В Россию возвращается A8, но есть нюанс

Минувшие семь дней прошли под знаком очередного Фестиваля скорости в Гудвуде, где дебютировали электрический Mercedes-AMG CLA 45 и прощальный McLaren на базе семейства 720S. Но не обошлось и без локальных премьер для нашего рынка — сразу две марки холдинга «АГР» показали свои новые модели для России.

© Chery

Tenet A8

Российский бренд Tenet, до сих пор строивший линейку исключительно из кроссоверов, анонсировал первый седан — модель A8. Производство полного цикла наладят на заводе в Шушарах под Санкт-Петербургом, который сейчас принадлежит холдингу «АГР», а ранее им владели концерны GM и Hyundai.

Tenet A8 — это аналог китайского Chery Arrizo 8 Pro, который ранее в нашу страну не поставлялся (в продаже был только обычный Arrizo 8 без приставки Pro).

© Tenet

О новинке пока можно судить исключительно внешне, поскольку официальных фото интерьера пока нет. Как и нет технических характеристик модели в российской спецификации. Комплектации и цены Tenet A8 объявят позже. Напомним, что в Китае Arrizo 8 Pro предлагается с двумя бензиновыми турбомоторами. Младший — это 1,6-литровая четвёрка на 150 л. с., которая сочетается с 7-ступенчатым роботом. А старший — 2-литровый агрегат на 197 л. с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Esteo V27

Второй российской премьерой недели стал внедорожник новой марки Esteo — совместного проекта холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo, появившегося на рынке в апреле 2026 года. Как и в случае с Tenet, речь идёт о перелицовке. В Поднебесной модель продаётся под маркой iCar, входящей в портфель Chery. Экспортное название — iCAUR. Изначально предполагалось, что именно под этим брендом внедорожник придёт и в Россию. Но в итоге модель вошла в гамму Esteo.

© Esteo

Автомобиль оснащён последовательной гибридной силовой установкой: два электромотора суммарной мощностью 456 л. с. питает электричеством 1,5-литровый бензиновый турбоагрегат, выступающий генератором. Энергию от ДВС запасает батарея CATL ёмкостью 34,3 кВт·ч. Максимальный пробег исключительно на электротяге достигает 120 км, а совокупная автономность обещана в районе 800 км. На Esteo V27 уже можно оформить предзаказ по цене от 5 750 000 рублей.

Dacia Striker

Румынская марка расширяет свою гамму за счёт модели Striker, которая, по замыслу производителя, не относится ни к одному из классических сегментов рынка. Новинка сочетает высокую посадку и внедорожные возможности SUV с практичностью универсала и эффективностью седана. Это самая длинная модель в линейке Dacia, но при этом высота в 1 530 мм меньше, чем у большинства кроссоверов. Сам Striker стал первой моделью марки с трёхсекционным полом багажного отделения с двумя уровнями высоты. Заявлено и улучшенное акустическое оснащение: более толстые стёкла лобового окна и передних дверей, а также дополнительная шумоизоляция.

© Dacia

Стартовая силовая установка Hybrid 155 объединяет атмосферную 1,8-литровую «четвёрку» на 109 л. с. с 49-сильным электромотором, стартер-генератором, батареей 1,4 кВт·ч. Привод — передний. Полноприводная версия Hybrid 150 4x4 использует 1,2-литровый турбомотор на 140 сил с шестиступенчатым роботом и подключаемым задним электромотором мощностью 31 л. с. с собственной 2-ступенчатой коробкой. А вот дизелей не предложено совсем.

Nissan Tekton

Японский автогигант Nissan рассекретил свой новый кроссовер — Tekton. Бюджетный автомобиль базируется на платформе популярной Dacia/Renault Duster. Для Nissan это уже не первый опыт создания автомобиля на базе Duster. С 2014 по 2022 год японцы выпускали Terrano третьего поколения, который тоже был «родственником» французского кроссовера и даже выпускался в Москве. Главное отличие между новым Tekton и Duster — во внешнем облике. Дизайнеры вдохновлялись флагманским Nissan Patrol, поэтому японский кроссовер имеет более массивный вид. Новинка получила крупную решётку радиатора с хромированной отделкой, светодиодную оптику, рельефный капот и соединённые между собой задние фонари.

© Nissan

В салоне изменений намного меньше. Nissan сделал ставку на другие материалы и цветовое оформление: в отличие от строгого Duster, японский кроссовер получил трёхцветную отделку с бежевыми, бордовыми и розово-золотыми акцентами. При этом оснащение у моделей практически одинаковое: панорамная крыша, цифровая приборка на 10,25 дюйма, экран информационно-развлекательной системы на 10,1 дюйма, беспроводная зарядка, вентиляция передних кресел, а также схожий набор систем безопасности из шести подушек, адаптивного круиз-контроля, системы автоматического торможения, контроля полосы движения, мониторинга слепых зон и системы кругового обзора.

© Nissan

Технических отличий между Nissan Tekton и Renault Duster нет. В моторной линейке два варианта с турбонаддувом – 1,0-литровый и 1,3-литровый двигатель. Последний выдаёт 163 л. с. и 280 Нм крутящего момента и стыкуется с 6-ступенчатым роботом, тогда как менее мощной версии положена только механическая трансмиссия. Стоимость Nissan Tekton в первом моторном варианте составляет $11 002 или 835 тысяч рублей по текущему обменному курсу.

© Nissan

Mercedes-AMG CLA 45

На Фестивале скорости в Гудвуде Mercedes-AMG показал семейство CLA 45 4Matic+ — седан и универсал Shooting Brake с трёхмоторной силовой установкой: один электромотор с осевым потоком спереди и два сзади. Индекс «45» сохранился, но двигателя внутреннего сгорания под капотом больше нет. Это первый полностью электрический компакт от подразделения Mercedes-AMG. Помимо агрессивного аэродинамического обвеса и спортивных акцентов в салоне машина отличается выдающейся мощностью не только по меркам сегмента, но и среди суперкаров. Пиковая суммарная отдача силовой установки достигает 671 л. с. Для сравнения: прежний CLA 45 с турбочетвёркой M139 выдавал 382 л. с., а версия S — 421 л. с.

© Mercedes-Benz

Электромоторы, разработанные фирмой Yasa, сочетаются с батареей 94 кВт·ч от будущего электрического C-Class. Запас хода по циклу WLTP превышает 670 км для седана и 640 км для универсала. Система AMG Force имитирует звук бензинового мотора, а вибрации ДВС воспроизводит встроенный в передние кресла массажёр. Более того, при условном сбросе газа система через колонки также выдаёт имитацию отстрелов выхлопа.

Land Rover Defender Vertex

Land Rover Defender пережил плановое обновление. А главным его лицом стала новая спецификация Vertex, которая адресована городским покупателям: увеличенная решётка радиатора, окрашенные в цвет кузова накладки и пороги вместо привычного чёрного пластика, аккуратный спойлер на двери багажника и 22-дюймовые диски в стандарте. Фирменная деталь — ярко-жёлтые передние тормозные суппорты, перекликающиеся с жёлтыми же буксировочными проушинами. Версия Vertex доступна для всех трёх модификаций внедорожника — короткого трёхдверного с индексом 90, промежуточного пятидверного с индексом 110 и длинного 130-го.

© Land Rover

В Land Rover также пересмотрели моторную гамму: наддувный бензиновый V8 объёмом 5,0 литров на большинстве рынков отправлен на покой, а отдача 4,4-литрового V8 у версии Octa снижена с 626 до 533 л. с. при неизменном моменте. В компании объясняют это доработкой мотора под нормы Euro 6e-bis, пообещав взамен «более честное» звучание за счёт нового выпускного коллектора. Одновременно линейку пополнил мягкогибридный вариант P380 с 3,0-литровой битурбированной «шестёркой» на 375 л. с.

McLaren 788HS

Первая за два года новая модель McLaren оказалась прощанием с семейством, начавшимся в 2017 году с 720S, продолжившимся экстремальным 765LT и обновлённым 750S. Новый индекс отсылает к мощности в метрических лошадиных силах, а буквы HS означают High Sport. И это лишь третий автомобиль марки с таким обозначением после MP4-12C HS и MSO HS. Знакомый 4,0-литровый битурбо V8 выдаёт 777 л. с. и 800 Нм, что на 37 сил больше, чем у 750S, и на 22 больше, чем у 765LT. Прибавка получена за счёт особой прошивки, турбокомпрессоров, двух топливных насосов, кованых поршней и других доработок.

© McLaren

Разгон до 100 км/ч занимает 2,8 секунды, до 200 км/ч — ровно семь, максимальная скорость — 330 км/ч. Сухая масса купе составляет 1 265 кг, что даёт лучшее в семействе соотношение 614 сил на тонну. Ради повышения прижимной силы полностью переработана и аэродинамика кузова. Также модернизирована подвеска и усилены тормоза. А ещё впервые в семействе внедрены крепления колёс одной центральной гайкой. Тираж — по 100 купе и 100 родстеров McLaren 788HS, каждый из которых пройдёт через заводскую программу персонализации McLaren Special Operations (MSO). Цены пока не названы.

Ferrari 12Cilindri Manuale

Самая обсуждаемая премьера недели — первый за почти полтора десятка лет новый Ferrari с механической коробкой передач. Только вот механики у 12Cilindri Manuale на самом деле нет. Новинка сохранила ту же 8-ступенчатую роботизированную коробку передач, что и стандартный 12Cilindri. А третья педаль и рычаг связаны с ней исключительно через электронную систему, которая названа Manuale By-Wire. Датчики отслеживают перемещение рычага, электрический актуатор блокирует включение передачи вне ручного режима, а педаль сцепления через сенсор хода управляет гидравликой автоматизированных сцеплений DCT.

© Ferrari

Усилие на педали — 15 кг, ровно как у последней «механической» Ferrari 599. Инженеры также воспроизвели сопротивление рычага, фиксацию передач и фирменный металлический щелчок. При неточной работе с педалью машина отзовётся рывками трансмиссии или попросту заглохнет. Водителю доступны первые шесть из восьми передач автоматизированной коробки, и впервые для Ferrari с роботом подрулевых лепестков нет вовсе.

© Ferrari

Для модели предложены особые колёсные диски, цветовые акценты-отсылки к Ferrari 365 GTB/4 1964 года и широкая программа заводской персонализации Tailor Made. Атмосферный 6,5-литровый V12 не изменился, сохранив мощность в 830 л. с. Тираж ограничен 1 499 экземплярами — цифра отсылает к рабочему объёму двигателя первого двенадцатицилиндрового дорожного спорткара Ferrari 125 S образца 1947 года. Цена Ferrari 12Cilindri Manuale стартует от 590 000 евро, что примерно на 190 тысяч дороже стандартного 12Cilindri.