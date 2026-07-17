Названы 6 самых доступных гибридов или электромобилей из-за границы

Многие водители используют автомобиль для поездок на работу и обратно. При таком сценарии можно обходиться вовсе без бензина. Даже подзаряжаемые гибриды, не говоря уже о полноценных электромобилях, могут отвезти и вернуть вас с работы на одной электротяге. Мы уже рассказывали о самых доступных электромобилях, которые официально продаются на российском рынке. А теперь подобрали наиболее доступные и популярные варианты параллельного импорта, на которые стоит обратить внимание.

© Zeekr

При выборе таких автомобилей важно учитывать, что заявленный запас хода китайские производители указывают по циклу CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle). Это так называемый «Китайский цикл испытаний легковых автомобилей» — официальная национальная методика тестирования, которая используется в Поднебесной для измерения расхода топлива, вредных выбросов и запаса хода электромобилей. Как правило, её результаты более оптимистичны, чем у методики WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure), пришедшей на смену европейской NEDC (New European Driving Cycle). Поэтому в реальной эксплуатации, особенно зимой, пробег будет меньше.

Тем не менее моделей, способных уверенно закрыть ежедневный городской маршрут только на электричестве, сегодня становится всё больше. Мы выбрали самые интересные варианты стоимостью до 4 миллионов рублей, которые можно купить в России по схеме параллельного импорта.

Changan Qiyuan Q05 EV

Q05 EV — один из самых доступных новых электрокроссоверов в России. Несмотря на компактные размеры, у автомобиля достаточно просторный салон с современной мультимедийной системой, цифровой приборкой и минималистичной передней панелью. Старшие комплектации предлагают панорамную крышу, камеры кругового обзора и развитый комплекс электронных ассистентов. По характеру это типичный городской кроссовер — тихий, плавный и комфортный, рассчитанный на спокойную повседневную эксплуатацию.

Характеристики Changan Qiyuan Q05 EV

Габариты: 4 435 × 1 855 × 1 600 мм

Колёсная база: 2 735 мм

Клиренс: 180 мм

Привод: передний

Силовая установка: полностью электрическая

Мощность: 163 л. с.

Разгон 0–100 км/ч: 9 сек.

Ёмкость батареи: 40,3 кВт∙ч или 51,9 кВт∙ч

Запас хода: 405 или 506 км по циклу CLTC

Стоимость в России: от 1,9 до 2,4 миллиона рублей

© Changan

Changan Qiyuan A06

Qiyuan A06 — большой лифтбек с внешностью, напоминающей премиальные европейские модели. Низкая посадка, длинная колёсная база и современный интерьер с крупным центральным экраном делают его интересным вариантом для любителей седанов бизнес-класса. В дорогих версиях доступны панорамная крыша, вентиляция и массаж сидений, холодильный бокс и продвинутые системы помощи водителю. Выпускается в двух исполнениях: полностью электрической (EV) и гибридной (PHEV) с силовой установкой последовательного типа. Второй вариант особенно интересен, поскольку обладает большим суммарным запасом хода, однако способен проехать и исключительно на электротяге свыше 200 км.

Характеристики Changan Qiyuan A06 (EREV / PHEV)

Габариты: 4 885 × 1 916 × 1 496 мм

Колёсная база: 2 922 мм

Клиренс: 150 мм

Привод: задний

Силовая установка: последовательный гибрид

ДВС: бензиновый, атмосферный

Рабочий объём: 1,5 л

Мощность ДВС: 98 л. с.

Мощность электромотора: 163 л. с.

Разгон 0–100 км/ч: 7,9 сек.

Ёмкость батареи: 28,4 кВт∙ч

Запас хода на электротяге: до 240 км

Суммарный запас хода: 1 160 км по циклу CLTC

Стоимость: от 2,6 до 2,9 миллиона рублей

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BYD Seal 05

Seal 05 — современный семейный седан с гибридной системой BYD DM-i пятого поколения. Основную работу в ней выполняет электромотор, а атмосферный двигатель служит генератором. Салон отличается простором, большим мультимедийным экраном, цифровой приборной панелью и богатым оснащением уже в средних комплектациях. Часто продаются версии с батареей на 55 км, которые уже не позволяют ежедневно ездить исключительно на электричестве. Рекомендуем искать модификации с увеличенной батареей и запасом хода около 120 км по CLTC.

Характеристики BYD Seal 05

Габариты: 4 780 × 1 837 × 1 515 мм

Колёсная база: 2 718 мм

Клиренс: 150 мм

Привод: передний

Силовая установка: подключаемый параллельно-последовательный гибрид

ДВС: бензиновый, атмосферный

Рабочий объём: 1,5 л

Мощность ДВС: 101 л. с.

Мощность электромотора: 163 л. с.

Разгон 0–100 км/ч: 7,6 сек.

Ёмкость батареи: 15,8 кВт⋅ч

Запас хода на электротяге: до 128 км по циклу CLTC

Суммарный запас хода: до 1 400 км по циклу CLTC

Стоимость: около 3 миллионов рублей

© BYD

Toyota bZ3X

bZ3X — полностью электрический кроссовер совместной разработки GAC и Toyota, ориентированный на семейную аудиторию. По размерам он близок к Toyota RAV4, но внутри выглядит значительно современнее благодаря минималистичному интерьеру, большому центральному дисплею и широкому набору электронных ассистентов. В зависимости от комплектации доступны панорамная крыша, электропривод багажника, беспроводные зарядки для смартфонов и продвинутый комплекс систем помощи водителю.

Характеристики Toyota bZ3X

Габариты: 4 600 × 1 850–1 875 × 1 600–1 645 мм

Колёсная база: 2 765 мм

Клиренс: 180 мм

Привод: передний

Силовая установка: полностью электрическая

Мощность: 204–224 л. с. (в зависимости от версии)

Разгон 0–100 км/ч: 6,8 или 7,8 сек.

Ёмкость батареи: 52,5 кВт·ч или 58,4 кВт·ч (в зависимости от версии)

Запас хода: 430 или 520 км по циклу CLTC

Стоимость: от 2,5 до 3,3 миллиона рублей

© Toyota

Geely Galaxy Starship 7 EM-i

Несмотря на официальное присутствие марки Geely на нашем рынке и продажи электрических и гибридных моделей EX5 и EX5 EM-i, более крупный семейный кроссовер Starship 7 EM-i попадает в Россию по схеме параллельного импорта. Главная особенность модели, рассчитанной на большие семьи, — просторный салон и вместительный багажник. Среди оснащения есть панорамная крыша, мультимедиа с большим экраном, проекционный дисплей, вентиляция передних сидений и богатый набор электронных ассистентов. Вкупе с приемлемой ценой они делают его одним из самых интересных гибридов в своём классе. В городе автомобиль способен большую часть времени передвигаться только на электричестве, а бензиновый двигатель пригодится лишь в дальних поездках. При покупке стоит внимательно проверять комплектацию. На рынке встречаются версии как с небольшой батареей, рассчитанной примерно на 55 км, так и с увеличенной.

Характеристики Geely Galaxy Starship 7 EM-i

Габариты: 4 740 × 1 905 × 1 685 мм

Колёсная база: 2 755 мм

Клиренс: 172 мм

Привод: передний

Силовая установка: подключаемый параллельно-последовательный гибрид

ДВС: бензиновый, атмосферный

Рабочий объём: 1,5 л

Мощность ДВС: 112 л. с.

Мощность электродвигателя: 218 л. с.

Разгон 0–100 км/ч: 7,5 сек.

Ёмкость батареи: 8,5 кВт·ч или 19,09 кВт·ч (в зависимости от версии)

Запас хода на электротяге: 55 или 120 км по циклу CLTC

Суммарный запас хода: от 1 073 до 1 420 км

Стоимость: около 3,5 миллионов рублей

© Geely

Zeekr X

Zeekr X — самый дорогой и технологичный автомобиль в нашем обзоре. Несмотря на компактные размеры, это уже настоящий премиальный кроссовер с качественными материалами отделки салона, мощной медиасистемой с большим экраном, панорамной крышей, электрорегулировками кресел, вентиляцией, подогревом и богатым набором электронных ассистентов. Но главное достоинство модели — динамика. Даже базовая заднеприводная версия очень быстрая, а полноприводный вариант разгоняется до 100 км/ч менее чем за 4 секунды. В бюджете до 4 миллионов рублей встречаются как раз начальные автомобили с небольшим пробегом, поэтому ниже приводим именно её характеристики и стоимость.

Характеристики Zeekr X

Габариты: 4 450 × 1 836 × 1 572 мм

Колесная база: 2 750 мм

Клиренс: 170 мм

Привод: задний

Силовая установка: полностью электрическая

Разгон 0–100 км/ч: 5,8 сек.

Запас хода: до 560 км CLTC

Привод: задний или полный

Стоимость: около 3,9–4 миллионов рублей

© Zeekr

Нюансы покупки

При покупке электромобиля или последовательного гибрида на заказ из-за границы стоит учитывать ещё один риск — итоговая стоимость автомобиля может оказаться выше первоначального расчёта. Причина заключается в особенностях начисления утилизационного сбора. Для электромобилей и последовательных гибридов в России используется показатель так называемой 30-минутной мощности, который определяется отечественными испытательными лабораториями. При этом в документации производителя такой параметр, как правило, отсутствует.

Если при оформлении автомобиля будет определено иное значение мощности, машина может перестать подпадать под льготную ставку утилизационного сбора. В этом случае вместо льготного платежа в 3 400 рублей покупателю придётся заплатить коммерческий утильсбор, который способен увеличить стоимость автомобиля почти на 900 тысяч рублей.

Именно поэтому некоторые компании-посредники, занимающиеся параллельным импортом, заранее предупреждают клиентов, что не готовы брать на себя риски. Они организуют покупку, доставку и таможенное оформление автомобиля, однако возможное изменение размера утилизационного сбора оплачивает уже сам покупатель. Перед подписанием договора стоит уточнить, зафиксирована ли окончательная стоимость автомобиля или она может измениться после прохождения таможенных процедур.

Кроме того, даже автомобиль на заказ из-за границы можно приобрести, оформив автокредит. Современные программы банков позволяют сначала подать заявку и оформить займ, получив деньги на счёт, а потом уже приобрести автомобиль у фирмы-посредника или даже у частного лица. А свою финансовую нагрузку и размер ежемесячного платежа можно рассчитать уже сейчас, исходя из ориентировочной стоимости автомобиля и срока займа, — при помощи калькулятора автокредита.

Главное

Электромобили и подзаряжаемые гибриды уже перестали быть экзотикой на российском рынке. Если автомобиль ежедневно проезжает только городской маршрут, то модели с запасом хода от 100 км на электротяге позволяют практически полностью отказаться от бензина.

Самым доступным вариантом выглядит Changan Qiyuan Q05 EV, самым универсальным — Geely Galaxy Starship 7 EM-i, а наиболее технологичным и динамичным — Zeekr X. При этом перед покупкой любой машины по параллельному импорту стоит учитывать не только оснащение и запас хода, но и возможные изменения стоимости из-за особенностей расчёта утильсбора.