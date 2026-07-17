Стоит ли купить подержанный Tank 300: все риски «китайца» с пробегом

Tank 300 стал одним из самых заметных китайских внедорожников на российском рынке. Через несколько лет после начала продаж первые экземпляры с пробегом уже появились на вторичном рынке, предлагая покупателям современный автомобиль с рамной конструкцией и серьёзными внедорожными возможностями по относительно доступной цене. Однако перед покупкой стоит разобраться в особенностях его оснащения и возможных расходах после окончания заводской гарантии.

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Двигатель и трансмиссия

Все версии Tank 300 в России оснащались бензиновым турбированным двигателем объёмом 2,0 литра мощностью 220 л. с. В качестве коробки передач использовался 8-ступенчатый автомат.

Силовой агрегат относится к современным турбированным моторам, поэтому требует регулярного обслуживания и качественных расходных материалов. Главные факторы, влияющие на ресурс двигателя, — своевременная замена масла, контроль системы охлаждения и аккуратная эксплуатация после высоких нагрузок.

При покупке автомобиля с пробегом стоит проверить отсутствие посторонних шумов, следов утечек масла и корректную работу турбокомпрессора. Также важно изучить историю обслуживания, поскольку ремонт современных турбированных двигателей может быть дорогостоящим.

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Особенности полного привода

Одно из главных преимуществ Tank 300 — наличие полноценной внедорожной трансмиссии. В зависимости от комплектации автомобиль оснащался двумя вариантами полного привода.

В версиях с системой Part-time используется жёстко подключаемая передняя ось и понижающая передача. Такая схема считается классической для рамных внедорожников и рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях. Передний привод в этом случае подключается вручную, поэтому важно проверить работу механизмов подключения.

Также существует версия City с системой Torque on Demand с многодисковой муфтой подключения передней оси. Такая схема автоматически распределяет момент между осями и лучше подходит для смешанного режима эксплуатации. При необходимости система может передавать часть тяги на переднюю ось для улучшения сцепления.

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Типичные проблемы трёхлетнего Tank 300

Поскольку модель появилась на российском рынке недавно, серьёзная статистика по большим пробегам пока отсутствует. Однако владельцы уже отмечают несколько особенностей.

К наиболее частым замечаниям относятся возможные сбои электроники, работа мультимедийной системы, качество отдельных элементов отделки интерьера и появление посторонних звуков в салоне.

Также при покупке автомобиля после активной эксплуатации необходимо внимательно проверить состояние подвески, элементов полного привода и днища. Рамные внедорожники часто используют для поездок вне асфальта, поэтому следы серьёзных нагрузок могут быть обнаружены даже на автомобилях с небольшим пробегом.

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Стоимость обслуживания

Содержание Tank 300 нельзя назвать бюджетным, несмотря на происхождение автомобиля. Крупные размеры, мощный двигатель, сложная трансмиссия и полноприводная система требуют соответствующих расходов.

Регулярное обслуживание включает замену масла в двигателе, коробке передач, раздаточной коробке и редукторах. При эксплуатации вне дорог интервалы обслуживания трансмиссионных узлов могут потребовать сокращения. Перед покупкой стоит учитывать стоимость оригинальных деталей и доступность некоторых компонентов.

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Стоит ли покупать трёхлетний Tank 300

Подержанный Tank 300 может быть интересным вариантом для тех, кому нужен рамный внедорожник с серьёзными возможностями полного привода. Главное преимущество модели — современная техника, мощный двигатель и наличие полноценной внедорожной трансмиссии.

При выборе лучше отдавать предпочтение автомобилям с прозрачной историей обслуживания и без признаков тяжелой эксплуатации. Версии с многодисковой муфтой вместо раздатки будут более универсальными для повседневного использования, а варианты с Part-time лучше подходят тем, кто действительно планирует часто использовать автомобиль в сложных условиях.

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В целом трёхлетний Tank 300 пока выглядит перспективным вариантом на вторичном рынке, но покупать его стоит только после тщательной диагностики всех элементов полного привода и проверки качества предыдущего обслуживания.

Если присматриваетесь к подержанному Tank, но нет достаточных средств для покупки, то можно оформить автокредит. Сегодня автомобиль с пробегом можно купить в кредит не только в автосалоне, но и у собственника, если нашли подходящий вариант на вторичке. А свою будущую финансовую нагрузку можно оценить, рассчитав размер ежемесячного платежа при помощи калькулятора автокредита.