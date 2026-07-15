Старая только снаружи: на АвтоВАЗе рассказали о новой «Ниве»

АвтоВАЗ раскрыл все технические подробности о глубоко модернизированном внедорожнике Lada Niva Legend, который был представлен на ПМЭФ. О том, как изменилась легендарная машина — в нашем подробном разборе.

© АВТОВАЗ

Машина не только получила новый мотор объёмом 1,8 литра и частичную оцинковку кузова, но улучшенную безопасность, а также доработки шасси и ходовой. Кроме того, отечественный автогигант официально анонсировал два двигателя нового поколения, которые появятся на других моделях Lada.

Конец эпохи: мотор 1,7 окончательно уходит на покой

Самая долгожданная новость для поклонников модели прячется под капотом. Внедорожник обзавёлся 1,8-литровым 8-клапанным двигателем мощностью 90 л. с., который ранее хорошо показал себя на модели Niva Travel. В нём применён блок цилиндров от 16-клапанного двигателя 1,8 EVO, который устанавливается на Lada. От последнего также позаимствованы коленчатый вал и поршни.

© АВТОВАЗ

Эпоха старого 1,7-литрового двигателя подошла к концу. Мотор уходит из производства, и в стоках дилерских центров автомобилей с этим агрегатом осталось максимум на 2–3 месяца реализации. После этого они окончательно пропадут из продажи.

Новый 1,8-литровый мотор отличается более высокой тяговитостью: максимальный крутящий момент вырос на 24 Нм, причём 80% тяги доступно уже с 1 000 об/мин. Динамика машины тоже улучшилась: разгон от 0 до 100 км/ч теперь занимает 15 секунд вместо прежних 17 — инженеры отыграли ровно 2 секунды. Создатели подчёркивают, что это самая быстрая серийная «Нива» (Lada Niva Sport в расчёт не берётся, так как выпускается малой серией и не на основном конвейере).

© АВТОВАЗ

Разработчики отмечают, что новый двигатель стал заметно экономичнее. Удельный расход топлива сократился на 3–30% в зависимости от режима, а средний расход в смешанном цикле снизился с 9,9 до 9 литров на 100 км. Ради таких показателей пришлось внедрить оригинальные системы охлаждения, впуска, выпуска и топливоподачи. Вентиляторы охлаждения грамотно перенесли за радиатор в моторный отсек — это надёжно страхует их от повреждений и обмерзания. При этом запасное колесо осталось под капотом.

© АВТОВАЗ

Помимо двигателя для своего культового внедорожника, в рамках презентации АвтоВАЗ раскрыл подробности о модернизированных двигателях нового поколения объёмом 1,6 и 1,8 литра, которые будут устанавливаться на модели Iskra, Vesta и Azimut. Оба агрегата стали мощнее и эластичнее. Последний параметр улучшился за счёт прироста тяги на низких и средних оборотах.

Инженеры сохранили «безвтычную» компоновку: поршни имеют специальные проточки, исключающие контакт с клапанами при обрыве ремня. Двигатели получили 37 новых или модернизированных унифицированных деталей.

Серьёзно переработана головка блока цилиндров: оптимизированы каналы и форма камер сгорания, а степень сжатия повышена до 10,6. В блоке цилиндров появились масляные форсунки охлаждения с направленным факелом распыла на днище поршня, что кардинально улучшает отвод тепла и снижает расход масла на угар.

© АВТОВАЗ

Распределительные валы получили новые фазы: впускной кулачок сдвинут на 3° против часовой стрелки, выпускной — на 3° по часовой, а подъём впускного клапана уменьшен до 8,43 мм. Топливная система обзавелась новой рампой и трубкой с изменённым сечением. Свечи зажигания теперь имеют меньший диаметр, а масляный насос прибавил в производительности 20–25% для стабильной работы фазовращателей.

На моторе объёмом 1,6 литра впервые применили систему изменения фаз газораспределения на впускном валу. В сочетании с новой отливкой поршня мощность выросла со 106 до 120 л. с., а максимальный крутящий момент достиг 154 Нм. Тяга на «низах» стала увереннее: 140 Нм при 2 500 об/мин и 112 Нм при 1 000 об/мин. Для эффективности инженеры уменьшили количество противовесов коленвала с 8 до 4.

У 1,8-литрового агрегата блок цилиндров получил новую отливку для адаптации к различным коробкам передач. Коленвал сохранил усиленную первую шейку, но его противовесы доработали под масляные форсунки. Его мощность выросла с нынешних 122 л. с. до 135 л. с., а максимальный крутящий момент достигает 175 Нм.

© АВТОВАЗ

Трансмиссию и подвеску Niva Legend тоже доработали

Чтобы трансмиссия внедорожника надёжно справлялась с возросшей тягой нового мотора, её серьёзно модернизировали. Конструкторы заменили целый ряд важных деталей: полуосевые шестерни и сателлиты дифференциала, полуоси заднего моста, а также шестерню 5-й передачи вторичного вала.

Поработали и над эргономикой. Рычаг КПП больше не входит напрямую в коробку: он смонтирован через кулису и значительно приближен к водителю. Механизм переключения раздаточной коробки теперь однорычажный. Раздаточная коробка получила третью точку опоры, что в сочетании с новыми опорами двигателя и усилением кузова значительно снизило вибрации.

© АВТОВАЗ

Переднюю подвеску тоже перенастроили: стабилизатор поперечной устойчивости перенесён в переднюю часть, применены новые пружины и их опоры. По словам инженеров, это заметно улучшило управляемость и плавность хода.

Оцинковка и 33 испытания безопасности

То, о чём владельцы мечтали десятилетиями, наконец-то свершилось — впервые на классическом внедорожнике появились элементы кузова из оцинкованного стального проката. Завод серьёзно модернизировал технологии штамповки и сварки. Из стали с двусторонней оцинковкой теперь штампуют детали, наиболее страдающие от дорожного пескоструя и гравия: панель облицовки радиатора, капот, крышу, наружную панель кормы, а также наружную и внутреннюю панели задней откидной двери. На вопрос о возможности полной оцинковки конструкторы ответили, что это слишком сильно подняло бы стоимость конечного продукта. Но вероятность такой доработки в будущем они не исключают.

© АВТОВАЗ

Помимо стойкого кузова, Niva Legend шагнула вперёд в пассивной безопасности. Впервые в истории модели появилась фронтальная водительская подушка безопасности, спрятанная в новом руле (аналогичном Lada Niva Travel). Стоит отметить, что при внедрении подушки безопасности в руль инженерами было проведено 33 испытания. Для интеграции системы также пришлось доработать силовую структуру кузова.

Тормоза также улучшили: спереди теперь стоят вентилируемые диски, которые менее склонны к перегреву при интенсивных замедлениях.

© АВТОВАЗ

В салоне должно стать комфортнее

Интерьер обновлённой машины встречает приятными нововведениями. Рулевая колонка регулируется по высоте, а замок зажигания логично переехал на правую сторону от руля. Внедрены современные подрулевые переключатели с удобным 3-режимным управлением дворниками и стеклоомывателем. Вдобавок в список оснащения вошёл центральный замок с единым ключом для дверей и зажигания.

Акустический комфорт улучшен благодаря новой цельноформованной шумоизоляции капота и увеличенным глушителям. Выпускная труба стала шире в сечении — с 42 до 48 мм. Cистему отопления салона заменили на более современную от Lada Granta: она получила более тихий и надёжный мотор вентилятора, а также салонный фильтр.

© АВТОВАЗ

Внешние отличия новой «Нивы»

Снаружи новую «Ниву» можно узнать по двум деталям. Так, на капоте появилась пластиковая накладка для воздухозаборника, которая призвана защитить вентиляционные отверстия от засорения.

© АВТОВАЗ

Кроме того, на модели стали доступны новые 16-дюймовые диски с с двухцветным серебристо-чёрным оформлением. Впрочем, покупатели смогут выбрать и полностью чёрный вариант. Этими двумя элементами и ограничивается внешнее отличие обновлённой машины от «дореформенной».

© АВТОВАЗ

Главное

АвтоВАЗ вновь демонстрирует, что даже автомобили с полувековой конструкцией способны эволюционировать, оставаясь актуальными и востребованными. Обновление не затевалось бы, если бы спрос на классическую «Ниву» не оставался стабильным. В компании отмечают, что модель будет находиться на конвейере и модернизироваться, пока будет сохраняться рыночный спрос на неё.

С внедрением мотора 1,8 л, появлением заводской оцинковки кузова и улучшенной безопасности классический внедорожник получает новую путёвку в новую жизнь. Официальный старт серийного производства назначен на 20 июля, а в автосалонах машина должна появиться в конце августа.

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