Сразу трех «китайцев» превратили в российские авто

Россыпь кроссоверов для России из Китая: главные автоновинки недели
В течение семи прошедших дней автопроизводители представили несколько новых моделей, среди которых почти половина — кроссоверы для российского рынка. Но и для глобальных продаж появилось несколько весьма интересных автомобилей.
Deepal S07
Кроссовер S07 станет второй моделью Deepal (суббренд Changan) на российском рынке. Автомобиль построен на современной электрической платформе EPA1, предусматривающей использование как полностью электрических, так и гибридных силовых установок. Для России заявлен бензо-электрический вариант, но технические характеристики пока не раскрыты.
Длина новинки составляет 4,75 метра, а колёсная база превышает 2,9 метра, что обеспечивает просторный салон. В салоне установлена медиасистема с крупным экраном диагональю 15,6 дюйма. Цифровая архитектура поддерживает удаленные обновления программного обеспечения. Среди оснащения заявлены панорамная крыша, проекционный дисплей, системы полуавтономного управления и расширенный комплекс электронных ассистентов.
Tenet Plus L4
Второй кроссовер новой российской марки Tenet Plus получил индекс L4 и представляет собой модель среднеразмерного сегмента. Автомобиль представляет собой китайский Lepas L4, который создан на платформе концерна Chery и с использованием его агрегатов.
Экстерьер выделяется узкой светодиодной оптикой, скрытыми дверными ручками и крупной решёткой радиатора. В салоне предусмотрены цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем диагональю более 14 дюймов.
Для нового Tenet Plus L4 анонсированы бензиновые турбомоторы в сочетании с роботизированной коробкой передач и системой полного привода в старших версиях. Особый акцент производитель делает на локализации, сервисной поддержке и адаптации модели к российским климатическим условиям. Сборку машины также наладят на предприятии Tenet в Калуге.
Esteo Exlantix ET8
Под новым брендом Esteo на российском рынке появится и свежий флагманский кроссовер Exlantix ET8, который станет одной из самых технологичных моделей в линейке компании. Автомобиль создан на платформе с возможностью использования как полностью электрических, так и гибридных силовых установок. Для России анонсирован бензо-электрический вариант, но её точные характеристики пока не раскрыты.
Зато уже известно, что кроссовер получит пневматическую подвеску с электронным управлением, адаптивные амортизаторы и полноуправляемое шасси. В салоне предусмотрены гигантский 30-дюймовый центральный дисплей, цифровая приборная панель и отдельный 17,3-дюймовый потолочный экран для пассажиров. Производитель делает ставку на сочетание богатого оснащения, большого запаса хода и современных технологий.
GAC Hyptec HT
Электрический кроссовер Hyptec HT от компании GAC позиционируется как высокотехнологичная модель премиального сегмента. Автомобиль построен на современной электрической платформе с напряжением 800 В, что обеспечивает высокую скорость зарядки батареи ёмкостью 68,8 кВт·ч. Запас хода — 510 км. Цена — 5 999 000 рублей.
Внутри используются натуральные материалы отделки и кресла с расширенными функциями электрорегулировок, вентиляцией и массажем. Подвеска адаптирована для комфортной езды и оснащается интеллектуальной системой управления жёсткостью. Российская версия GAC Hyptec HT также получила медиасистему с онлайн-сервисами «Яндекса» и VK, пакет теплых зимних опций и возможность дистанционного управления функциями автомобиля через смартфон.
Jeland J8
Флагманский кроссовер новой марки Jeland представляет собой перелицованный Jaecoo J8, который уже несколько лет продается в России. Технически Jeland J8 повторяет исходник и оснащен 249-сильным бензиновым турбомотором 2.0 с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом.
В перечень оборудования входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, система автоматического торможения, камеры кругового обзора, интеллектуальная система парковки и другое. Выпуск модели наладят на бывшем завода General Motors в Шушарах. Стоимость кроссовера из Санкт-Петербурга пока не объявлена.
Hyundai Elantra / Avante
Компания Hyundai представила полностью новое поколение седана Avante, который в России известен был как Elantra. Экстерьер выполнен в новой фирменной стилистике Hyundai с характерной светодиодной полосой, проходящей через всю переднюю часть, и двухъярусной светотехникой. Изменились и пропорции кузова: увеличенная колёсная база позволила улучшить запас пространства для пассажиров второго ряда, а более длинный задний свес сделал багажное отделение вместительнее. Внутри также множество изменений. Так, передняя панель практически полностью лишилась физических кнопок, а центральное место занимает изогнутый дисплей, объединяющий цифровые приборы и медиасистему.
В основе новой Elantra лежит прежняя модернизированная платформа, однакл были переработаны подвеска, рулевое управление с электроусилителем и тормозная система. Моторная гамма стала разнообразнее. Базовые версии оснащаются новым атмосферным 4-цилиндровым двигателем семейства Smartstream, работающим по циклу Аткинсона для повышения топливной эффективности. Более дорогие модификации получили турбированный бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива. Производитель также модернизировал гибридную силовую установку, получившую более мощный электромотор и аккумулятор увеличенной энергоёмкости.
Audi A3
Audi A3 прошла комплексную модернизацию, направленную на повышение технологичности модели. А вот визуально семейство гольф-класса почти не изменилось: все перемены сосредоточены в салоне и касаются оснащения. Главным новшеством стал изогнутый дисплей нового поколения, объединяющий 11,9-дюймовую цифровую приборную панель Audi Virtual Cockpit и мультимедийную систему MMI с 12,8-дюймовым тачскрином.
Автомобиль получил обновлённую графику интерфейса, более производительный процессор медиакомплекса и поддержку новых онлайн-сервисов. Снаружи появилист новые варианты матричной светодиодной оптики. В моторной гамме сохранились бензиновые и дизельные двигатели с технологией мягкого гибрида, а также спортивные версии S3 и RS 3. Дополнительно расширен перечень ассистентов, включая функции автоматической парковки и помощи при движении в городе.
Skoda Peaq
Серийный электрокроссовер Peaq стал крупнейшей моделью чешской марки. Автомобиль создавался как глобальный флагман семейства электромобилей Skoda и использует новую дизайнерскую концепцию Modern Solid, которая впоследствии появится на всех моделях Skoda. Почти пятиметровый автомобиль получил три ряда сидений, самую большую в истории бренда панорамную крышу и первые на Skoda выдвижные ручки дверей.
Базовый Skoda Peaq имеет 204-сильный электромотор на задней оси и батарею на 63 кВт·ч с запасом хода до 450 км. Средняя версия оснащается 286-сильным двигателем также на задней оси, но аккумулятором 91 кВт·ч и автономностью до 640 км. Флагманский — это 299-сильный двухмоторный полноприводный кроссовер с батареей 91 кВт·ч и запасом хода до 610 км.
Renault Megane E-Tech
Электрический Renault Megane E-Tech получил очередное обновление, основная цель которого заключается в повышении эффективности и увеличении дальности хода. Инженеры переработали программное обеспечение системы управления батареей и оптимизировали алгоритмы работы силовой установки. Визуально модернизированный электромобиль можно опознать по новым бамперам и «пиксельной» головной оптике»
В результате модернизации запас хода вырос, однако некоторые версии стали немного медленнее при разгоне, поскольку приоритет был отдан эффективности. Автомобиль сохранил аккумуляторную батарею емкостью до 60 кВт·ч и поддержку быстрой зарядки постоянным током. Дополнительно модернизирована система рекуперации энергии, а мультимедийный комплекс OpenR получил новые функции удаленного управления и интеграции со смартфонами.
Porsche 911 GT4 R
Компания Porsche представила новый гоночный автомобиль 911 GT4 R, который станет основой клиентских программ марки в категории GT4 с сезона 2027 года. В отличие от предыдущих моделей этого зачёта, построенных на базе компактного Porsche 718 Cayman, новинка использует платформу актуального поколения Porsche 911. Это решение должно обеспечить более высокий потенциал развития модели и унифицировать спортивную линейку бренда, поскольку «Кайман» с производства снят. Особое внимание инженеры уделили долговечности узлов и агрегатов, поскольку автомобиль ориентирован на частные команды, участвующие в многодневных и многочасовых гонках.
В движение автомобиль приводит атмосферный 6-цилиндровый оппозитный двигатель объёмом 4,0 литра, развивающий до 520 л.с.. Мотор сочетается с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач и задним приводом. Для машины разработаны новые аэродинамические элементы, включая передний сплиттер увеличенной площади, регулируемое заднее антикрыло и переработанное днище для повышения эффективности воздушных потоков. В конструкции широко используются алюминиевые панели и композитные материалы, что позволило снизить массу и улучшить развесовку.
Morgan Midsummer Coupe
Британская компания Morgan совместно с итальянским кузовным ателье Pininfarina представила эксклюзивное купе Midsummer Coupe — новую интерпретацию прошлогодней баркетты Midsummer. В отличие от последней, новинка получила полностью закрытый кузов с эффектным стеклянным «куполом», состоящим из четырёх отдельных панелей, интегрированных непосредственно в алюминиевую конструкцию крыши. И если открытая версия была выпущена тиражом 50 экземпляров, то новое купе окажется ещё более редким: для клиентов построят всего девять автомобилей, а представленный прототип останется заводским демонстрационным экземпляром. Каждый автомобиль будет создаваться по индивидуальному заказу владельца, поэтому покупатели смогут самостоятельно выбирать цвет кузова и отделочные материалы салона, включая даже породу древесины для декоративных вставок.
Основой автомобиля служит новейшая алюминиевая платформа CXV Aluminium Platform, которая дебютировала на Morgan Supersport. Шасси сочетает клееную алюминиевую структуру с традиционным для Morgan каркасом из древесины ясеня. Технически новинка практически полностью повторяет современные модели британской марки. Под капотом — 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель BMW B58 с турбонаддувом, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Привод традиционно для Morgan задний.