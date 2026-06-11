Электронный ПТС: что такое ЭПТС, как его проверить и что нужно знать при покупке автомобиля

С 2 ноября 2020 года новые автомобили в России и странах ЕАЭС оформляются уже только с электронным паспортом транспортного средства. Старые бумажные ПТС не аннулированы — они продолжают действовать бессрочно, пока владелец сам не захочет перейти на электронный формат.

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Что такое электронный ПТС

Электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) — это цифровая запись в Системе электронных паспортов (СЭП), которую оператор АО «Электронный паспорт» ведёт в соответствии с решениями Евразийской экономической комиссии.

В отличие от бумажного ПТС, физического бланка у владельца на руках нет: документ существует только в электронной базе и доступен через портал elpts.ru. Получить его на руки в традиционном смысле невозможно — вместо этого собственник или покупатель формирует выписку, которая содержит актуальные сведения из базы на момент запроса.

С 1 ноября 2020 года ЭПТС обязателен для всех новых автомобилей, выпускаемых или ввозимых в Россию. Бумажные паспорта, выданные ранее, продолжают действовать, однако новые бумажные бланки с 2025 года не выдаются. Если в существующем бумажном ПТС заканчиваются свободные графы для собственников, замена на ЭПТС становится необходимой.

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Чем ЭПТС отличается от бумажного ПТС

Место хранения. Бумажный ПТС хранится у собственника физически и при утрате требует оформления дубликата через ГИБДД. ЭПТС существует исключительно в электронной базе: «потерять» его в привычном смысле нельзя, но несанкционированный доступ или технический сбой в системе теоретически возможны — что подтверждает инцидент осени 2025 года, когда более 27 000 ЭПТС временно лишились корректного статуса из-за сбоя в системе межведомственного электронного взаимодействия.

Доступ к данным. ГИБДД имеет прямой доступ к СЭП и при постановке автомобиля на учёт проверяет ЭПТС автоматически — везти распечатку в инспекцию необязательно, хотя иметь её при себе рекомендуется. Бумажный ПТС инспектор ГИБДД проверяет только в той части, которая отражена в самом документе; сведения о залоге в нём никогда не фигурировали.

Статусы. У ЭПТС есть пять формальных состояний — «Незавершённый» (основные данные внесены, но не уплачен утилизационный сбор), «Действующий» (все условия выполнены, автомобиль может быть поставлен на учёт), «Погашенный» (при смене категории транспортного средства), «Аннулированный» (при некорректном вводе ключевых параметров) и «Утилизированный» (после сдачи автомобиля на утилизацию). Бумажный ПТС подобной системы статусов не имеет.

Внесение изменений. В бумажный ПТС записи вносились сотрудниками ГИБДД при перерегистрации. В ЭПТС изменения вносят сами собственники и аккредитованные организации — банки, дилеры, лизинговые компании — через личный кабинет на портале eltps.ru с подтверждённой учётной записью «Госуслуг». ГИБДД к базе СЭП доступа в части внесения изменений не имеет.

Роль собственника. Запись о собственнике в ЭПТС не является юридическим основанием права собственности и не влияет ни на регистрацию в ГИБДД, ни на начисление транспортного налога. Право собственности подтверждается договором купли-продажи, а факт регистрации — свидетельством о регистрации (СТС). Запись в ЭПТС — дополнительный, но полезный инструмент: без неё, например, ряд страховых компаний отказывается оформлять КАСКО.

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Какие сведения содержит ЭПТС

Система хранит данные, которые охватывают весь жизненный цикл автомобиля. В ЭПТС фиксируются: идентификационный номер транспортного средства (VIN) и сведения о местах его расположения на кузове; полное наименование производителя, адреса завода-изготовителя, сборочного предприятия и его представителя в стране ввоза; технические характеристики — категория, тип кузова, марка и модель, цвет, мощность двигателя, колёсная формула, снаряжённая и разрешённая полная масса; сведения о выпуске в обращение и уплате утилизационного сбора; данные о текущем собственнике; сведения о залоге, лизинге и иных обременениях, внесённые аккредитованными организациями; записи об изменениях конструкции и результаты их одобрения; статус паспорта.

Принципиально важно, что залог теперь фиксируется непосредственно в ЭПТС — банк, зарегистрированный в системе, вносит соответствующую запись при выдаче кредита и снимает её после погашения долга. В бумажный ПТС залог никогда не вносился: обычной практикой было хранение оригинала паспорта в банке до полного расчёта.

Как получить выписку и проверить статус

Основной инструмент проверки — портал elpts.ru, официальный ресурс АО «Электронный паспорт». Незарегистрированный пользователь может войти через упрощённую авторизацию по адресу электронной почты (временный код действует 15 минут) и получить краткую выписку по VIN или заводскому номеру за 250 рублей, расширенную — за 350 рублей. Расширенная выписка дополнительно включает наименование организации, оформившей паспорт, данные изготовителя и конструктивные особенности. Собственник, зарегистрированный в системе, получает краткую выписку бесплатно.

Прямой доступ к ЭПТС через «Госуслуги» в настоящее время не реализован: портал позволяет перейти в СЭП по ссылке, но сам документ хранится исключительно в базе elpts.ru. Ряд агрегаторов проверки автомобилей («Автокод», «Автотека» и другие платные сервисы) также отображают данные из ЭПТС в составе сводного отчёта, однако источником остаётся та же система СЭП.

При проверке перед покупкой следует убедиться в следующем: статус паспорта должен быть «Действующий»; VIN в выписке должен совпадать с VIN на шильде кузова и в свидетельстве о регистрации; данные о собственнике — соответствовать документам продавца; в разделе обременений не должно быть записей о залоге или аресте. Важно понимать, что выписка из ЭПТС отражает сведения только из одной базы и не заменяет проверку истории регистраций через сервис ГИБДД, проверку на нахождение в угоне и инструментальную диагностику автомобиля.

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Смена собственника при продаже автомобиля с ЭПТС

Инициатором смены собственника в ЭПТС является продавец: именно он через личный кабинет на elpts.ru создаёт заявление о смене собственника и указывает данные покупателя. Тот, в свою очередь, получает уведомление и подтверждает изменение. Стоимость операции — 120 рублей. Процедура требует наличия подтверждённой учётной записи «Госуслуг» у обеих сторон.

Юридически смена записи в ЭПТС не является обязательным условием для заключения сделки или постановки автомобиля на учёт в ГИБДД: право собственности переходит по договору купли-продажи. Однако актуальная запись в ЭПТС упрощает последующую продажу и, как отмечалось, необходима для оформления КАСКО у ряда страховщиков.

Логика оформления сделки выглядит так. Стороны подписывают договор купли-продажи. Продавец вносит в ЭПТС сведения о новом собственнике и передаёт покупателю выписку. Покупатель оформляет полис ОСАГО — без действующего полиса поставить автомобиль на учёт невозможно. Затем в течение десяти дней с момента сделки покупатель обращается в подразделение ГИБДД или МФЦ для регистрации автомобиля на себя; ГИБДД при этом самостоятельно проверяет данные в СЭП. Выписку из ЭПТС при регистрации предъявлять не обязательно, но желательно.

Переходные и проблемные ситуации с ЭПТС

Бумажный ПТС и замена на ЭПТС. Обязательная замена не требуется: действующий бумажный паспорт остаётся в силе. Замена понадобится, когда в нём заканчиваются свободные строки для записи собственников либо документ пришёл в негодность. Оформление ЭПТС взамен бумажного производится через аккредитованные организации (операторы технического осмотра, ряд официальных дилеров) и стоит около 600 рублей. Иметь одновременно бумажный и электронный ПТС на один автомобиль запрещено.

Дубликат. Дубликат бумажного ПТС при его утере или повреждении выдаётся ГИБДД в штатном порядке. Дубликат ЭПТС как таковой не предусмотрен — сама запись в базе не может «потеряться», а для получения актуальных данных достаточно сформировать новую выписку на elpts.ru.

Ошибки в данных. Если в ЭПТС обнаружена ошибка — неверный VIN, опечатка в данных собственника, некорректная техническая характеристика — её исправляет та организация, которая внесла запись: завод-изготовитель, импортёр или аккредитованная организация. Собственник самостоятельно через личный кабинет ошибки в базовых технических данных исправить не может; необходимо обращение в организацию-оператора или в службу поддержки АО «Электронный паспорт».

Статус «Незавершённый». Встречается на автомобилях, ввезённых по параллельному импорту или из стран ЕАЭС, если утилизационный сбор не был уплачен на момент проверки, либо при технических сбоях в системе. Поставить автомобиль на учёт в ГИБДД с таким статусом невозможно. Необходимо уплатить утилизационный сбор или устранить иную причину незавершённости — через импортёра, таможенного брокера или аккредитованную организацию.

Автомобиль после ввоза из-за рубежа. Для автомобиля, ввезённого физическим лицом или через параллельный импорт, ЭПТС оформляется после прохождения таможенного оформления, уплаты утилизационного сбора и получения СБКТС (Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства). Без действующего ЭПТС автомобиль не может быть поставлен на учёт в России. Если при проверке обнаруживается, что ЭПТС на такой автомобиль не оформлен или имеет статус «Незавершённый», регистрация будет приостановлена до устранения нарушения.

Изменения конструкции. Установка ГБО, изменение цвета кузова, замена двигателя — всё это требует внесения записи в ЭПТС уполномоченной организацией. Отсутствие соответствующей отметки при продаже может стать основанием для отказа в регистрации или претензий покупателя.

Продавец не вписан в ЭПТС. Это не автоматически означает мошенничество: смена собственника в ЭПТС является добровольной процедурой, и предыдущий владелец мог её не произвести. Однако в этом случае подтвердить принадлежность автомобиля продавцу можно только через договор купли-продажи и данные регистрации в ГИБДД. Если цепочка документов вызывает сомнения, от сделки лучше воздержаться.

© Илья Наймушин/РИА Новости

Чек-лист перед покупкой автомобиля с ЭПТС

Перед подписанием договора купли-продажи рекомендуется последовательно проверить следующее.