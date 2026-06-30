Названы главные конкуренты нового российского кроссовера

Российский автомобильный рынок в 2026 году продолжает активно пополняться новыми моделями. Очередная летняя премьера — компактный кроссовер Tenet Plus L4, который в ближайшее время начнут выпускать в России на одном из заводов «АГР Холдинга». Этому автомобилю придётся не очень просто. Ведь он будет выступать в одном из самых конкурентных сегментов рынка, где покупателям доступен широкий выбор — от чисто городских переднеприводных SUV до более универсальных моделей с полным приводом.

© Tenet Plus; Omoda; Jetour; Jeland; Haval; Geely

Основную долю рынка в этом сегменте занимают китайские бренды, однако есть и одна корейская марка, а также постепенно появляются и новые российские бренды, которые предлагают автомобили из КНР с локализованным производством и адаптацией к российским условиям эксплуатации. Рассказываем, что можно купить в сегменте, где будет выступать новый Tenet Plus L4.

Tenet Plus L4: что это за машина

Новый бренд Tenet Plus создан в рамках сотрудничества компании «АГР Холдинг» и китайских партнёров Defetoo, а производство его автомобилей будет организовано в России. Модель ориентирована на покупателей, которым необходим современный городской кроссовер с высоким уровнем оснащения при относительно доступной цене.

Внешность Tenet Plus L4 выполнена в более современном стиле, чем у уже продающегося Tenet T4. По сути «плюсовая» модель представляет собой китайский Lepas L4 с иными шильдиками. В свою очередь Lepas — это один из множества суббрендов Chery, а L4 — кроссовер «по мотивам» Chery Tiggo 4, сейчас известного в России как Tenet T4.

© Tenet Plus

Модель L4 от Tenet Plus будут отличаться от T4 оформлением кузова, материалами отделки салона и оснащением. А вот по технической части сюрпризов нет. Переднеприводный вариант будет оснащён 1,5-литровым турбомотором на 147 л. с. в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. А полноприводная модификация получит более мощную 150-сильную версию двигателя в паре с 7-ступенчатым роботом. Стоимость Tenet T4 начинается от 2 169 000 рублей, так что новый Tenet Plus L4 дешевле не будет точно.

Omoda C5

Цена: от 2 349 000 рублей

Omoda C5 уже несколько лет остаётся одной из самых популярных моделей бренда в России. В последнем поколении кроссовер выделяется особенно необычным дизайном, за счёт которого, несмотря на компактные размеры, автомобиль выглядит достаточно спортивно и современно.

Для российского рынка предусмотрен безальтернативный турбированный двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил в сочетании с 6-ступенчатым роботом и передним приводом или 7-ступенчатым роботом и полным приводом.

© Omoda

Одной из сильных сторон Omoda C5 считается оснащение, а ещё производитель уделил большое внимание шумоизоляции и настройкам подвески, благодаря чему автомобиль хорошо подходит как для городской эксплуатации, так и для длительных поездок по трассе.

Haval H3

Цена: от 2 699 000 рублей

Haval H3 занимает особое место в модельном ряду китайской марки. В отличие от более «городского» Jolion, новый H3 получил брутальный дизайн с прямыми линиями кузова, массивными бамперами, широкими колёсными арками и увеличенным дорожным просветом. Автомобиль ориентирован на покупателей, которым необходим универсальный кроссовер с хорошими возможностями для поездок за пределами асфальта.

В России Haval H3 предлагается с двумя вариантами бензинового турбомотора объёмом 1,5 литра. Базовая версия развивает 143 лошадиные силы, а более дорогая — 177 лошадиных сил. Независимо от мощности двигатель работает совместно с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, однако более слабый мотор сочетается только с передним приводом, тогда как более мощный — с интеллектуальным полным приводом, автоматически подключающим заднюю ось при необходимости.

© Haval

Интерьер выполнен в современном минималистичном стиле. Центральное место занимает большой мультимедийный экран, дополненный цифровой приборной панелью. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащается климат-контролем, системой бесключевого доступа, камерой заднего вида, подогревом передних сидений и рулевого колеса. Более дорогие версии предлагают камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, панорамную крышу, электрорегулировку водительского кресла и полный комплекс электронных систем безопасности.

Geely Coolray

Цена: от 2 889 990 рублей

Обновлённый Geely Coolray остаётся одним из самых динамичных автомобилей в своём сегменте. После масштабного рестайлинга модель получила полностью переработанный дизайн передней части кузова, новую решётку радиатора, более агрессивные бамперы, современные светодиодные фары и изменённую заднюю оптику.

Автомобиль оснащается хорошо известным бензиновым турбированным двигателем объёмом 1,5 л мощностью 147 л. с. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Благодаря удачным настройкам силового агрегата переднеприводный кроссовер считается одним из самых «драйверских» в своём классе.

© Geely

Внутри Geely Coolray имеет полностью цифровую приборную панель, современную мультимедийную систему с большим дисплеем, новую архитектуру центральной консоли, беспроводную зарядку, двухзонный климат-контроль и улучшенные материалы отделки.

Jeland J6

Цена: от 2 290 000 рублей

Jeland J6 представляет собой младший кроссовер в линейке нового российского бренда. Модель обладает просторным салоном и современным оснащение, что обеспечивает неплохой уровень комфорта.

Экс-Jaecoo J6 для российского рынка оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором и 6-ступенчатым роботом. Привед передним приводом. Такая комбинация традиционна для абсолютного большинства китайских кроссоверов на российском рынке.

Кроссовер отличается визуально массивным кузовом, выразительной светодиодной оптикой, крупной радиаторной решёткой и современным дизайном. Интерьер выполнен с акцентом на цифровые технологии. Водителю доступны полностью цифровая приборная панель, большой сенсорный дисплей мультимедийной системы, голосовое управление большинством функций автомобиля, беспроводная интеграция смартфонов и обновление программного обеспечения «по воздуху».

© Jeland

Официальная стоимость Jeland J6 начинается от 2 290 000 рублей, что делает модель конкурентом для прочих компактных кроссоверов китайских брендов.

KGM Tivoli

Цена: от 3 395 000 рублей

Kроссовер KGM Tivoli стал одной из самых интересных новинок российского рынка после возвращения корейской марки KGM, ранее известной как SsangYong. Автомобиль ориентирован на покупателей, которые ценят корейскую инженерную школу и классические технические решения.

Внешне модель выглядит на фоне китайских конкурентов достаточно сдержанно, но при этом современно. Интерьер Tivoli выполнен в традиционном для корейских автомобилей стиле с акцентом на эргономику и традиционные элементы без тотального перехода на тачскрины. Компактный KGM ориентирован прежде всего на семейную эксплуатацию, ежедневные городские поездки и путешествия на дальние расстояния, предлагая удачное сочетание комфорта, экономичности и управляемости.

© KGM

Переднеприводный кроссовер оснащён бензиновым турбомотором объёмом 1,5 л и мощностью 163 л. с., который сочетается с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. KGM Tivoli 2025 года выпуска стоят от 3 395 000 рублей, что делает их интересной, хоть и недешёвой альтернативой для многочисленных «китайцев».

Главное

Все пять моделей ориентированы на разные категории покупателей, хотя формально относятся к одному классу кроссоверов. Omoda C5 привлекает эффектным дизайном и богатым оснащением уже в базовых версиях. Haval H3 рассчитан на тех, кому нужен универсальный автомобиль с внедорожным характером. Geely Coolray остаётся одним из самых динамичных и технологичных представителей компактного сегмента, Jeland J6 ориентирован на покупателей, которым необходим кроссовер с максимальным уровнем комфорта и современными цифровыми технологиями, а KGM Tivoli — один из немногих представителей сегмента не из Китая.