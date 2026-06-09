Назван топ машин, которые выгоднее купить в Корее, чем в России

Из-за благоприятного курса рубля сейчас сложились хорошие условия для приобретения подержанной иномарки за рубежом. Рассказываем о доступных корейских машинах, которые существенно дешевле заказать в Корее, чем покупать на российском рынке.

© Татьяна Меель/РИА Новости

Сейчас выгодно импортировать легковые машины в Россию на частное лицо с двигателями мощностью менее 160 л. с. — благодаря минимальному утилизационному сбору. Основная масса подержанных автомобилей сейчас ввозится к нам из Китая — как европейских, так и японских марок. Это модели, предназначенные для китайского внутреннего рынка.

Популярность «китайского» направления для покупки доступной машины объясняется просто: там легковушки дешевле всего. В Корее же выбор заметно уже. Однако и тут можно найти подходящее ТС с небольшим пробегом. Хороший вариант для тех, кто подыскивает относительно недорогое авто, но кого не прельщает перспектива ездить на «китайской машине».

Технология заказа авто из Кореи хорошо отработана. На этой ниве подвизается множество фирм-посредников, организующих приобретение ТС: с момента выбора конкретного экземпляра в Корее до вручения новоиспечённому владельцу ключей от полностью растаможенной легковушки в его родном городе.

Рассказывая о конкретных моделях, мы будем оперировать именно такими ценами — «под ключ в Москве», например. Стоит иметь в виду, что новый российский владелец бывшего корейского ТС может забрать его сразу после растаможки — во Владивостоке. Доставка машины в Москву добавит к стоимости порядка 200 000 рублей.

Kia K5/Hyundai Sonata

Мы объединили эти модели в одном разделе потому, что они построены на общей платформе и почти идентичны с технической точки зрения, Соответственно, и цены для аналогичных комплектаций у двух этих одноклассников что на российском, что на южнокорейском рынке близки. Заметим, что в России и K5, и Sonata, будучи крупными седанами, широко используются в качестве такси.

Покупая такую машину в России, сталкиваешься с повышенным риском пробрести ТС с гигантским пробегом, скрученным до пристойного уровня. Имея дело с корейским рынком, в декларируемом продавцом пробеге ТС можно не сомневаться. Если в объявлении указан пробег в 60 000 км, то так оно и есть. А не 250 000–300 000 км на самом деле, как у нас.

Итак, например, Kia K5 2023 года с пробегом менее 54 000 км, с 2-литровым 150-сильным двигателем обойдётся жителю российской столицы менее чем в 1,8 миллиона рублей. Причём можно найти модель, оснащённую газобаллонным оборудованием — его наличие на цену в Корее практически не влияет. Но здорово уменьшает расходы на топливо. «Газовые» K5 и Sonata, как правило, используются в такси. Но это такси — корейское! С честным маленьким пробегом и авторизованным ТО.

В России такую модель с аналогичными характеристиками дешевле 3 миллионов рублей не приобретёшь.

© KIA

Hyundai Avante (Elantra)/K3

Это модели, как и вышеописанные Kia K5/Hyundai Sonata, тоже построены на общей платформе. Однако ситуация с ценами на Hyundai Avante/ Kia K3 в Корее иная, чем у «старших братьев». Avante — классом ниже, чем Sonata, однако покупка в Корее такой машины обойдётся в сумму, аналогичную приобретению Sonata. По крайней мере, если судить по сайтам российских компаний-посредников, транслирующих информацию с корейских торговых площадок.

Так, Hyundai Avante 2022 года выпуска с 1,6-литровым мотором мощностью 123 л. с. и пробегом 51 00 км обойдётся в 1,8 миллиона с доставкой в Москву. А Kia К3 c точно таким же двигателем, комплектацией и практически таким же пробегом можно пригнать в столицу существенно дешевле: за 1,5 миллиона рублей!

Для иллюстрации скажем, что за Hyundai Elantra того же 2022 года выпуска у нас попросят не менее 2,1 миллиона рублей.

© Hyundai

Volkswagen T-Roc

Как ни странно, но из Кореи можно пригнать не только «корейца», но и относительно доступного «немца». Полноприводный T-Roc 2021 года выпуска с 2-литровым 150-сильным дизелем и пробегом в 47 000 км можно заказать с доставкой в Москву за 2,5 миллиона рублей.

Подбирать такую же машину (с аналогичным пробегом) по объявлениям российских продавцов можно, только если имеешь в кошельке не менее 3,5 миллионов рублей.

© Volkswagen

Kia Sportage

Корейский кроссовер этой марки с минимальным пробегом — мечта автовладельца, отвергающего «китайский автопром». Пожалуйста: вот вам Sportage 2021 года выпуска с пробегом 25 000 км! Правда, мотор у него будет 1,6-литровый мощностью 136 л. с., а привод передний. Но зато цена — 1,7 миллиона рублей.

На российский рынок «Спортейдж» с таким двигателем не поставлялся. Максимально близкий аналог для отечественного рынка — с 2-литровым 150-сильным агрегатом. За 1,7 миллиона можно взять такой Kia Sportage разве что с пробегом под 200 000 км. А покупка кроссовера с минимальным пробегом, как у корейского «лота», потребует выложить порядка 2,4 миллиона рублей.

© KIA

Mini Countryman

Машины марки Mini всегда считались у нас нишевым товаром, для ценителей. Во многом — из-за относительно высоких цен. Как ни странно, но рынок корейских подержанных машин в состоянии стряхнуть с «британца» налёт имиджа «не для всех». Если вы мечтали сесть за руль Mini, но не могли себе это позволить по финансовым соображениям — сейчас самое время воплотить желания в реальность.

Возьмем, к примеру, Mini Countryman 2021-го года выпуска с корейского рынка подержанных авто. Чтобы стать обладателем машины с пробегом 50 000 км, оснащенной 1,5-литровым 136-сильным двигателем, москвичу потребуется 2 миллиона рублей.

Для справки: столичные продавцы за аналогичный «аппарат» попросят не менее 3 миллионов.

© Mini

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