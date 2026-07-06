Новый российский авто оказался «китайцем»

Минувшие семь дней оказались богаты на автомобильные премьеры, включая смену поколений легендарного BMW X5 и выход флагманской версии супер-кроссовера Lamborghini Urus SE. Не обошлось и без более массовых новинок, в том числе и для России.

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Jeland C5

Новый Jeland C5 стал первой моделью российской марки Jeland в C-семействе. Автомобиль представляет собой хорошо известный россиянам китайский кроссовер Omoda C5, сменивший логотип. Кроме логотипов не поменялось ничего — паркетник сохранил 1,5-литровый 147-сильный бензиновый турбомотор и 6-ступенчатую роботизированную коробку передач с передним приводом или 7-ступенчатый «робот» с полным приводом.

Сборка Jeland C5 в России будет вестись на одном из заводов компании «АГР Холдинг». Детальная информация об оснащении и стоимости модели будет представлена ближе к старту продаж. Но уже сейчас можно ориентироваться на текущие комплектации Omoda C5 и цену этого кроссовера, который предлагается к покупке от 2 349 000 рублей.

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BMW X5

Компания BMW представила X5 пятого поколения, который сохранил узнаваемую концепцию спортивного кроссовера, но получил полностью переработанную платформу CLAR, новую электронную архитектуру и расширенную линейку силовых установок. Но главной особенностью модели с заводским индексом G65 стал радикально иной дизайн кузова и салона в стилистике современного семейства Neue Klasse.

На старте продаж покупателям предложат несколько вариантов силовых агрегатов. Бензиновые и дизельные шестицилиндровые двигатели с системой мягкого гибрида с 48-вольтовым стартер-генератором, подключаемые гибридные модификации с интегрированным в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач ZF электромотором и аккумулятором увеличенной ёмкости. Также линейку пополнят версии с двигателем V8, полностью электрический iX5 и iX5 Hydrogen, который будет первой серийной водородной моделью в истории BMW.

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Lamborghini Urus SE Performant

Lamborghini расширила семейство гибридного суперкроссовера Urus, представив новую версию Performante SE. Если стандартный Urus SE стал первым серийным подключаемым гибридом марки, то модификация Performante выводит концепцию высокопроизводительного SUV на новый уровень, сочетая более мощную силовую установку, сниженную массу и серьёзно переработанную аэродинамику. Инженеры уделили большое внимание снижению массы, убрав относительно стандартного Urus SE примерно 30 килограммов веса. Доработаны подвеска, тормоза, система распределения крутящего момента и электронноуправляемый задний дифференциал.

В основе автомобиля по-прежнему лежит 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 с двумя турбинами, работающий совместно с синхронным электромотором на постоянных магнитах, встроенным в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. После перенастройки программного обеспечения и системы управления гибридной установкой суммарная мощность выросла до 812 лошадиных сил. На двигатель внутреннего сгорания приходится 620 л. с., тогда как электромотор развивает 192 л. с. Электрический режим позволяет проехать более 50 км без запуска бензинового двигателя благодаря тяговой батарее ёмкостью около 26 кВт·ч.

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Hyundai Ioniq 3

Компания Hyundai представила серийную версию нового электрического хэтчбека Ioniq 3, который станет самой компактной моделью семейства. Несмотря на компактные размеры, автомобиль построен по тем же инженерным принципам, что и старшие модели линейки, получив современную электрическую платформу, просторный салон и широкий набор электронных ассистентов. Кузов выполнен в фирменном стиле Art of Steel, а интерьер сделан в минималистичном ключе — салон практически лишён физических клавиш, а управление большинством функций осуществляется через сенсорный интерфейс.

В основу модели легла архитектура Hyundai E-GMP нового поколения, адаптированная для автомобилей компактного класса. Автомобиль предлагается с двумя вариантами аккумуляторов, но с одним электромотором на передней оси. Мощность базовой модификации составляет 147 л. с. при батарее 42,2 кВт·ч, а топовый вариант имеет мощность 135 л. с. и аккумулятор 61 кВт·ч. В модельном ряду Hyundai новый Ioniq 3 должен стать одним из наиболее массовых электромобилей марки, объединив современные технологии с относительно доступной стоимостью.

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Kia Niro

Компания Kia провела масштабное обновление компактного кроссовера Niro второго поколения, впервые показанного в 2021 году. После рестайлинга модель получила внешность в актуальной фирменной стилистике Opposites United, новый цифровой интерьер и расширенный набор электронных ассистентов. При этом самым заметным изменением стала пересмотренная моторная гамма — в частности, для североамериканского рынка производитель полностью отказался от электрической версии Niro EV, оставив исключительно подключаемый гибрид PHEV. Такое решение объясняется перераспределением ролей внутри модельного ряда Kia, где нишу компактного электрокроссовера постепенно занимает семейство EV3.

Под капотом установлен атмосферный бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра семейства Smartstream, развивающий 105 лошадиных сил, а в 6-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями интегрирован электромотор мощностью 44 л. с. Совокупная отдача гибридной установки составляет 141 лошадиную силу и 265 Нм. Привод остаётся исключительно передним. В предыдущей версии использовалась литий-ионная батарея ёмкостью 1,32 кВт·ч, однако параметры аккумулятора обновлённого кроссовера пока не раскрываются.

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Lynk & Co 07GT

Lynk & Co расширила семейство модели 07, представив универсал 07GT, ориентированный на покупателей, которым требуется практичный автомобиль с динамикой спортивного лифтбека. Новинка построена на современной платформе CMA Evo, разработанной совместно Geely и Volvo, и отличается увеличенной колёсной базой, более вместительным багажником и переработанной задней частью кузова.

Универсал получил выразительный дизайн с фирменной двухъярусной светодиодной оптикой, активными аэродинамическими элементами и безрамочными дверями, а интерьер по современной традиции выполнен в максимально минималистичном стиле. Силовая гамма включает современные подключаемые гибридные установки EM-P — 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель, работающий по циклу Миллера, один или два электромотора и тяговую батарею ёмкостью свыше 28,3 кВт·ч, а общий запас хода составляет до 1 422 км.

© Lynk & Co

GMC Sierra

Вслед за новым Chevrolet Silverado компания GMC представила следующую генерацию полноразмерного пикапа Sierra, который получил модернизированную раму, более мощные двигатели и значительно расширенный набор цифровых технологий. Внешность поменялась в эволюционном ключе, а вот интерьер пережил революцию — стало больше экранов, хотя физические клавиши остались на своих местах, как того требуют покупатели подобных моделей. Предложены разные комплектации GMC Sierra, отличающиеся как оформлением кузова, так и возможностями модели на дороге и бездорожье.

Линейка силовых агрегатов включает в себя модернизированные атмосферные бензиновые двигатели V8 объёмом 5,7 и 6,6 литра, а также прежние турбированный 4-цилиндровый бензиновый мотор 2,7 и 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый турбодизель Duramax. Все двигатели работают совместно с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. В зависимости от версии доступны задний или полный привод с двухступенчатой раздаточной коробкой, электронными блокировками дифференциалов и несколькими внедорожными режимами движения.

© GMC

Bugatti W16 Mistral Blanc Eternel

Компания Bugatti представила очередной уникальный экземпляр родстера W16 Mistral, получивший собственное имя Blanc Eternel. Автомобиль построен подразделением Bugatti Sur Mesure и представляет собой индивидуальный проект, созданный по заказу одного клиента. Главной особенностью исполнения стала сложная декоративная отделка с использованием фарфора, которым занималась Королевская фарфоровая мануфактура Берлина, благодаря чему родстер превратился не только в один из самых быстрых открытых автомобилей в мире, но и в настоящий коллекционный объект.

На центральной консоли, дверных картах и тоннеле используются изготовленные вручную фарфоровые вставки, расписанные мастерами французской мануфактуры. Каждый элемент проходит несколько циклов обжига и последующей ручной полировки, а затем интегрируется в интерьер с использованием специальных демпфирующих креплений, защищающих хрупкий материал от вибраций. Кузов окрашен в эксклюзивный белый оттенок с контрастными голубыми акцентами, а карбоновые элементы получили прозрачное защитное покрытие, подчёркивающее структуру углеволокна. Из фарфора сделаны крышки бензобака и маслозаливной горловины, эмблемы Bugatti на кузове и вставки на головках блока цилиндров.

© Bugatti

Alpine Lacoste A290 Rallye

В 2025 году французская компания Alpine представила специальную раллийную модификацию электрического хэтчбека A290 от подразделения Alpine Racing для участия в национальных и международных соревнованиях среди электрических автомобилей. В этот раз совместно с модным брендом Lacoste гоночный электромобиль превратили в арт-объект под названием Beware of the Crocodile — Alpine Lacoste A290 Rallye.

Хэтчбек, включая фары и фонари, окрашен в белый цвет, оснащён колёсами с колпаками-обтекателями, новыми бамперами и особыми инсталляциями в виде алых крокодилов, отсылающими к эмблеме Lacoste. Салон выполнен в красном цвете и также украшен множеством маленьких рептилий. Технически Alpine A290 Rallye не поменялся, а представителями нового концепт-кара стали французы: актёр и бренд-амбассадор Lacoste Пьер Нине и гонщик заводской команды Alpine в Формуле 1 Пьер Гасли.

© Alpine

FIAT Multipla Concept

Fiat продолжает развивать направление компактного электрического транспорта. Концепт Multiplina — это современная интерпретация классического Fiat 600 Multipla 1956 года. В отличие от оригинального шестиместного микровэна, новая модель рассчитана на четырёх пассажиров и занимает промежуточное положение между квадрициклом Topolino и полноценными городскими автомобилями. Разработчики рассматривают новинку как будущий серийный электромобиль начального уровня, который станет частью новой линейки доступных моделей концерна Stellantis. Прототип построен на удлинённой платформе Topolino, однако будет относиться уже к категории тяжёлых квадрициклов L7, что позволит увеличить максимальную скорость, полезную нагрузку и запас хода.

© FIAT

Кузов отличается необычной архитектурой с двумя дверями, увеличенной колёсной базой, тканевой складной крышей и максимально рациональной организацией внутреннего пространства благодаря вертикальной компоновке салона и практически отсутствующим свесам кузова. По предварительным данным, серийная версия получит более мощный электромотор, чем нынешний Topolino с его 8-сильной установкой, а также аккумулятор увеличенной ёмкости. Ожидается, что максимальная скорость достигнет 90 км/ч, а запас хода превысит показатели Topolino, который способен проехать около 75 км по циклу WLTP.