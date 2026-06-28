Китайский люкс с сюрпризом: что всплыло на тесте «Лисяна»

Li L9 – один из самых крупных кроссоверов на российском рынке. И он вполне может претендовать на звание эталона современного китайского автомобильного «премиума». Знакомимся с моделью, которая вышла на российский рынок почти официально.

© Вячеслав Крылов

Li Auto в свое время так долго тянул с официальным выходом на российский рынок, что большинство желающих приобрести какую-нибудь модель из линейки Li сделали это задолго до официального старта продаж. Кроме того, покупая сейчас любую модель Li у российского дилера бренда, следует понимать следующий нюанс. Машины поставляются через компанию-дистрибьютора, про помощи которой производитель отгородился от непосредственного присутствия в России. Так что гарантийные обязательства на машину предоставляет вам не завод-изготовитель, а компания-импортер. Впрочем, кажется, что это все же лучше, чем приобретение на свой страх и риск «серого» Li.

Старый знакомый

Внешний вид Li L9 уже никого не удивляет. Он настолько примелькался на дорогах, что уже привыкли к его округлой сомовьей «морде», светодиодной полосе по кромке капота и фирменному «глазу» лидара над центром лобового стекла.

© Вячеслав Крылов

Подчеркнуто тяжеловесная корма с тонюсенькой поперечной стоп-сигнала и козырьком спойлера над задним стеклом – не менее характерная черта экстерьера.

© Вячеслав Крылов

В спойлере над задним стеклом притаилась еще пара видеокамер. Если у вас поднята задняя дверь и эти камеры «видят» поблизости от себя, например, пару листиков на веточке дерева, то крышка багажника по команде с кнопки закрываться откажется из-за препятствия. Впрочем, если слегка подтолкнуть дверь вниз, то электропривод сделает своё дело и захлопнет её.

© Вячеслав Крылов

Круговой обзор водителю Li L9 обеспечивает множество камер по всему периметру машины. При медленном маневрировании, причем не только в узких дворах, но и, например, в пробках на светофорах, изображение с них автоматически выводится на центральный дисплей посреди передней панели. Параллельно начинают тревожно пиликать «парктроники». Так и хочется сказать: да уймись ты, все в порядке, шибко умная!

© Вячеслав Крылов

Колеса на 21-дюймовых дисках с низкопрофильной резиной смотрятся красиво. Ради снижения аэродинамических потерь, к лепесткам диска приделаны специальные аэродинамические накладки из пластика. Смотрится органично и симпатично, однако даже небольшой контакт с бордюром может закончиться для этой аэродинамичной красоты фатально.

© Вячеслав Крылов

Премиальное «нутро»

Фирменная фишка передней части салона Li L9: два больших 15,7-дюймовых тачскрина (для водителя и переднего пассажира) и отсутствующая приборная доска. Весь салон отделан кожей и мягким пластиком. В крыше – два панорамных люка.

© Вячеслав Крылов

Вместо традиционной «приборки» в верхней части ступицы рулевого колеса разместился мини-дисплей, на который выводится текущая скорость. Через него же можно поменять настройки работы силовой установки (приоритет электротяги, приоритет ДВС и зарядки аккумулятора или смешанный ), режимы движения, а также «полистать» показания борткомпьютера.

На самом деле, подобная «приборка на руле» – спорное решение. Контролировать скорость, глядя на руль – мягко говоря, не очень удобно.

© Вячеслав Крылов

Физических кнопок в салоне L9 не так много: управление стеклоподъемниками и регулировки кресел, да пара блоков на рулевом колесе. Функции селектора КП возложены на правый подрулевой переключатель, из-за этого левый рычаг перегружен функциями управления поворотниками и омывателями стекол.

Функции традиционной приборной доски у Li L9 практически целиком возложены на проекцию перед водителем на лобовом стекле. Тут и показания спидометра, и распознанные «мозгами» машины полосы движения, и «мультики» замеченных лидаром препятствий (машины, люди и даже столбики пластиковых ограждений). Если включить поворотник, помимо мигающей стрелки на лобовом перед водителем появится еще и вид с камеры, которая смотрит в сторону поворота. Углядеть что-либо реально полезное для маневрирования на этом видео крайне сложно – слишком мелкое изображение получается. Но само по себе наличие такой опции – это круто.

© Алексей Батушенко

Стоит отметить, что «перенос» приборной доски с традиционного места в «проекцию» – тоже спорное решение. Например, если на улице светит яркое солнце и вы надели очки с поляризацией – всё: проекцию на стекле вы уже не увидите. А если захотите контролировать скорость, придется либо снять очки, либо ехать, наклонив голову вбок, чтобы плоскость пропускания света очков совпадала с поляризацией проецируемого на лобовое стекло изображения. Ну или опять же, опускать взгляд и всматриваться в дисплейчик на руле.

© Алексей Батушенко

В меню центрального монитора зашито управление практически всем в машине. Иконки всех функций еле умещаются на двух экранах. Перечислять их – дело долгое и нудное, список по-настоящему внушителен. Регулируется «климат» на каждом из шести кресел, их положение, тип массажа на сиденьях первых двух рядов. Можно, например, включить «режим палатки» и машина сама разложит все кресла в одно спальное место. В Китае покупателям L9 предлагают даже спецаксессуар – матрас на всю площадь салона.

© Вячеслав Крылов

С помощью эквалайзера можно настроить каждый (!) из пары десятков динамиков. Можно задать даже время срабатывания настроек кресел и динамиков, «лайкнуть» его в специальном разделе. В этом случае их увидят другие пользователи машин Li и смогут применить на своих «лисянах». Как и ты – их настройки. Правда подписаны они иероглифами: вот такой нюанс русификации через дистрибьютора...

© Алексей Батушенко

Через центральный мультимедийный экран также регулируются все параметры движения машины. Настройки пневмоподвески, рулевого управления, режимы движения, клиренс, настройки ассистентов водителя – абсолютно всё.

© Вячеслав Крылов

Меню основных параметров движения кроссовера вызывается свайпом сверху вниз по экрану. Тут сконцентрированы главные регулировки – чтобы не нужно было добираться до них сквозь обширнейшее многоуровневое основное меню.

© Вячеслав Крылов

Барское дело

Монитор перед передним пассажиром L9 – преимущественно развлекательное устройство. Он предназначен для просмотра фильмов и серфинга по интернету. Правда клавиатура в предустановленных браузерах так и норовит «перепрыгнуть» с латиницы на иероглифы. Управлять через «пассажирский» монитор можно только климатом и креслами.

© Вячеслав Крылов

Его функции, кстати, дублирует также 21,4-дюймовый потолочный раскладной тачскрин для пассажиров второго ряда. Здесь же предустановлены сервисы VK, «Яндекс. Музыка», «Кинопоиск». Фирменная «навигация» не русифицирована. Зато среди установленных приложений есть навигационный сервис «2ГИС».

© Вячеслав Крылов

Оба кресла второго ряда имеют полный набор электрорегулировок, вентиляции/обогрева и массажа. Правое можно не только разложить в полностью лежачее место. Для его пассажира предусмотрена специальная подставочка для ног, откидывающаяся с помощью электропривода от спинки переднего пассажирского кресла. Как в Maybach, черт возьми!

© Вячеслав Крылов

Между передними сиденьями размещен холодильник. Его 10-литровый лоток выдвигается прямо к пассажирам второго ряда.

© Вячеслав Крылов

Третий ряд сидений регулировками обделен. Тем не менее, и для их обитателей предусмотрен свой «климат». А еще у них под ногами – своя розетка на 220 В.

© Вячеслав Крылов

При поднятых спинках сидений третьего ряда объем багажного отсека составляет 242 литра. При сложенных (в ровный пол) – 640.

© Вячеслав Крылов

Радости движения

Водительский комфорт за рулем обеспечивает не только посадка в по-настоящему эргономичном кресле. Китайцы сделали L9 «почти беспилотником». Система Li AD MAX – это не просто «адаптивный круиз-контроль», а система полуавтономного вождения, которая может при необходимости менять полосу движения, а также самостоятельно рулить в «пробке».

И в «спортивном», и «комфортном» режимах подвеска машины демонстрирует практически одинаковый характер. Разве что в «комфорте» кузов заметно сильнее раскачивается на неровностях. Зато рулевое управление в любых режимах радует адекватными скорости настройками электроусилителя. Руль очень плавно и правильно «тяжелеет» с ростом скорости.

© Вячеслав Крылов

Лидар, судя по заявлениям производителя, «сечет» обстановку впереди машины на дистанции до 300 метров. Сопоставляя картинку распознанных машин на проекторе и видимую глазу дорожную обстановку, эту дистанцию хочется сократить метров до 100 в лучшем случае. Она хорошо распознает машины, самокатчиков и пешеходов, но вот собак, даже крупных пород – в упор не видит!

© Вячеслав Крылов

Система автоматической парковки обнаруживает подходящие места для стоянки на скорости не выше 30 км/ч. Лучше ехать вообще со скоростью пешехода – чтобы она успевала соображать. Водитель может и сам на центральном экране указать машине – где именно она должна встать. Причем парковаться она может даже без человека за рулем. Однако имейте в виду: датчики L9 иногда не замечают высокие бордюры. И если не контролировать процесс парковки – есть шанс «попасть» на ремонт бампера.

© Алексей Батушенко

Пневмоподвеска может менять дорожный просвет на 40 мм в пределах 176 – 216 мм. При езде по неровностям режим «бездорожье» спасет бамперы от повреждений. При наборе скорости машина понимает, что ты выехал на шоссе и автоматически уменьшает клиренс. «Пневма», кстати, успешно борется и с кренами в скоростных поворотах.

© Алексей Батушенко

Под капотом L9 1,5-литровый 154-сильный ДВС, работающий исключительно в режиме электрогенератора. Колеса приводят в движение электромоторы – по одному на передней и задней оси суммарной мощностью 449 л.с. Они обеспечивают машине динамику разгона в 5,3 секунды до 100 км/ч. Отметим, что даже утопленная в пол педаль акселератора не вдавит вас в сиденье. Разгон интенсивный, но не резкий.

© Вячеслав Крылов

Батарея емкостью 52,3 кВтч обеспечивает запас хода на электротяге до 235 км. Максимальная же дальность хода при полной зарядке и заправке заявлена на уровне 1400 км, но верится с трудом. И вот почему.

Производитель обещает средний расход топлива на уровне 7,6 л на 100 км пути. Но во время нашего тест-драйва в режиме езды 100-110 км/ч по загородны дорогам борткомпьютер показывал потребление на уровне 8,5-9 литров бензина на 100 км пробега. А в городском режиме – не менее 9,5 литров на сотню. Исходя из этого, можно предположить, что реальный запас хода может быть на 10-15% меньше.

Впрочем, оговоримся, что во время нашего теста силовая установка работала в режиме «приоритет ДВС». Он слегка повышает расход топлива. Зато гарантирует от полного разряда батареи и неизбежного в таком случае падения динамических характеристик гибрида до «улиточного» уровня.

© Вячеслав Крылов

Цены

Li L9 предлагается на нашем рынке с единственным вариантом силовой установки. Стоимость модели стартует от 9,4 миллионов рублей в комплектации Pro. Более дорогая комплектация Max отличается от базовой наличием мощного процессора NVIDIA Thor-U вместо Horizon Journey 6M, системы автоматической парковки и «премиум-акцентов интерьера Gold Trim Set». Цена топовой комплектации достигает 10 миллионов рублей.

К слову при покупке авто до половины этой суммы можно оформить в кредит, а размер ежемесячного платежа рассчитать уже сейчас при помощи кредитного калькулятора нашего партнера.

Плюсы Li L9

Просторный салон и качественный салон

Богатейшая комплектация

Подвеска и рулевое управление удачно балансируют между комфортом и управляемостью

Отличная динамика и управляемость – для столь крупной машины

Минусы Li L9

Отсутствие традиционной приборной доски

Отсутствие русификации развлекательных сервисов

Датчики автоматической парковки могут «не замечать» высокие бордюры

© Вячеслав Крылов

Технические характеристики Li L9