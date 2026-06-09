Четыре цилиндра и странный робот: взвешиваем плюсы и минусы Belgee X50+

Когда в машине меняют единственное, за что её ругали, обычно ждёшь идеала. Belgee X50+ получил долгожданный четырёхцилиндровый мотор, а вместе с ним и другую коробку. И тут начинаются нюансы. Разбираемся, почему этот апдейт — одновременно и шаг вперёд, и шаг в сторону, и стоит ли отдавать за «плюс» от 2,3 миллионов рублей.

© Андрей Колтун

Внешность: копия нового Coolray

Перед нами не рестайлинговая версия, а автомобиль, сменивший поколение. Внешне и по технике локализованный в Белоруссии кроссовер «догнал» чисто китайский Geely Coolray, который у себя на родине продается с 2024 года и этой весной вернулся в Россию после годичного перерыва.

© Андрей Колтун

Иная светотехника спереди и сзади, другие бамперы и диски, «карбоновые» накладки корпусов зеркал — новая машина выглядит агрессивнее и однозначно современнее дореформенного X50.

Кроме того, плюс в названии означает и прибавку в размерах. При прежней колесной базе в 2600 мм длина кроссовера увеличилась на 5 см (до 4380 мм) ширина выросла до 1810 мм (+10 мм), а высота теперь составляет 1615 мм (+6 мм). Дорожный просвет новичка —182 мм, то есть на пару миллиметров выше, чем у предшественника.

© Андрей Колтун

X50+ сохранил широкую палитру цветов. Автомобиль может быть белым, красным, синим, светло-серебристым, темно-серым и черным, как на фото. На наш взгляд, строгий черный окрас не совсем идет этой машине, но именно он безальтернативно положен самой богатой комплектации «Оникс».

Салон: большой экран и расширенный пакет теплых опций

Внутри X50+ встречает парой раздельных дисплеев. Материалы отделки, как и прежде, смешанные. Верхние части дверей и торпедо с мягкими накладками, ниже — жёсткий пластик. Что для данного сегмента вполне нормально.

© Андрей Колтун

Кресла такие же, как и у прежней модели. И жаловаться здесь, собственно, не на что – профиль, жесткость и диапазоны регулировок близки к оптимальным.

© Андрей Колтун

Приборная панель с диагональю 8,8 дюйма спряталась под козырек, а ее графика и наполнение такие же, как и у старшего по рангу родственного кроссовера Geely Atlas. На экране отображаются, скорость, обороты двигателя, данные поездки. Но мелкие шрифты ряда параметров, не оптимальны для быстрого считывания информации.

© Андрей Колтун

Начиная с комплектации «Стиль» в центре красуется большой 14,6-дюймовый тачскрин. Графика сочная, отклик быстрый. Но все еще ждем Android Auto.

© Андрей Колтун

Блок управления климатом сохранил физические кнопки — за это отдельное спасибо. Правда, вращающиеся регуляторы, с помощью которых на X50 можно было изменить температуру и скорость вентилятора, казались удобнее. Зато появились беспроводная зарядка для смартфона и подготовка под установку видеорегистратора.

© Андрей Колтун

Зимний пакет наконец-то получил то, чего ждали все: подогрев лобового стекла по всей площади. Правда, только в двух самых дорогих комплектациях. Зато обогрев передних кресел и руля стал ступенчатым, а не просто «вкл/выкл». Ёмкость бачка омывателя тоже увеличили до 4,5 литра — мелочь, а приятно.

© Андрей Колтун

Двоим на втором ряду комфортно. Но если сесть втроем, будет уже тесновато. И тому, кто окажется посередине придется мириться с неудобством из-за выступающей средней части дивана. Зато уже в базе есть двухступенчатый обогрев крайних секций подушки, а также USB-разъем для зарядки гаджетов.

© Андрей Колтун

Объём багажника остался скромным: 330 литров. Коляска или набор чемоданов для отпуска влезут с трудом. Но есть и приятная новость. В версиях «Престиж» и «Оникс» появился электропривод двери багажника, которого не было на X50.

© Андрей Колтун

Мотор и коробка: главная драма

Под капотом X50+ больше нет бодрого и покладистого трёхцилиндрового двигателя 3G15TD, также известного неприятными вибрациями на холостых. Ему на смену пришёл более уравновешенный четырёхцилиндровый турбомотор BHE15-EFZ аналогичного объема 1,5 литра мощностью 147 л.с. У старого X50 было 150 сил, но небольшая потеря «лошадок» вполне компенсируются возросшей с 255 до 270 Нм тягой.

© Андрей Колтун

В паре с мотором работает семиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями. И это уже не та коробка 7DCT330, что стояла на дореформенном X50. Новый преселектив 7DCT300 рассчитан на 300 Нм вместо прежних 330. Но дело даже не в снижении запаса прочности по нагрузки, а в том, как он работает.

© Андрей Колтун

Чтобы мягко и плавно тронуться с места приходится исполнять целый ритуал. Сначала слегка нажать на акселератор, но после ощущения момента схватывания, слегка снизить давление на педаль, дождавшись окончательного смыкания сцеплений, которое происходит раздражающе медленно, и лишь потом снова прибавить газ. Если просто нажать и ждать ускорения, машина какое-то время медлит в нерешительности, после чего рывком трогается с места.

При равномерном движении моменты смены передач сглаживаются и становятся едва заметными, но вот во время стартов и переключениях вниз для обгонов коробка работает грубо и медленно. Причем во всех режимах. «Спорт» немного обостряет реакции, но полностью запинки коробки не убирает. Что же касается адаптивного режима, который в теории должен уметь подстраиваться под твою манеру вождения, то на практике от него больше неудобств, чем пользы.

© Андрей Колтун

Учитывая слаженную работу связки мотор-коробки на X50, настройки робота в версии «плюс» реально огорчают. Хочется верить, что это баг, а не фича, который скоро будет вылечен новой прошивкой.

Шасси и управляемость: здесь всё на месте

А вот по части управляемости, как и прежде, радость. X50+ сохранил главное: он охотно и без задержек реагирует на руль. Никакой медлительности и недосказанности — машина охотно и живо едет туда, куда её направляют. Даже на бюджетных белорусских всесезонках Artmotion кроссовер остается предсказуемым и цепким.

© Андрей Колтун

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Что касается подвески, то она воспринимается чуть мягче, чем у дореформенного X50, но в целом остаётся плотной. На мелких неровностях и стыках асфальта в салоне вполне комфортно. Крупные выбоины и острые края ям хотя и ощутимо передаются на кузов, но без пробоев и неприятных ударов.

В целом по части шасси X50+ оставляет впечатление автомобиля, который не боится активного управления, но и не наказывает водителя за каждый стык асфальта.

Оснащение и цены

Здесь мы имеем дело с редким по нынешним временам случаем, когда новая модель стоит дешевле предшественницы. Цены на X50+ начинаются от 2 319 990 рублей – столько стоит базовая комплектация «Актив», при том, что прайс на старый X50 начинался с 2 479 990 рублей.

При этом в базе новичка уже есть светодиодные фары, отделка салона из экокожи, климат-контроль, подогрев руля и всех сидений, мультмедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay.

В версии «Стиль» за 2 505 990 рублей, добавляются 18-дюймовые колёса, электропривод складывания зеркал, 14,6-дюймовый экран мультимедйной системы, бесключевой доступ и беспроводная зарядка для смартфона.

© Андрей Колтун

Предтоповая «Престиж» стоит 2 675 990 рублей. В такой машине, кроме ранее перечисленного, есть панорамная крыша с люком, двухцветная отделка салона, полупрозрачные солнцезащитные козырьки, электропривод багажника, камеры кругового обзора 360° с функцией «прозрачное шасси», адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, контроль слепых зон, распознавание дорожных знаков, автоматическое экстренное торможение и подогрев лобового стекла.

В спецверсии «Оникс» за 2 775 990 рублей вы, по сути, доплачиваете только за черную окраску кузова. Красные тормозные суппорты, спортивный спойлер с литерой S.

Кстати, «Оникс» практически копирует единственную комплектацию «Эксклюзив» ставшего снова доступным Geely Coolray. Все отличие по начинке сводится к наличию у последнего приложения Android Auto. Но за него и китайский VIN придется доплатить 114 тысяч. На наш взгляд, оно того не стоит.

© Андрей Колтун

Плюсы Belgee X50+

Четырехцилиндровый мотор делает машину цивилизованнее и приятнее в повседневной езде.

Большой 14,6-дюймовый экран в средних и топовых версиях — это реально круто. Графика и скорость работы на уровне автомобилей классом выше.

Зимний пакет наконец-то довели до ума. Появились подогрев лобового и увеличенный бачок омывателя стекла. Обогревы сидений и руля получили регулировки интенсивности.

X50+ цепко и азартно проходит повороты, радуя водителя.

Стартовая стала ниже, а базовая комплектация стала богаче: климат вместо кондиционера, экокожа вместо ткани, подогрев всех сидений и руля.

Минусы Belgee X50+

Новый «робот» работает странно. Медленное смыкание сцеплений, задумчивость при трогании, невнятные реакции на газ — этого не было на старом X50 с трёхцилиндровым мотором. Спортивный режим не спасает, адаптивный — тем более. Надеемся, что это лечится прошивкой, но в текущем виде коробка разочаровывает.

Отсутствие нормальной интеграции со смартфонами. Apple CarPlay работает только через кабель. Android Auto нет вовсе, только дублирование экрана через приложение AutoDo. В 2026 году это странно.

Выводы:

Belgee X50+ — автомобиль с двойсвенным характером. Всё, что касается мотора и шасси, инженеры сделали хорошо. Машина, едет плавно, поворачивает азартно и работает без вибраций на холостых. Зимой в ней будет комфортнее. Экран в салоне — один из лучших в классе.

Но коробка передач портит впечатление. С трёхцилиндровым мотором машина была резвой и отзывчивой. Новая версия с четырьмя цилиндрами и другим «роботом» кажется задумчивой и неспешной. Тех самых «живых» повадок, за которые X50 полюбили в России, здесь уже нет.

Если вы не гонщик и не планируете активно обгонять на трассе, X50+ вам, скорее всего, понравится. Он стал цивилизованнее, спокойнее и комфортнее. Плюс цена входа ниже, чем у предшественника.

Но если вы ждали, что с новым мотором машина станет лучше во всём, — увы. Очень хочется верить, что странности в работе коробки — это излечимо. Потому что потенциал у машины хороший.

Технические характеристики Belgee X50+