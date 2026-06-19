Самые доступные гибриды на российском рынке: топ-7 моделей

Российский рынок гибридных автомобилей переживает настоящий подъем. По итогам пяти месяцев 2026 года в России было продано 24,6 тысяч новых подзаряжаемых гибридов — это на 125% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря программам государственного субсидирования и спецпредложениям дилеров скидки на такие машины могут достигать миллиона рублей. В нашей подборке мы собрали 7 самых доступных вариантов.

© Exlantix

1. Evolute i-Space — от 2 365 000 рублей

Evolute i-Space в прошлом году сменил поколение, но до сих пор привлекает не только самой доступной ценой на российском рынке гибридов, но и возможностью выбора между передним и полным приводом, а также 5- и 7-местным салоном. Рекомендованная цена на переднеприводную версию составляет 3 485 000 рублей за 5-местный кроссовер и 3 585 000 рублей за 7-местный. Полноприводная модификация доступна только в пятиместной конфигурации и стоит 3 790 000 рублей.

Поскольку этот автомобиль собирают в России, при покупке в кредит можно получить субсидию до 925 000 рублей. С ее учетом, а также со скидкой за трейд-ин цена 5-местной версии может быть снижена до 2 365 000 рублей, а 7-местной — до 2 465 000 рублей. Полноприводную модификацию при использовании всех выгод можно будет приобрести за 2 690 000 рублей.

В оснащение входят климат-контроль, система бесключевого доступа, 15,6-дюймовый мультимедийный экран, 8,8-дюймовая цифровая приборная панель, аудиосистема с 13 динамиками, панорамная крыша с люком, камеры кругового обзора, подогревы руля, передних и задних сидений, а также электропривод багажника.

© Evolute

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм: 4760 х 1865 х 1710

Колесная база, мм: 2785

Клиренс, мм: 180

Количество мест: 5/7

Привод: передний/полный

Емкость батареи, кВт·ч: 25,1

Мощность ДВС/электромотора, л с.: 90/218(367 для 4WD)

Запас хода на электротяге по паспорту, км: 165/124

Суммарный запас хода по паспорту, км: 1250/1000

Максимальная скорость, км/ч: 180 км/ч

Время разгона 0 - 100 км/ч, сек: 7,1/7,1

Средний расход топлива на л/100 км: 5,6

2. Geely EX5 EM-i — от 3 369 990 рублей

Geely EX5 EM-i дебютировал у нас в декабре 2025 года и по итогам нынешнего мая стал вторым по популярности гибридом в России. Модель доступна в двух комплектациях. Рекомендованная цена за версию Pro — 3 669 990 рублей, за Max — 3 969 990 рублей. Но с учётом спецпредложений и максимальной выгоды в 300 000 рублей цена может быть снижена до 3 369 990 и 3 669 990 рублей соответственно.

В оснащение начальной версии входят 18-дюймовые литые диски, светодиодная оптика, рейлинги на крыше, отделка салона экокожей, цифровая приборная панель, мультимедийная система с 15,4-дюймовым сенсорным экраном, аудиосистема с 6 динамиками, однозонный климат-контроль, подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя, адаптивный круиз-контроль и бесключевой доступ.

Версия Max дополнительно получает 19-дюймовые диски, панорамную крышу с люком, атмосферную подсветку салона, вентиляцию передних сидений, проекционный дисплей и премиальную аудиосистему Flyme с 16 динамиками.

© Geely

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм: 4740 x 1905 x 1685

Колесная база, мм: 2755

Клиренс, мм: 172

Количество мест: 5

Привод: передний

Емкость батареи, кВт·ч: 18,4

Мощность ДВС/электромотора, л с.: 99/218

Запас хода на электротяге по паспорту, км: 83

Суммарный запас хода по паспорту, км: 943

Максимальная скорость, км/ч: 170 км/ч

Время разгона 0 - 100 км/ч, сек: 8,1

Средний расход топлива на л/100 км: 6,2

3. Deepal G318 — от 4 407 000 рублей

Deepal G318 выступает в не самом типичном для гибрида внедорожном жанре. Дебют этой модели в России состоялся в конце марта этого года и её сборку уже наладили в Калининграде. Производят машину в двух комплектациях: «Техно» и «Эверест».

Рекомендованная цена за «Техно» составляет 5 650 000 рублей, за «Эверест» — 6 000 000 рублей. При покупке в кредит можно воспользоваться государственной субсидией в размере 35% от стоимости, но не более 925 000 рублей, а также получить специальную выгоду для первых покупателей в размере 318 тысяч. С учётом всех акций внедорожник в начальной комплектации можно приобрести за 4 407 000 рублей.

В оснащение версии «Техно» входят светодиодная оптика, 18-дюймовые колёсные диски, внедорожный пакет с расширителями колёсных арок, подножки, рейлинги на крыше, механическая блокировка заднего дифференциала, система выбора режимов полного привода, подогрев руля и всех сидений, мультимедийная система с 14,6-дюймовым экраном, климат-контроль, система бесключевого доступа, камеры кругового обзора с функцией «прозрачное шасси», адаптивный круиз-контроль, ассистенты удержания в полосе и движения в пробке.

Помимо перечисленного версия «Эверест предлагает пневматическую подвеску с амортизаторами с изменяемой жёсткостью и интеллектуальной системой управления демпфированием, 20-дюймовые диски, доводчик двери багажника, рейлинги на крыше с дополнительным освещением, а также аудиосистему с 16 динамиками, усилителем и сабвуфером.

© Deepal

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм: 5010 х 1985 х 1895 (Техно)/1960 (Эверест)

Колесная база, мм: 2880

Клиренс, мм: 210 (Техно)/210–240 (Эверест)

Количество мест: 5

Привод: полный

Емкость батареи, кВт·ч: 35,07

Мощность ДВС/электромоторов, л с.: 143/439

Запас хода на электротяге по паспорту, км: 184

Суммарный запас хода по паспорту, км: 1000

Максимальная скорость, км/ч: 175 км/ч

Время разгона 0 - 100 км/ч, сек: 6,3

Средний расход топлива на л/100 км: 6,7

4. Voyah Passion — от 4 760 000 рублей

Voyah Passion — гибридный седан с последовательной силовой установкой, сборка которого налажена в Липецкой области. Рекомендованная цена на автомобиль составляет 5 685 000 рублей. Благодаря российской сборке модель участвует в программе господдержки, поэтому при покупке в кредит можно получить субсидию в размере 35% от стоимости, но не более 925 000 рублей. С учётом скидки цена может опуститься 4 760 000 рублей.

В оснащение машины входят полностью светодиодная оптика, адаптивная пневматическая подвеска, 20-дюймовые диски, панорамная крыша и электропривод багажника. В салоне — комбинированная отделка, подогрев руля, контурная подсветка с выбором цвета. Мультимедийный комплекс представлен тремя 12,3-дюймовыми дисплеями, свой экран предусмотрен и для задних пассажиров. За безопасность отвечают адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга слепых зон и удержания в полосе, а также ассистенты движения в пробках и по шоссе.

© Voyah

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм: 5088 х 1970 х 1505

Колесная база, мм: 3000

Клиренс регулируемый в диапазоне 130-195 мм

Количество мест: 5

Привод: полный

Емкость батареи, кВт·ч: 43

Мощность ДВС/электромоторов, л с.: 129/394

Запас хода на электротяге по паспорту, км: 200

Суммарный запас хода по паспорту, км: 1000

Максимальная скорость, км/ч: 200 км/ч

Время разгона 0 - 100 км/ч, сек: 5,9

Средний расход топлива на л/100 км: 6,3

5. Exlantix ES — от 5 670 000 рублей

Exlantix ES — это премиальное четырёхдверное купе в линейке дочернего бренда Chery. Рекомендованная цена на экземпляры 2025 года выпуска составляет 6 170 000 рублей. При сдаче собственного автомобиля в трейд-ин можно получить скидку 500 000 рублей. Автомобили 2026 года стоят 6 850 000 рублей, и акции на них пока не действуют.

В оснащение машины входят полностью светодиодная оптика, адаптивная пневматическая подвеска, 20-дюймовые литые диски и панорамная крыша. В салоне — обивка сидений кожей Nappa, подогрев и вентиляция сидений обоих рядов, массаж передних сидений, подогрев руля, трёхзонный климат-контроль, а также многоцветная атмосферная подсветка. Интерьер доступен в двух вариантах: фисташковом и тёмном, при этом потолок всегда отделан алькантарой.

Помимо перечисленного в комплектации присутствуют: проекционный дисплей, аудиосистема с 23 динамиками и беспроводная зарядка для смартфона. За активную безопасность отвечают адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе, мониторинга слепых зон и автоматического экстренного торможения.

© Exlantix

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм: 4945 х 1978 х 1474

Колесная база, мм: 3000

Клиренс регулируемый в диапазоне 120-180 мм:

Количество мест: 5

Привод: полный

Емкость батареи, кВт·ч: 40

Мощность ДВС/электромоторов: 156/469

Запас хода на электротяге по паспорту, км: 180

Суммарный запас хода по паспорту, км: 1231

Максимальная скорость, км/ч: 190 км/ч

Время разгона 0 - 100 км/ч, сек: 4,6

Средний расход топлива на л/100 км: 6,4

6. Voyah Free — от 5 665 000 рублей

Voyah Free по итогам мая возглавил список самых популярных гибридов в России. Как и седан Passion, эту модель собирают в Липецкой области. Рекомендованная цена составляет 6 590 000 рублей. Как и другие локализованные модели, Free участвует в программе господдержки. Благодаря чему покупатель, оформивший кредит, может получить субсидию до 925 000 рублей.

В оснащение машины входят пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета, 20-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша и полностью светодиодная оптика. В салоне — подъёмная панель приборов с тремя 12,3-дюймовыми экранами, раздельный климат-контроль, атмосферная подсветка интерьера на 64 цвета, беспроводная зарядка для смартфона, премиальная аудиосистема с 10 динамиками, подогрев руля и видеорегистратор.

За безопасность отвечают адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе, камеры кругового обзора 360°, системы мониторинга слепых зон, автоматической парковки, помощи при движении в пробке и по автомагистрали.

© Вячеслав Крылов

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм: 4905 х 1950 х 1645

Колесная база, мм: 2960

Клиренс регулируемый в диапазоне 128-208 мм:

Количество мест: 5

Привод: полный

Емкость батареи, кВт·ч: 39,2

Мощность ДВС/электромоторов: 150/490

Запас хода на электротяге по паспорту, км: 160

Суммарный запас хода по паспорту, км: 1000

Максимальная скорость, км/ч: 200 км/ч

Время разгона 0 - 100 км/ч, сек: 4,8

Средний расход топлива на л/100 км: 6,9

7. Seres M5 — от 5 800 000 рублей

Seres M5 — это самый мощный в нашей подборке гибридный кроссовер с последовательной силовой установкой. Текущая рекомендованная розничная цена составляет 6 590 000 рублей. Вместе с тем по специальной акции доступна выгода в размере 790 000 рублей.

В оснащение входят полностью светодиодная оптика с адаптивным дальним и ближним светом, панорамная крыша, 20-дюймовые колёсные диски с красными суппортами и электропривод багажника с функцией «свободные руки». В салоне — кожаная отделка, подогрев руля, 128-цветная атмосферная подсветка, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 40 Вт и двухзонный климат-контроль. Сиденья первого ряда с 12-позиционной электрорегулировкой, памятью, подогревом, вентиляцией и массажем. Задний ряд также оснащён подогревом.

Мультимедийный комплекс включает 15,6-дюймовый сенсорный экран, аудиосистему с поддержкой CarPlay/Android Auto и интерфейсом на русском языке. Безопасность обеспечивают: полный набор подушек безопасности, а также системы удержания полосы, мониторинга слепых зон и автоматическое экстренное торможение.

© Seres

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм: 4770 x 1930 x 1625

Колесная база, мм: 2880

Клиренс, мм: 150

Количество мест: 5

Привод: полный

Емкость батареи, кВт·ч: 40

Мощность ДВС/электромоторов: 116/662

Запас хода на электротяге по паспорту, км: 180

Суммарный запас хода по паспорту, км: 1200

Максимальная скорость, км/ч: 210 км/ч

Время разгона 0 - 100 км/ч, сек: 4,6

Средний расход топлива на л/100 км: 6,8

Что в итоге

Российский рынок гибридных автомобилей в 2026 году предлагает широкий выбор — от относительно доступного Evolute i-Space до премиальных Voyah Free и Seres M5. Некоторые из них подпадают под программы господдержки для автомобилей российской сборки, которые позволяют существенно экономить.

В бюджете до 4 миллионов рублей наиболее привлекательными вариантами выглядят Evolute i-Space и Geely EX5 EM-i. На первый действует субсидия до 925 000 рублей, на второй скидки до 300 тысяч и дополнительные акции.

В сегменте от 4 до 6 миллионов рублей стоит обратить внимание на Deepal G318 — за эти деньги вы получаете полноразмерный внедорожник с пневмоподвеской и богатым оснащением.

Ну а если бюджет позволяет, то вполне можно рассмотреть премиальные Voyah, Exlantix ES и Seres M5.

Что бы вы ни выбрали, главное — внимательно изучить условия покупки: госсубсидия, трейд-ин и спецпредложения дилеров могут снизить итоговую стоимость на 10–20%.