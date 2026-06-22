Новая марка для России и Renault с дронами: главные автоновинки недели

Минувшая неделя оказалась богата на автомобильные премьеры, причём были показаны как эксклюзивные суперкары, так и массовые модели и новые марки для России.

© Mercedes-Benz

Tenet Plus L6

На российский рынок выходит новый отечественный бренд, первой моделью которого стал перелицованный автомобиль марки Lepas, созданной концерном Chery. Первой машиной марки Tenet Plus станет кроссовер L6, известный на азиатских рынках под именем Lepas L6. Это «средняя» по своим размерам модель в гамме компании.

Никакой технической информации о новинке нет, но оригинальный L6 доступен как в виде 242-сильного электромобиля, так и 279-сильного бензо-электрического гибрида. Производство Tenet Plus L6 будет локализовано в России. Старт продаж новинки намечен на вторую половину 2026 года — ближе к этому моменту будут раскрыты детальные данные о кроссовере.

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Jeland J7

Российская марка Jeland расширяет модельную линейку за счёт кроссовера J7, который дополнит уже продающийся Jeland J6. Как и уже представленный автомобиль новинка является уже известный в нашей стране Jaecoo J7, сборка которого локализована в Санкт-Петербурге.

Технически новинка полностью повторяет исходную машину — бензиновый турбомотор 1.6 в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, передний (двигатель 150 л.с.) или полный (мощность 186 л.с.) привод. Сколько будет стоить Jeland J7 и когда он появится в продаже — пока не сообщается.

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GWM Poer

Компания Great Wall представила новую модификацию своего пикапа GWM Poer для российского рынка. Особенностью исполнения стал перевод модели на 6-ступенчатую механическую коробку передач, которая ранее для Poer не предлагалась, а сейчас сочетается с двумя моторами.

«Механику» получил 218-сильный 2,0-литровый бензиновый турбомотор, который уже сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. «Шестиступку» получил и новый 2,0-литровый турбодизель на 163 л.с., хотя с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией работает 2,4-литровый дизель мощность 184 л.с. Стоимость новых версий начинается от 3 449 000 рублей.

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Audi A6 allroad

Несмотря на широкую гамму кроссоверов, доступных к покупке, марка решила возродить фирменный формат «внедорожных» универсалов и вернула к жизни Audi A6 allroad на базе модели последнего поколения. Автомобиль получил увеличенный на 34 мм дорожный просвет и расширенный на 111 мм за счёт нового обвеса и иных панелей кузов.

Новинка получила 3,0-литровый 299-сильный турбодизель V6, с 24-сильным стартер-генератором, а также впервые в своей истории получила бензо-электрическую версию — 367-сильный вариант на базе 252-сильного бензинового турбомотора 2.0 и 143-сильного электромотора, батареи на 25,9 кВт∙ч с возможностью проехать на электротяге на расстояние до 95 км. Оба агрегата сочетаются с 7-ступенчатым «роботом» S tronic, полным приводом quattro и полноуправляемым шасси.

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Porsche Taycan

Первый серийный электромобиль Porsche в рамках смены модельного года получил несколько обновлений, призванных сделать модель технологичнее. Taycan оснастили новую мультимедийную систему, дебютировавшую на кроссовере Porsche Cayenne Electric, а также инновационную систему E-Shift, которая призвана имитировать работу 8-ступенчатой коробки передач — управлять ею можно подрулевыми лепестками. Для большей эмоциональности предусмотрено звуковое сопровождение Electric Sport Sound, имитация тахометра на приборной панели и даже рывки при смене «передач».

Впервые для Porsche Taycan предложен опциональный пакет Manthey Racing Kit, созданный гоночной командой с прицелом на рекордное время на «Нюрбургринге». Модель получила новый аэродинамический обвес, доработанную подвеску и усиленные тормоза вкупе с другими более мелкими изменениями, призванными сделать электромобиль быстрее на гоночной трассе.

© Porsche

Mercedes-AMG GLE 63 S/Mercedes-AMG GLS 63 S

Сразу два мощных кроссовера представил Mercedes-Benz, который в рамках планового рестайлинга обновил модели AMG GLE 63 S и AMG GLS 63 S. Кузов и интерьер привели в соответствие с «обычными» модификациями моделей, которые модернизировали ранее, а основные изменения коснулись технической части.

Для AMG GLE 63 S и AMG GLS 63 S компания подготовила новый 4,0-литровый двигатель V8, который ранее полагался только флагманскому седану S-Class. 612-сильный мотор работает в сочетании с фирменной 9-ступенчатой автоматической коробкой передач AMG Speedshift TCT с интегрированным в неё 23-сильным 48-вольтовым стартер-генератором ISG.

© Mercedes-Benz

Jeep Grand Cherokee Trailhawk

Последнее поколение американского внедорожника получила самую экстремальную версию Trailhawk, которая адаптирована под тяжёлое бездорожье. Машина отличается новыми бамперами, 18-дюймовыми колёсами и особой графикой на кузове, а также новыми акцентами в декоре салона.

Grand Cherokee Trailhawk получил 329-сильный турбомотор Hurricane 2.0, полный привод QuadraTrack с двухступенчатой раздаточной коробкой и новой подвеской с пневмоэлементами, который обеспечат модели, как заявляет Jeep, рекордный по меркам класса дорожный просвет. Однако точная его величина пока не называется.

© Jeep

Chevrolet Silverado 1500

Популярный в США пикап сменил поколение. Пятая генерация Chevrolet Silverado 1500 получила переработанный кузов и полностью новый интерьер, в котором теперь может быть до трёх экранов — к стандартным 12,2-дюймовой цифровой панели приборов и 16,3-дюймовому тачскрину мультимедиа можно добавить отдельный 11,5-дюймовый дисплей для переднего пассажира.

С технической точки зрения модель изменилась не менее серьёзно, получив новые бензиновые моторы семейства Small Block шестого поколения — V8 объёмом 5,7 и 6,6 литра. Прежними остались 4-цилиндровый бензиновый турбомотор TurboMax 2.7 и рядный 6-цилиндровый турбодизель Duramax 3.0. Все моторы сочетаются с 10-ступенчатым «автоматом» и задним или полным приводом. Доступны внедорожные версии Trail Boss и ZR2 с доработанной подвеской.

© Chevrolet

Bovensiepen 05 GT

Бывшее ателье Alpina, которое продало права на оригинальный бренд BMW, теперь работает под названием Bovensiepen, но своему подходу не изменяет — на базе серийных моделей немецкой марки создаёт более мощные и роскошные проекты. Очередной новинкой стал универсал Bovensiepen 05 GT на базе BMW M5 Touring.

Мощность силовой установки выросла до 800 л.с., была доработана подвеска и установлены новые тормоза. Автомобиль получил новый аэродинамический обвес и особые 21-дюймовые колёсные диски. Особенностью салона стала расширенная отделка более дорогой, чем у исходного BMW, кожей в широкой палитре по выбору клиента.

© Bovensiepen

Porsche 911 GT3 Earls Court 51 Edition

Спорткар Porsche 911 получил очередную лимитированную спецверсию, посвящённую славному прошлому модели — новый 911 GT3 Earls Court 51 Edition посвящён 75-летию присутствия немецкой марки на рынке Великобритании и отсылает к первым экземплярам Porsche 356, которые дебютировали на шоу в Эрлс-Корт в 1951 году.

Современное купе отличается эксклюзивным цветом кузова Earls Court Green с серебристыми акцентами, тёмно-зелёной кожей в отделке салона и вставками из светлого дерева. Технически модель полностью стандартная — 510-сильный атмосферный 6-цилиндровый оппозитный мотор 4.0 и 6-ступенчатая механическая коробка передач не поменялись. Всего будет сделан 51 экземпляр Porsche 911 GT3 Earls Court 51 Edition.

© Porsche

Bentley Continental GT S Bespoke Series by Mulliner

Британский автопроизводитель взял пример с индустрии моды и анонсировал проект «сезонных» моделей, в рамках которого ежегодно будут выпускаться ограниченные серии автомобилей с особым оформлением. Первыми стали купе и кабриолет Bentley Continental GT S в исполнении Bespoke Series by Mulliner.

Особенностью машин, которых сделают всего 100 экземпляров, станут шесть особых цветов кузова и тёмный декор, а также отделка салона трёхцветной кожей и тёмным хромом. Все автомобили получат 680-сильную гибридную силовую установку на базе 4,0-литрового V8, 8-ступенчатой роботизированной коробки передач и полного привода.

© Bentley

BMW M Concept Neue Klasse

Немецкая марка активно расширяет линейку электромобилей, в которой в обозримом будущем должна появиться и первая полностью электрическая «эмка». Прототип заряженной во всех смыслах модели дебютировал в статусе концепт-кара BMW M Concept Neue Klasse.

Автомобиль получил агрессивный дизайн с кузовом цвета Monza Red и жёлтыми фарами, отсылающими к гоночным моделям. В салоне появились спортивные «ковши» с многоточечными ремнями, каркас безопасности и отделка кожей и алькантарой. Заявлены четырёхмоторная силовая установка и тяговая батарея не менее 100 кВт·ч.

© BMW

Genesis Magma GT/Genesis Magma GT3

Пока немецкий концерн работает над «электричками», южнокорейский бренд Genesis готовит классическое купе «гран-туризмо» с бензиновым двигателем. Концепт-кар Magma GT, нарисованный по классическим канонам этого сегмента, практически готов к серийному производству, которое точно последует.

Всё ради расширения гоночной программы за счёт гонок GT3, где должна дебютировать модель Genesis Magma GT3 — для её омологации потребуется партия дорожных спорткаров. Гоночное исполнение получит более агрессивный с точки зрения аэродинамики кузов, более мощный мотор и набор необходимых систем безопасности.

© Genesis

Renault 4 Troop

Французский автопроизводитель совместно с аэрокосмической и оборонной корпорацией Thales представил необычный вариант кроссовера Renault Rafale. 305-сильный полноприводный гибрид превратили в машину для армии, которая может использоваться для управления беспилотниками, организации систем связи и других работ в интересах вооружённых сил.

Технически Rafale для армии не изменился, не считая внедорожной резины, защитных решёток на оптике, матовой окраски кузова, багажника на крыше и систем хранения специального оборудования в багажнике и салоне. О серийных перспективах Renault 4 Troop не сообщается.