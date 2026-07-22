Chery Tiggo 5 на вторичке: что ломается чаще всего

Chery Tiggo 5 стал одним из первых китайских кроссоверов, сумевшим завоевать доверие российских покупателей. Автомобиль привлекал просторным салоном, богатым оснащением и доступной ценой. На вторичном рынке модель по-прежнему пользуется спросом, однако перед покупкой стоит узнать, насколько она надёжна и какие неисправности встречаются чаще всего.

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Какие модификации продавались в России

В России Chery Tiggo 5 образца 2016–2020 годов оснащался безальтернативным бензиновым атмосферным двигателем объёмом 2,0 литра и мощностью 136 л. с. Покупателям предлагались автомобили с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором CVT. Привод был только передний.

© Chery

Основные достоинства

Главное преимущество Tiggo 5 — простая конструкция. Атмосферный двигатель без турбонаддува не отличается сложной электроникой и при регулярном обслуживании способен пройти более 250 тысяч километров без серьёзного ремонта. Механическая коробка передач также считается достаточно надёжной и редко доставляет владельцам серьёзные проблемы.

К плюсам модели относят просторный салон, высокий дорожный просвет, мягкую подвеску и богатое оснащение даже в базовых комплектациях. Стоимость большинства расходников и деталей остаётся доступной, а ассортимент запчастей сегодня значительно расширился.

Слабые места и типичные неисправности

Сам двигатель нельзя назвать проблемным, однако после 100–120 тысяч километров нередко появляются течи масла через прокладки клапанной крышки и сальники. Со временем загрязняется дроссельный узел, могут выйти из строя катушки зажигания и датчики системы управления двигателем. Также владельцы иногда отмечают нестабильный холостой ход, который обычно устраняется очисткой дроссельной заслонки.

Наибольшее внимание стоит уделить вариатору. При спокойной эксплуатации и регулярной замене масла каждые 40–50 тысяч километров он способен прослужить достаточно долго. Однако при резких стартах, буксировке или длительном перегреве возможен ускоренный износ ремня, конусов и подшипников. Перед покупкой важно проверить отсутствие рывков, вибраций и постороннего гула во время движения.

© Chery

Подвеска не отличается долговечностью. После 60–80 тысяч километров могут потребовать замены стойки стабилизатора, втулки, шаровые опоры и ступичные подшипники. На автомобилях с большими пробегами встречается износ задних амортизаторов.

Кузов защищён от коррозии заметно лучше, чем у ранних моделей Chery, однако полностью избавиться от проблемы производителю не удалось. При покупке рекомендуется внимательно осмотреть кромки дверей, крышку багажника, колёсные арки и места повреждений лакокрасочного покрытия. В салоне со временем появляются сверчки, а также возможны сбои в работе мультимедийной системы и камеры заднего вида.

На что обратить внимание при покупке

Перед покупкой желательно провести компьютерную диагностику двигателя и проверить работу вариатора. Если автомобиль оснащён CVT, стоит уточнить, менялось ли масло в трансмиссии. Также необходимо оценить состояние подвески, осмотреть кузов на предмет следов ремонта и проверить исправность климатической установки и электрооборудования.

© Chery

Стоит ли покупать

Chery Tiggo 5 нельзя назвать эталоном надёжности, однако при хорошем обслуживании он способен стать недорогим и практичным семейным кроссовером. Наиболее предпочтительным вариантом считается автомобиль с механической коробкой передач. Версию с вариатором также можно рассматривать к покупке, но только при подтверждённой истории обслуживания и после тщательной диагностики, по результатам которой можно будет убедиться в отсутствии признаков износа трансмиссии.

Chery Tiggo 5 с пробегом можно приобрести и в кредит. Сегодня банковские кредитные программы позволяют купить авто с пробегом не только в салоне, но напрямую у собственника. Займ можно оформить онлайн и получить деньги на покупку на свой личный счёт. А будущую финансовую нагрузку можно оценить уже сейчас, рассчитав примерный размер ежемесячного платежа с помощью калькулятора автокредита.