Сразу трех «китайцев» превратили в российские авто

В течение семи прошедших дней автопроизводители представили несколько новых моделей, среди которых почти половина — кроссоверы для российского рынка. Но и для глобальных продаж появилось несколько весьма интересных автомобилей.

© Morgan

Deepal S07

Кроссовер S07 станет второй моделью Deepal (суббренд Changan) на российском рынке. Автомобиль построен на современной электрической платформе EPA1, предусматривающей использование как полностью электрических, так и гибридных силовых установок. Для России заявлен бензо-электрический вариант, но технические характеристики пока не раскрыты.

Длина новинки составляет 4,75 метра, а колёсная база превышает 2,9 метра, что обеспечивает просторный салон. В салоне установлена медиасистема с крупным экраном диагональю 15,6 дюйма. Цифровая архитектура поддерживает удаленные обновления программного обеспечения. Среди оснащения заявлены панорамная крыша, проекционный дисплей, системы полуавтономного управления и расширенный комплекс электронных ассистентов.

© Changan Automobile

Tenet Plus L4

Второй кроссовер новой российской марки Tenet Plus получил индекс L4 и представляет собой модель среднеразмерного сегмента. Автомобиль представляет собой китайский Lepas L4, который создан на платформе концерна Chery и с использованием его агрегатов.

Экстерьер выделяется узкой светодиодной оптикой, скрытыми дверными ручками и крупной решёткой радиатора. В салоне предусмотрены цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем диагональю более 14 дюймов.

Для нового Tenet Plus L4 анонсированы бензиновые турбомоторы в сочетании с роботизированной коробкой передач и системой полного привода в старших версиях. Особый акцент производитель делает на локализации, сервисной поддержке и адаптации модели к российским климатическим условиям. Сборку машины также наладят на предприятии Tenet в Калуге.

© Tenet Plus

Esteo Exlantix ET8

Под новым брендом Esteo на российском рынке появится и свежий флагманский кроссовер Exlantix ET8, который станет одной из самых технологичных моделей в линейке компании. Автомобиль создан на платформе с возможностью использования как полностью электрических, так и гибридных силовых установок. Для России анонсирован бензо-электрический вариант, но её точные характеристики пока не раскрыты.

Зато уже известно, что кроссовер получит пневматическую подвеску с электронным управлением, адаптивные амортизаторы и полноуправляемое шасси. В салоне предусмотрены гигантский 30-дюймовый центральный дисплей, цифровая приборная панель и отдельный 17,3-дюймовый потолочный экран для пассажиров. Производитель делает ставку на сочетание богатого оснащения, большого запаса хода и современных технологий.

© Esteo

GAC Hyptec HT

Электрический кроссовер Hyptec HT от компании GAC позиционируется как высокотехнологичная модель премиального сегмента. Автомобиль построен на современной электрической платформе с напряжением 800 В, что обеспечивает высокую скорость зарядки батареи ёмкостью 68,8 кВт·ч. Запас хода — 510 км. Цена — 5 999 000 рублей.

Внутри используются натуральные материалы отделки и кресла с расширенными функциями электрорегулировок, вентиляцией и массажем. Подвеска адаптирована для комфортной езды и оснащается интеллектуальной системой управления жёсткостью. Российская версия GAC Hyptec HT также получила медиасистему с онлайн-сервисами «Яндекса» и VK, пакет теплых зимних опций и возможность дистанционного управления функциями автомобиля через смартфон.

© GAC

Jeland J8

Флагманский кроссовер новой марки Jeland представляет собой перелицованный Jaecoo J8, который уже несколько лет продается в России. Технически Jeland J8 повторяет исходник и оснащен 249-сильным бензиновым турбомотором 2.0 с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом.

В перечень оборудования входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, система автоматического торможения, камеры кругового обзора, интеллектуальная система парковки и другое. Выпуск модели наладят на бывшем завода General Motors в Шушарах. Стоимость кроссовера из Санкт-Петербурга пока не объявлена.

© Jeland

Hyundai Elantra / Avante

Компания Hyundai представила полностью новое поколение седана Avante, который в России известен был как Elantra. Экстерьер выполнен в новой фирменной стилистике Hyundai с характерной светодиодной полосой, проходящей через всю переднюю часть, и двухъярусной светотехникой. Изменились и пропорции кузова: увеличенная колёсная база позволила улучшить запас пространства для пассажиров второго ряда, а более длинный задний свес сделал багажное отделение вместительнее. Внутри также множество изменений. Так, передняя панель практически полностью лишилась физических кнопок, а центральное место занимает изогнутый дисплей, объединяющий цифровые приборы и медиасистему.

В основе новой Elantra лежит прежняя модернизированная платформа, однакл были переработаны подвеска, рулевое управление с электроусилителем и тормозная система. Моторная гамма стала разнообразнее. Базовые версии оснащаются новым атмосферным 4-цилиндровым двигателем семейства Smartstream, работающим по циклу Аткинсона для повышения топливной эффективности. Более дорогие модификации получили турбированный бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива. Производитель также модернизировал гибридную силовую установку, получившую более мощный электромотор и аккумулятор увеличенной энергоёмкости.

© Hyundai

Audi A3

Audi A3 прошла комплексную модернизацию, направленную на повышение технологичности модели. А вот визуально семейство гольф-класса почти не изменилось: все перемены сосредоточены в салоне и касаются оснащения. Главным новшеством стал изогнутый дисплей нового поколения, объединяющий 11,9-дюймовую цифровую приборную панель Audi Virtual Cockpit и мультимедийную систему MMI с 12,8-дюймовым тачскрином.

Автомобиль получил обновлённую графику интерфейса, более производительный процессор медиакомплекса и поддержку новых онлайн-сервисов. Снаружи появилист новые варианты матричной светодиодной оптики. В моторной гамме сохранились бензиновые и дизельные двигатели с технологией мягкого гибрида, а также спортивные версии S3 и RS 3. Дополнительно расширен перечень ассистентов, включая функции автоматической парковки и помощи при движении в городе.

© Audi

Skoda Peaq

Серийный электрокроссовер Peaq стал крупнейшей моделью чешской марки. Автомобиль создавался как глобальный флагман семейства электромобилей Skoda и использует новую дизайнерскую концепцию Modern Solid, которая впоследствии появится на всех моделях Skoda. Почти пятиметровый автомобиль получил три ряда сидений, самую большую в истории бренда панорамную крышу и первые на Skoda выдвижные ручки дверей.

Базовый Skoda Peaq имеет 204-сильный электромотор на задней оси и батарею на 63 кВт·ч с запасом хода до 450 км. Средняя версия оснащается 286-сильным двигателем также на задней оси, но аккумулятором 91 кВт·ч и автономностью до 640 км. Флагманский — это 299-сильный двухмоторный полноприводный кроссовер с батареей 91 кВт·ч и запасом хода до 610 км.

© Skoda

Renault Megane E-Tech

Электрический Renault Megane E-Tech получил очередное обновление, основная цель которого заключается в повышении эффективности и увеличении дальности хода. Инженеры переработали программное обеспечение системы управления батареей и оптимизировали алгоритмы работы силовой установки. Визуально модернизированный электромобиль можно опознать по новым бамперам и «пиксельной» головной оптике»

В результате модернизации запас хода вырос, однако некоторые версии стали немного медленнее при разгоне, поскольку приоритет был отдан эффективности. Автомобиль сохранил аккумуляторную батарею емкостью до 60 кВт·ч и поддержку быстрой зарядки постоянным током. Дополнительно модернизирована система рекуперации энергии, а мультимедийный комплекс OpenR получил новые функции удаленного управления и интеграции со смартфонами.

© Renault

Porsche 911 GT4 R

Компания Porsche представила новый гоночный автомобиль 911 GT4 R, который станет основой клиентских программ марки в категории GT4 с сезона 2027 года. В отличие от предыдущих моделей этого зачёта, построенных на базе компактного Porsche 718 Cayman, новинка использует платформу актуального поколения Porsche 911. Это решение должно обеспечить более высокий потенциал развития модели и унифицировать спортивную линейку бренда, поскольку «Кайман» с производства снят. Особое внимание инженеры уделили долговечности узлов и агрегатов, поскольку автомобиль ориентирован на частные команды, участвующие в многодневных и многочасовых гонках.

В движение автомобиль приводит атмосферный 6-цилиндровый оппозитный двигатель объёмом 4,0 литра, развивающий до 520 л.с.. Мотор сочетается с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач и задним приводом. Для машины разработаны новые аэродинамические элементы, включая передний сплиттер увеличенной площади, регулируемое заднее антикрыло и переработанное днище для повышения эффективности воздушных потоков. В конструкции широко используются алюминиевые панели и композитные материалы, что позволило снизить массу и улучшить развесовку.

© Porsche

Morgan Midsummer Coupe

Британская компания Morgan совместно с итальянским кузовным ателье Pininfarina представила эксклюзивное купе Midsummer Coupe — новую интерпретацию прошлогодней баркетты Midsummer. В отличие от последней, новинка получила полностью закрытый кузов с эффектным стеклянным «куполом», состоящим из четырёх отдельных панелей, интегрированных непосредственно в алюминиевую конструкцию крыши. И если открытая версия была выпущена тиражом 50 экземпляров, то новое купе окажется ещё более редким: для клиентов построят всего девять автомобилей, а представленный прототип останется заводским демонстрационным экземпляром. Каждый автомобиль будет создаваться по индивидуальному заказу владельца, поэтому покупатели смогут самостоятельно выбирать цвет кузова и отделочные материалы салона, включая даже породу древесины для декоративных вставок.

Основой автомобиля служит новейшая алюминиевая платформа CXV Aluminium Platform, которая дебютировала на Morgan Supersport. Шасси сочетает клееную алюминиевую структуру с традиционным для Morgan каркасом из древесины ясеня. Технически новинка практически полностью повторяет современные модели британской марки. Под капотом — 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель BMW B58 с турбонаддувом, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Привод традиционно для Morgan задний.