Китайский люкс с сюрпризом: что всплыло на тесте «Лисяна»

Китайский люкс с сюрпризом: обзор и тест-драйв официального гибрида Li Auto (Li Xiang) L9
Li L9 – один из самых крупных кроссоверов на российском рынке. И он вполне может претендовать на звание эталона современного китайского автомобильного «премиума». Знакомимся с моделью, которая вышла на российский рынок почти официально.
Li Auto в свое время так долго тянул с официальным выходом на российский рынок, что большинство желающих приобрести какую-нибудь модель из линейки Li сделали это задолго до официального старта продаж. Кроме того, покупая сейчас любую модель Li у российского дилера бренда, следует понимать следующий нюанс. Машины поставляются через компанию-дистрибьютора, про помощи которой производитель отгородился от непосредственного присутствия в России. Так что гарантийные обязательства на машину предоставляет вам не завод-изготовитель, а компания-импортер. Впрочем, кажется, что это все же лучше, чем приобретение на свой страх и риск «серого» Li.
Старый знакомый
Внешний вид Li L9 уже никого не удивляет. Он настолько примелькался на дорогах, что уже привыкли к его округлой сомовьей «морде», светодиодной полосе по кромке капота и фирменному «глазу» лидара над центром лобового стекла.
Подчеркнуто тяжеловесная корма с тонюсенькой поперечной стоп-сигнала и козырьком спойлера над задним стеклом – не менее характерная черта экстерьера.
В спойлере над задним стеклом притаилась еще пара видеокамер. Если у вас поднята задняя дверь и эти камеры «видят» поблизости от себя, например, пару листиков на веточке дерева, то крышка багажника по команде с кнопки закрываться откажется из-за препятствия. Впрочем, если слегка подтолкнуть дверь вниз, то электропривод сделает своё дело и захлопнет её.
Круговой обзор водителю Li L9 обеспечивает множество камер по всему периметру машины. При медленном маневрировании, причем не только в узких дворах, но и, например, в пробках на светофорах, изображение с них автоматически выводится на центральный дисплей посреди передней панели. Параллельно начинают тревожно пиликать «парктроники». Так и хочется сказать: да уймись ты, все в порядке, шибко умная!
Колеса на 21-дюймовых дисках с низкопрофильной резиной смотрятся красиво. Ради снижения аэродинамических потерь, к лепесткам диска приделаны специальные аэродинамические накладки из пластика. Смотрится органично и симпатично, однако даже небольшой контакт с бордюром может закончиться для этой аэродинамичной красоты фатально.
Премиальное «нутро»
Фирменная фишка передней части салона Li L9: два больших 15,7-дюймовых тачскрина (для водителя и переднего пассажира) и отсутствующая приборная доска. Весь салон отделан кожей и мягким пластиком. В крыше – два панорамных люка.
Вместо традиционной «приборки» в верхней части ступицы рулевого колеса разместился мини-дисплей, на который выводится текущая скорость. Через него же можно поменять настройки работы силовой установки (приоритет электротяги, приоритет ДВС и зарядки аккумулятора или смешанный ), режимы движения, а также «полистать» показания борткомпьютера.
На самом деле, подобная «приборка на руле» – спорное решение. Контролировать скорость, глядя на руль – мягко говоря, не очень удобно.
Физических кнопок в салоне L9 не так много: управление стеклоподъемниками и регулировки кресел, да пара блоков на рулевом колесе. Функции селектора КП возложены на правый подрулевой переключатель, из-за этого левый рычаг перегружен функциями управления поворотниками и омывателями стекол.
Функции традиционной приборной доски у Li L9 практически целиком возложены на проекцию перед водителем на лобовом стекле. Тут и показания спидометра, и распознанные «мозгами» машины полосы движения, и «мультики» замеченных лидаром препятствий (машины, люди и даже столбики пластиковых ограждений). Если включить поворотник, помимо мигающей стрелки на лобовом перед водителем появится еще и вид с камеры, которая смотрит в сторону поворота. Углядеть что-либо реально полезное для маневрирования на этом видео крайне сложно – слишком мелкое изображение получается. Но само по себе наличие такой опции – это круто.
Стоит отметить, что «перенос» приборной доски с традиционного места в «проекцию» – тоже спорное решение. Например, если на улице светит яркое солнце и вы надели очки с поляризацией – всё: проекцию на стекле вы уже не увидите. А если захотите контролировать скорость, придется либо снять очки, либо ехать, наклонив голову вбок, чтобы плоскость пропускания света очков совпадала с поляризацией проецируемого на лобовое стекло изображения. Ну или опять же, опускать взгляд и всматриваться в дисплейчик на руле.
В меню центрального монитора зашито управление практически всем в машине. Иконки всех функций еле умещаются на двух экранах. Перечислять их – дело долгое и нудное, список по-настоящему внушителен. Регулируется «климат» на каждом из шести кресел, их положение, тип массажа на сиденьях первых двух рядов. Можно, например, включить «режим палатки» и машина сама разложит все кресла в одно спальное место. В Китае покупателям L9 предлагают даже спецаксессуар – матрас на всю площадь салона.
С помощью эквалайзера можно настроить каждый (!) из пары десятков динамиков. Можно задать даже время срабатывания настроек кресел и динамиков, «лайкнуть» его в специальном разделе. В этом случае их увидят другие пользователи машин Li и смогут применить на своих «лисянах». Как и ты – их настройки. Правда подписаны они иероглифами: вот такой нюанс русификации через дистрибьютора...
Через центральный мультимедийный экран также регулируются все параметры движения машины. Настройки пневмоподвески, рулевого управления, режимы движения, клиренс, настройки ассистентов водителя – абсолютно всё.
Меню основных параметров движения кроссовера вызывается свайпом сверху вниз по экрану. Тут сконцентрированы главные регулировки – чтобы не нужно было добираться до них сквозь обширнейшее многоуровневое основное меню.
Барское дело
Монитор перед передним пассажиром L9 – преимущественно развлекательное устройство. Он предназначен для просмотра фильмов и серфинга по интернету. Правда клавиатура в предустановленных браузерах так и норовит «перепрыгнуть» с латиницы на иероглифы. Управлять через «пассажирский» монитор можно только климатом и креслами.
Его функции, кстати, дублирует также 21,4-дюймовый потолочный раскладной тачскрин для пассажиров второго ряда. Здесь же предустановлены сервисы VK, «Яндекс. Музыка», «Кинопоиск». Фирменная «навигация» не русифицирована. Зато среди установленных приложений есть навигационный сервис «2ГИС».
Оба кресла второго ряда имеют полный набор электрорегулировок, вентиляции/обогрева и массажа. Правое можно не только разложить в полностью лежачее место. Для его пассажира предусмотрена специальная подставочка для ног, откидывающаяся с помощью электропривода от спинки переднего пассажирского кресла. Как в Maybach, черт возьми!
Между передними сиденьями размещен холодильник. Его 10-литровый лоток выдвигается прямо к пассажирам второго ряда.
Третий ряд сидений регулировками обделен. Тем не менее, и для их обитателей предусмотрен свой «климат». А еще у них под ногами – своя розетка на 220 В.
При поднятых спинках сидений третьего ряда объем багажного отсека составляет 242 литра. При сложенных (в ровный пол) – 640.
Радости движения
Водительский комфорт за рулем обеспечивает не только посадка в по-настоящему эргономичном кресле. Китайцы сделали L9 «почти беспилотником». Система Li AD MAX – это не просто «адаптивный круиз-контроль», а система полуавтономного вождения, которая может при необходимости менять полосу движения, а также самостоятельно рулить в «пробке».
И в «спортивном», и «комфортном» режимах подвеска машины демонстрирует практически одинаковый характер. Разве что в «комфорте» кузов заметно сильнее раскачивается на неровностях. Зато рулевое управление в любых режимах радует адекватными скорости настройками электроусилителя. Руль очень плавно и правильно «тяжелеет» с ростом скорости.
Лидар, судя по заявлениям производителя, «сечет» обстановку впереди машины на дистанции до 300 метров. Сопоставляя картинку распознанных машин на проекторе и видимую глазу дорожную обстановку, эту дистанцию хочется сократить метров до 100 в лучшем случае. Она хорошо распознает машины, самокатчиков и пешеходов, но вот собак, даже крупных пород – в упор не видит!
Система автоматической парковки обнаруживает подходящие места для стоянки на скорости не выше 30 км/ч. Лучше ехать вообще со скоростью пешехода – чтобы она успевала соображать. Водитель может и сам на центральном экране указать машине – где именно она должна встать. Причем парковаться она может даже без человека за рулем. Однако имейте в виду: датчики L9 иногда не замечают высокие бордюры. И если не контролировать процесс парковки – есть шанс «попасть» на ремонт бампера.
Пневмоподвеска может менять дорожный просвет на 40 мм в пределах 176 – 216 мм. При езде по неровностям режим «бездорожье» спасет бамперы от повреждений. При наборе скорости машина понимает, что ты выехал на шоссе и автоматически уменьшает клиренс. «Пневма», кстати, успешно борется и с кренами в скоростных поворотах.
Под капотом L9 1,5-литровый 154-сильный ДВС, работающий исключительно в режиме электрогенератора. Колеса приводят в движение электромоторы – по одному на передней и задней оси суммарной мощностью 449 л.с. Они обеспечивают машине динамику разгона в 5,3 секунды до 100 км/ч. Отметим, что даже утопленная в пол педаль акселератора не вдавит вас в сиденье. Разгон интенсивный, но не резкий.
Батарея емкостью 52,3 кВтч обеспечивает запас хода на электротяге до 235 км. Максимальная же дальность хода при полной зарядке и заправке заявлена на уровне 1400 км, но верится с трудом. И вот почему.
Производитель обещает средний расход топлива на уровне 7,6 л на 100 км пути. Но во время нашего тест-драйва в режиме езды 100-110 км/ч по загородны дорогам борткомпьютер показывал потребление на уровне 8,5-9 литров бензина на 100 км пробега. А в городском режиме – не менее 9,5 литров на сотню. Исходя из этого, можно предположить, что реальный запас хода может быть на 10-15% меньше.
Впрочем, оговоримся, что во время нашего теста силовая установка работала в режиме «приоритет ДВС». Он слегка повышает расход топлива. Зато гарантирует от полного разряда батареи и неизбежного в таком случае падения динамических характеристик гибрида до «улиточного» уровня.
Цены
Li L9 предлагается на нашем рынке с единственным вариантом силовой установки. Стоимость модели стартует от 9,4 миллионов рублей в комплектации Pro. Более дорогая комплектация Max отличается от базовой наличием мощного процессора NVIDIA Thor-U вместо Horizon Journey 6M, системы автоматической парковки и «премиум-акцентов интерьера Gold Trim Set». Цена топовой комплектации достигает 10 миллионов рублей.
К слову при покупке авто до половины этой суммы можно оформить в кредит, а размер ежемесячного платежа рассчитать уже сейчас при помощи кредитного калькулятора нашего партнера.
Плюсы Li L9
- Просторный салон и качественный салон
- Богатейшая комплектация
- Подвеска и рулевое управление удачно балансируют между комфортом и управляемостью
- Отличная динамика и управляемость – для столь крупной машины
Минусы Li L9
- Отсутствие традиционной приборной доски
- Отсутствие русификации развлекательных сервисов
- Датчики автоматической парковки могут «не замечать» высокие бордюры
Технические характеристики Li L9
- Габариты мм – 5218 х 1998 х 1800
- Колесная база, мм – 3105
- Дорожный просвет, мм – 176–216
- Объем багажника, л – 640
- Снаряженная масса, кг – 2570
- Макс. мощность силовой установки, л. с. – 449
- Тип привода – полный
- Макс. скорость, км/ч – 180
- Разгон 0–100 км/ч, с – 5,3
- Расход топлива л/100 км – 7,6
- Время быстрой зарядки батареи (20–80%) мин – 30