Новый авто для чиновников оценили в 12 миллионов рублей

Главным поставщиком автомобильных премьер для российского рынка на минувшей неделе стал «непрофильный» ПМЭФ, а новинки мирового уровня показали сразу несколько брендов. Причём представили они как массовые модели, так и штучные экземпляры.

© Senat

Senat 900/1000

Новый российский автопроизводитель в рамках Петербургского международного экономического форума провёл презентацию первого автомобиля премиальной марки Senat — седана 900. Хотя главным героем стал Senat 900, по соседству с ним на стенде стояла машина, которую не анонсировали заранее — седан Senat 1000. Что означают индексы, выбранные для обеих моделей, не сообщается, но различие между ними очевидно.

© Senat

Senat 1000 стал удлинённой версией Senat 900. Ничего удивительного в появлении «тысячной» модели нет, поскольку исходный Hongqi H9, который заменой шильдиков и решётки радиатора трансформировался в Senat, имеет заводской удлинённый на 200 мм вариант Hongqi H9+. Он и стал «тысячной» моделью, которая по агрегатам повторяет стандартную версию — 326-сильный 3,0-литровый V6 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

В рамках презентации была оглашена и ориентировочная стоимость новинок. Он будет начинаться от 10 миллионов и может достигать 12–12,5 миллионов рублей за топовые версии.

Audi Nuvolari

Серийный спорткар Lamborghini Temerario послужил основой для лимитированной модели Audi Nuvolari. Немецкий суперкар, названный в честь прославленного итальянского гонщика Тацио Нуволари, стал первым гибридным спортивным автомобилем бренда, а вместе с этим самым мощным и самым динамичным автомобилем в истории Audi. Всего сделают 499 экземпляров нового купе, стоимость которого пока не названа. Заявлено, что в Audi Nuvolari реализованы технологии Формулы 1, поскольку заводская команда марки в 2026 году дебютировала в чемпионате мира.

© Audi

Nuvolari получил — впервые в истории Audi — полностью углепластиковый кузов, под которым находится алюминиевая силовая структура Audi Space Frame. В движение модель приводится гибридной силовой установкой на основе 800-сильного 4,0-литрового бензинового V8 и трёх электромоторов (пара на передней оси, один — в 8-ступенчатой роботизированной коробке передач). Суммарная мощность составляет 1 001 л. с., которые передаются на асфальт через фирменный полный привод quattro.

BMW M2 xDrive

Компактный спорткар BMW M2 впервые в истории модели стал полноприводным — компания выпустила давно ожидавшуюся версию с полным приводом xDrive. Помимо четырёх ведущих колёс автомобиль получил модернизированный мотор, у которого за счёт новой системы зажигания M Ignite вырос крутящий момент.

© BMW

3,0-литровый рядный шестицилиндровый мотор на BMW M2 xDrive выдаёт те же 480 л. с., что и в заднеприводной версии, но крутящий момент вырос с 550 Нм до 600 Нм, что позволило на 0,3 секунды сократить разгон спорткара с места до 100 км/ч. Коробка передач осталась прежней, 8-ступенчатый автомат не поменялся.

GRMN Corolla

Хэтчбек GR Corolla получил самую экстремальную на сегодняшний день версию GRMN, которая создана заводским гоночным подразделением Gazoo Racing и адаптирована под максимально эффективную езду на трассе «Нордшляйфе». Новинку, которая стала на 30 кг легче исходной модели, выпустят ограниченным тиражом.

© Toyota

305-сильный трёхцилиндровый турбомотор 1,6 мощнее не стал, но до 415 Нм вырос крутящий момент. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом — настройки всех этих агрегатов изменены. Автомобиль получил новую подвеску и перекалиброванное рулевое управление. GRMN Corolla отличается новым аэродинамическим обвесом, особыми креслом водителя и передней панелью, а также отсутствующим задним диваном.

Rolls-Royce Spectre Series II

Первый в истории Rolls-Royce серийный электромобиль пережил рестайлинг, в ходе которого купе Spectre стало мощнее и автономнее. Отдачу силовой установки базовой версии увеличили до 601 л. с., а спортивной модификации Black Badge — до 680 л. с. За счёт более ёмкой тяговой батареи 112,4 кВт⋅ч запас хода вырос до 628 км.

© Rolls-Royce

Визуально электромобиль почти не поменялся, но в салоне установлена новая передняя панель с более современной мультимедиа, со стороны пассажира появились статуэтка «Дух экстаза» и набранный из 8 108 светодиодов декоративный элемент Illuminated Fascia. Кроме того, стал шире выбор материалов отделки для салона и расширилась палитра доступных для окраски кузова цветов.

Седан Bentley претерпел плановое обновление, которое существенно перекроило внешность автомобиля — новый Flying Spur стал первым с 1962 года седаном марки без сдвоенных фар. Внешность модели привели в соответствие с актуальным поколением Continental GT, салон почти не поменялся. Главные технические особенности заключаются в возвращении версии S, которой у дорестайлинового исполнения не было.

© Bentley

Flying Spur S получил гибридную силовую установку High Performance Hybrid, которая состоит из 4,0-литрового турбированного V8 и интегрированного в 8-ступенчатую роботизированную коробку передач электромотора. Суммарная мощность на полноприводном седане составляет 680 л. с. Модель обзавелась полноуправляемым шасси и электронно управляемым дифференциалом повышенного трения на задней оси.

Ford Bronco Filson

В гамме нового внедорожника Ford Bronco появилась новая модификация Filson, которая названа в честь производителя экипировки для активного отдыха. Компания подготовила особые износостойкие материалы отделки для интерьера, а также фирменный набор сумок для багажа, которые включены в базовое оснащение автомобиля. Но главной особенностью стали технические изменения.

© Ford

Новый Bronco Filson оснастили 3,0-литровым V6 мощностью 420 л. с., который заимствован у заводского экстремального варианта Ford Bronco. Кроме нового двигателя, машина получила спортивные амортизаторы Fox и внедорожные шины. В оснащение включены система выбора режимов, блокировки межколёсных дифференциалов, а особенностью модели станут новое акустическое остекление и новые уплотнители, существенно понизившие шум в салоне.

FIAT Grizzly/FIAT Grizzly Fastback

Итальянская марка готовит новую модель доступного, как позиционирует автомобиль сам FIAT, сегмента. Причём предложат её сразу в двух версиях — базовым станет кроссовер Grizzly, который дополнит купе-кроссовер Grizzly Fastback. Обе 4,5-метровые машины, построенные на платформе Smart Car концерна Stellantis, в модельной гамме бренда займут место над уже выпускающимся FIAT Grande Panda.

© FIAT

Новинки получили яркий дизайн в фирменном стиле современных FIAT, а их особенностью станет широкая линейка агрегатов. Заявлено, что для Grizzly и Grizzly Fastback будут предложены как бензиновые двигатели, так и гибридные и электрические силовые установки. Новинка выйдет на рынки Европы, Ближнего Востока и Африки во второй половине 2026 года.

McLaren Artura 1000GP by MSO

Гран-при Монако стал 1000-м этапом в Формуле 1 для британской команды McLaren Racing, которая масштабно отметила этот юбилей в Монте-Карло. В том числе выпуском десяти эксклюзивных спорткаров McLaren Artura в особом исполнении 1000GP by MSO.

© McLaren

Тёмное купе оформлено оранжевыми элементами, отсылающими к особой ливрее болида McLaren MCL40. С технической точки зрения спецверсия не изменилась, сохранив штатную 700-сильную гибридную силовую установку на основе 3,0-литрового бензинового турбомотора V6.

Porsche 911 GT3 «Tree of Life»

5-летие официального присутствия в Молдове немецкий автопроизводитель отметил выпуском единственного в своём роде Porsche 911 GT3 с пакетом Touring Package, который фирменная программа персонализации Sonderwunsch превратила в проект Tree of Life. Источником вдохновения для новой машины послужило молдавское вино и исторические символы страны.

© Porsche

Кузов окрашен в градиентный цвет, состоящий из оттенков Violapurplemetallic и Chromaflair Magic Magenta, а интерьер отделан кожей аналогичных цветов, дополненной белыми и золотистыми элементами, включая фирменный клетчатый рисунок сидений Pasha. Характерной чертой автомобиля стало «Древо жизни», которое нанесено на кузов и элементы интерьера — это туристический символ Молдовы, который и дал название проекту.

Maserati GT2 Stradale

Итальянцы также сделали дорожный спорткар, отсылающий к Формуле 1. Для нового варианта Maserati GT2 Stradale компания источником вдохновения выбрала болид Maserati 250F периода 1950-х, на котором аргентинец Хуан Мануэль Фанхио дважды стал чемпионом мира. У исторической машины позаимствовали характерную схему окраски.

© Maserati

Современный спорткар окрашен в красный цвет, который дополняют белая единица на правом переднем крыле, посвящённая стартовому номеру аргентинца, и жёлтое обрамление решётки радиатора. Фирменный трезубец эмблемы также сделан жёлтым. Появление новой цветовой схемы и посвящено логотипу Maserati, который празднует своё 100-летие.

GMC Hummer X SUV/GMC Hummer X Truck

Возрождённый Hummer, который из отдельной марки превратился в суббренд GMC, готовится к потенциальному расширению модельной линейки за счёт более компактного кроссовера и пикапа. Дизайнерские упражнения по этой теме представила студия General Motors из Калифорнии, по этим мотивам в будущем могут быть созданы новые автомобили.

© GMC

Оба автомобиля сделаны на новой модульной платформе, оснащённой полным приводом и адаптивной подвеской, а особенностью GMC Hummer X SUV и GMC Hummer X Truck стал интерьер, в котором на передней панели может быть до семи (!) экранов. Никаких сроков появления серийных GMC Hummer в духе новых концепт-каров не озвучено.