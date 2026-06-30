Подержанный SsangYong Actyon : какие сюрпризы скрывает привлекательная цена

SsangYong Actyon второго поколения привлекает покупателей невысокой стоимостью на вторичном рынке. За цену бюджетного седана можно получить полноценный кроссовер с просторным салоном, высоким клиренсом и даже полным приводом. Однако низкая цена нередко объясняется не только возрастом автомобиля, но и особенностями его эксплуатации и обслуживания.

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Какой двигатель предпочтительнее

Самым безопасным выбором считается бензиновый атмосферный двигатель объемом 2,0 литра. Конструкция достаточно проста, серьезных хронических проблем агрегат не имеет. Основные расходы обычно связаны с естественным износом навесного оборудования, катушек зажигания и элементов системы охлаждения.

Дизельные моторы обеспечивают заметно лучшую тягу и более низкий расход топлива. Однако именно они способны преподнести самые дорогостоящие сюрпризы. Например, после 150–200 тысяч километров могут потребовать внимания форсунки, турбокомпрессор, клапан EGR и топливная аппаратура. Особенно осторожно стоит относиться к автомобилям без подтвержденной сервисной истории.

Механика или автомат

Механическая коробка передач считается одним из самых надежных агрегатов Actyon. При своевременной замене масла и отсутствии перегрузок серьезных проблем не возникает до больших пробегов свыше 200-250 тысяч километров.

Автоматическая коробка передач также обладает неплохим ресурсом, однако требует регулярного обслуживания. Многие владельцы игнорировали замену масла, из-за чего на больших пробегах появляются толчки и задержки переключений. Поэтому перед покупкой желательно провести полноценную диагностику трансмиссии в профильном сервисном центре.

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Система полного привода

Полноприводные модификации SsangYong традиционно пользуются повышенным спросом, однако такие машины требуют более тщательной проверки. С возрастом могут возникать проблемы с муфтой подключения задней оси, карданным валом и подвесным подшипником.

Если автомобиль регулярно использовался на бездорожье, расходы на восстановление трансмиссии могут оказаться весьма существенными.

Типичные неисправности SsangYong Actyon

Несмотря на общую надежность конструкции корейского кроссовера, некоторые проблемы встречаются достаточно часто:

течи масла через прокладки двигателя;

неисправности датчиков ABS;

выход из строя ступичных подшипников;

люфты рулевой рейки;

износ крестовин карданного вала;

сбои в работе климатической установки;

коррозия отдельных элементов выхлопной системы.

Также владельцы нередко сталкиваются с быстрым износом элементов подвески при эксплуатации на плохих дорогах.

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Какие версии стоит рассматривать

Наиболее привлекательными выглядят бензиновые версии 2.0 мощностью 149 л.с. Они проще в обслуживании и обычно требуют меньше вложений по мере роста пробега.

Среди дизельных модификаций предпочтительнее автомобили с подтвержденным обслуживанием и прозрачной историей. Особенно это касается версии мощностью 175 л.с., ремонт которой может оказаться заметно дороже.

Вывод

SsangYong Actyon второго поколения остается одним из самых доступных кроссоверов на вторичном рынке. Однако низкая цена не должна становиться главным аргументом при покупке.

Наиболее разумным выбором считаются бензиновые версии с проверенной историей обслуживания. В случае с дизельными модификациями экономия на покупке может быстро обернуться серьезными расходами на ремонт.