Что можно купить вместо Esteo MX: 5 главных конкурентов

Новый кроссовер Esteo MX окончательно рассекречен. Новинка выходит в один из самых востребованных сегментов российского рынка, где представлены сразу несколько крупных премиальных китайских кроссоверов. Покупателям в этом классе доступны модели с мощными турбомоторами, полным приводом, богатым оснащением и современными технологиями. По этому случаю мы подобрали пять автомобилей, которые можно рассматривать в качестве основных конкурентов нового Esteo MX.

© ESTEO

Сборка новинки Esteo MX стартовала 21 мая на мощностях «АГР» в Шушарах. Автомобиль представляет собой модернизированную версию хорошо знакомого российским покупателям Exeed TXL. Габариты кроссовера составляют 4 775 мм в длину, 1 890 мм в ширину и 1 725 мм в высоту при колёсной базе 2 800 мм. Производитель также заявляет алюминиевые рычаги подвески, гидронаполненные сайлентблоки, многорычажную заднюю подвеску и специальные настройки шасси. Учитывая всё это, новинке предстоит конкурировать с рядом сильных соперников.

Volga K50

Цена: от 4 199 000 рублей

Двигатель: 2,0 литра турбо, 238 л. с.

Коробка передач: 8-ступенчатый автомат

Привод: полный

Одним из наиболее интересных соперников для Esteo MX станет новая Volga K50. Эта модель была представлена в рамках возрождения легендарного российского бренда и технически представляет собой хорошо знакомый российским автомобилистам Geely Monjaro.

Автомобиль построен на современной платформе CMA, разработанной при участии специалистов Volvo. Под капотом установлен двухлитровый турбомотор мощностью 238 л. с., работающий в паре с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. По своим характеристикам и оснащению Volga K50 фактически повторяет модель, которая уже успела завоевать популярность на российском рынке.

Среди преимуществ кроссовера — просторный салон, качественные материалы отделки, цифровая приборная панель, крупный мультимедийный комплекс, камеры кругового обзора и широкий набор электронных ассистентов. Автомобиль ориентирован на покупателей, которые ищут крупный семейный кроссовер с современным оснащением и высоким уровнем комфорта.

© Volga

Jaecoo J8

Цена: 4 219 000–4 979 000 рублей

Двигатель: 2,0 литра турбо, 249 л. с.

Коробка передач: 7-ступенчатый робот

Привод: полный

Jaecoo J8 считается флагманом бренда и относится к числу наиболее технологичных китайских кроссоверов, официально представленных в России. По цене базовая версия практически совпадает с предполагаемой стоимостью Esteo MX, поэтому сравнения между моделями неизбежны.

Автомобиль отличается современным дизайном с массивной решёткой радиатора, сложной светодиодной оптикой и выразительными кузовными линиями. Внутри внимание привлекают крупные дисплеи мультимедийной системы, цифровая приборная панель и широкий набор электронных помощников.

В список оснащения старших комплектаций входят адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения, камеры кругового обзора, проекционный дисплей и многочисленные ассистенты безопасности. Также предлагается расширенный набор функций комфорта для водителя и пассажиров.

Если Esteo MX будет делать ставку на сбалансированное сочетание цены и оснащения, то Jaecoo J8 отвечает прежде всего количеством технологий и богатством комплектаций.

© Jaecoo

GAC GS8

Цена: 4 549 000–5 349 000 рублей

Двигатель: 2,0 литра турбо, 231 л. с.

Коробка передач: 8-ступенчатый автомат

Привод: полный

GAC GS8 уже несколько лет остаётся одним из самых крупных китайских кроссоверов на российском рынке. Его главное преимущество заключается в размерах и практичности.

Автомобиль предлагается как в пяти-, так и в семиместном исполнении, что делает его интересным вариантом для больших семей. Благодаря внушительным габаритам GS8 предлагает просторный второй ряд сидений и вместительный багажник.

Внешность модели выполнена в строгом и солидном стиле. Автомобиль получил массивную переднюю часть кузова, характерную светодиодную оптику и крупную решётку радиатора. Интерьер также соответствует статусу флагманской модели бренда. Здесь предусмотрены цифровая приборная панель, большой экран мультимедийной системы, качественные материалы отделки и широкий набор электронных ассистентов.

На фоне Esteo MX модель выглядит более семейным и практичным вариантом, особенно для покупателей, которым важна возможность перевозить до семи человек.

© GAC

Changan UNI-K

Цена: 4 209 900–4 799 900 рублей

Двигатель: 2,0 литра турбо, 226 л. с.

Коробка передач: 8-ступенчатый автомат

Привод: передний / полный

Changan UNI-K остаётся одним из самых ярких автомобилей в своём сегменте. Даже спустя несколько лет после дебюта модель продолжает выделяться на фоне конкурентов благодаря оригинальному дизайну.

Кроссовер получил безрамочную решётку радиатора, узкую светодиодную оптику и динамичный силуэт. Благодаря этому UNI-K сложно спутать с каким-либо другим автомобилем на дороге.

Не менее интересным получился и интерьер. Здесь используется необычная архитектура передней панели с многоуровневой цифровой приборной панелью и крупным экраном мультимедийной системы. Производитель также предлагает широкий набор оборудования, включая панорамную крышу, камеры кругового обзора, адаптивные электронные помощники и различные системы активной безопасности.

По своим размерам UNI-K находится примерно в той же категории, что и Esteo MX. При этом он ориентирован на покупателей, которые хотят получить максимально эффектный и необычный автомобиль.

© Changan

Hongqi HS5

Цена: 3 999 000–4 699 000 рублей

Двигатель: 2,0 литра турбо, 245 л. с.

Коробка передач: 8-ступенчатый автомат Aisin

Привод: полный

Hongqi HS5 занимает особое место среди китайских кроссоверов благодаря имиджу марки. Hongqi долгое время ассоциировалась прежде всего с представительскими автомобилями, и сегодня активно расширяет модельный ряд на российском рынке.

После рестайлинга HS5 получил более современный внешний вид с крупной фирменной решёткой радиатора и новой светодиодной оптикой. Интерьер также был серьёзно обновлён. В салоне появились два объединённых 12,3-дюймовых дисплея, улучшенная мультимедийная система и расширенный набор оборудования.

Даже базовая комплектация включает кожаную отделку Nappa, аудиосистему Bose с 12 динамиками, панорамную крышу, камеры кругового обзора, подогревы сидений и большое количество электронных ассистентов. Более дорогие версии дополнительно оснащаются адаптивным круиз-контролем, активной подвеской и расширенным набором систем помощи водителю.

С точки зрения оснащения HS5 остаётся одним из самых интересных предложений в своём ценовом диапазоне и может стать серьёзным соперником для нового Esteo MX.

© Hongqi

Что в итоге

Появление Esteo MX ещё больше усиливает конкуренцию в сегменте премиальных китайских кроссоверов. Новинка выходит на рынок, где уже представлены хорошо известные модели с богатым оснащением и мощными силовыми агрегатами. Стоимость пока не названа, но она составит, как ожидается, около 4,5 млн рублей.

Volga K50 привлекает знакомой и проверенной конструкцией, которая уже хорошо зарекомендовала себя на российском рынке. Jaecoo J8 делает ставку на современные технологии и широкий набор электронных помощников. GAC GS8 предлагает просторный салон и возможность выбрать семиместную версию. Changan UNI-K выделяется необычным дизайном и оригинальным интерьером. Hongqi HS5 ориентирован на покупателей, которые ищут максимально премиальное оснащение за разумные деньги.

На этом фоне Esteo MX предстоит доказать, что модернизированная версия Exeed TXL способна предложить покупателям конкурентоспособное сочетание цены, оснащения и технических характеристик. Особенно учитывая, что речь идёт о ценовом диапазоне 4–5 миллионов рублей, где выбор у российских покупателей сегодня действительно очень широкий.