Пикап на «ручке»: шесть моделей, которые можно купить в России

Автоматическая коробка передач, которая совсем недавно была опцией, сейчас уже практически целиком вытеснила привычную механику, сделав трёхпедальные исполнения автомобилей экзотикой. Но в России можно найти такие машины, причём даже среди пикапов. Рассказываем о моделях, которые официально представлены на российском рынке с механической коробкой передач.

© JAC

Несмотря на то, что современные автоматические коробки передач по своим характеристикам не уступают механике, а по удобству в городской эксплуатации их очевидно превосходят, механическая трансмиссия остаётся важной опцией для машин такого класса.

Механика важна для пикапа не потому, что без неё пикап «не настоящий», а потому, что она даёт водителю больше прямого контроля над тягой и часто лучше соответствует тяжёлой работе и бездорожью. Такой тип трансмисии остаётся выбором тех, кто ценит максимальный контроль, простоту конструкции и частую эксплуатацию вдали от цивилизации.

GWM Poer

GWM Poer занимает особое место на российском рынке, поскольку это один из немногих пикапов, который изначально проектировался не только как коммерческий автомобиль, но и как полноценная альтернатива современному внедорожнику. По уровню отделки салона он заметно превосходит большинство конкурентов. Передняя панель выполнена в легковом стиле, кресла обладают хорошей боковой поддержкой, а шумоизоляция находится на уровне многих среднеразмерных кроссоверов.

Российским покупателям предлагаются бензиновый турбомотор объёмом 2,0 литра мощностью 218 л. с. и дизельный двигатель объёмом 2,4 литра мощностью около 184 л. с. В обоих случаях используется автоматическая коробка передач, но с бензиновым мотором агрегатирован 8-ступенчатый, а с дизельным — 9-ступенчатый автомат. Подключаемый полный привод дополнен понижающей передачей, что позволяет уверенно двигаться по бездорожью, однако основной характер автомобиля остаётся скорее туристическим, чем утилитарным.

Летом 2026 года модель получила версию с механической коробкой передач. 6-ступенчатая механика сочетается с тем же бензиновым мотором, что и автомат, а вот дизель другой — 163-сильный на 2,0 литра. Перевод пикапа на «ручку» сделал его на четверть миллиона дешевле — цены на новую версию начинаются от 3 449 000 рублей. Для покупателя, который ищет один автомобиль и для семьи, и для работы, GWM Poer остается одним из самых привлекательных вариантов.

© GWM

«УАЗ Пикап»

«УАЗ Пикап» представляет совершенно иную философию. Это автомобиль, который разрабатывался прежде всего для тяжёлых условий эксплуатации. Его конструкция максимально проста, а большинство технических решений проверены временем.

В основе лежит хорошо известная платформа внедорожника «Патриот». Под капотом устанавливается бензиновый двигатель ЗМЗ объёмом 2,7 литра мощностью 150 л. с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль имеет жёстко подключаемый полный привод с пониженным рядом передач и блокировкой дифференциала заднего моста с электронным управлением.

Несмотря на скромные по современным меркам показатели мощности, двигатель отличается неплохой ремонтопригодностью и высокой распространённостью запчастей. На асфальте УАЗ уступает всем конкурентам по уровню комфорта. Шум двигателя хорошо слышен в салоне, рулевое управление менее точное, а расход топлива выше китайских моделей. Однако на разбитых дорогах, в сельской местности и вдали от цивилизации преимущества модели становятся очевидными.

Для работы или активного отдыха «УАЗ Пикап» по-прежнему остаётся одним из самых рациональных автомобилей в своём классе. В базовой версии модель стоит от 1 950 000 рублей, что делает её самым доступным новым пикапом в продаже.

© УАЗ

JAC T8

JAC T8 стал одним из первых современных китайских пикапов, сумевших добиться заметного успеха в России. Внешне T8 выглядит достаточно современно, однако внутри уже заметен возраст как по архитектуре передней панели, так и по оснащению.

Рамный пикап в России имеет 2,0-литровые моторы: бензиновый на 177 л. с. и дизельный на 136 л. с. Оба сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач и подключаемым полным приводом с понижающим рядом.

Подвеска настроена достаточно жёстко, что положительно влияет на грузовые возможности. При этом управляемость на асфальте нельзя назвать выдающейся, хотя она остаётся вполне приемлемой для рамного пикапа.

Главным преимуществом T8 является простота конструкции. Здесь меньше сложной электроники и дорогостоящих систем, чем у более современных конкурентов. Заявленная цена начинается от 3 119 000 рублей, но в продаже есть автомобили 2024 года выпуска с неплохой скидкой.

© JAC

JAC T8 Pro

JAC T8 Pro представляет собой серьёзно модернизированную версию модели T6 Pro. Внешность стала более современной и агрессивной. Существенно улучшился салон. Появились цифровые приборы, более качественные материалы отделки, крупный сенсорный экран мультимедийной системы и расширенный набор электронных помощников.

Единственным двигателем стал бензиновый турбомотор объёмом 2,4 литра мощностью 204 л. с. Сочетается двигатель с 6-ступенчатой механикой. Такая связка обеспечивает заметно лучшую динамику, чем агрегаты большинства конкурентов. Даже при полной загрузке автомобиль уверенно ускоряется и не испытывает недостатка тяги на трассе.

Подвеска сохранила грузовой характер, однако стала более комфортной. T8 Pro уже можно рассматривать не только как рабочий инструмент, но и как автомобиль для дальних путешествий. Недостатком остаётся отсутствие автоматической коробки передач на российском рынке. Для многих покупателей именно этот фактор становится причиной выбора GWM Poer вместо JAC. При заявленной цене 3 344 000 рублей новые машины 2024 года предлагаются со скидкой.

© JAC

Sollers ST6

Sollers ST6 является одной из наиболее важных моделей российского рынка пикапов последних лет. Выпуск автомобиля налажен в России, что положительно влияет на доступность запчастей и стоимость владения.

ST6 фактически представляет собой локализованную версию JAC T6, которую производитель адаптировал под российские условия эксплуатации. Особое внимание было уделено настройкам подвески, антикоррозионной защите и комплектации.

Покупателям предлагаются бензиновый двигатель мощностью 176 л. с. и дизельный двигатель мощностью 136 л. с. Оба 2,0-литровых мотора сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Полный привод подключаемый, с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Автомобиль ориентирован прежде всего на предпринимателей, фермеров и корпоративных клиентов. Важным преимуществом ST6 является ожидаемо более низкая стоимость владения по сравнению с импортируемыми аналогами. Для многих покупателей именно этот фактор становится решающим, как и цена — модель предлагается к покупке примерно за 2 500 000 рублей.

Sollers ST8

Sollers ST8 можно назвать наиболее перспективным российским пикапом 2026 года. Он сочетает преимущества локального производства и современной китайской платформы, поскольку в основе лежит конструкция JAC T8 Pro, однако производство организовано в России.

Под капотом устанавливается либо бензиновый 2,4 мощностью 204 л. с. либо дизельный двигатель 2,0 мощностью 136 л. с. Оба мотора агрегатированы с 6-ступенчатой механикой, которая работает в паре с подключаемым полным приводом и понижающим рядом.

Салон заметно современнее, чем у ST6. Здесь используются более качественные материалы, современная мультимедийная система, камеры кругового обзора, подогревы и широкий набор электронных ассистентов. Стоимость автомобиля начинается примерно от 3 000 000 рублей.

На дороге ST8 воспринимается как наиболее сбалансированный автомобиль среди всех пикапов с механической коробкой передач, официально представленных в России. Он достаточно комфортен для ежедневной эксплуатации, обладает хорошей грузоподъёмностью и сохраняет полноценные внедорожные возможности.

© Sollers

Если рассматривать рынок пикапов России в 2026 году в целом, то GWM Poer остаётся наиболее комфортным и технологичным вариантом, «УАЗ Пикап» — самым приспособленным к эксплуатации вдали от цивилизации, а Sollers ST8 выглядит наиболее универсальным решением с точки зрения соотношения цены, оснащения, локализации и эксплуатационных качеств.