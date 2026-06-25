Стало известно, каких новых «китайцев» будут выпускать в России

К середине 2026 года российская автомобильная промышленность завершила один из самых масштабных этапов трансформации в своей истории. За несколько лет отрасль практически полностью изменила структуру: предприятия, ещё недавно принадлежавшие крупнейшим мировым автоконцернам, получили новых собственников, а на смену европейским, японским и корейским брендам пришли российские марки и автомобили китайских производителей.

© АГР Холдинг

Несмотря на эти изменения, большинство производственных площадок сохранили работу и продолжают выпускать суммарно сотни тысяч автомобилей в год, правда, уже преимущественно китайских марок под новыми «локализованными» брендами.

Географически современный российский автопром, в обзоре которого оставим за скобками грандов вроде АвтоВАЗа в Тольятти и УАЗа в Ульяновске, сосредоточен в нескольких крупных промышленных кластерах.

Санкт-Петербург

На северо-западе страны ключевым центром автомобилестроения остаётся Санкт-Петербург. Ещё несколько лет назад город неофициально называли российской автомобильной столицей благодаря заводам Toyota, Nissan и Hyundai. После ухода иностранных компаний производственные мощности получили новую жизнь.

Крупнейшим действующим предприятием города является автомобильный завод холдинга «АГР» (AGR Automotive Group), созданный на базе бывшего предприятия Hyundai Motor Manufacturing Rus в промышленной зоне Каменка. До последнего времени он выпускал автомобили марки Solaris. Под этим брендом фактически производились хорошо знакомые российским покупателям модели корейского происхождения.

Седан Solaris HS представляет собой бывший Hyundai Solaris, который долгие годы входил в число самых популярных автомобилей российского рынка. Кроссовер Solaris HC является переименованной Hyundai Creta, а модели Solaris KRS и Solaris KR построены на базе Kia Rio и Kia Rio X соответственно.

По данным «Ведомостей» холдинг «АГР» завершил выпуск этих моделей и готовится к локализации китайских кроссоверов Omoda C5 и Omoda C7. Предполагается, что производство будет также вестись по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.

© Solaris

Второй важной площадкой Санкт-Петербурга остаётся бывший завод Toyota в Шушарах. После передачи актива государству предприятие было включено в производственный контур проекта Aurus. Основной объём выпуска люксовых автомобилей по-прежнему сосредоточен в Татарстане, однако петербургская площадка стала основой для расширения за счёт нового суббренда Senat. Представительские седан Senat и полноразмерный внедорожник Komendant по-прежнему будут собирать в Татарстане, а в Северной столице получил прописку седан Senat 900 на базе Hongqi H9.

На бывшем заводе General Motors (GM) в Шушарах, который сегодня принадлежит «АГР», в 2026 году развернуто серийное производство автомобилей под новыми российскими брендами Jeland и Esteo. Этот проект также реализуется в партнёрстве с китайской компанией Defetoo и фактически представляет собой локализацию моделей марок Jaecoo и Exeed (дочерние суббренды концерна Chery), адаптированных под российские условия. На предприятии проведена масштабная переоснастка для выпуска машин по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.

© АГР Холдинг

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, который сейчас официально называется ООО «Автозавод Санкт-Петербург», к 2026 году произошли кардинальные изменения в производственной линейке. Проект по сборке китайских кроссоверов под собственной маркой Xcite (модели X-Cross 7 и X-Cross 8 на базе Chery) был окончательно свёрнут весной 2025 года из-за прекращения поставок машинокомплектов, а сейчас площадка стала вторым и одним из ключевых мест сборки новой народной модели от АвтоВАЗа. Методом мелкоузловой сборки (из готовых комплектов, включающих окрашенный кузов из Тольятти, силовые агрегаты и элементы шасси) в Санкт-Петербурге производят семейство моделей Lada Iskra, которое позволило загрузить мощности и сохранить производство.

© АВТОВАЗ

Москва

В Центральной России главным автомобильным предприятием столицы остаётся завод «Москвич». После ухода Renault предприятие было перезапущено практически с нуля и за короткое время сформировало полноценную модельную линейку.

Основной объём производства приходится на городской кроссовер «Москвич 3», созданный на базе китайской модели JAC JS4. Наряду с ним выпускается электрическая версия «Москвич 3е». В более высоком сегменте представлен лифтбек «Москвич 6», а флагманом марки был семиместный кроссовер «Москвич 8», пока не появились «Москвич М70» на базе MG HS второго поколения и «Москвич М90» на основе MG RX9.

В 2026 году завод начал осваивать производство моделей нового бренда UMO, ориентированных на корпоративных клиентов, каршеринг и таксомоторные парки. Уже анонсированы электрический хэтчбек UMO 5 и гибридный кроссовер UMO 8, которые являются точной копией китайских GAC Aion Y и GAC S7 соответственно. Предприятие постепенно увеличивает долю локальных компонентов и переходит от крупноузловой сборки к более глубокой локализации производства. На «Москвиче» в дальнейшем также будет осуществляться сборка электромобилей «Атом».

© Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Калининград

Вторым крупным центром северо-западного автомобильного кластера был и остаётся Калининград. Завод «Автотор», основанный ещё в 1990-х годах, сумел наиболее успешно перестроить производственную программу после прекращения сотрудничества с европейскими и корейскими компаниями. Сегодня предприятие представляет собой крупнейший мультибрендовый автомобильный кластер страны.

На мощностях «Автотора» одновременно выпускаются автомобили нескольких китайских производителей. Калининградскую прописку получили линейки моделей брендов Kaiyi, BAIC, SWM, Forthing, Jetour, Changan и Deepal.

Параллельно предприятие развивает собственный электрический бренд Amberauto, который должен стать одним из элементов формирующейся российской отрасли электромобилей.

© Автотор

Калуга

Особую роль в современной структуре российского автопрома играет Калужская область, где сосредоточены сразу две важные производственные площадки.

На бывшем заводе ПСМА Рус, который ранее выпускал автомобили Peugeot, Citroën, Opel и Mitsubishi, сегодня работает компания «Автомобильные технологии». Здесь организован выпуск кроссоверов Citroen C5 Aircross по технологии CKD, предполагающей сборку автомобилей из поставляемых из Китая машинокомплектов с высоким уровнем производственных операций на месте. Это один из немногих примеров сохранения европейского автомобильного бренда на российском рынке.

© Автомобильные технологии

Неподалеку расположен бывший завод Volkswagen, который после смены собственника работает под управлением все той же AGR. Производственная площадка стала базой для нового российского бренда Tenet, который представляет собой локализованные кроссоверы китайской компанией Chery. В дальнейшем предприятие рассматривается как одна из ключевых площадок для углубления локализации китайских автомобилей в России. Не исключено, что здесь будут собирать машины новой марки Tenet Plus, которые сделаны на базе моделей Lepas, а они уже имеют в основе Chery.

© Tenet

Липецкая область

Отдельное место на карте отрасли занимает Липецкая область. Здесь работает завод «Моторинвест», ставший крупнейшим производителем электромобилей в России. На предприятии выпускаются автомобили бренда Evolute, созданные на базе моделей китайского концерна Dongfeng. В производственную программу входят городской седан Evolute i-Pro, кроссоверы i-Joy и i-Sky, а также более крупные электрические модели нового поколения.

На мощностях завода в Липецкой области налажен выпуск последовательных гибридов (EVR/PHEV) бренда Voyah — кроссовера Free EVR Sport Edition, минивэна Dream и седана Passion EVR. Предприятие «Моторинвест» рассматривается как один из ключевых элементов стратегии развития электротранспорта в стране.

© Evolute

Нижний Новгород

В Поволжье возрождается ещё один важный центр отрасли. В Нижнем Новгороде организовано производство автомобилей возрожденной марки Volga. Для этого используются мощности бывшей площадки контрактной сборки Volkswagen и Skoda. Новая линейка включает седан бизнес-класса Volga C50, а также кроссоверы Volga K40 и K50. Все модели созданы на технологической базе китайского концерна Geely, однако проект предусматривает постепенное расширение локализации и развитие собственного инженерного центра.

© Андрей Колтун

Татарстан

Ещё восточнее расположен один из наиболее амбициозных проектов российского автопрома — производство автомобилей Aurus в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Именно здесь сосредоточен основной выпуск представительских седанов Senat и внедорожников Komendant. Бренд был создан как российский аналог мировых люксовых марок и сегодня остаётся единственным отечественным производителем автомобилей класса «лакшери». Эти машины оснащаются гибридной силовой установкой на базе российского двигателя V8 и занимают нишу моделей для высших государственных чинов и премиальных автомобилей для сверхсостоятельной аудитории.

© Пресс-служба Раиса Республики Татарстан

Тула

Южнее, в Тульской области, находится завод Haval — наиболее современное и технологически развитое предприятие среди всех иностранных автомобильных активов, работающих в России. Завод компании Great Wall Motor в индустриальном парке «Узловая» остаётся единственным крупным легковым автомобильным производством полного цикла, полностью принадлежащим зарубежному инвестору. На предприятии действуют собственные линии штамповки кузовных деталей, сварки, окраски и сборки, а также моторный завод.

Именно здесь выпускаются самые популярные автомобили китайского происхождения на российском рынке. Главным бестселлером остаётся компактный кроссовер Jolion. Кроме него производятся кроссоверы нового поколения F7, среднеразмерный внедорожник Dargo, компактный H3 и флагманский рамный внедорожник H9. По объёму выпуска тульский завод входит в число крупнейших автомобильных предприятий страны.

© Haval

Главное

Таким образом, к лету 2026 года российский автопром представляет собой сложную систему региональных производственных центров. Санкт-Петербург и Калининград сохраняют роль крупнейших автомобильных площадок Северо-Запада, Москва и Калуга формируют ядро отрасли в Центральной России, Тульская область стала базой крупнейшего в стране китайского производителя, а Нижний Новгород, Татарстан и Липецкая область развивают собственные направления — от массовых автомобилей до люксовых моделей и электромобилей.

Несмотря на кардинальную смену брендов и партнёров, автомобильная промышленность России сохраняет значительный производственный потенциал и продолжает оставаться одной из крупнейших отраслей отечественного машиностроения.