Toyota RAV4 нового поколения: подробный обзор кроссовера, который снова покорил Россию

Toyota RAV4 меняется редко, но метко. Шестая генерация японского бестселлера получила более строгий внешний вид, полностью электрифицированную гамму на мировых рынках и бензиновую версию для тех, кто везёт машину в Россию по параллельному импорту. Разбираемся, что представляет собой новое поколение, чем оно отличается от прошлого и стоит ли отдавать за него свыше четырёх миллионов рублей.

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Введение

Новое поколение Toyota RAV4: что изменилось

Шестое поколение RAV4 — это не косметическое обновление, а полноценная смена вех. Toyota пересмотрела дизайн, пересобрала линейку силовых установок и заметно подтянула электронную начинку. На большинстве мировых рынков модель окончательно рассталась с чисто бензиновыми модификациями и превратилась в исключительно гибридный автомобиль: покупателю предлагают классический гибрид или подключаемую версию PHEV. При этом инженеры сохранили компактные габариты и практичность, за которые RAV4 любили с самого первого поколения 1996 года.

Российская история новинки складывается иначе. Официальных поставок Toyota в страну нет с 2022 года, поэтому этот автомобиль приезжает к нам с совместного предприятия FAW-Toyota в Китае — и приезжает с привычным бензиновым мотором. Такое двоемирие делает новое поколение особенно интересным: глобально это гибрид, а на российских дорогах — знакомый атмосферник с полным приводом.

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Место RAV4 среди самых продаваемых кроссоверов в мире

RAV4 — один из самых продаваемых кроссоверов в мире и многолетний бестселлер в сегменте компактных SUV. В США он годами удерживает статус самого востребованного внедорожника, а к 2024 году электрифицированные версии стали приносить больше половины его продаж. В России, несмотря на отсутствие официального импорта, модель тоже феноменально популярна: по данным «Автостата», за первые четыре месяца 2026 года продажи Toyota выросли почти вдвое, и именно RAV4 стал бестселлером марки с результатом более 3300 экземпляров. Для машины, которую невозможно купить у официального дилера, это выдающийся показатель и лучшее доказательство репутации модели среди продаваемых кроссоверов премиального массового сегмента.

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Дизайн

Экстерьер: обновлённый внешний вид

Внешний вид нового RAV4 стал строже и брутальнее. Дизайнеры отказались от плавных обводов предшественника в пользу рубленых граней, чётких горизонтальных линий и выраженной вертикальной темы в оформлении передней части. Фирменный «молоткообразный» головной свет, широкие пластиковые арки и почти вертикальная корма подчёркивают внедорожный характер. Аэродинамику при этом улучшили, а пропорции остались подчёркнуто «джиповскими» — RAV4 не пытается притворяться легковушкой. Российская, китайской сборки, версия отличается от глобальной деталями оформления, но узнаётся мгновенно.

Интерьер и материалы отделки

Салон стал технологичнее и аккуратнее. Архитектура передней панели выстроена вокруг двух дисплеев, климатическая зона получила крупные физические клавиши, а материалы отделки в старших исполнениях заметно приятнее прежних: мягкий пластик, кожзаменитель SofTex, контрастная строчка. В версиях, которые везут в Россию, встречается кожаный салон, электроприводы кресел и панорамная крыша. Toyota не гонится за нарочитой роскошью — здесь важнее эргономика, добротная сборка и приятные на ощупь материалы отделки, которые не разочаруют и через несколько лет эксплуатации.

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Сравнение с предыдущим поколением

По сравнению с предыдущей моделью новый RAV4 выглядит собраннее и современнее: угловатый кузов добавил дорожного присутствия, а интерьер подтянулся по качеству и оснащению. Габариты остались практически прежними (длина около 4620 мм, колёсная база 2690 мм), так что практичность салона и багажника не пострадала. Главное отличие по сравнению с предыдущей генерацией скрыто под капотом — на глобальных рынках бензиновый двигатель уступил место гибридам, а платформа стала жёстче.

Платформа и технические характеристики

Платформа, на которой построен автомобиль

Как и предшественник, RAV4 построен на платформе TNGA-K — модульной архитектуре, на которой держится половина модельного ряда Toyota. Это не революция, а последовательная эволюция: инженеры повысили жёсткость кузова (по оценкам, почти на 10% по сравнению с предыдущей версией), усилили подрамники и переработали элементы подвески. В теории это должно улучшить управляемость, плавность хода и шумоизоляцию — то, за что базовую платформу традиционно хвалят.

Бензиновые двигатели и коробка передач

Именно здесь мировая и условно российская версии расходятся сильнее всего. На глобальных рынках привычные бензиновые двигатели без электрической поддержки из гаммы исчезли полностью. А вот в Россию по параллельному импорту едет китайская модификация с классическим атмосферным мотором 2.0 литра мощностью 171 л.с. (именно эта цифра фигурирует в документах). Коробка передач здесь — бесступенчатый вариатор, а привод, что важно для наших условий, полный. Это самый доступный и самый ходовой вариант нового RAV4 на российском рынке: предсказуемый ресурс, простое обслуживание и знакомая логика работы. Для покупателя, которому важна надёжность, а не рекордная динамика, такие бензиновые двигатели остаются оптимальным выбором.

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Гибридные версии

Основу мировой линейки составляют гибриды. Классический гибрид построен вокруг 2,5-литрового бензинового двигателя A25A-FXS и двух электромоторов, работающих через планетарную бесступенчатую передачу; суммарная отдача — 226 л.с. на переднем приводе и 236 л.с. на полном. Топовая подключаемая версия PHEV выдаёт уже 324 л.с. и способна проехать на электротяге порядка 50–54 миль (около 80–85 км), а совокупный запас хода превышает 800 км. Одна из гибридных версий — 2.5 на 236 л.с. — доступна и в России через тот же параллельный импорт, но именно она остаётся заметно дороже бензиновой. Для рынков, где важна экономичность, набор гибридных версий закрывает практически любой сценарий: от городского цикла до дальних поездок.

Полный привод и крутящий момент

Полный привод в новом RAV4 реализован по-разному в зависимости от версии. На бензиновой российской модификации это классическая муфтовая схема, у гибридов AWD — электронный «по требованию» с отдельным электромотором на задней оси, который мгновенно подключает заднюю ось. Крутящий момент бензинового 2,5-литрового мотора составляет около 221 Нм, а электромоторы добавляют тягу с самых низов — именно поэтому гибрид так уверенно трогается с места. Сочетание тяговитого мотора с полным приводом делает RAV4 одинаково уверенным и на скользкой парковке, и на просёлке.

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Возможности на бездорожье и в городе

Режимы вождения

RAV4 предлагает набор режимов вождения, который подстраивает отклики мотора, коробки и полного привода под ситуацию. Помимо привычных Eco, Normal и Sport, полноприводные версии умеют оптимизировать тягу для движения по грязи, песку или снегу. Переключение меняет характер автомобиля буквально на ходу: в Eco машина становится вкрадчиво-экономичной, в Sport — заметно живее откликается на педаль газа.

Поведение на лёгком бездорожье

Полноценным внедорожником RAV4 никогда не был и не претендует на это, но на лёгком бездорожье чувствует себя уверенно. Дорожного просвета, полного привода и внедорожных режимов достаточно, чтобы выбраться с раскисшей грунтовки, заехать на дачу по колее или преодолеть заснеженный двор. На лёгком бездорожье помогает и продуманная геометрия кузова: короткие свесы снижают риск «клюнуть» бампером на неровностях.

Расход топлива в ежедневных поездках

В ежедневных поездках расход топлива у гибридных версий впечатляет: производитель заявляет около 5–5,5 л/100 км в комбинированном цикле, а в городе, где активно работает электротяга, может быть и меньше. Российская бензиновая версия 2.0 прожорливее — реалистично рассчитывать на 8–9 литров в смешанном режиме. Но даже так расход топлива остаётся вполне приемлемым для полноприводного кроссовера этого класса, а для ежедневных поездок по городу и трассе RAV4 предлагает разумный баланс тяги и экономичности.

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Мультимедиа и технологии в салоне

Мультимедийная система

Мультимедийная система RAV4 нового поколения построена на программной платформе Arene с поддержкой обновлений «по воздуху». В зависимости от исполнения используется сенсорный экран диагональю 10,5 или 12,9 дюйма с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto. Интерфейс стал отзывчивее и логичнее, но у машин, ввезённых в Россию, есть нюанс: заводского русского языка нет. Русификация возможна за отдельную плату (около 100 тыс. рублей), причём переводится, как правило, только мультимедийная система, тогда как приборная панель остаётся на английском.

Цифровая приборная панель

Полностью цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма теперь входит в стандартное оснащение всех версий. Она настраивается под водителя, выводит навигационные подсказки и данные ассистентов, а в паре с центральным экраном образует единое цифровое пространство. Именно цифровая приборная панель во многом создаёт ощущение по-настоящему нового автомобиля за рулём.

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Беспроводная зарядка

Беспроводная зарядка для смартфона предусмотрена в старших комплектациях, причём в топовых версиях устанавливают сразу две площадки — для водителя и переднего пассажира. Мелочь, но приятная: беспроводная зарядка избавляет от вечного клубка проводов и хорошо вписывается в общую логику «подключённого» салона.

Комфорт

Подогрев передних и задних сидений

Для российского климата важен обогрев, и здесь RAV4 не разочаровывает. Подогрев передних сидений доступен уже в средних комплектациях, а в старших версиях к нему добавляется подогрев задних сидений и вентиляция передних кресел. Подогрев передних сидений работает быстро и эффективно, а подогрев задних сидений делает поездки комфортными и для пассажиров второго ряда — что оценят семьи с детьми.

Пространство и эргономика салона

Салон RAV4 остаётся эталоном практичности в классе. Второй ряд просторен даже для рослых пассажиров, спинки складываются в пропорции 60/40, а багажник легко принимает и еженедельные закупки, и снаряжение для отдыха. Эргономика продумана: органы управления под рукой, посадка высокая и обзорная, а множество ниш и подстаканников делает жизнь на борту удобнее. Именно за такую рациональность RAV4 и ценят покупатели по всему миру.

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Безопасность

Системы активной безопасности

Новое поколение получило свежий комплекс Toyota Safety Sense 4.0. Системы активной безопасности здесь работают в связке: автоматическое торможение перед препятствием с распознаванием пешеходов, удержание в полосе, контроль слепых зон, оповещение о поперечном движении при выезде с парковки задним ходом. Эти системы активной безопасности входят в стандартное оснащение большинства версий, что для сегмента приятно.

Адаптивный круиз-контроль

Адаптивный круиз-контроль — один из самых востребованных ассистентов в дальней дороге. Он сам держит дистанцию до впереди идущей машины, притормаживает и снова разгоняется в потоке, а в связке с удержанием в полосе заметно снижает усталость на трассе. В пробках адаптивный круиз-контроль умеет работать вплоть до полной остановки и повторного старта.

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Камера и зеркала заднего вида

При парковке помогает камера заднего вида, а в старших версиях — система кругового обзора, собирающая картинку с нескольких камер. Камера заднего вида выводит на центральный экран чёткое изображение с разметкой траектории. Классическое зеркало заднего вида в топовых исполнениях может работать в цифровом режиме, транслируя изображение с камеры, что удобно при полной загрузке багажника, когда обычное зеркало заднего вида перекрыто.

Цена и комплектации

Цена нового RAV4 в России

Поскольку в Россию новый RAV4 попадает только по параллельному импорту, цена заметно выше официальной модели предыдущего поколения и новой генерации на тех рынках, где кроссовер продаётся официально. Начальные версии предлагают примерно от 3,8–4,1 млн рублей, средняя бензиновая модификация «под ключ» в Москве обходится около 4,6 млн рублей, а машины из наличия и топовые исполнения — от 5 млн рублей и выше. Итоговая сумма сильно зависит от модификации, аппетитов конкретного поставщика и логистики. Гибридная версия на 236 л.с. стоит ощутимо дороже бензиновой.

Впрочем, при отсутствии полной суммы машину можно купить, оформив автокредит. Важное преимущество современных кредитных программ заключается в том, что совсем необязательно оформлять его в автосалоне у официального дилера. Сегодня выгодный автокредит на покупку машины из-за границы или у частного лица можно оформить онлайн прямо в банковском приложении. А размер ежемесячного платежа и свою финансовую нагрузку можно рассчитать уже сейчас при помощи кредитного калькулятора нашего партнера.

Доступные комплектации

Даже базовые российские версии оснащены богато: сенсорная мультимедийная система, цифровая приборная панель, комплекс Toyota Safety Sense, электроприводы кресел, бесключевой доступ. Старшие комплектации добавляют кожаный салон, панорамную крышу, вентиляцию и подогрев сидений, беспроводную зарядку и систему кругового обзора. При выборе стоит помнить о двух вещах: отсутствии заводской русификации и нюансах китайской сборки, о которых честные продавцы предупреждают заранее.

© Toyota

Сравнение с конкурентами

Позиции среди конкурентов в классе

На российском рынке новый RAV4 конкурирует сразу с двумя лагерями. С одной стороны — свежие китайские кроссоверы (Haval, Chery, Omoda, Geely), которые берут ценой и богатым оснащением «из коробки». С другой — привычные японские и корейские модели с вторичного рынка. Главный козырь RAV4 — ликвидность: даже через несколько лет продать его проще и дороже, чем большинство новых китайских кроссоверов, а разница при перепродаже может достигать сотен тысяч рублей.

Сильные и слабые стороны модели

К сильным сторонам относят проверенные и ресурсные силовые установки, высокую остаточную стоимость, продуманную эргономику, богатое оснащение и репутацию одного из самых надёжных семейных автомобилей. Слабые стороны — прямое следствие способа поставки: высокая цена, отсутствие официальной гарантии и сервиса, нюансы качества отделки на машинах китайской сборки и заводское меню без русского языка. Взвешивать эти плюсы и минусы придётся каждому покупателю индивидуально.

© Toyota

Заключение

Итоговая оценка нового поколения RAV4

Новое поколение RAV4 получилось зрелым и логичным. Современный дизайн, жёсткая платформа, богатая техника в салоне и проверенные моторы делают его сильным претендентом на внимание прагматичного покупателя. На мировых рынках это в первую очередь экономичный гибрид, в России — надёжный бензиновый кроссовер с полным приводом. Главная оговорка — цена и особенности параллельного импорта, но сам продукт заслуживает высокой оценки.

Для кого подойдёт этот автомобиль

Этот автомобиль создан для тех, кто ценит надёжность, ликвидность и разумную практичность выше громких понтов. RAV4 подойдёт семье, которой нужен вместительный и безопасный кроссовер на каждый день, и тем, кто устал от экспериментов с малоизвестными марками и хочет предсказуемую машину с понятной репутацией. Если готовы принять реалии параллельного импорта, этот автомобиль отблагодарит вас спокойствием за рулём и хорошей остаточной стоимостью через годы.