Старая только снаружи: на АвтоВАЗе рассказали о новой «Ниве»

Старая только снаружи: на АвтоВАЗе рассказали о модернизированной «Ниве» и двух новых моторах
АвтоВАЗ раскрыл все технические подробности о глубоко модернизированном внедорожнике Lada Niva Legend, который был представлен на ПМЭФ. О том, как изменилась легендарная машина — в нашем подробном разборе.
Машина не только получила новый мотор объёмом 1,8 литра и частичную оцинковку кузова, но улучшенную безопасность, а также доработки шасси и ходовой. Кроме того, отечественный автогигант официально анонсировал два двигателя нового поколения, которые появятся на других моделях Lada.
Конец эпохи: мотор 1,7 окончательно уходит на покой
Самая долгожданная новость для поклонников модели прячется под капотом. Внедорожник обзавёлся 1,8-литровым 8-клапанным двигателем мощностью 90 л. с., который ранее хорошо показал себя на модели Niva Travel. В нём применён блок цилиндров от 16-клапанного двигателя 1,8 EVO, который устанавливается на Lada. От последнего также позаимствованы коленчатый вал и поршни.
Эпоха старого 1,7-литрового двигателя подошла к концу. Мотор уходит из производства, и в стоках дилерских центров автомобилей с этим агрегатом осталось максимум на 2–3 месяца реализации. После этого они окончательно пропадут из продажи.
Новый 1,8-литровый мотор отличается более высокой тяговитостью: максимальный крутящий момент вырос на 24 Нм, причём 80% тяги доступно уже с 1 000 об/мин. Динамика машины тоже улучшилась: разгон от 0 до 100 км/ч теперь занимает 15 секунд вместо прежних 17 — инженеры отыграли ровно 2 секунды. Создатели подчёркивают, что это самая быстрая серийная «Нива» (Lada Niva Sport в расчёт не берётся, так как выпускается малой серией и не на основном конвейере).
Разработчики отмечают, что новый двигатель стал заметно экономичнее. Удельный расход топлива сократился на 3–30% в зависимости от режима, а средний расход в смешанном цикле снизился с 9,9 до 9 литров на 100 км. Ради таких показателей пришлось внедрить оригинальные системы охлаждения, впуска, выпуска и топливоподачи. Вентиляторы охлаждения грамотно перенесли за радиатор в моторный отсек — это надёжно страхует их от повреждений и обмерзания. При этом запасное колесо осталось под капотом.
Помимо двигателя для своего культового внедорожника, в рамках презентации АвтоВАЗ раскрыл подробности о модернизированных двигателях нового поколения объёмом 1,6 и 1,8 литра, которые будут устанавливаться на модели Iskra, Vesta и Azimut. Оба агрегата стали мощнее и эластичнее. Последний параметр улучшился за счёт прироста тяги на низких и средних оборотах.
Инженеры сохранили «безвтычную» компоновку: поршни имеют специальные проточки, исключающие контакт с клапанами при обрыве ремня. Двигатели получили 37 новых или модернизированных унифицированных деталей.
Серьёзно переработана головка блока цилиндров: оптимизированы каналы и форма камер сгорания, а степень сжатия повышена до 10,6. В блоке цилиндров появились масляные форсунки охлаждения с направленным факелом распыла на днище поршня, что кардинально улучшает отвод тепла и снижает расход масла на угар.
Распределительные валы получили новые фазы: впускной кулачок сдвинут на 3° против часовой стрелки, выпускной — на 3° по часовой, а подъём впускного клапана уменьшен до 8,43 мм. Топливная система обзавелась новой рампой и трубкой с изменённым сечением. Свечи зажигания теперь имеют меньший диаметр, а масляный насос прибавил в производительности 20–25% для стабильной работы фазовращателей.
На моторе объёмом 1,6 литра впервые применили систему изменения фаз газораспределения на впускном валу. В сочетании с новой отливкой поршня мощность выросла со 106 до 120 л. с., а максимальный крутящий момент достиг 154 Нм. Тяга на «низах» стала увереннее: 140 Нм при 2 500 об/мин и 112 Нм при 1 000 об/мин. Для эффективности инженеры уменьшили количество противовесов коленвала с 8 до 4.
У 1,8-литрового агрегата блок цилиндров получил новую отливку для адаптации к различным коробкам передач. Коленвал сохранил усиленную первую шейку, но его противовесы доработали под масляные форсунки. Его мощность выросла с нынешних 122 л. с. до 135 л. с., а максимальный крутящий момент достигает 175 Нм.
Трансмиссию и подвеску Niva Legend тоже доработали
Чтобы трансмиссия внедорожника надёжно справлялась с возросшей тягой нового мотора, её серьёзно модернизировали. Конструкторы заменили целый ряд важных деталей: полуосевые шестерни и сателлиты дифференциала, полуоси заднего моста, а также шестерню 5-й передачи вторичного вала.
Поработали и над эргономикой. Рычаг КПП больше не входит напрямую в коробку: он смонтирован через кулису и значительно приближен к водителю. Механизм переключения раздаточной коробки теперь однорычажный. Раздаточная коробка получила третью точку опоры, что в сочетании с новыми опорами двигателя и усилением кузова значительно снизило вибрации.
Переднюю подвеску тоже перенастроили: стабилизатор поперечной устойчивости перенесён в переднюю часть, применены новые пружины и их опоры. По словам инженеров, это заметно улучшило управляемость и плавность хода.
Оцинковка и 33 испытания безопасности
То, о чём владельцы мечтали десятилетиями, наконец-то свершилось — впервые на классическом внедорожнике появились элементы кузова из оцинкованного стального проката. Завод серьёзно модернизировал технологии штамповки и сварки. Из стали с двусторонней оцинковкой теперь штампуют детали, наиболее страдающие от дорожного пескоструя и гравия: панель облицовки радиатора, капот, крышу, наружную панель кормы, а также наружную и внутреннюю панели задней откидной двери. На вопрос о возможности полной оцинковки конструкторы ответили, что это слишком сильно подняло бы стоимость конечного продукта. Но вероятность такой доработки в будущем они не исключают.
Помимо стойкого кузова, Niva Legend шагнула вперёд в пассивной безопасности. Впервые в истории модели появилась фронтальная водительская подушка безопасности, спрятанная в новом руле (аналогичном Lada Niva Travel). Стоит отметить, что при внедрении подушки безопасности в руль инженерами было проведено 33 испытания. Для интеграции системы также пришлось доработать силовую структуру кузова.
Тормоза также улучшили: спереди теперь стоят вентилируемые диски, которые менее склонны к перегреву при интенсивных замедлениях.
В салоне должно стать комфортнее
Интерьер обновлённой машины встречает приятными нововведениями. Рулевая колонка регулируется по высоте, а замок зажигания логично переехал на правую сторону от руля. Внедрены современные подрулевые переключатели с удобным 3-режимным управлением дворниками и стеклоомывателем. Вдобавок в список оснащения вошёл центральный замок с единым ключом для дверей и зажигания.
Акустический комфорт улучшен благодаря новой цельноформованной шумоизоляции капота и увеличенным глушителям. Выпускная труба стала шире в сечении — с 42 до 48 мм. Cистему отопления салона заменили на более современную от Lada Granta: она получила более тихий и надёжный мотор вентилятора, а также салонный фильтр.
Внешние отличия новой «Нивы»
Снаружи новую «Ниву» можно узнать по двум деталям. Так, на капоте появилась пластиковая накладка для воздухозаборника, которая призвана защитить вентиляционные отверстия от засорения.
Кроме того, на модели стали доступны новые 16-дюймовые диски с с двухцветным серебристо-чёрным оформлением. Впрочем, покупатели смогут выбрать и полностью чёрный вариант. Этими двумя элементами и ограничивается внешнее отличие обновлённой машины от «дореформенной».
Главное
АвтоВАЗ вновь демонстрирует, что даже автомобили с полувековой конструкцией способны эволюционировать, оставаясь актуальными и востребованными. Обновление не затевалось бы, если бы спрос на классическую «Ниву» не оставался стабильным. В компании отмечают, что модель будет находиться на конвейере и модернизироваться, пока будет сохраняться рыночный спрос на неё.
С внедрением мотора 1,8 л, появлением заводской оцинковки кузова и улучшенной безопасности классический внедорожник получает новую путёвку в новую жизнь. Официальный старт серийного производства назначен на 20 июля, а в автосалонах машина должна появиться в конце августа.
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