АвтоВАЗ рассказал о новых моторах для Lada Azimut и Vesta

Минувшая неделя принесла сразу несколько важных премьер для российского рынка. Новые бренды Tenet Plus и Esteo раскрыли подробности о своих кроссоверах, а АвтоВАЗ раскрыл полные характеристики моторов грядущего кроссовера Azimut. Впрочем, не обошлось и без мировых премьер.

© Volkswagen

Российские премьеры

Tenet Plus L4 и L6

Марка Tenet Plus продолжает поэтапно раскрывать информацию о кроссоверах L4 и L6, которые готовятся к выходу на российский рынок. На этот раз компания сосредоточилась на внешнем оформлении и оснащении моделей. Для старшего L6 главным оттенком станет яркий цвет «Оранжевый рассвет», тогда как младший L4 будут продвигать в окраске «Красный гранат». Помимо этих вариантов, обе машины предложат в белом, серебристом, чёрном и сером цветах. В основе новинок лежит модульная платформа PMA, рассчитанная на использование современных цифровых сервисов, электронных ассистентов и различных силовых установок. Также подчёркивается увеличенный для России дорожный просвет.

© Tenet Plus

Вообще адаптации к российским условиям уделили отдельное внимание. В перечень оборудования войдёт расширенный зимний пакет с подогревом передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также дистанционным запуском двигателя. В салоне обещаны передние кресла с удлинёнными подушками и увеличенное пространство для ног пассажиров второго ряда. При этом разработчики не стали полностью отказываться от традиционных органов управления: наиболее востребованные функции сохранят отдельные физические клавиши. Технические характеристики, перечень комплектаций и цены Tenet Plus L4 и L6 пока не объявлены — эти данные должны раскрыть ближе к официальному началу продаж.

Esteo MX

Кроссовер MX — первая модель нового отечественного бренда Esteo, производство которой организовано на бывшем заводе Hyundai в Шушарах под Санкт-Петербургом. Автомобиль получил достаточно крупный кузов, современный интерьер и единую для всех версий силовую установку. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 197 л.с., работающий вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Для разных условий предусмотрено семь ездовых режимов, включая отдельные настройки для движения по сложным покрытиям.

© Esteo

Главным элементом интерьера стала цифровая передняя панель с тремя экранами. Мультимедийная система поддерживает голосовые команды на русском языке, обновление программного обеспечения «по воздуху» и дистанционное управление отдельными функциями автомобиля через мобильный сервис. В перечень электронных помощников включены адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое экстренное торможение и контроль слепых зон. Для кузова заявлены четыре оттенка: белый «Аструм», чёрный «Сагиттариус», серый «Фантом» и серо-голубой «Сапфирин», а интерьер можно заказать в чёрном или коричневом исполнении.

Esteo MX предлагается в комплектациях Premium и Flagship: начальная версия стоит 3 990 000 рублей, а старшая оценена уже в 4 290 000 рублей и отличается расширенным оснащением, более продвинутой аудиосистемой и колёсными дисками увеличенного диаметра. Впрочем, при оформлении автокредита, можно получить дополнительную выгоду, а размер своего ежесмеячного платежа, можно рассчитать при помощи калькулятора кредита.

Новые моторы Lada

АвтоВАЗ раскрыл характеристики модернизированных двигателей объёмом 1,6 и 1,8 литра, которые первыми появятся на новом кроссовере Lada Azimut. Младший мотор после обновления развивает 120 л. с. вместо прежних 106, а его максимальный крутящий момент вырос со 148 до 154 Н·м. Отдача 1,8-литрового агрегата увеличилась со 122 до 135 л.с., а тяга поднялась со 170 до 175 Н·м. Изменения не ограничились новой прошивкой: инженеры переработали головку блока цилиндров, впускную систему, клапанный механизм, распределительные валы и масляный насос. Кроме того, оба двигателя получили обновлённую шатунно-поршневую группу и более эффективное охлаждение поршней.

© АвтоВАЗ

Ключевым новшеством для мотора 1.6 стала система изменения фаз газораспределения на впуске, которой у этого двигателя прежде не было. Она должна улучшить тягу на низких и средних оборотах, повысить эластичность и одновременно сократить расход топлива. Двигатель объёмом 1,8 литра получил новый блок цилиндров, рассчитанный на работу с разными типами коробок передач, а также доработанные коленчатый вал и поршневую группу. Серийный выпуск Lada Azimut с новыми двигателями запланирован на осень, а позднее эти же агрегаты должны появиться на Lada Iskra и Vesta.

Мировые премьеры

Audi Q3

Компания Audi обновила кроссовер Q3, сосредоточившись не на смене дизайна, а на оснащении и цифровых возможностях. Уже в базовую комплектацию включили бесключевой доступ, камеру заднего вида, подогрев передних сидений и двухзонный климат-контроль — ранее часть этих опций требовала доплаты. В салоне впервые появился отдельный 10,9-дюймовый экран для переднего пассажира, а мультимедийная система теперь работает на платформе Android Automotive. Это позволяет запускать приложения непосредственно в автомобиле без обязательного подключения смартфона. Одновременно был доработан голосовой помощник, который стал лучше понимать естественные команды и управлять большим числом функций.

© Audi

Изменения затронули и водительские ассистенты. Адаптивный круиз-контроль теперь использует онлайн-данные и информацию, поступающую от других автомобилей, чтобы точнее выбирать скорость и дистанцию. Автоматической парковкой можно управлять дистанционно через приложение myAudi, а новый режим Valet Mode ограничивает доступ к личным данным владельца, если машина передаётся сотруднику парковки или сервиса. Обновлённый Q3 также получил более совершенную матричную оптику и несколько вариантов световой подписи. Подключаемая гибридная версия Q3 e-hybrid теперь способна буксировать прицеп массой до двух тонн вместо прежних 1,4 тонны. В салоне появилась беспроводная зарядка мощностью 25 Вт, а для задних пассажиров предусмотрены три разъёма USB-C мощностью до 100 Вт. Европейские цены начинаются с €44 600 за обычный Q3 и с €46 450 за версию Sportback.

Volkswagen ID. Cross

Volkswagen представил электрический кроссовер ID. Cross, который должен стать самым доступным батарейным SUV в линейке марки. Новинка построена на модернизированной платформе MEB+ и при длине 4153 мм рассчитана на пятерых пассажиров. Несмотря на компактные размеры, объём основного багажника составляет 475 литров, а под передним капотом предусмотрен дополнительный 25-литровый отсек для зарядного кабеля и небольших вещей. Для модели заявлены три варианта электромотора мощностью 116, 135 и 211 л.с., а также две батареи ёмкостью 37 и 52 кВт·ч. Максимальный запас хода по циклу WLTP достигает 427 км, а зарядка аккумулятора с 10 до 80% занимает примерно 23–24 минуты.

© Volkswagen

В салоне установлены 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и центральный дисплей диагональю 12,9 дюйма. Одной из необычных функций стал ретрорежим приборов, стилизованный под Volkswagen Golf первого поколения: вместо тахометра на экране отображаются данные о расходе и рекуперации энергии. Кроссовер получил систему Connected Travel Assist, которая умеет распознавать сигналы светофоров и автоматически останавливать машину перед красным светом. Также доступны управление одной педалью, круговой обзор, парковка со смартфона и адаптивная подвеска DCC. В дорогих версиях появятся матричные фары, панорамная крыша, аудиосистема Harman Kardon, массаж передних кресел и расширенный набор ассистентов. ID. Cross поддерживает питание внешних электроприборов мощностью до 3,6 кВт, а версия с батареей на 52 кВт·ч способна буксировать прицеп массой до 1200 кг. На старте продаж предложат исполнения Life и Style по цене от €36 525, а базовый вариант Trend за €27 995 появится позднее.