Стоит ли покупать подержанный Jetour Dashing: плюсы и минусы кроссовера

Jetour Dashing появился в России сравнительно недавно, однако первые автомобили уже можно найти в продаже на вторичном рынке. Возраст около трёх лет выглядит привлекательным для покупателей: цена заметно ниже, а пробеги обычно ещё невелики. Но перед покупкой стоит разобраться, какие особенности уже успели проявиться в эксплуатации и какую версию лучше выбрать.

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Какие модификации представлены на рынке

В России кроссовер продавался с двумя силовыми агрегатами. Базовая версия оснащается турбированным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 147 л. с., который работает в паре с роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Более дорогие комплектации получили турбомотор рабочим объёмом 1,6 литра и мощностью 186 л. с. Он сочетается с классическим 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода. Именно эти версии наиболее технически оснащённые.

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Что известно о надёжности двигателей

Оба двигателя относятся к современным турбированным агрегатам и требуют соблюдения регламента обслуживания. Владельцы отмечают, что при своевременной замене масла и использовании качественного топлива серьёзных проблем с моторами не выявлено.

Но стоит учесть, что из-за небольшого возраста модели статистика по пробегам свыше 150 тысяч километров пока отсутствует. Поэтому говорить о долгосрочном ресурсе преждевременно. Особое внимание при покупке стоит уделить отсутствию подтёков масла, работе системы охлаждения и состоянию турбокомпрессора. Впрочем, эти рекомендации справедливы для любого современного наддувного двигателя.

Какая коробка передач предпочтительнее

Переднеприводные версии оснащаются роботизированной коробкой передач. По отзывам владельцев, при спокойной эксплуатации она работает без серьёзных замечаний, однако требует регулярного обслуживания и плохо переносит постоянные перегревы. В случае перегрева может потребоваться замена сцеплений. Она производится со снятием коробки передач и обойдется от 15 000-18 000 рублей только за работу.

Версия с двигателем 1,6 литра работает в паре классическим 8-ступенчатым автоматом. Пока именно эта трансмиссия вызывает меньше всего вопросов у владельцев. Кроме того, полный привод делает автомобиль более универсальным в эксплуатации. Так что эта трансмиссия предпочтительней, однако и цены на такие машины выше.

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Какие недостатки уже отмечают владельцы

Поскольку большинство автомобилей ещё не достигло больших пробегов, серьёзных массовых неисправностей пока не выявлено. Вместе с тем владельцы уже успели отметить ряд особенностей.

Владельцами чаще всего упоминаются следующие жалобы:

сбои мультимедийной системы,

некорректная работа отдельных электронных функций,

появление скрипов элементов салона,

появление сколов из-за невысокого качества лакокрасочного покрытия.

Владельцы некоторых автомобилей также жалуются на работу датчиков парковки и камер кругового обзора, однако проблема не массовая.

Кроме того, нередко встречается быстрый износ резиновых деталей ходовой среди машин, которые эксплуатируются на плохих дорогах. Так что перед покупкой также рекомендуется внимательно проверить состояние подвески.

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Стоимость обслуживания

Одним из преимуществ Jetour Dashing остаётся сравнительно невысокая стоимость планового обслуживания. Основные расходы ограничиваются заменой масла, фильтров и технических жидкостей.

Однако экономить на обслуживании турбомоторов и трансмиссий не стоит. Для сохранения ресурса двигателя и коробки передач желательно соблюдать сокращённые интервалы замены масла, особенно при эксплуатации в городских условиях.

Стоит ли покупать

Трёхлетний Jetour Dashing может стать удачным приобретением благодаря небольшому возрасту и современному оснащению. Однако ключевым фактором остаётся прозрачная история обслуживания и техническое состояние конкретного экземпляра.

Кстати, если планируете покупку подержанного Jetour Dashing с автокредитом, то необязательно искать машину в дилерском центре. Сегодня автомобиль с пробегом можно купить в кредит не только в автосалоне, но и у собственника, если нашли подходящий вариант на вторичке. А свою будущую финансовую нагрузку можно оценить, рассчитав размер ежемесячного платежа при помощи калькулятора автокредита.

Если же говорить о выборе между двумя модификациями, то более предпочтительной выглядит версия с 1,6-литровым двигателем, классическим 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Такая комбинация агрегатов считается более надёжной и вызывает меньше вопросов с точки зрения дальнейшей эксплуатации. Переднеприводный вариант с роботизированной коробкой также можно рассматривать к покупке, но только после тщательной диагностики трансмиссии.