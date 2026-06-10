Названы кроссоверы до 2 миллионов, которые не страшно брать с пробегом

Два миллиона рублей на вторичном рынке 2025–2026 годов — сумма, которая сегодня не гарантирует ни новизны, ни безупречного состояния кузова. Однако именно в этом коридоре сосредоточен, пожалуй, самый богатый выбор японских и европейских кроссоверов с реальной историей — машин, прошедших рыночную проверку и по-прежнему ликвидных.

© Mazda

Ниже — пять моделей, которые при грамотном выборе конкретного экземпляра дают разумное сочетание надёжности, эксплуатационных расходов и ликвидности при перепродаже. В бюджет до 2 000 000 рублей уверенно попадает Mazda CX-5 (KE), а Nissan Qashqai (J11) и Toyota RAV4 (XA40) находятся на границе диапазона. Mitsubishi Outlander (GF/GG) имеет широкий разброс цен и ранние машины 2012–2015 годов реально купить до 2 миллионов. Subaru Forester (SK) в указанные рамки попадает, если речь идёт о машинах 2018–2019 годов с большим пробегом.

RAV4 в кузове XA40 давно превратился в эталонный ответ на вопрос «что взять на вторичке», и в этой репутации нет ничего незаслуженного. В 2026 году рестайлинговые экземпляры 2015–2018 годов выпуска стоят, по оценкам ряда обозревателей, «космически» для своего возраста — от 2,2 до 3,2 миллиона рублей. Однако дорестайлинговые машины 2012–2014 годов всё ещё укладываются в бюджет: за полноприводный вариант с 2,0-литровым мотором и вариатором в приличном состоянии реально отдать 1,6–1,9 миллиона рублей.

Под капотом XA40 — проверенные «четвёрки» серий 3ZR-FE (2,0 л, 146 л. с.) и 2AR-FE (2,5 л, 181 л. с.) с цепным ГРМ. Ресурс обоих моторов при нормальном обслуживании превышает 300 000 км. Многодисковая муфта полного привода Dynamic Torque Control проблем при городской эксплуатации не создаёт, хотя перегрев при затяжных бездорожных вылазках — слабое место, о котором знают все. Типичные болячки поколения — стук стабилизаторов поперечной устойчивости, течи сальников, реже — нарекания на вариатор при пробегах за 150 000 км. Всё это предсказуемо и давно изучено сервисменами.

Главный аргумент в пользу «рафика» — ликвидность, которая, по выражению одного из обозревателей, «игнорирует законы экономики». Продать его быстро и без потерь можно в любой момент. Это само по себе ценность.

© Toyota

Если RAV4 выбирают сердцем, то CX-5 — скорее умом, хотя и с удовольствием. Mazda предложила платформу Skyactiv с жёстким лёгким кузовом, атмосферными моторами SkyActiv-G объёмом 2,0 и 2,5 л и 6-ступенчатым автоматом, который заслуженно считается одним из самых надёжных агрегатов в классе. Первое поколение (KE, 2012–2017) попадает в бюджет в комплектациях с 2,0-литровым мотором за 1,0–1,7 миллиона рублей, второе (KF, 2017–2023) — уже от 1,5 до 2,0 миллионов за экземпляры 2017–2019 годов.

По данным аналитиков, именно CX-5 входит в устойчивую когорту «японцев» за 1–2 миллиона рублей, которые покупают тысячи россиян ежегодно. Рейтинг надёжности модели J.D. Power оценивает в 82 балла из 100, а прогнозируемые затраты на обслуживание за десять лет эксплуатации — порядка 730 000 рублей, что заметно ниже большинства одноклассников.

Слабые места первого поколения — шумоизоляция и отсутствие подогрева зоны покоя стеклоочистителей, что критично для российской зимы. На обоих поколениях встречаются нарекания на лакокрасочное покрытие: краска тонкая и боится парковочных царапин. Дизельные версии KE на вторичке требуют особой осторожности — повышенный расход масла, проблемы с сажевым фильтром и закоксовывание клапана EGR хорошо известны в профессиональном сообществе. Бензиновые — существенно спокойнее.

© Mazda

Qashqai второго поколения (J11) — это автомобиль, который создал понятие «городской кроссовер» в его современном виде и до сих пор доминирует в этом сегменте на вторичном рынке. Версии 2017–2019 годов с пробегом до 100 000 км продаются в диапазоне 1,6–1,9 миллиона рублей; машины 2013–2016 годов — от 900 000 до 1,4 миллиона. Наиболее популярны в России варианты с 2,0-литровым атмосферным мотором MR20DD и полным приводом — без серьёзных технических нареканий при соблюдении регламентного обслуживания.

Корни Qashqai глубоко европейские — первое поколение было разработано почти целиком в Европе и собиралось в британском Сандерленде; российские машины в кузове J11 поставлялись преимущественно оттуда же. Это отличает его от большинства конкурентов и объясняет высокий уровень пассивной безопасности — рейтинги Euro NCAP у него пятизвёздочные.

Подвеска хорошо адаптирована к разбитым дорогам, салон просторнее, чем кажется снаружи. Минус — вариатор Jatco на некоторых версиях не отличается долгожительством при городском цикле с пробками; перед покупкой диагностика коробки обязательна.

© Nissan

Forester пятого поколения — самый нишевый выбор в этом списке, но и самый интересный. За два миллиона рублей можно найти экземпляры 2018–2020 годов в хорошем состоянии. Уникальность предложения — горизонтально-оппозитный двигатель Boxer (FB20 на 150 л. с. или FB25 на 185 л. с.) и симметричный полный привод как стандартное оснащение на всех без исключения комплектациях. Никаких моноприводных версий — это принципиальная позиция марки.

Для покупателя, которому важна внедорожная состоятельность в сочетании с японской сборкой и минимальным вмешательством электроники, Forester предлагает систему X-Mode с функциями Hill Descent Control и Grip Control. Дорожный просвет в 220 мм без принудительного увеличения — серьёзный аргумент.

Слабое место поколения — вариатор Lineartronic TF580: при пробегах около 100 000 км и нерегулярной замене масла в коробке возможны посторонние шумы. Специалисты настоятельно рекомендуют менять масло в вариаторе каждые 50–60 тысяч километров вместо регламентных 120 000. Оппозитный мотор требует чуть больше внимания к обслуживанию, чем рядные «четвёрки» конкурентов, но при соблюдении регламента ходит долго. Forester не для всех — и это его сила. Кто его выбирает, тот, как правило, знает зачем.

© Subaru

Outlander третьего поколения занимает уверенную позицию на стыке практичности и доступности. Автомобили 2017–2019 годов с 2,0-литровым мотором и полным приводом сейчас стоят 1,5–1,8 миллиона рублей; более свежие трёхлитровые версии 2018–2020 годов с шестицилиндровым мотором и вариантом для семи пассажиров — ближе к 2 миллионам.

«Автостат» включает Outlander в число кроссоверов с высокой остаточной стоимостью на вторичном рынке — это прямое свидетельство стабильного потребительского спроса. Система полного привода S-AWC — наследие Lancer Evolution, адаптированное для SUV-сегмента. Она распределяет момент между осями и между задними колёсами, что выгодно отличает Outlander от конкурентов с простой многодисковой муфтой.

Двигатели линейки MIVEC надёжны и хорошо знакомы российским сервисам; 2,4-литровый 4B12 в этом отношении — наиболее беспроблемный вариант. Из известных слабостей — шумность на высоких скоростях и средний уровень отделочных материалов в базовых комплектациях. Но за такие деньги это скорее данность, чем недостаток.

© Mitsubishi

Как выбирать

Все пять автомобилей объединяет одна черта: они хорошо изучены российским рынком, запчасти на них доступны, а специализированный сервис существует даже в небольших городах. Это важнее, чем кажется, когда официальные представительства большинства японских и европейских марок покинули страну.

При выборе конкретного экземпляра ключевые пункты неизменны: проверка истории по VIN-номеру через ГИБДД и различные сервисы, инструментальная диагностика двигателя и коробки передач, осмотр кузова в условиях хорошего освещения на предмет следов кузовного ремонта. Экономить на предпродажной проверке в 2025–2026 году — значит платить вдвойне потом.