Haval M6 с пробегом: скрытые риски свежего кроссовера

Haval M6 на вторичном рынке привлекает в первую очередь ценой и ощущением почти нового автомобиля. Кроссовер выглядит современно, предлагает просторный салон и турбомотор, но за доступностью часто скрываются нюансы, которые важно учитывать перед покупкой.

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Общая концепция модели

Haval M6 — это бюджетный кроссовер с акцентом на практичность. Внешне и по размерам он ориентирован на семейную эксплуатацию: большой багажник, высокий клиренс и простая конструкция без сложных технических решений. По сути, это автомобиль, который старается дать максимум пространства за минимальные деньги.

© Haval

Двигатель и трансмиссия

У всех версий M6 бензиновый турбомотор объёмом 1,5 л мощностью около 143 л.с. Он хорошо знаком по другим моделям концерна GMW.

Коробки передач встречаются двух типов: механическая и роботизированная. МКПП проще и предсказуемее в обслуживании, тогда как робот обеспечивает более комфортное движение, но требует аккуратной эксплуатации и чувствителен к буксованию сцеплений и перегревам в городском режиме.

Привод только передний — это важно учитывать, если автомобиль планируется для зимней эксплуатации за пределами города.

© Haval

Слабые места и типичные проблемы Haval M6

Несмотря на свежесть модели, уже можно выделить ряд характерных моментов:

работа роботизированной коробки в пробках может сопровождаться рывками;

чувствительность турбомотора к качеству масла и интервалам замены;

возможные мелкие «сверчки» в салоне;

не самая стабильная электроника и мультимедиа;

быстрый износ передних тормозных колодок.

Подвеска в целом выносливая, но на пробегах свыше 50-60 тысяч километров первыми обычно сдаются стойки стабилизатора и втулки его крепления. Другой уязвимый узел в ходовой — сайлентблоки передних рычагов.

© Haval

Стоимость владения

Главное преимущество Haval M6 — относительно недорогое обслуживание. Расходники стоят умеренно, а конструкция не требует сложного сервиса. Однако экономия нивелируется, если игнорировать регламент: робот и турбомотор не прощают экономии на обслуживании.

Также стоит учитывать, что официальная статистика по долгосрочной надежности пока формируется, поэтому возрастные проблемы еще могут проявиться позже.

© Haval

Вывод

Haval M6 — это рациональный выбор для тех, кто ищет максимально просторный кроссовер за небольшие деньги. Он не про драйв и не про сложную технику, а про простую ежедневную эксплуатацию. Как и с другими подобными моделями лучший вариант — это автомобили с прозрачной историей обслуживания и аккуратной эксплуатацией, независимо от типа коробки. Словом, отследить юридическую чистоту и историю эксплуатации, чтобы не нарваться на автомобиль из такси, гораздо важнее, чем профильная диагностика в сервисе. Хотя и последняя будет не лишней.

Если присматриваетесь к подержанному Haval M6, но нет достаточных средств для покупки, то можно оформить автокредит. Сегодня автомобиль с пробегом можно купить в кредит не только в автосалоне, но и у собственника, если нашли подходящий вариант на вторичке. А свою будущую финансовую нагрузку можно оценить, рассчитав размер ежемесячного платежа при помощи калькулятора автокредита.