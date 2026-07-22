Названы 10 лучших электрокаров и гибридов на вторичке до 3 млн

Локальные перебои с топливом вынудили многих россиян обратить внимание на более экономичные электромобили и гибриды. Недавно мы подробно рассказали, на что обратить внимание при выборе таких машин с пробегом. А в этом материале собрали 10 надёжных моделей на вторичке стоимостью до трёх миллионов рублей.

© BMW

Чистые электромобили

Nissan Leaf (запас хода 270 км)

Этот компактный хэтчбек попадает в Россию прямиком из Японии, но его «праворульность» у нас мало кого смущает. Благодаря подтверждённой многолетним опытом владельцев надёжности и большому количеству сервисов Leaf до сих пор остаётся самым массовым электрокаром в России.

По цене от 2 до 3 миллионов рублей можно выбрать модификацию второго поколения 2018–2021 годов выпуска с пробегами от 10 до 100 тысяч километров. В любом случае это будет версия с передним приводом, мотором на 150 л. с. и батарей на 40,0 кВт⋅ч.

© Nissan

Tesla Model 3 (запас хода 423–560 км)

В указанный ценовой диапазон попадают машины 2018–2022 годов выпуска с пробегами от 15–20 до 200–230 тысяч километров. В большинстве своём это заднеприводные модификации Standart Plus I, Mid и Long Range I с батареями на 54, 62 и 75 кВт⋅ч соответственно. Полноприводные версии Performance с аккумулятором на 75 кВт⋅ч встречаются реже и их пробеги составляют не меньше 100 тысяч километров.

© Tesla

Tesla Model Y (запас хода 451–533 км)

Самая популярная в мире модель «Теслы» на российском вторичном рынке представлена не так широко, как описанная выше «трёшка», но выбор тем не менее есть. Как правило, это машины 2021–2023 годов выпуска с пробегами от 20 до 100 тысяч и все исключительно с полным приводом. Наиболее доступны версии Long Range. Чуть меньше представлены модификации Long Range Dual Motor и Performance. Все с батареями на 75 кВт⋅ч.

© Tesla

Volkswagen ID.4 Crozz (запас хода 442–560 км)

Электрический кроссовер немецкого бренда — нередкий гость на российских дорогах. Попадает он к нам из Китая, где налажена его сборка. И уже есть из чего выбирать. На вторичке представлены как заднеприводные, так и полноприводные версии 2021–2024 годов выпуска с пробегами до 100 000 км. Первые комплектуются батареями ёмкостью 55,7 кВт⋅ч, вторые оснащены аккумуляторами на 84,8 кВт⋅ч. И именно последние лидируют по запасу хода: на одной зарядке можно проехать до 560 км.

© Volkswagen

BMW i3 (запас хода 290 км)

А это уже чистый «немец». Стоит признать, что первый массовый электрокар баварцев получился весьма удачным. У этой неординарной городской машинки множество поклонников во всём мире, есть свои сообщества ценителей и в России. Ближе к 3 миллионам можно взять наиболее свежую рестайлинговую версию с электромотором мощностью 170 или 184 л. с. При этом привод будет только задним, а ёмкость батареи составит 33,2 кВт⋅ч. Ни больше ни меньше. Впрочем, есть и гибридная версия i3 с приставкой REx (Range Extender) с дополнительным двухцилиндровым бензиновым мотором-генератором на борту, который позволяет увеличить запас хода ещё на 150–200 км.

© BMW

Любой из этих электромобилей можно приобрести в кредит. Причём не только в автосалоне, но и напрямую у собственника, если нашли подходящий вариант у частного лица. Современные кредитные программы позволяют оформить займ на авто напрямую в банке и получить деньги на покупку на свой личный счёт. А будущую финансовую нагрузку можно оценить уже сейчас, рассчитав примерный размер ежемесячного платежа с помощью калькулятора автокредита.

Гибриды

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid (суммарный запас хода до 1 000 км)

Официальные российские продажи этого 7-местного кроссовера стартовали в октябре 2023 года, и сейчас модель начинает появляться на вторичном рынке. Пробеги невелики — от 17 до 60 тысяч. Что касается технической составляющей, то силовая установка машины состоит из 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью 147 л. с. и двух электродвигателей на 25 и 40 кВт. Кроме обещанного производителем внушительного запаса хода, к преимуществам гибридного Tiggo также можно отнести способность работать на 92-м бензине.

© Chery

Changan UNI-K iDD (суммарный запас хода до 1 000 км)

Ещё один китайский кроссовер, который доступен в России официально. За новые экземпляры без учёта возможных скидок просят 5,3 миллиона. При этом в пределах 3 миллионов вы найдёте на вторичке машины 2022–2023 годов выпуска с пробегами от 10 до 70 тысяч км. В остальном всё как у новой машины — передний привод, мощность силовой установки в 166 л. с. и тяговая батарея ёмкостью 30,7 кВт⋅ч. Кстати, ДВС этой машины тоже спокойно переваривает 92-й бензин.

© Changan

Toyota Prius PHV (суммарный запас хода до 965 км)

Настоящая классика жанра и символ надёжности с возможностью зарядки от розетки. Тяговая батарея ёмкостью 8,8 кВт⋅ч позволяет проезжать чисто на электричестве порядка 50–60 км. Но основным движителем всё же остаётся бензиновый 99-сильный мотор. По заявлениям производителя, при использовании зарядки средний городской расход топлива составляет 4,3 литра на 100 км. До 3 миллионов предлагают экземпляры 2017–2018 годов выпуска с пробегами 80 000–120 000 км. Везут их из Японии, и руль, разумеется, будет справа.

© Toyota

Mitsubishi Outlander PHEV III (суммарный запас хода до 1 100 км)

У этого тоже чистокровного японского кроссовера руль установлен с привычной нам левой стороны. Машину продавали в России официально, и сейчас их не так уж мало на вторичке. Это 121- или 200-сильные машины 2014–2018 годов выпуска с тяговой батарей на 12 кВт⋅ч. Пробеги 80–150 тысяч километров.

© Mitsubishi

Geely Galaxy Starship 7 (суммарный запас хода 1 355 км)

Этот кроссовер является точной копией официально представленной в России модели EX5 EM-I (те же 218 л. с. мощности электромотора и 19,1 кВт⋅ч ёмкости батареи) и вполне может быть интересен тем, кто хочет сэкономить за счёт параллельного импорта. По цене до 3 миллионов можно найти экземпляры 2025 года выпуска с пробегами до 30 тысяч километров. Машину хорошо знают не только в нашей стране, но и в соседней Белоруссии, так что с её обслуживанием и запчастями не должно быть проблем.