Kia Seltos с пробегом: на что обратить внимание при покупке

Kia Seltos появился на российском рынке еще в 2020 году и быстро стал очень популярен в сегменте компактных кроссоверов. Сейчас на вторичке встречаются экземпляры с пробегом от 30 до 300 тысяч километров — и среди них есть как удачные варианты, так и машины, способные стать причиной постоянной головной боли. Разбираемся, что важно проверить перед покупкой паркетника.

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Версии и агрегаты для российского рынка

В России официально продавались три варианта Seltos:

Базовый — с атмосферным 1.6 MPI (123 л.с.) в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом».

Был также атмосферный 2.0 MPI (149 л.с.), который сочетался с вариатором Smartstream IVT.

Турбированная версия — 1.6 T-GDI (177 л.с.) с 7-ступенчатым роботом 7DCT и полным приводом.

Самый надёжный вариант — атмосферный 1.6 с 6-ступенчатым «автоматом». Этот мотор неприхотлив, хорошо переносит российский бензин и редко требует серьёзного вмешательства до 250 тысяч км. Регламентная замена масла в АКПП предусмотрена каждые 90 000 км. Если присмотритесь к двухлитровой версии, также учитывайте, что замена технической жидкости в вариаторе необходима каждые 90 000 км, а то и чаще.

Робот с двойным сцеплением, который шёл с турбомотором, склонен к рывкам и вибрациям на малых скоростях, а при пробеге от 60–80 тысяч км нередко требует замены сцеплений. Сам турбомотор чувствителен к качеству масла и требует замены каждые 7 000-10 000 км, а не 15 000, как указывает официальный регламент. Имейте ввиду, что мотор также склонен к раннему растягиванию цепи ГРМ.

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На что смотреть при осмотре

Перед покупкой проверьте несколько критичных узлов:

Кузов и лакокрасочное покрытие. Из-за тонкой краски Seltos склонен к появлению множества сколов на капоте и порогах — осмотрите их на предмет коррозии. Разнотон панелей также укажет на ремонт после ДТП.

Из-за тонкой краски Seltos склонен к появлению множества сколов на капоте и порогах — осмотрите их на предмет коррозии. Разнотон панелей также укажет на ремонт после ДТП. Электрика. Проверьте работу всех ассистентов, мультимедиа и камеры заднего вида — глюки системы встречаются на машинах первых годов выпуска.

Проверьте работу всех ассистентов, мультимедиа и камеры заднего вида — глюки системы встречаются на машинах первых годов выпуска. Подвеска. Передние ступичные подшипники и стойки стабилизатора — расходники, которые уходят к 60–80 тысячам км. Замена подшипника обойдётся в 5 000–8 000 рублей с работой.

Передние ступичные подшипники и стойки стабилизатора — расходники, которые уходят к 60–80 тысячам км. Замена подшипника обойдётся в 5 000–8 000 рублей с работой. Робот DCT. Попросите владельуа прокатиться: рывки и «клевки» при трогании — признак износа сцеплений. От покупки такой машины лучше отказаться.

Обязательно запросите историю обслуживания. Если продавец не может подтвердить регулярную замену масла в моторе и коробке — это серьёзный повод насторожиться.

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Плюсы, минусы и кому подойдёт

Среди достоинств Seltos — современный салон, богатое оснащение даже в базе, доступные оригинальные запчасти.

Главные минусы: турбоверсия с DCT требует внимательного обслуживания и потенциально дорогого ремонта коробки, жёсткая подвеска на разбитых дорогах, а пластик в салоне царапается быстрее, чем хотелось бы.

Вывод

Kia Seltos с пробегом — разумный выбор, если брать версию с атмосферным 1.6 и классическим «автоматом». Такой экземпляр с документально подтверждённым обслуживанием будет служить долго без сюрпризов.

Двухлитровый вариант с вариатором и турбоверсию 1.6 DCT стоит рассматривать только при наличии полной сервисной истории и после диагностики коробок — иначе риск переплатить за ремонт перевешивает выгоду от цены.