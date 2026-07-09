Suzuki Jimny с пятью дверями: обзор удлинённого внедорожника

Suzuki Jimny меняет генерации редко, однако, как правило, внедорожник обновляется очень серьёзно. Четвёртое поколение легендарной модели, дебютировавшей еще в 2018 году, спустя пять лет обзавелось пятидверной версией. Мировая премьера состоялась в Индии, где машина вызвала ажиотажный спрос. В Россию автомобиль попадает исключительно по параллельному импорту — из ОАЭ, Индии и других стран. Разбираемся, что представляет собой удлинённый Jimny, чем он отличается от трёхдверки и стоит ли отдавать за него свыше 4 миллионов рублей.

© Suzuki

Появление пятидверной версии Jimny — не косметическое обновление, а полноценная трансформация. В Suzuki удлинили колёсную базу оригинальной трёхдверки на 340 мм (до 2 590 мм), увеличили общую длину до 3 985 мм, а заодно добавили вторую пару дверей и переработали внутреннее пространство. При этом ширина (1 645 мм) и высота (1 720 мм) внедорожника остались прежними.

© Suzuki

Официальных поставок Suzuki в Россию нет, поэтому пятидверка добирается к нам путями параллельного импорта в единственной комплектации с 1,5-литровым атмосферником, 4-ступенчатым автоматом и полным приводом. Цены стартуют от 3,9 миллиона рублей — в Индии тот же автомобиль стоит около 2 миллионов в пересчёте.

В России Jimny всегда был нишевым продуктом — игрушкой для энтузиастов и ценителей рамной конструкции с понижайкой. С появлением пятидверной версии машина перестала быть исключительно вторым автомобилем для выходного дня, превратившись в потенциально семейное транспортное средство. Прямых конкурентов среди рамных внедорожников у такого Jimny практически нет: Tank 300 и BAIC BJ40 крупнее и тяжелее, а обычные кроссоверы уступают в проходимости.

© Suzuki

Дизайн и интерьер Suzuki Jimny

С добавлением дверей внешность машины почти не изменилась — это всё тот же «лупоглазый» малыш с круглыми фарами, короткими свесами, пластиковыми арками и запасной шиной на пятой двери. Геометрическая проходимость почти не пострадала. Клиренс — 210 мм, угол въезда — 36°, съезда — 47° остались неизменными. Лишь угол рампы из-за увеличенной базы уменьшился до 24°.

Салон по-прежнему спартанский, но функциональный: крупные физические клавиши, понятная приборка, практичные материалы — жёсткий пластик и ткань, которые легко чистить. В оснащение входят кожаный руль, поддерживающая Apple CarPlay и Android мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль. Но заводской русификации нет.

© Suzuki

По сравнению с классической короткой версией пятидверка практичнее: дополнительные двери упрощают посадку на второй ряд, удлинённая база улучшила плавность хода — машина перестала «козлить».

Двигатели и трансмиссии Suzuki Jimny

Пятидверка, как и трёхдверка, построена на лестничной раме с неразрезными мостами — архаичной, но живучей конструкции. Подвеска — трёхрычажная на винтовых пружинах. Увеличенная база добавила устойчивости на прямой, но увеличила радиус разворота с 4,9 до 5,7 метра.

Под капотом — 1,5-литровый атмосферник K15B мощностью 102 л. с. и 130 Нм. Простой и надёжный агрегат без проблем переваривает 92-й бензин. Коробка — 4-ступенчатый автомат Aisin. Для бездорожья этого достаточно, но на трассе четырёх диапазонов не хватает: на 120 км/ч двигатель крутится на 3 000 об/мин, шумит и посредственно тянет.

© Suzuki

Полный привод — классический part-time с жёстко подключаемым передком (до 100 км/ч) и понижайкой 2,64. Водителю доступны три режима: 2H, 4H и 4L. Трансмиссия ALLGRIP PRO дополнена имитацией блокировок (Brake LSD), ESP и помощником на спуске. Деактивация противобуксовочной системы лишает и электронной блокировки, так что отключать её без нужды не стоит.

Оснащение и комфорт

Более просторный второй ряд — ещё одно важное приобретение пятидверки. На нём могут разместиться двое взрослых ростом до 180 см с запасом в коленях около 10 см. Диван здесь мягче, спинка регулируется по наклону. Однако ремня для третьего пассажира нет. Передние кресла удобные, с широким профилем, но без поясничной поддержки и подогрева.

Багажник объёмом 211 литров запросто вмещает большой чемодан. При складывании второго ряда образуется 332 литра, но пол неровный. В отделке — мягкий войлок вместо голого пластика.

© Suzuki

Системы безопасности

Пятидверный Jimny получил комплекс ассистентов DCBS II с двумя стереокамерами. Система обеспечивает автоматическое торможение с распознаванием пешеходов, предупреждает о выходе из полосы и включает адаптивный круиз-контроль в диапазоне скоростей от 40 до 130 км/ч. Шесть подушек безопасности, ISOFIX, ESP, ABS и EBD входят в стандартное оснащение.

© Suzuki

Проходимость и ездовые повадки

На бездорожье Jimny чувствует себя очень уверенно: короткие свесы, высокий клиренс, неразрезные мосты и понижайка позволяют проезжать там, где застревают более крупные машины. Однако редукторы мостов нагребают грязь, а крепления рычагов могут цепляться за грунт. Об этом стоит помнить на серьёзном бездорожье.

В городе машина юркая: отличный обзор и скромные габариты помогают парковаться и маневрировать. На трассе всё иначе: двигатель тянет плохо, коробка теряется при обгонах, ветер сбивает с курса, а шум утомляет. Крейсерская скорость — 110–120 км/ч. Расход по паспорту — 7,3–7,7 л/100 км, в реальности — 8–9 литров.

© Suzuki

Цены и конкуренты

В зависимости от региона цены на 5-дверный Jimny варьируются в диапазоне 3,9–4,5 миллиона рублей. За эти деньги можно купить полноразмерный кроссовер, который будет просторнее, комфортабельнее и быстрее, однако не предложит рамную конструкцию и настоящую проходимость, либо сопоставимый по внедорожным качествам Tank 300. Последний будет к тому же крупнее и вместительнее. Однако не будет японским.

Впрочем, если решение о приобретении уже принято, то даже такую машину можно купить, оформив автокредит. Важное преимущество современных кредитных программ заключается в том, что совсем необязательно оформлять их в автосалоне у официального дилера. Сегодня выгодный автокредит на покупку машины из-за границы или у частного лица можно оформить онлайн прямо в банковском приложении. А размер ежемесячного платежа и свою финансовую нагрузку можно рассчитать уже сейчас при помощи кредитного калькулятора нашего партнёра.

Заключение

Пятидверный Jimny – это логичная эволюция легенды: сохранив внедорожные качества трёхдверки, он стал практичнее и просторнее. Главные минусы — цена и слабая динамика. Но для тех, кто готов с этим мириться, это уникальный рамный внедорожник с понижайкой, способный проехать там, где застрянут большинство кроссоверов.

© Suzuki

Машина подойдёт владельцам загородных домов, любителям рыбалки и охоты, тем, кто ищет второй автомобиль для выходного дня, и энтузиастам, увлекающимся серьёзными внедорожными приключениями. Если вы готовы принять спартанский салон и неспешную езду по трассе — Jimny отблагодарит вас отличной проходимостью и высокой остаточной стоимостью.