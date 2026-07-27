Mercedes-Benz CLA с пробегом: сколько готовить на ремонт

Mercedes-Benz CLA первого поколения привлекает эффектным кузовом, богатым оснащением и сравнительно доступной ценой. Однако автомобили 2013–2019 годов уже вошли в возраст, когда экономия при покупке легко превращается в крупные расходы на двигатель, робот и полный привод. Рассказываем, что проверить до сделки и какой запас денег оставить на ремонт.

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Какие версии встречаются на рынке

На российском вторичном рынке распространены переднеприводные машины с бензиновым турбомотором 1,6 литра мощностью 150 или 156 л. с. Более дорогая версия оснащалась двухлитровым двигателем на 211 л. с. и системой полного привода 4Matic. Со всеми перечисленными моторами работает семиступенчатая роботизированная коробка 7G-DCT с двумя сцеплениями.

Оба двигателя имеют непосредственный впрыск, турбонаддув и цепной привод ГРМ. Двухлитровый CLA 250 заметно динамичнее, однако более нагруженный мотор и полноприводная трансмиссия создают дополнительные расходы.

© Mercedes-Benz

Чего ждать от двигателя

На ухоженном автомобиле оба мотора способны пройти значительный пробег, но они чувствительны к качеству масла и интервалам обслуживания. Затягивать с его заменой не стоит: для подержанной машины разумнее сократить интервал до 7–10 тысяч километров и контролировать уровень между ТО.

При холодном запуске не должно быть продолжительного металлического треска. Посторонний шум может указывать на растяжение цепи, неисправность натяжителя или износ механизмов изменения фаз. Российские профильные сервисы оценивают только работу по замене цепи примерно в 12–27 тысяч рублей, а вместе с деталями и фазорегуляторами счёт будет значительно выше.

Также следует проверить термостат, помпу, систему вентиляции картера и двигатель на утечки масла и антифриза. Неровная работа, потеря тяги и ошибки по смеси могут потребовать диагностики форсунок, топливного насоса, турбины или очистки впускных клапанов от нагара.

© Mercedes-Benz

Чем опасен робот 7G-DCT

Роботизированная коробка — один из главных источников потенциальных затрат. В исправном состоянии она переключается быстро и почти незаметно. Рывки при трогании, вибрации в пробке, задержка включения задней передачи и удары при смене ступеней требуют углублённой проверки.

Причиной могут оказаться изношенные сцепления, загрязнённое масло, сбитые адаптации или неисправность мехатроника. Обслуживание коробки нередко пропускают, хотя регулярная замена масла важна для её ресурса. Перед покупкой необходимо проверить историю работ, считать ошибки фирменным сканером и провести продолжительную поездку.

Если коробка уже дёргается, рассчитывать только на замену масла опасно. Ремонт сцеплений или мехатроника способен обойтись в шестизначную сумму, поэтому сомнительный автомобиль лучше оставить продавцу.

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Сколько потребует ходовая часть

Подвеска CLA настроена жёстко, особенно на машинах с крупными колёсами и низкопрофильными шинами. К возрастным проблемам относятся износ сайлентблоков, стоек стабилизатора, ступичных подшипников и амортизаторов. Стук на неровностях может идти не только от подвески, но и от деталей салона: владельцы также жалуются на скрипы и дребезг отделки.

На CLA 250 стоит дополнительно проверить работу 4Matic. Во время разгона и поворотов не должно быть гула, ударов и вибраций. Утечки масла из редуктора и муфты, а также разный износ шин могут обернуться дорогим ремонтом трансмиссии.

© Mercedes-Benz

Какую модификацию выбрать

Наиболее рациональной покупкой выглядит переднеприводный CLA с мотором 1,6 литра, прозрачной историей и исправной коробкой. Состояние конкретного экземпляра важнее разницы в мощности.

CLA 250 4Matic интереснее по динамике, но требует большего бюджета на обслуживание. После покупки стоит сразу заменить технические жидкости и расходники. Экономить на предварительной диагностике нельзя: проверка двигателя, коробки, кузова и электронных блоков обойдётся несравнимо дешевле восстановления неудачно выбранного автомобиля.

Кстати, подержанный Mercedes CLA можно приобрести и в кредит. Сегодня банковские программы позволяют купить авто с пробегом не только в салоне, но и напрямую у собственника. Займ можно оформить онлайн и получить деньги на покупку на свой личный счёт. А будущую финансовую нагрузку можно оценить уже сейчас, рассчитав примерный размер ежемесячного платежа с помощью калькулятора автокредита.