Tenet Plus готовит четыре кроссовера для России: что известно

Новый бренд Tenet Plus официально представил свой первый автомобиль — кроссовер L6. Однако уже сейчас понятно, что речь идет не об одной модели, а о полноценной линейке SUV, которая будет включать сразу несколько автомобилей разных классов. В ближайшее время под маркой Tenet Plus на российском рынке могут появиться как минимум три кроссовера — от сравнительно компактного L4 до крупного L8, а дополнить их может флагманский L9.

© АГР Холдинг

Недавно компания «АГР» раскрыла внешность первого автомобиля новой марки — Tenet Plus L6. О новинке мы уже рассказывали ранее. Производитель подтвердил, что продажи кроссовера стартуют в третьем квартале 2026 года, а выпускать модель будут на российских производственных площадках холдинга. В табели о рангах марка Lepas находится над Chery, Jaecoo и Omoda, но ниже Exeed, так что речь идет о достаточно престижных по меркам китайского концерна машинах.

При этом L6, который является модель уровня Chery Tiggo 7, является лишь частью гораздо более масштабного проекта. Ожидается, что на российском рынке линейка Tenet Plus будет состоять из кроссоверов L4, L6 и L8 — такие автомобили уже есть в гамме бренда Lepas, которые путем изменения логотипов и превращаются в российские машины. Кроме того, в России зарегистрировано название Tenet Plus L9, что позволяет сделать выводы о будущем флагмане бренда.

Lepas L4: самый доступный кроссовер семейства

Младшей моделью в линейке Tenet Plus должен стать кроссовер L4, созданный на базе Lepas L4. Несмотря на статус начального автомобиля бренда, речь идет не о бюджетном SUV, а о модели, которая должна предложить покупателям более высокий уровень оснащения и комфорта по сравнению со многими конкурентами в своем сегменте.

По размерам Tenet Plus L4 является аналогом модели Chery Tiggo 4, но отличается своим дизайном кузова и переработанным интерьером. В основе автомобиля лежит уже хорошо знакомая техника концерна Chery, что должно положительно сказаться на надежности и доступности запчастей.

Одной из сильных сторон Lepas L4 по сравнению с другими автомобилями концерна Chery станет оснащение, поэтому можно ожидать, что российский Tenet Plus L4 станет одним из наиболее технологичных автомобилей в сегменте компактных кроссоверов. С технической точки зрения модели новой марки должны быть близки к уже знакомым в России Chery/Omoda/Jaecoo.

© Lepas

Lepas L8: ставка на семейных покупателей

Потдвержденно топовой моделью новой марки станет Tenet Plus L8 — российская версия Lepas L8, который является удлиненной по колесной базе версией Chery Tiggo 8. Длина составляет 4688 мм, ширина — 1860 мм, а высота — 1695 мм. Автомобиль получил просторный салон и большой за счет колесной базы 2800 мм запас места для пассажиров второго ряда, что является одной из главных особенностей модели.

За счет богатого и технологичного оснащения Tenet Plus L8 также претендует на роль одной из самых интересных моделей в своем сегменте. Важным преимуществом новинки является и качество отделки — салон автомобиля производит впечатление более дорогого продукта благодаря мягким материалам, качественной сборке и хорошей шумоизоляции.

Если Tenet Plus сохранит основные особенности китайского аналога для российского рынка, L8 может стать одной из самых интересных новинок среди крупных семейных кроссоверов в ближайшие годы.

© Lepas

Lepas L9: будущий флагман марки

Наиболее интересной моделью выглядит Tenet Plus L9. Хотя сам автомобиль пока не представлен официально, в России уже зарегистрирована соответствующая торговая марка. Учитывая структуру модельного ряда Chery и сотрудничество «АГР» с китайскими партнерами, наиболее вероятным кандидатом на роль Tenet Plus L9 является Chery Tiggo 9 PHEV. На это указывает и общность индексов у всех моделей Lepas с аналогичными автомобилями Chery, за исключением Lepas L6, который стал вариацией Chery Fulwin T7.

Если эта версия действительно появится под новым брендом, то речь пойдет о самом крупном и технологичном автомобиле в линейке Tenet Plus. Габариты Tiggo 9 PHEV составляют 4810 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1730 мм в высоту при колесной базе 2750 мм. Автомобиль рассчитан на семь посадочных мест и относится к сегменту полноразмерных семейных кроссоверов.

Главной особенностью модели является гибридная силовая установка с возможностью зарядки от внешней сети. В ее состав входит 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель и три электромотора. Совокупная мощность системы достигает 315 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 580 Нм. Привод — полный. Для питания электромоторов используется тяговая батарея емкостью 34 кВт·ч. На одной электротяге такой кроссовер способен преодолевать до 170 километров по циклу NEDC. Общий запас хода превышает 1200 километров.

Фактически Tenet Plus L9 может стать не просто флагманом новой марки, а самым современным автомобилем в ее модельном ряду. Но пока это лишь предположения, поскольку ничего, кроме зарегистрированного в России товарного знака, нет — даже Lepas L9 пока в статусе перспективной машины.

© Tenet

Что в итоге

На сегодняшний день будущая линейка Tenet Plus выглядит уже достаточно понятной. Бренд готовит сразу несколько кроссоверов, охватывающих разные сегменты рынка.

В ее состав войдут:

Tenet Plus L4 — компактный городской кроссовер;

Tenet Plus L6 — среднеразмерная модель, уже представленная официально;

Tenet Plus L8 — крупный семейный SUV;

Tenet Plus L9 — вероятный флагман бренда.

Таким образом, новый российский бренд фактически готовит полноценное семейство моделей во всех наиболее востребованных рыночных категориях. Производство должно быть локализовано в России на заводе холдинга «АГР», но пока подробностей об этом нет.