Lada Niva Travel вынесли вердикт: вот что с ней стало за месяц

Обновлённая Lada Niva Travel провела в редакционном автопарке «Рамблер/авто» ровно месяц. И за это время на ней успели поездить почти все наши редакторы. Мнения разделились. Поэтому каждый из нас решил высказаться.

© Вячеслав Крылов

«Скорее всего, она вам не нужна»

Кирилл Урбан, главный редактор тематических вертикалей «Рамблера»

Водительский стаж — 27 лет

© Давид Акопян / «Рамблер»

Я почти 20 лет езжу на машинах с автоматом и около 10 лет — на городских кроссоверах. То есть на автомобилях высоких, полноприводных, с приличным клиренсом, но всё-таки не внедорожниках. Мой обычный сценарий — дом, работа, школа, торговый центр, иногда дача друзей или лёгкий съезд с асфальта к воде. Никаких грязевых подвигов, максимум — грунтовка, снежная колея, бордюр у дома и сугроб после ночного снегопада.

Именно с такими вводными я взял на выходные новую Niva Travel. И главный вывод появился довольно быстро: ездить на ней, конечно, можно. Вопрос только, зачем именно вам это нужно.

Садишься в Niva Travel — и будто попадаешь в автомобильный мир прошлого. У тестовой машины пробег около 7 000 км, но в салоне всё равно живёт тот самый специфический «жигулёвский» запах. Сиденья простые, грубоватые, хотя на короткой дистанции неожиданно нормальные. Посадка не самая плохая, скорее древняя по ощущениям: вроде всё регулируется, но комфорт здесь явно из конца 1970-х годов.

© Вячеслав Крылов

Вот несколько деталей, которые подчёркивают «заботу» инженеров о комфорте. Водительский подлокотник есть, но переключать передачи, не отрывая локоть от него, не получится. Руку всё равно приходится тянуть вперёд и прилагать заметные усилия. Или вот подстаканники глубиной сантиметра два и диаметром сильно меньше стандартного стакана кофе, они зачем?

Коробка — вообще отдельное приключение. Передачи включаются с усилием и звуками, давно забытыми в большинстве современных машин. Даже тех, что на механике. Только набрав скорость, передачи с третьей, начинаешь чувствовать себя терпимо: едешь и едешь. На ровной дороге, если раскатиться и держать спокойный темп, даже появляется намёк на обычный современный автомобиль. Но стоит захотеть скорости или найти неровность — и иллюзия пропадает. Высокие темпы явно не для «Нивы».

© Вячеслав Крылов

За выходные я проехал чуть больше 100 км: пробки, дворы, узкие проезды, заставленные парковки, поездка на строительный рынок, обычные городские дела. Город — точно не её стихия. Да, обзорность отличная: большие окна, тонкие стойки, понятные габариты. Да, в плохую погоду высокий клиренс и полный привод дают уверенность. Когда в конце апреля неожиданно навалило снега, дороги раскисли, дворы превратились в кашу, а Niva Travel этого не почувствовала.

Но в повседневной суете она быстро утомляет. Руль тяжёлый, хотя гидроусилитель есть и его очень хорошо слышно. Коробка шумит. Раздатка шумит. Машина вообще постоянно звучит, гудит, щёлкает… В общем, имеет заметный акустический след.

Niva Travel — не городской кроссовер и не машина для тех, кто привык к автомату, тишине и лёгкости управления. Если вам действительно нужен честный проходимец для плохих дорог, снега, охоты, рыбалки и жизни там, где асфальт заканчивается раньше маршрута, в ней есть смысл. Просто покупать её «на всякий случай» не надо. Это автомобиль про конкретную необходимость.

«Она ещё всех переживет. Вместе с воем редуктора»

Андрей Колтун, редактор «Рамблер/авто»

Водительский стаж — 30 лет

© Вячеслав Крылов

Два дня за рулём Niva Travel — это как вспоминать молодость. Сначала ностальгия, потом боль в спине, потом понимание: нет, ну а что вы хотели за эти деньги?

Снаружи Travel — молодец. Ну почти. Светодиодные фары, новая решётка, гранёный бампер. В городе на неё показывают пальцем. Не от восторга, скорее от удивления: «О, живая!» Как ни старались дизайнеры из Тольятти, профиль кузова сразу выдаёт возраст.

© Вячеслав Крылов

Салон — это отдельный аттракцион. Открываешь дверь — запах. Не бензина, нет. Запах вечности. Жёсткий пластик, щели, скрипы. Джойстик настройки зеркал притаился где-то у рычага КПП.

Громкость радио регулируется так низко, что приходится наклоняться всем корпусом, как перед поклоном. Зато аналоговые приборы — лучшие в мире. Крупно, понятно, по-спартански.

© Вячеслав Крылов

Сзади тоже квест. Высокий водитель отодвигает кресло и… колени упираются в спинку переднего кресла, голова в потолок. Разъёмов для зарядки телефона нет, подлокотника нет. Зато есть запасное колесо снаружи. Стильно, черт возьми.

Новый мотор на 90 сил. Разгон до сотни — 16,2 секунды. Это не про «зажечь», скорее про «медленное горение». Но есть приятный нюанс: 80% крутящего момента доступны уже с 1 000 об/мин. В пробках стало удобнее, вполне можно трогаться и со второй — тяги хватает. Пятая передача даже позволяет ускориться, хотя обгон лучше планировать сильно заранее.

© Вячеслав Крылов

Главное, что раздражает на асфальте, — звук. Редуктор воет так, что через полчаса хочется сделать музыку погромче. Добавьте тряску на стыках и получите идеальный рецепт мигрени.

Но есть у этой машины одна суперспособность. Как только асфальт кончается, Niva преображается. Подвеска глотает кочки, как аллигатор — антилопу. Короткие свесы позволяют заехать туда, куда кроссоверы даже не смотрят. Понижайка и механическая блокировка центра — это не упоминание опций в прайс-листе, это реальное оружие для выживания. Грязь или песок под колёсами? Ей плевать. Она всё равно едет. Шумно, вибрируя, но едет.

© Вячеслав Крылов

Стоит это удовольствие от 1 419 000 рублей за версию Classic (электропривод и обогрев зеркал, АБС и аудиоподготовка — всё, больше не просите). За 1 789 000 в комплектации «Техно» дадут мультимедиа с Яндексом, камеру заднего вида и подогрев лобового стекла. Дорого? Для нового полноприводного внедорожника с понижайкой — не очень. Просто надо понимать: вы платите не за комфорт. Вы платите за возможность уехать туда, откуда другие вызванивают трактор. Так что хоронить «Ниву» рано. Она ещё всех переживёт. Вместе с воем редуктора.

«Практикуйте психологический рефрейминг»

Алексей Батушенко, редактор «Рамблер/авто»

Водительский стаж — 29 лет

© Давид Акопян / «Рамблер»

Те, кто пеняют Niva Travel за огрехи эргономики, за вой раздатки, за то, за это … — разумеется, правы. Но и неправы тоже! Мы привыкли оценивать автомобили как легковые модели. В том числе и те, что с претензией на «внедорожность».

В случае с «Нивой» такой подход в корне неверен. Объясняю: любая «Нива» — это, по сути, не легковушка. На самом деле это что-то вроде квадроцикла. Только с тёплой и закрытой от непогоды кабиной. Просто отличный агрегат для покатушек по бездорожью. Вам же не придёт в голову критиковать «квадрик» за плохую управляемость на асфальте? Или за то, что на нём невозможно долго ехать без остановок для отдыха? Вот то-то!

© Вячеслав Крылов

Niva — это инструмент исключительно для грязи, ау, люди! Для асфальта у АвтоВАЗа есть «Гранты» и «Искры» — примерно за те же деньги, что и Niva Travel. Энтузиасты покупают этот полноприводный, прожорливый и громкий агрегат именно для таких целей. В идеале — в качестве второй или третьей машины. Исключительно «для фана», в дополнение к другим повседневным автомобилям в гараже.

Просто вспомните, что к спецтехнике, созданной для бездорожья, требования предъявляют отнюдь не легковые. Завывания трансмиссии? А что вы хотите от шестерёнок, которые рисовали полвека назад. Патологически приукрашивающий действительность указатель запаса топлива? Ну извините: такая тут с рождения форма бензобака, ничего уже не изменить.

© Вячеслав Крылов

Неудобно переключать передачи? Прекратите ныть: квадроцикл — он же для брутальных мужиков, которые с железяками «на ты».

Искреннее желание человека прохватить на «Ниве» именно по асфальту — это, как по мне, что-то из медицинской области.

Рецепт понимания Niva Travel (как и любой «Нивы», кстати) лежит, на самом деле, не в технической, а в психологической плоскости. По принципу: «если не можешь изменить объект, измени своё отношение к нему». Практикуйте психологический рефрейминг, и квадроцикл системы Niva станет вашим другом!

«Самое страшное — ездить на нём в плотном потоке мегаполиса»

Андрей Фадеев, редактор «Рамблер/авто»

Водительский стаж — 16 лет

© Вячеслав Крылов

Когда я впервые сел за руль Niva Travel, меня посетило ощущение тревоги. И не покидало на протяжении всего недельного теста. По сути, это моя главная претензия к автомобилю. Ведь отлично понимаешь, насколько посредственная здесь пассивная безопасность. И сам автомобиль всячески транслирует то же самое настроение: он никаким образом не изолирует вас от окружающего мира.

В «Ниве» отчетливо слышна работа всех механизмов, шум от дорожного полотна, улицы и соседей по потоку. Всё это не добавляет спокойствия водителю. Все потенциальные угрозы очень громко и отчетливо выставляются напоказ. Волнению способствуют и большая площадь остекления, и низкая оконная линия.

© Вячеслав Крылов

Самое страшное — это ездить на нём в быстром и плотном потоке мегаполиса или по скоростным трассам. При приближении к отметке в 100 км/ч нулевое положение руля становится очень размытым, и порой кажется, что баранка потеряла связь с передними колёсами.

В остальном Niva Travel, безусловно, имеет право на существование, даже со стартовой ценой от 1 419 000 рублей. У машины отличная проходимость. Даже если препятствие выглядит непреодолимым, ты просто давишь газ, устремляешься вперёд, и «Нива» играючи переезжает его. При этом у неё максимально энергоёмкая подвеска. Ни разу я не ощутил пробоя или дискомфортного удара по позвоночнику, даже при том, что штурмовал ходом серьёзные ухабы.

© Андрей Колтун / «Рамблер»

Органы управления понятны, и к ним у меня нет серьёзных нареканий. Немного не хватило диапазона регулировки кресла — руль оказался слишком близко к животу, но я привык. Управление тягой удобное, рычаг механической коробки избирательный, сцепление мягкое, тормоза информативные. Новый двигатель тяговитый и достаточно эластичный, можно трогаться со второй, можно хоть на пятой ехать 50 км/ч. Расход с учётом езды по бездорожью и на неприлично высоких оборотах составил чуть больше 12 литров на 100 км.

После недели пользования я рассекал по спальному району Москвы по своим делам, не задумываясь, на каком я автомобиле — он не оттягивал на себя мое внимание. Чего не скажешь об окружающих. А на выходных ездил по деревням и видел, как мужики в касках и резиновых сапогах приехали на такой же Niva Travel (но со старым мотором) в карьер. И тут всё сошлось: я увидел «Ниву» с целевой аудиторией и в самой подходящей для неё среде обитания.

«Обрёл себя, когда уже давно пора на покой»

Водительский стаж — 17 лет

© Андрей Фадеев / «Рамблер»

Наверняка и в вашем окружении есть такой персонаж. Мужчина средних лет или даже старше, который давно пережил кризис среднего возраста, но в какой-то момент взялся за себя любимого. Скинул лишний вес, избавившись от пивного животика, укрепил мускулатуру, сделал блефаропластику, чтобы скрыть мешки под глазами, и сменил прическу — словом, стал лучшей версией себя. Но ни эти метаморфозы, ни даже искреннее желание выглядеть моложе и привлекательнее не замаскировали его реальный возраст: во взгляде, в словах, в повадках, в осанке, в конце-концов.

© Вячеслав Крылов

Обновлённая Niva Travel словно этот мужчина, который открестился от своего постыдного прошлого: с ленивым темпераментом, обидным прозвищем «Шнива» и вечно ржавеющим кузовом. И теперь пытается интегрироваться в современный мир молодых и дерзких: с гигантскими тачскринами, водительскими ассистентами и другими модными атрибутами времени. Вот только скрыть свой реальный возраст получается так же нелепо, как у этих молодящихся мужчин в возрасте.

Посмотрите на фото салона: можете ли вы поверить, что у чужеродно торчащего из торпеды планшета на самом деле сенсорный экран с сервисами Яндекса? Нет? А зря! Или, например, что за прищуром модных диодных фар скрывается продвинутая техническая начинка? Тоже ведь верится с трудом!

© Вячеслав Крылов

Да, он подкачал мускулы и с новым мотором уже не тот дохляк, что со старым 1,7-литровым агрегатом. Но кому нужны эти силёнки в 2026 году, если даже снятый с производства Duster с «турбопакетом сока» под капотом укладывает тебя на лопатки. Тут уже никакой утильсбор не спасёт.

Всё то, что ВАЗовские инженеры привили «Ниве» в ходе обновления, нужно был делать не сейчас, а еще в 2006-м, когда клиенты просили мотор помощнее и потяговитее, а шумку получше. Правильно говорят, что всё должно быть вовремя. Ведь то, что по-хорошему полагалось бы этому внедорожнику в начале пути, реализовалось лишь на 28 году жизни. Очень жаль, что он обрёл себя, когда уже давно пора на покой.