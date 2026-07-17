Стоит ли купить подержанный Tank 300: все риски «китайца» с пробегом
Tank 300 стал одним из самых заметных китайских внедорожников на российском рынке. Через несколько лет после начала продаж первые экземпляры с пробегом уже появились на вторичном рынке, предлагая покупателям современный автомобиль с рамной конструкцией и серьёзными внедорожными возможностями по относительно доступной цене. Однако перед покупкой стоит разобраться в особенностях его оснащения и возможных расходах после окончания заводской гарантии.
Двигатель и трансмиссия
Все версии Tank 300 в России оснащались бензиновым турбированным двигателем объёмом 2,0 литра мощностью 220 л. с. В качестве коробки передач использовался 8-ступенчатый автомат.
Силовой агрегат относится к современным турбированным моторам, поэтому требует регулярного обслуживания и качественных расходных материалов. Главные факторы, влияющие на ресурс двигателя, — своевременная замена масла, контроль системы охлаждения и аккуратная эксплуатация после высоких нагрузок.
При покупке автомобиля с пробегом стоит проверить отсутствие посторонних шумов, следов утечек масла и корректную работу турбокомпрессора. Также важно изучить историю обслуживания, поскольку ремонт современных турбированных двигателей может быть дорогостоящим.
Особенности полного привода
Одно из главных преимуществ Tank 300 — наличие полноценной внедорожной трансмиссии. В зависимости от комплектации автомобиль оснащался двумя вариантами полного привода.
В версиях с системой Part-time используется жёстко подключаемая передняя ось и понижающая передача. Такая схема считается классической для рамных внедорожников и рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях. Передний привод в этом случае подключается вручную, поэтому важно проверить работу механизмов подключения.
Также существует версия City с системой Torque on Demand с многодисковой муфтой подключения передней оси. Такая схема автоматически распределяет момент между осями и лучше подходит для смешанного режима эксплуатации. При необходимости система может передавать часть тяги на переднюю ось для улучшения сцепления.
Типичные проблемы трёхлетнего Tank 300
Поскольку модель появилась на российском рынке недавно, серьёзная статистика по большим пробегам пока отсутствует. Однако владельцы уже отмечают несколько особенностей.
К наиболее частым замечаниям относятся возможные сбои электроники, работа мультимедийной системы, качество отдельных элементов отделки интерьера и появление посторонних звуков в салоне.
Также при покупке автомобиля после активной эксплуатации необходимо внимательно проверить состояние подвески, элементов полного привода и днища. Рамные внедорожники часто используют для поездок вне асфальта, поэтому следы серьёзных нагрузок могут быть обнаружены даже на автомобилях с небольшим пробегом.
Стоимость обслуживания
Содержание Tank 300 нельзя назвать бюджетным, несмотря на происхождение автомобиля. Крупные размеры, мощный двигатель, сложная трансмиссия и полноприводная система требуют соответствующих расходов.
Регулярное обслуживание включает замену масла в двигателе, коробке передач, раздаточной коробке и редукторах. При эксплуатации вне дорог интервалы обслуживания трансмиссионных узлов могут потребовать сокращения. Перед покупкой стоит учитывать стоимость оригинальных деталей и доступность некоторых компонентов.
Стоит ли покупать трёхлетний Tank 300
Подержанный Tank 300 может быть интересным вариантом для тех, кому нужен рамный внедорожник с серьёзными возможностями полного привода. Главное преимущество модели — современная техника, мощный двигатель и наличие полноценной внедорожной трансмиссии.
При выборе лучше отдавать предпочтение автомобилям с прозрачной историей обслуживания и без признаков тяжелой эксплуатации. Версии с многодисковой муфтой вместо раздатки будут более универсальными для повседневного использования, а варианты с Part-time лучше подходят тем, кто действительно планирует часто использовать автомобиль в сложных условиях.
В целом трёхлетний Tank 300 пока выглядит перспективным вариантом на вторичном рынке, но покупать его стоит только после тщательной диагностики всех элементов полного привода и проверки качества предыдущего обслуживания.
Если присматриваетесь к подержанному Tank, но нет достаточных средств для покупки, то можно оформить автокредит. Сегодня автомобиль с пробегом можно купить в кредит не только в автосалоне, но и у собственника, если нашли подходящий вариант на вторичке. А свою будущую финансовую нагрузку можно оценить, рассчитав размер ежемесячного платежа при помощи калькулятора автокредита.