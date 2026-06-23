Похожий на Range Rover «китаец» оказался втрое дешевле: что с ним не так

GAC представил на российском рынке свой новый флагман — гибридный кроссовер S9. С его появлением у бренда появился неплохой шанс занять приличную долю в одном из самых конкурентных сегментов рынка. Рассказываем о сильных и слабых сторонах новой модели.

© GAC

Экстерьер GAC S9: знаки и намёки

По словам представителей GAC, передняя часть кузова кроссовера создавалась по «архитектурным» мотивам, навеянным китайскими пагодами. При взгляде в лоб на машину что-то подобное действительно просматривается: есть намёк на многоярусные крыши традиционных китайских построек.

© GAC

Когда смотришь на автомобиль в три четверти и видишь массивную безрадиаторную «физиономию», светодиодную полосу по всей кромке капота, головную оптику, собранную в вертикальные «колонны» по краям передка, понимаешь: что-то в этом духе я уже видел.

© GAC

Впрочем, сами представители GAC не особо-то скрывают, что их S9 нацелен на конкуренцию с Li L6 на российском рынке. Ведь GAC S9 — это полноразмерный SUV длиной свыше 5 метров и колёсной базой почти в 3 метра. А его начальная цена составляет 6 499 000 рублей, что чуть дешевле «базового» L6.

© GAC

В профиль S9 похож на другой кроссовер GAC — GS8. Однако S9 — это не очередная «гибридная» версия GS8. Представители бренда не отрицают, что оба кроссовера построены на общей платформе, но «начинка» у них совершенно разная. S9 — это последовательный гибрид. То есть его ДВС не связан с колёсами и работает исключительно в режиме электрогенератора. В отличие от гибридного привода GS8, где ДВС крутит колёса с помощью трансмиссии.

© GAC

Китайцы особенно гордятся оптикой и светодиодной «балкой» стоп-сигнала на корме GAC S9. Последняя состоит из 2 592 элементов. Их фишка — возможность установить (через меню мультимедийной системы) одну из десятка возможных картинок: от цветочка и котика до гуся и песочных часов.

© Алексей Батушенко

Тачскрин, наппа и натуральное дерево

В салоне всё как и должно быть у премиального автомобиля. Большая часть поверхностей отделана качественным кожзамом и наппой, а также вставками из шпона американского ореха. Есть подушечки на подголовниках, панорамное стекло и люк в крыше.

© GAC

Центральное место на передней панели занимает 15,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Помимо меню настроек всего и вся в машине, в него зашиты Apple CarPlay с Android Auto, а также онлайн-сервисы от VK и Яндекса.

© GAC

10,25-дюймовый монитор приборки, не только демонстрирует стандартный набор текущей информации о движении машины, но и может отображать подсказки навигационной системы.

© GAC

Проектор на ветровое стекло не мельчит: крупные и яркие цифры и значки хорошо видны даже при ярком солнце.

© GAC

Физических кнопок в салоне минимум. Настроить машину под себя можно через многоуровневое, но простое и легко осваиваемое меню в планшете на центральной консоли. Есть страничка быстрых настроек, вызываемая свайпом сверху вниз. Организация и иконки напоминают «лисяновский» аналог.

© GAC

Рулевое колесо лишено кнопок. Вместо них — пара мультифункциональных трекпадов. Правый подрулевой переключатель — это джойстик-селектор автомата, а левый отвечает за включение поворотников и стеклоочистителей.

© GAC

И водителю, и всем пассажирам полагаются не только подогрев и вентиляция, но и массаж… Впрочем, последний обитателям салона если и потребуется, то разве что в очень дальней дороге. Кресла у кроссовера очень комфортные. Даже через три часа за рулём не вспоминаешь, что уже давно сидишь в машине.

© GAC

GAC S9 на российский рынок поступает исключительно в пятиместном варианте. Задние сиденья — с электрорегулировкой спинки. Про третью зону «климата» для второго ряда и упоминать не стоит: у автомобиля такого класса это — само собой.

© GAC

Китайцы отказались от оснащения российской версии третьим рядом сидений в пользу увеличения полезного объёма багажного отсека. Оно, в принципе, и правильно: стоит пожертвовать чисто теоретической возможностью однажды перевезти пару человек на третьем ряду ради почти кубометра грузового объёма. У S9 в багажник входит до 960 литров поклажи при поднятых спинках второго ряда!

© GAC

Едем не быстро, но плавно

Как писали выше, с точки зрения техники GAC S9 — это последовательный гибрид с возможностью подзарядки. Суммарная мощность двух электромоторов, установленных на осях — 340 л. с. Генератор — 1,5-литровый бензиновый ДВС мощностью 156 л. с. Ёмкость батареи гибрида — 44,5 кВт⋅ч. Заявленный запас хода кроссовера на электротяге — до 208 км.

© GAC

По паспорту с места до 100 км/ч машина разгоняется за 7,2 секунды. Это очень хорошо для большого семейного кроссовера с ДВС. Но по современным меркам — маловато для гибрида. Основные конкуренты укладываются в шесть секунд.

© GAC

По городским улицам GAC S9 не едет, а плывет, бережно храня покой находящихся в нём людей от неприятностей внешнего мира. Шумоизоляции не пожалели, а стёкла сделали двухслойными. В результате определить, что у машины заработал ДВС, можно лишь сильно напрягая слух. А её электромоторы проявляют себя лишь еле слышным гулом. Покой в салоне нарушают лишь негромкий шелест шин да звуки от проезда по совсем уж серьёзным неровностям. Подвеска с амортизаторами управляемой жёсткости в сочетании с колёсами на 21-дюймовых дисках достойно справляется почти с любыми неприятностями на асфальте. Жаль, что конструкция ходовой части S9 не позволяет оснастить кроссовер пневмоподвеской. С ней машина шла бы ещё плавнее.

© GAC

На трассе гибрид сохраняет свои вальяжно-комфортные повадки. Даже переход в спортивный режим не избавляет от заметной продольной раскачки на волнах асфальта и ощутимых кренов в крутых поворотах. Что в «комфорте», что в «спорте» характер машины практически одинаков. GAC S9 — практически идеальный «крейсер» для дальних поездок.

© GAC

Как и положено современному «премиуму», S9 оснащён полным набором электронных ассистентов водителя — от камер кругового обзора до адаптивного круиз-контроля и автопарковщика.

© GAC

За что GAC S9 стоит поставить однозначную пятёрку — так за его экономичность. Машина со снаряжённой массой почти в 2,5 тонны потребляет при движении по шоссе со скоростями около 130 км/ч всего 7,5 литров бензина на 100 км. По городу с заторами показатель ещё лучше за счёт рекуперации энергии.

© GAC

Комплектации и варианты

GAC S9 пока что предлагают в одной единственной комплектации с ценой от 6 499 000 рублей. Покупатель может выбрать из пяти вариантов окраски кузова и трёх возможных цветов интерьера. Опционально можно заказать машину в матово-чёрном цвете (с чёрными колёсными дисками), а также в двухцветном варианте окраски с серебристым верхом и синим низом. При покупке автомобиля в кредит можно получить дополнительную выгоду, а размер ежемесячного платежа можно прикинуть уже сейчас.

Плюсы GAC S9

Просторный и комфортабельный салон.

Богатая комплектация.

Топливная экономичность.

Минусы GAC S9

Динамика, свойственная не гибриду, а скорее авто с ДВС.

Расхлябанность подвески в некоторых режимах езды.

Эргономические просчёты в интерьере.

© GAC

Технические характеристики GAC S9