение — предлагает уровень отделки, не уступающий конкурентам: кожа наппа, шпон экзотических пород, персонализированные вышивки на подголовниках.

© Bentley

Габариты Flying Spur скромнее, чем у остальных моделей обзора, но для тех, кто ездит за рулём, а не исключительно сзади, это достоинство.

© Bentley

В России пока нет обновлённых машин, а дорестайлинговый автомобиль поставляется только по параллельному импорту. Версия V8 предлагается по цене 40–45 миллионов рублей, гибридные исполнения Speed и Mulliner — от 50 до 53 миллионов. Сколько будут стоить обновлённые варианты Flying Spur — неизвестно.

Hongqi Golden Sunflower Guoya — амбициозный дебютант

Hongqi Guoya — самая молодая модель обзора и самая необычная по истории происхождения. Автомобиль относится к линейке Golden Sunflower — суббренду внутри бренда Hongqi, чья история восходит к государственным лимузинам для высшего руководства КНР. Премьера Guoya на российском рынке состоялась 28 мая 2026 года в московском музее Гаража особого назначения на ВДНХ — знаковое место для «государственного» автомобиля.

© Hongqi

На российский рынок модель выходит в двух исполнениях: с 3,0-литровым V6 битурбомотором мощностью 380 л. с. и с турбированным 4,0-литровым V8 мощностью 476 л. с. Оба мотора работают в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Как заявляет Hongqi, двигатели V8 разработаны на основе 60-летнего опыта создания агрегатов для государственных лимузинов и адаптированы для массовой версии.

© Hongqi

Внешность Guoya сочетает ретростилистику — округлые фары в старомодной оправе, массивная хромированная решётка — с современной интерпретацией отсылок к китайской культуре. В интерьере использована кожа наппа и натуральное дерево из северных регионов Китая.

© Hongqi

Cтартовая цена — 27,7 миллиона рублей за версию V6, топовое исполнение с V8 оценено 31,7 милллиона. Автомобили поставляются официально и только под заказ со стандартным сроком поставки два месяца, индивидуальная отделка увеличивает время ожидания. И, кстати, Guoya — второй автомобиль в нашем обзоре, на который есть официальная заводская гарантия на территории РФ.

© Hongqi

Это самый бюджетный седан в подборке и самый необычный — отличный вариант, чтобы выделиться на фоне вездесущих Rolls-Royce, Bentley и Mercedes-Maybach.

Mercedes-Maybach S-Class — золотой стандарт

Mercedes-Maybach S-Class второго поколения на платформе W223 присутствует на рынке с 2021 года и в 2026 году пережил обновление, которое сказалось на оформлении кузова и салона. Появились новые фары, бамперы, колёса и решётка радиатора, а внутри — передняя панель SuperScreen с тремя дисплеями, а также существенно переработанная бортовая электроника с расширенным функционалом.

© Mercedes-Benz

Модельный ряд включает несколько вариантов: S 580 с битурбомотором V8 4,0 и «мягким» гибридом суммарной мощностью 537 л. с., 585-сильный подключаемый гибрид S 580 e with EQ Hybrid Technology с 3,0-литровым рядным шестицилиндровым мотором, S 680 с «мягким» 612-сильным гибридом на основе мотора V8 4,0 для Европы и 612-сильным 6,0-литровым V12 для США и Китая.

© Mercedes-Benz

Все версии оснащаются 9-ступенчатым автоматом 9G-Tronic и полным приводом 4Matic с задним смещением. Подвеска в топовых исполнениях обеспечивает плавность хода, сопоставимую с Rolls-Royce.

© Mercedes-Benz

Цены на российском рынке стартуют от 28 миллионов рублей и достигают 34 миллионов в зависимости от версии и комплектации. Это делает Mercedes-Maybach S-Class наиболее доступным предложением в данном обзоре, хотя полностью «упакованные» экземпляры с топовыми моторами и оснащением пакетами Manufaktur легко пробивают отметку в 40–45 миллионов рублей.

© Mercedes-Benz

Выбор на любой вкус

Выбор между этими пятью автомобилями — это выбор системы ценностей, а не технических характеристик. Aurus Senat — единственная машина, чья покупка является в том числе политическим высказыванием; он же предлагает полностью отечественный сервис без рисков, связанных с санкционным давлением.

Rolls-Royce Ghost — это бескомпромиссный эталон, за которым стоит столетие традиций. Параллельный импорт не отменяет репутацию, однако усложняет обслуживание. Bentley Flying Spur выбирают те, кто хочет ехать сам: это единственная модель обзора, в которой водительское место столь же значимо, как и задний диван. Hongqi Guoya — пока открытый вопрос для российского рынка, с впечатляющей серьёзностью намерений и ценой, которая выглядит агрессивно даже по меркам сегмента.

Mercedes-Maybach S-Class обеспечивает наилучшее соотношение официального статуса и доступности — в этом классе понятие «доступность» условно, но цена на фоне конкурентов говорит сама за себя.

Ни один из этих автомобилей не предназначен для того, чтобы просто ездить. Все они — инструменты для формирования впечатлений. Разница лишь в том, чьих именно — самого владельца, его пассажиров или тех, кто наблюдает за ними со стороны.