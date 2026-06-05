Lada Niva Travel вынесли вердикт: вот что с ней стало за месяц

Мнение редакции: коллективный тест-драйв Lada Niva Travel с новым мотором
Обновлённая Lada Niva Travel провела в редакционном автопарке «Рамблер/авто» ровно месяц. И за это время на ней успели поездить почти все наши редакторы. Мнения разделились. Поэтому каждый из нас решил высказаться.
«Скорее всего, она вам не нужна»
Кирилл Урбан, главный редактор тематических вертикалей «Рамблера»
Водительский стаж — 27 лет
Я почти 20 лет езжу на машинах с автоматом и около 10 лет — на городских кроссоверах. То есть на автомобилях высоких, полноприводных, с приличным клиренсом, но всё-таки не внедорожниках. Мой обычный сценарий — дом, работа, школа, торговый центр, иногда дача друзей или лёгкий съезд с асфальта к воде. Никаких грязевых подвигов, максимум — грунтовка, снежная колея, бордюр у дома и сугроб после ночного снегопада.
Именно с такими вводными я взял на выходные новую Niva Travel. И главный вывод появился довольно быстро: ездить на ней, конечно, можно. Вопрос только, зачем именно вам это нужно.
Садишься в Niva Travel — и будто попадаешь в автомобильный мир прошлого. У тестовой машины пробег около 7 000 км, но в салоне всё равно живёт тот самый специфический «жигулёвский» запах. Сиденья простые, грубоватые, хотя на короткой дистанции неожиданно нормальные. Посадка не самая плохая, скорее древняя по ощущениям: вроде всё регулируется, но комфорт здесь явно из конца 1970-х годов.
Вот несколько деталей, которые подчёркивают «заботу» инженеров о комфорте. Водительский подлокотник есть, но переключать передачи, не отрывая локоть от него, не получится. Руку всё равно приходится тянуть вперёд и прилагать заметные усилия. Или вот подстаканники глубиной сантиметра два и диаметром сильно меньше стандартного стакана кофе, они зачем?
Коробка — вообще отдельное приключение. Передачи включаются с усилием и звуками, давно забытыми в большинстве современных машин. Даже тех, что на механике. Только набрав скорость, передачи с третьей, начинаешь чувствовать себя терпимо: едешь и едешь. На ровной дороге, если раскатиться и держать спокойный темп, даже появляется намёк на обычный современный автомобиль. Но стоит захотеть скорости или найти неровность — и иллюзия пропадает. Высокие темпы явно не для «Нивы».
За выходные я проехал чуть больше 100 км: пробки, дворы, узкие проезды, заставленные парковки, поездка на строительный рынок, обычные городские дела. Город — точно не её стихия. Да, обзорность отличная: большие окна, тонкие стойки, понятные габариты. Да, в плохую погоду высокий клиренс и полный привод дают уверенность. Когда в конце апреля неожиданно навалило снега, дороги раскисли, дворы превратились в кашу, а Niva Travel этого не почувствовала.
Но в повседневной суете она быстро утомляет. Руль тяжёлый, хотя гидроусилитель есть и его очень хорошо слышно. Коробка шумит. Раздатка шумит. Машина вообще постоянно звучит, гудит, щёлкает… В общем, имеет заметный акустический след.
Niva Travel — не городской кроссовер и не машина для тех, кто привык к автомату, тишине и лёгкости управления. Если вам действительно нужен честный проходимец для плохих дорог, снега, охоты, рыбалки и жизни там, где асфальт заканчивается раньше маршрута, в ней есть смысл. Просто покупать её «на всякий случай» не надо. Это автомобиль про конкретную необходимость.
«Она ещё всех переживет. Вместе с воем редуктора»
Андрей Колтун, редактор «Рамблер/авто»
Водительский стаж — 30 лет
Два дня за рулём Niva Travel — это как вспоминать молодость. Сначала ностальгия, потом боль в спине, потом понимание: нет, ну а что вы хотели за эти деньги?
Снаружи Travel — молодец. Ну почти. Светодиодные фары, новая решётка, гранёный бампер. В городе на неё показывают пальцем. Не от восторга, скорее от удивления: «О, живая!» Как ни старались дизайнеры из Тольятти, профиль кузова сразу выдаёт возраст.
Салон — это отдельный аттракцион. Открываешь дверь — запах. Не бензина, нет. Запах вечности. Жёсткий пластик, щели, скрипы. Джойстик настройки зеркал притаился где-то у рычага КПП.
Громкость радио регулируется так низко, что приходится наклоняться всем корпусом, как перед поклоном. Зато аналоговые приборы — лучшие в мире. Крупно, понятно, по-спартански.
Сзади тоже квест. Высокий водитель отодвигает кресло и… колени упираются в спинку переднего кресла, голова в потолок. Разъёмов для зарядки телефона нет, подлокотника нет. Зато есть запасное колесо снаружи. Стильно, черт возьми.
Новый мотор на 90 сил. Разгон до сотни — 16,2 секунды. Это не про «зажечь», скорее про «медленное горение». Но есть приятный нюанс: 80% крутящего момента доступны уже с 1 000 об/мин. В пробках стало удобнее, вполне можно трогаться и со второй — тяги хватает. Пятая передача даже позволяет ускориться, хотя обгон лучше планировать сильно заранее.
Главное, что раздражает на асфальте, — звук. Редуктор воет так, что через полчаса хочется сделать музыку погромче. Добавьте тряску на стыках и получите идеальный рецепт мигрени.
Но есть у этой машины одна суперспособность. Как только асфальт кончается, Niva преображается. Подвеска глотает кочки, как аллигатор — антилопу. Короткие свесы позволяют заехать туда, куда кроссоверы даже не смотрят. Понижайка и механическая блокировка центра — это не упоминание опций в прайс-листе, это реальное оружие для выживания. Грязь или песок под колёсами? Ей плевать. Она всё равно едет. Шумно, вибрируя, но едет.
Стоит это удовольствие от 1 419 000 рублей за версию Classic (электропривод и обогрев зеркал, АБС и аудиоподготовка — всё, больше не просите). За 1 789 000 в комплектации «Техно» дадут мультимедиа с Яндексом, камеру заднего вида и подогрев лобового стекла. Дорого? Для нового полноприводного внедорожника с понижайкой — не очень. Просто надо понимать: вы платите не за комфорт. Вы платите за возможность уехать туда, откуда другие вызванивают трактор. Так что хоронить «Ниву» рано. Она ещё всех переживёт. Вместе с воем редуктора.
«Практикуйте психологический рефрейминг»
Алексей Батушенко, редактор «Рамблер/авто»
Водительский стаж — 29 лет
Те, кто пеняют Niva Travel за огрехи эргономики, за вой раздатки, за то, за это … — разумеется, правы. Но и неправы тоже! Мы привыкли оценивать автомобили как легковые модели. В том числе и те, что с претензией на «внедорожность».
В случае с «Нивой» такой подход в корне неверен. Объясняю: любая «Нива» — это, по сути, не легковушка. На самом деле это что-то вроде квадроцикла. Только с тёплой и закрытой от непогоды кабиной. Просто отличный агрегат для покатушек по бездорожью. Вам же не придёт в голову критиковать «квадрик» за плохую управляемость на асфальте? Или за то, что на нём невозможно долго ехать без остановок для отдыха? Вот то-то!
Niva — это инструмент исключительно для грязи, ау, люди! Для асфальта у АвтоВАЗа есть «Гранты» и «Искры» — примерно за те же деньги, что и Niva Travel. Энтузиасты покупают этот полноприводный, прожорливый и громкий агрегат именно для таких целей. В идеале — в качестве второй или третьей машины. Исключительно «для фана», в дополнение к другим повседневным автомобилям в гараже.
Просто вспомните, что к спецтехнике, созданной для бездорожья, требования предъявляют отнюдь не легковые. Завывания трансмиссии? А что вы хотите от шестерёнок, которые рисовали полвека назад. Патологически приукрашивающий действительность указатель запаса топлива? Ну извините: такая тут с рождения форма бензобака, ничего уже не изменить.
Неудобно переключать передачи? Прекратите ныть: квадроцикл — он же для брутальных мужиков, которые с железяками «на ты».
Искреннее желание человека прохватить на «Ниве» именно по асфальту — это, как по мне, что-то из медицинской области.
Рецепт понимания Niva Travel (как и любой «Нивы», кстати) лежит, на самом деле, не в технической, а в психологической плоскости. По принципу: «если не можешь изменить объект, измени своё отношение к нему». Практикуйте психологический рефрейминг, и квадроцикл системы Niva станет вашим другом!
«Самое страшное — ездить на нём в плотном потоке мегаполиса»
Андрей Фадеев, редактор «Рамблер/авто»
Водительский стаж — 16 лет
Когда я впервые сел за руль Niva Travel, меня посетило ощущение тревоги. И не покидало на протяжении всего недельного теста. По сути, это моя главная претензия к автомобилю. Ведь отлично понимаешь, насколько посредственная здесь пассивная безопасность. И сам автомобиль всячески транслирует то же самое настроение: он никаким образом не изолирует вас от окружающего мира.
В «Ниве» отчетливо слышна работа всех механизмов, шум от дорожного полотна, улицы и соседей по потоку. Всё это не добавляет спокойствия водителю. Все потенциальные угрозы очень громко и отчетливо выставляются напоказ. Волнению способствуют и большая площадь остекления, и низкая оконная линия.
Самое страшное — это ездить на нём в быстром и плотном потоке мегаполиса или по скоростным трассам. При приближении к отметке в 100 км/ч нулевое положение руля становится очень размытым, и порой кажется, что баранка потеряла связь с передними колёсами.
В остальном Niva Travel, безусловно, имеет право на существование, даже со стартовой ценой от 1 419 000 рублей. У машины отличная проходимость. Даже если препятствие выглядит непреодолимым, ты просто давишь газ, устремляешься вперёд, и «Нива» играючи переезжает его. При этом у неё максимально энергоёмкая подвеска. Ни разу я не ощутил пробоя или дискомфортного удара по позвоночнику, даже при том, что штурмовал ходом серьёзные ухабы.
Органы управления понятны, и к ним у меня нет серьёзных нареканий. Немного не хватило диапазона регулировки кресла — руль оказался слишком близко к животу, но я привык. Управление тягой удобное, рычаг механической коробки избирательный, сцепление мягкое, тормоза информативные. Новый двигатель тяговитый и достаточно эластичный, можно трогаться со второй, можно хоть на пятой ехать 50 км/ч. Расход с учётом езды по бездорожью и на неприлично высоких оборотах составил чуть больше 12 литров на 100 км.
После недели пользования я рассекал по спальному району Москвы по своим делам, не задумываясь, на каком я автомобиле — он не оттягивал на себя мое внимание. Чего не скажешь об окружающих. А на выходных ездил по деревням и видел, как мужики в касках и резиновых сапогах приехали на такой же Niva Travel (но со старым мотором) в карьер. И тут всё сошлось: я увидел «Ниву» с целевой аудиторией и в самой подходящей для неё среде обитания.
«Обрёл себя, когда уже давно пора на покой»
Давид Акопян, шеф-редактор «Рамблер/авто»
Водительский стаж — 17 лет
Наверняка и в вашем окружении есть такой персонаж. Мужчина средних лет или даже старше, который давно пережил кризис среднего возраста, но в какой-то момент взялся за себя любимого. Скинул лишний вес, избавившись от пивного животика, укрепил мускулатуру, сделал блефаропластику, чтобы скрыть мешки под глазами, и сменил прическу — словом, стал лучшей версией себя. Но ни эти метаморфозы, ни даже искреннее желание выглядеть моложе и привлекательнее не замаскировали его реальный возраст: во взгляде, в словах, в повадках, в осанке, в конце-концов.
Обновлённая Niva Travel словно этот мужчина, который открестился от своего постыдного прошлого: с ленивым темпераментом, обидным прозвищем «Шнива» и вечно ржавеющим кузовом. И теперь пытается интегрироваться в современный мир молодых и дерзких: с гигантскими тачскринами, водительскими ассистентами и другими модными атрибутами времени. Вот только скрыть свой реальный возраст получается так же нелепо, как у этих молодящихся мужчин в возрасте.
Посмотрите на фото салона: можете ли вы поверить, что у чужеродно торчащего из торпеды планшета на самом деле сенсорный экран с сервисами Яндекса? Нет? А зря! Или, например, что за прищуром модных диодных фар скрывается продвинутая техническая начинка? Тоже ведь верится с трудом!
Да, он подкачал мускулы и с новым мотором уже не тот дохляк, что со старым 1,7-литровым агрегатом. Но кому нужны эти силёнки в 2026 году, если даже снятый с производства Duster с «турбопакетом сока» под капотом укладывает тебя на лопатки. Тут уже никакой утильсбор не спасёт.
Всё то, что ВАЗовские инженеры привили «Ниве» в ходе обновления, нужно был делать не сейчас, а еще в 2006-м, когда клиенты просили мотор помощнее и потяговитее, а шумку получше. Правильно говорят, что всё должно быть вовремя. Ведь то, что по-хорошему полагалось бы этому внедорожнику в начале пути, реализовалось лишь на 28 году жизни. Очень жаль, что он обрёл себя, когда уже давно пора на покой.