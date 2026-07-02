Подержанный Nissan X-Trail: какой вариант с пробегом стоит брать

Nissan X-Trail третьего поколения с кузовным индексом T32 давно заслужил репутацию практичного семейного кроссовера. На вторичном рынке представлен широкий выбор автомобилей разных лет выпуска и с различными силовыми агрегатами. При этом не все версии одинаково удачны, поэтому перед покупкой стоит разобраться, какой двигатель и трансмиссия доставят меньше хлопот в эксплуатации.

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Какие двигатели представлены

Для российского рынка Nissan X-Trail предлагался с бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра, а также с 1,6-литровым турбодизелем.

Наиболее распространенным считается двухлитровый атмосферный двигатель мощностью 144 л.с. Он отличается простой конструкцией, спокойно переносит большие пробеги и при своевременной замене масла редко преподносит неприятные сюрпризы.

Бензиновый двигатель объемом 2,5 литра мощностью 171 л.с. обеспечивает лучшую динамику и также считается весьма надежным. Существенных конструктивных недостатков у него нет, а основные проблемы обычно появляются лишь на автомобилях с очень большими пробегами.

Дизельный мотор объемом 1,6 литра встречается крайне редко. Он отличается экономичностью и хорошей тягой, однако требует качественного топлива и регулярного обслуживания. На больших пробегах возможны расходы на топливную аппаратуру, турбокомпрессор и систему очистки выхлопных газов. Рассматривать такую версию для покупки следует в последнюю очередь.

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Какая трансмиссия надёжнее

Большинство бензиновых автомобилей оснащены вариатором Jatco. Несмотря на неоднозначную репутацию ранних вариаторов марки, на X-Trail коробка при правильном обслуживании способна прослужить достаточно долго.

Главное условие — регулярная замена масла примерно каждые 50–60 тысяч километров. Если предыдущий владелец этого не делал, риск дорогостоящего ремонта значительно возрастает. Поэтому машину с непрозрачной историей обслуживания лучше сразу отмести.

Дизельные версии комплектовались шестиступенчатой механической коробкой передач, которая считается надежной и редко требует серьезного вмешательства. Но таких машин на вторичке, опять же, единицы.

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Передний или полный привод

Автомобили с двухлитровым бензиновым мотором встречаются как с передним, так и с полным приводом. Версия с двигателем 2,5 литра оснащается только полным приводом.

Муфта подключения задней оси отличается хорошим ресурсом, однако при покупке стоит проверить ее работу. На автомобилях, регулярно эксплуатировавшихся на бездорожье, возможен повышенный износ трансмиссии. В этом случае ремонт узла может обойтись в несколько десятков тысяч рублей.

Типичные неисправности

Серьезных хронических проблем у X-Trail немного, однако некоторые слабые места хорошо известны владельцам.

Наиболее часто встречаются:

износ шкивов вариатора при несвоевременной замене масла;

течи по системе охлаждения;

отказ отдельных датчиков;

запотевание оптики и мелкие неисправности электрооборудования;

выход из строя ступичных подшипников;

износ втулок и стоек стабилизатора.

На автомобилях с большими пробегами также рекомендуется проверить состояние рулевой рейки и амортизаторов.

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Какую версию лучше выбрать

Наиболее удачным вариантом считается Nissan X-Trail с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 144 л.с. Такой мотор отличается хорошим ресурсом, умеренным расходом топлива и сравнительно невысокой стоимостью обслуживания. При этом крайне важно убедиться, что вариатор регулярно обслуживался.

Если требуется лучшая динамика, стоит обратить внимание на версию с двигателем 2,5 литра. Этот мотор также считается надежным, а разница в расходах на обслуживание обычно невелика. Однако расход топлива такого X-Trail выше. Стоит быть готовым к более выским затратам на бензин.

Дизельный вариант подойдет только тем, кто действительно очень много ездит и готов особенно внимательно следить за техническим состоянием автомобиля.

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Вывод

Nissan X-Trail третьего поколения остается одним из самых удачных кроссоверов на вторичном рынке. При грамотном выборе автомобиль способен долго обходиться без крупных вложений.

Самой универсальной покупкой можно назвать версию с бензиновым двигателем 2,0 литра, а тем, кто ценит более уверенную динамику, подойдет модификация с мотором 2,5 литра. Главное правило при покупке — тщательно проверить состояние вариатора и наличие подтвержденной сервисной истории.