Eclipse вернулся, но не таким: чем удивили автоновинки недели

Минувшая неделя порадовала несколькими автомобильными премьерами, которыми стали новое поколение одного из бестселлеров Audi, возрождение имени Eclipse и выход на российский рынок второй модели UMO.

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Audi Q7

Третье поколение Audi Q7 получило дизайн в новом фирменном стиле Audi с двухъярусной OLED-оптикой необычной формы, а интерьер практически полностью повторяет архитектуру будущего флагманского кроссовера Audi Q9: большой изогнутый дисплей, «собранный» из трёх экранов, и отдельный экран для пассажира. Машина получила более дорогие материалы отделки и более технологичное оснащение.

Главная особенность — Audi сохранила ставку на ДВС. Для Европы заявлен пока только «мягкий» гибрид, причём на основе 3,0-литрового дизеля V6 в сочетании с 24-сильным электромотором, интегрированным в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Базовый вариант дизеля имеет 245 л.с., топовый — 299 л.с. В США будут версии с 435-сильным бензиновым 2,9-литровым турбомотором V6 и 600-сильным 4,0-литровым V8 на версии Audi SQ7.

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Mitsubishi Eclipse Sportback EV

Под именем Mitsubishi Eclipse фактически скрывается новый Nissan Leaf последнего поколения, превратившийся из хэтчбека в кроссовер. Mitsubishi получила собственное оформление передней и задней частей кузова, но технически это Nissan. Автомобиль ориентирован прежде всего на рынок Северной Америки.

Модель стала первым полноценным электромобилем Mitsubishi для США за многие годы и получила современный формат кросс-купе. Технические характеристики нового Eclipse Sportback EV пока не названы. Для поклонников оригинального спортивного Eclipse, как называлось недорогое купе 1990-2000-х годов, это, наверное, спорное решение, однако с рыночной точки зрения такая модель должна иметь успех.

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Peugeot E-208 GTi

Peugeot возродила легендарную линейки GTi, но теперь в электрическом формате. Новый хэтчбек E-208 GTi, оснащённый электромотором мощностью 280 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 5,7 секунды. Переднеприводная модель получила серьёзно доработанное шасси с модернизированной подвеской и усиленными тормозами.

Дизайн вдохновлён культовым Peugeot 205 GTi. К исторической модели отсылают многочисленные красные акценты, спортивные сиденья и характерные 18-дюймовые колёсные диски. Запас хода составляет около 350 км по WLTP, что меньше, чем у других версий Peugeot E-208 с аналогичной батареей ёмкостью 54 кВт·ч — автономность принесли в жертву более мощной силовой установке.

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GAC S9

Флагманский кроссовер GAC на российском рынке представляет собой модель уровня крупных семейных и представительских SUV. При длине более пяти метров последовательный гибрид предлагает просторный салон, богатое оснащение и экономичность. Заявленный суммарный запас хода превышает 1000 км. Стоимость новинки в единственной комплектации SX Premium с учётом спецпредложений заявлена в 6 499 000 рублей.

Полноприводный GAC S9 получил бензиновый турбомотор 1.5 и два электродвигателя, суммарной мощностью 340 л.с. Тяговый аккумулятор на 44,5 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 208 км. Современные системы помощи водителю, премиальные материалы и широкий набор электронных опций должны сделать S9 альтернативой флагманским кроссоверам других брендов.

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UMO 8

Вторая модель российского бренда UMO, сборка автомобилей которого локализована на мощностях завода «Москвич» в столице, представляет собой «русифицированную» версию уже представленного на нашем рынке кроссовера GAC S7. Последовательный гибрид имеет 156-сильный бензиновый турбомотор и пару электродвигателей суммарной мощностью 340 л.с., которые и приводят модель в движение.

Адаптация под российский рынок подразумевает усиленную защиту от коррозии, «зимний пакет» и интеграцию онлайн-сервисов от «Яндекса», включая голосового помощника «Алиса». Стоимость новинки не названа, но GAC S7, который и лежит в основе UMO 8, в России продаётся по цене от 5 899 900 рублей за автомобили 2026 года производства.