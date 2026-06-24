Подержанный Mercedes-Benz GLA: чего ожидать от варианта с пробегом

Mercedes-Benz GLA первого поколения (X156) выпускался с 2013 по 2020 год и стал одним из самых доступных способов стать владельцем авто премиального сегмента. На вторичном рынке России таких машин немало, и цены на ранние экземпляры уже вполне демократичны. Но вместе с ценой приходят и характерные для возраста риски, которые важно понимать до покупки.

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Модификации, моторы и коробки

Для российского рынка GLA X156 предлагался в нескольких версиях. Основные бензиновые моторы — 1,6 турбо (122 л. с.) и 2,0 турбо (211 л. с.). Дизельный вариант GLA с мотором 2,1 (136 л. с.) встречается редко и спросом не пользуется из-за сложности обслуживания в России.

Коробка передач: 7-ступенчатый робот 7G-DCT (преселективная коробка с двумя сцеплениями). Привод — передний или полный (4MATIC). Самая распространённая и сбалансированная комбинация на вторичном рынке — GLA 200 с мотором 1,6 (156 л. с.).

Рекомендованные к покупке версии:

полноприводные версии 4MATIC после 2016 года — с доработанной муфтой;

экземпляры с прозрачной историей обслуживания коробки и полного привода;

варианты с пробегами свыше 80 000 км стоит рассматривать только при наличии подтверждённой истории обслуживания.

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Типичные проблемы и слабые места

Главная головная боль — роботизированная коробка 7G-DCT. При пробеге от 60–80 тысяч км она начинает подёргиваться при трогании и переключениях. Ремонт или замена сцеплений обходится в 80 000–150 000 рублей. Робот чувствителен к чистоте масла, которое рекомендуют менять примерно каждые 60 000 км.

Мотор 1,6 турбо склонен к повышенному расходу масла после 100 000 км. Двигатель 2,0 надёжнее, но дороже в обслуживании. Среди других типовых проблем:

износ ступичных подшипников к 80–100 тысячам км;

течи патрубков системы охлаждения;

глюки мультимедиа COMAND и отказы датчиков парктроника;

коррозия в нижней части дверных проёмов на машинах старше 5 лет.

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Что проверить перед покупкой и во сколько обойдётся владение

Перед сделкой обязательно проверьте историю по VIN, сделайте диагностику на официальном или специализированном сервисе Mercedes. Особое внимание — состоянию коробки передач и наличию следов масляных подтёков под капотом.

Стоимость ТО у официального дилера — от 15 000 рублей, у независимых сервисов — от 8 000 рублей. Оригинальные запчасти дорогие: комплект сцепления DCT — от 60 000 рублей, аналоги дешевле вдвое. Страховка каско на возрастной GLA также существенно бьёт по бюджету.

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Кому подойдёт, а кому лучше выбрать другое

GLA X156 — разумный выбор для тех, кто хочет премиальный бренд, компактный кузов и достойное оснащение за адекватные деньги. Подойдёт городскому водителю, готовому к расходам выше среднего на обслуживание. GLA берёт имиджем и динамикой, но не экономичностью в эксплуатации.