Стало известно, насколько подорожали авто в России за 10 лет

Еще десять лет назад один миллион рублей считался солидным бюджетом для покупки нового автомобиля. Обладая такой суммой, можно было позволить себе новый кроссовер. Сегодня ситуация изменилась кардинально. За последнее десятилетие автомобили в России заметно выросли в цене, а многие модели стали стоить в два-три раза дороже своих предшественников.

© Евгений Павленко/Коммерсантъ

Автомобили дорожали быстрее большинства товаров

За последние десять лет россияне привыкли к тому, что дорожает практически все — от продуктов питания до бытовой техники. По данным специалистов РЭА им Плеханова, накопленная инфляция с 2016 по 2025 год составила около 147,4%.

При этом многие независимые исследования потребительских цен показывают, что отдельные категории товаров дорожали быстрее официальной инфляции. Например, стоимость одного и того же набора повседневных продуктов в федеральной сети супермаркетов за последние несколько лет увеличилась почти на 80% — примерно с 4,9 тыс. до 8,7 тыс. рублей. На рост цен повлияли как инфляционные процессы, так и изменение ассортимента, сокращение объема упаковок и удорожание сырья.

Автомобильный рынок за это время изменился еще сильнее. Машины оказались одной из тех категорий товаров, стоимость которых росла значительно быстрее общей инфляции. Причем это касается как новых автомобилей, так и моделей с пробегом.

Как изменился рынок за 10 лет

Как следует из данных агентства «Автостат», к первому полугодию 2026 года средняя стоимость нового легкового автомобиля в России достигла 3,78 млн рублей. На вторичном рынке средний ценник заметно ниже — около 1,36 млн рублей.

Если смотреть динамику за десятилетие, картина получается еще более показательной. С 2016 года новые автомобили прибавили в цене в среднем 107% и фактически стали дороже в два с лишним раза. На рынке подержанных машин рост оказался еще более резким: плюс 162%, то есть примерно в 2,6 раза относительно уровня десятилетней давности.

При этом изменилась не только цена, но и сама конфигурация рынка. Сегмент новых автомобилей дешевле миллиона рублей почти полностью исчез — такие предложения сегодня встречаются лишь эпизодически и занимают минимальную долю. В то же время среди машин с пробегом значительная часть объявлений по-прежнему укладывается в бюджет до миллиона, однако это в основном возрастные автомобили с серьезным пробегом и неизбежными затратами на обслуживание.

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Основной спрос и предложение на рынке новых машин сегодня сосредоточены в диапазоне от 2 до 4 млн рублей. При этом заметная доля — более четверти — приходится уже на автомобили стоимостью выше 4 млн рублей, что еще десять лет назад относилось скорее к верхнему сегменту рынка.

Лучше всего произошедшие изменения показывают реальные примеры популярных автомобилей, которые продавались десять лет назад.

Lada Granta

В 2016 году Lada Granta была не только самой доступной Lada, но и самым доступным новым автомобилем на российском рынке. Базовый седан тогда оценивался в 380 000 рублей.

Сегодня Granta сохранила статус наиболее доступной модели АвтоВАЗа, однако рекомендованная розничная цена начинается уже примерно от 850 000 рублей и достигает 1 290 000 рублей за максимальную комплектацию. Даже самый бюджетный новый автомобиль за десять лет стал дороже более чем в два раза.

Lada Vesta

Когда Lada Vesta только появилась в продаже, стартовая цена седана начиналась от 529 000 рублей. На тот момент модель предлагала современный дизайн и хорошее оснащение по весьма привлекательной стоимости.

Сегодня автомобили 2026 года выпуска стоят уже от 1 581 000 до 2 020 000 рублей. Таким образом, за десятилетие цена одной из самых популярных моделей АвтоВАЗа выросла почти втрое.

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Chevrolet Niva / Lada Niva Travel

В 2016 году Chevrolet Niva оставалась одним из самых доступных полноприводных внедорожников. Автомобиль можно было приобрести по цене от 570 000 рублей. Затем АвтоВАЗ выкупил долю у General Motors и внедорожник пополнил модельную гамму Лады.

Сегодня модернизированная версия той же машины — Lada Niva Travel — предлагается уже от 1 419 000 рублей за базовую комплектацию 2026 года выпуска с новым двигателем объемом 1,8 литра и достигает 1 814 000 рублей за самую оснащенную версию. Рост стоимости оказался почти двух с половиной кратным.

Kia Rio / Solaris KRS

Десять лет назад Kia Rio входила в число самых популярных иномарок в России. Базовый седан стоил от 601 900 рублей, благодаря чему успешно конкурировал как с отечественными автомобилями, так и с другими бюджетными моделями иностранных брендов.

С 2022 года в России продолжили выпускать хорошо знакомый нам седан, но марка сменила имя на Solaris. Сейчас автомобиль носит название Solaris KRS, и его цена составляет от 2 335 000 до 2 660 000 рублей. Разница особенно заметна, если вспомнить, что когда-то Rio считался одним из самых доступных автомобилей своего класса.

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Hyundai Creta / Solaris HC

Hyundai Creta дебютировала на российском рынке в 2016 году с очень привлекательной стартовой ценой — от 749 900 рублей. Именно это позволило кроссоверу быстро стать одним из лидеров продаж.

На текущий момент автомобиль аналогично Kia Rio переименовали в Solaris HC, и теперь продают по цене от 2 500 000 до 3 045 000 рублей. Получается, что входной билет в сегмент компактных кроссоверов за десять лет увеличился более чем втрое.

Changan CS35 / Changan CS35 Plus

Еще в 2016 году китайские автомобили воспринимались как доступная альтернатива европейским и корейским моделям. Changan CS35 тогда стоил от 747 900 рублей, а версия с четырехступенчатым автоматом предлагалась от 833 900 рублей.

Сегодня его идеологический преемник Changan CS35 Plus с роботизированной коробкой передач 7DCT стоит уже от 2 779 900 до 2 839 900 рублей. Правда, вместе с ценой заметно вырос и уровень технологий.

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Chery Tiggo 7

В момент появления на российском рынке Chery Tiggo 7 стоил от 999 900 рублей за версию с механической коробкой передач. Автомобиль с вариатором оценивался минимум в 1 079 900 рублей.

Сегодня роль этой модели выполняет Tenet T7 (Tenet — это имя для автомобилей Chery, локализованных в России), который предлагается уже по цене от 2 735 000 до 3 140 000 рублей.

Geely Atlas

Первое поколение кроссовера Geely Atlas продавалось в России по цене от 1 089 990 рублей за версию с механической коробкой передач и от 1 399 990 рублей за автомобиль с автоматом.

Сегодня покупателям доступны сразу два автомобиля, которые можно считать его наследниками. Belgee X70 (глубоко локализованные в Беларуси модели Geely носят имя Belgee) стоит от 2 579 990 до 3 085 990 рублей. А новое поколение Atlas оценивается уже от 3 449 990 до 4 229 990 рублей. Китайские кроссоверы, которые когда-то конкурировали главным образом за счет доступной цены, сегодня сами вошли в сегмент автомобилей стоимостью несколько миллионов рублей.

© Retired electrician/CC0/wikimedia.org

Mazda CX-5

В 2016 году рестайлинговая Mazda CX-5 первого поколения стоила от 1 369 000 рублей с механической коробкой передач и от 1 450 000 рублей с автоматом.

Сегодня официально эта модель в России не продается и поставляется по альтернативным каналам. Стоимость автомобилей, ввозимых по параллельному импорту начинается примерно от 2 600 000 и доходит до 3 200 000 рублей.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 десять лет назад оставалась одним из самых востребованных кроссоверов на российском рынке. Базовая версия с механической коробкой передач стоила от 1 281 000 рублей, автомобиль с вариатором — от 1 484 000 рублей, а полноприводная модификация оценивалась минимум в 1 583 000 рублей.

Сегодня кроссовер также поставляется в нашу страну по каналам параллельного импорта. Еще в прошлом году новые RAV4 можно было найти примерно за 2 700 000 - 2 900 000 рублей, однако сейчас автомобили нового шестого поколения, поставляемые по альтернативным каналам, предлагаются уже в вилке от 3 900 000 до 4 200 000 рублей.

© Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главное

Примеры десяти популярных моделей хорошо показывают, насколько сильно изменился российский автомобильный рынок за последнее десятилетие. Практически все автомобили, которые в середине 2010-х годов считались массовыми и доступными, сегодня стоят как минимум вдвое дороже, а некоторые прибавили в цене втрое.

Конечно, современные машины стали технологичнее, получили более богатое оснащение, новые коробки передач, электронные ассистенты и более высокий уровень безопасности. Однако эти изменения не отменяют главного факта: привычный для россиян бюджет покупки автомобиля за десять лет изменился кардинально. Если раньше миллион рублей открывал широкий выбор новых моделей, то сегодня этой суммы зачастую недостаточно даже для покупки самого доступного автомобиля в автосалоне.