Названы самые дешевые электромобили в России

На фоне топливного кризиса на рынке наблюдается рост интереса к электрическим машинам. Да и сами электромобили постепенно становятся доступнее, а выбор моделей на российском рынке продолжает расширяться. Сегодня покупателям доступны как авто российской сборки, так и официально представленные модели китайских брендов. Мы собрали шесть самых доступных электромобилей, которые можно приобрести в России в 2026 году, и сравнили их по цене, основным характеристикам и запасу хода.

© Umo

Evolute i-Joy

Цена: от 2 824 000 до 3 024 000 рублей

Тип кузова: кроссовер

Габариты: 4306 × 1868 × 1654 мм

Клиренс: 180 мм

Колесная база: 2655 мм

Запас хода: 386 км

Разгон 0–100 км/ч: 8 с

Автомобиль оснащается электродвигателем мощностью 163 л.с. (120 кВт) и батареей емкостью 51,87 кВт·ч. Максимальная скорость составляет 160 км/ч. Запас хода по паспорту достигает 386 км. Время полной зарядки от бытовой сети 220 В составляет около 9 часов.

В единственную комплектацию входят шесть подушек безопасности, система удержания в полосе, предупреждение о фронтальном столкновении, камеры кругового обзора, передние и задние датчики парковки, панорамная крыша с люком, бесключевой доступ, цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для смартфона и подогрев сидений.

© Evolute

Модель участвует в государственной программе льготного автокредитования. При его покупке в кредит можно получить выгоду до 35%, однако не более 925 000 рублей. То есть отпускная цена на i-Joy может снизиться до 1 899 999 рублей. Примерный размер ежемесячного платежа можно прикинуть при помощи кредитного калькулятора партнёра.

«Амберавто А5»

Цена: на официальном сайте не указана, однако у дилеров A5 стоит от 3 150 000 до 3 350 000 рублей

Тип кузова: седан

Габариты: 4675 × 1835 × 1480 мм

Клиренс: 150

Колесная база: 2750 мм

Запас хода: 520 км

Разгон 0–100 км/ч: 10,2 с

«Амберавто А5» стал первой моделью бренда, созданного на калининградском «Автоторе». Электроседан, представляющий собой перелицованный вариант китайского JMEV Yi, оснащен электромотором отдачей 160 л. с. и крутящим моментом 225 Н·м.

Тяговая батарея емкостью 60,2 кВт·ч обеспечивает запас хода до 520 км по циклу CLTC. Максимальная скорость автомобиля составляет 140 км/ч.

Передняя и задняя подвески независимые, а батарея размещена в полу кузова. В оснащение входят цифровая приборная панель, мультимедийная система, климат-контроль, обогрев передних сидений и рулевого колеса. Объем багажника составляет 410 литров.

© АмберАвто

Благодаря локализации модель, также как Evolute, участвует в государственной программе льготного автокредитования.

«Москвич 3е»

Цена: от 4 169 000 рублей

Тип кузова: кроссовер

Габариты: 4410 × 1800 × 1660 мм

Клиренс: 170 мм

Колесная база: 2620 мм

Запас хода: 410 км

Разгон 0–100 км/ч: не указан производителем

Электрический «Москвич 3е» оснащается одним электромотором на передней оси. Мощность силовой установки – 193 л.с., а максимальный крутящий момент – 340 Н·м. За питание отвечает тяговая батарея емкостью 65,7 кВт·ч. Запас хода по циклу WLTP достигает 410 км, а максимальная скорость ограничена на отметке 140 км/ч.

От бензиновой версии модель отличается цифровой приборной панелью, вращающимся селектором трансмиссии и отделкой сидений искусственной кожей. Снаряженная масса электромобиля составляет 1800 кг.

© Москвич

Локализация автомобиля позволяет электрическому «Москвичу» участвовать в государственной программе льготного автокредитования.

Geely EX5

Цена: от 4 169 990 до 4 474 990 рублей

Тип кузова: кроссовер

Габариты: длина 4615 мм

Клиренс: 173 мм

Колесная база: 2750 мм

Запас хода: 425–430 км

Разгон 0–100 км/ч: 6,9 с

EX5 стал первым официальным электромобилем бренда Geely на российском рынке. Кроссовер построен на платформе GEA и оснащается электромотором мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 320 Н·м. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 60,2 кВт·ч обеспечивает запас хода до 430 км. Максимальная скорость достигает 175 км/ч.

Уже в базовой комплектации предусмотрены климат-контроль, камеры кругового обзора, подогревы передних и задних сидений, рулевого колеса и форсунок омывателя, беспроводная зарядка для смартфона и мультимедийная система с экраном диагональю 15,4 дюйма.

В старшей версии дополнительно доступны вентиляция и массаж передних кресел, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей, электропривод багажника и премиальная аудиосистема.

© Geely

GAC Aion V

Цена: от 4 299 000 до 4 599 000 рублей

Тип кузова: кроссовер

Габариты: 4605 x 1854 x 1686 мм

Клиренс: 166 мм

Колесная база: 2775 мм

Запас хода: до 500 км

Разгон 0–100 км/ч: 7,9 с

GAC Aion V является самым дорогим участником рейтинга, однако предлагает один из самых больших запасов хода среди представленных моделей. Кроссовер оснащается передним электродвигателем мощностью 204 л.с. и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 75,26 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке достигает 500 км.

В базовую комплектацию входят полностью светодиодная оптика, 19-дюймовые колесные диски, камеры кругового обзора, передние и задние парктроники, датчики света и дождя, подогрев лобового стекла и шумоизолирующие стекла.

Также автомобиль получил семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, мониторинг слепых зон и предупреждение при движении задним ходом. В топовой версии доступны массаж передних кресел, встроенный холодильник объемом 6,6 литра, комбинированная отделка сидений натуральной и искусственной кожей, а также складной столик для пассажиров второго ряда.

© GAC

UMO 5

Цена: от 2 600 000 рублей

Тип кузова: кроссовер

Габариты: 4535 x 1870 x 1650 мм

Клиренс: 150 мм

Колесная база: 2750 мм

Запас хода: 430 км

Разгон 0–100 км/ч: 8,7 с

Электрический кроссовер собирают на заводе «Москвич», а технологическим партнером проекта выступает «Яндекс».

Модель оснащается одним электромотором мощностью 204 л.с. и передним приводом. Заявленный запас хода составляет 430 км, а быстрая зарядка позволяет восполнить заряд батареи с 20 до 80% примерно за 30 минут.

В оснащение входят большой сенсорный экран мультимедийной системы, цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для смартфона и интегрированные сервисы Яндекса. Автомобиль стал первой моделью в России, где голосовой помощник Алиса может управлять климатической системой, окнами, люком и багажником. Также предусмотрены подогревы передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя. В зависимости от версии доступны камеры кругового обзора, парктроники, климат-контроль и электропривод водительского кресла. Объем багажника составляет 405 литров.

© UMO

Какие электромобили можно купить с государственной субсидией

В 2026 году продолжает действовать программа льготного автокредитования электромобилей российского производства. Максимальный размер государственной поддержки составляет 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей.

Среди участников нашего рейтинга под действие госпрограммы попадают:

Амберавто А5;

Москвич 3е;

Evolute i-Joy.

На Geely EX5, GAC Aion V и UMO 5 действие программы в настоящее время не распространяется.

Для участия в госпрограмме покупатель должен:

иметь водительское удостоверение;

быть гражданином РФ;

оформлять покупку через льготный автокредит;

не иметь другого автокредита, оформленного в предыдущем году, и не брать второй такой кредит в текущем году.

Итоги

Самым доступным электромобилем в рейтинге оказался UMO 5 с заявленной ценой от 2,6 млн рублей. Следом идет Evolute i-Joy, который остается одним из наиболее доступных электрических кроссоверов российской сборки.

Амберавто А5 выделяется кузовом седан и самым большим заявленным запасом хода среди относительно доступных моделей — 520 км по циклу CLTC. Москвич 3е предлагает мощный электродвигатель на 193 л.с. и батарею емкостью 65,7 кВт·ч.

Geely EX5 стал самым динамичным участником подборки благодаря разгону до 100 км/ч за 6,9 секунды, а GAC Aion V предлагает самый емкий аккумулятор среди представленных моделей и запас хода до 500 км.

Несмотря на пока еще скромный рынок электромобилей в России, покупателям уже доступен выбор между седанами и кроссоверами разных классов, а наличие государственных субсидий на ряд моделей позволяет заметно снизить стоимость покупки.