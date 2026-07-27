Новый «российский» кроссовер удивил ценой

Главные автомобильные события недели оказались связаны как с российским рынком, так и с зарубежными премьерами. Так, марка Jeland анонсировала продажи нового кроссовера J7 и подготовила полноприводную версию младшего J6. За рубежом Range Rover показал электрический гран-турер, Nissan представил спортивный Leaf от Nismo, Mercedes-Benz обновил Maybach GLS, а Toyota расширила внедорожные возможности Tundra и Sequoia.

© Rezvani

Новинки российского рынка

Jeland расширил линейку кроссовера J6 и анонсировал новый J7

Российский бренд Jeland подготовил полноприводную версию кроссовера J6, которая заметно отличается от уже продающегося переднеприводного автомобиля. Если базовая модификация оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л. с. и шестиступенчатым роботом, то J6 AWD получил двигатель объёмом 1,6 литра, развивающий 150 л. с. и 275 Нм. С ним сочетается семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями мокрого типа.

Задняя ось подключается электромагнитной многодисковой муфтой, которая автоматически перераспределяет тягу при ухудшении сцепления передних колёс с дорогой. Дополнительно предусмотрена электронная имитация блокировки заднего дифференциала и шесть режимов движения: Eco, Normal, Sport, Snow, Mud и Offroad.

© JELAND

На старте полноприводный J6 будет доступен только в максимальной комплектации «Престиж». Такая версия получила новые колёсные диски, цифровую приборную панель диагональю 8,88 дюйма и более производительную мультимедийную систему с восьмиядерным процессором. В оснащение также входят панорамная крыша, подогрев всех сидений, вентиляция передних кресел, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и система кругового обзора. Стоимость и дата начала продаж пока не объявлены.

Одновременно Jeland анонсировал среднеразмерный кроссовер J7, который представляет собой перелицованную версию давно знакомого Jaecoo J7. Модель предлагается как с передним, так и полным приводом. Во всех версиях используется 1,6-литровый турбомотор и семиступенчатая роботизированная коробка передач, однако мощность двигателя зависит от типа трансмиссии.

Переднеприводный вариант кроссовера развивает 150 л. с., а полноприводный — 186 л. с. Начальная комплектация «Комфорт» получила двухзонный климат-контроль, медиасистему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, электропривод двери багажника, камеру заднего вида, задние парктроники и полный зимний пакет.

© JELAND

Исполнение «Престиж» дополнено панорамной крышей, вентиляцией передних сидений, обогревом второго ряда, беспроводной зарядкой на 50 Вт, аудиосистемой с восемью динамиками, системой кругового обзора 540°, мониторингом слепых зон и комплексом электронных ассистентов.

Полноприводный J7 также получил семь режимов работы трансмиссии. Цены без учёта скидок начинаются с 2 849 000 рублей за версию «Комфорт». Переднеприводный «Престиж» стоит 3 049 000 рублей, а модификация с полным приводом — 3 349 000 рублей. Заводская гарантия действует три года или 100 тысяч километров, после чего предусмотрена дополнительная техническая поддержка ещё на два года либо до пробега 150 тысяч километров.

Зарубежные новинки

Range Rover готовит электрический GT

Range Rover анонсировал новую модель GT, которая должна объединить динамику классического гран-турера с внедорожными возможностями автомобилей британской марки. Первоначально новинка будет выпускаться только с электрической силовой установкой и станет первым электромобилем в линейке Range Rover. Позднее к ней планируют добавить гибридную модификацию. Мощность, ёмкость батареи и запас хода производитель пока не раскрывает.

Компания уже показала интерьер будущей модели. Перед водителем установлен отдельный дисплей, а управление мультимедийными функциями сосредоточено на центральном экране. Воздуховод скрыт в передней панели и проходит по всей её ширине, а динамики аудиосистемы встроены в текстильную отделку. Дополнительные технические подробности должны появиться позднее в 2026 году.

© LandRover

Nissan Leaf получил заряженную версию Nismo

Nissan подготовил спортивную модификацию электрического Leaf третьего поколения. Автомобиль получил перенастроенные амортизаторы, собственные пружины и стабилизаторы, усиленные втулки и 19-дюймовые диски Enkei с шинами Michelin Pilot Sport 5. Для режимов Nismo, Standard и ECO предусмотрены отдельные настройки отклика силовой установки, а подрулевые лепестки позволяют выбирать интенсивность рекуперативного торможения.

В Японии модель предложена в трёх вариантах. Базовый B5 Nismo развивает 177 л. с. и 345 Нм, более мощные B7 Nismo и B7 Nismo Recaro — 218 л. с. и 355 Нм. Топовая версия получила спортивные кресла Recaro. Цены составляют от 6,6 до 7,2 миллиона иен, или примерно от 3,19 до 3,49 миллиона рублей по актуальному курсу. О продажах за пределами Японии пока не сообщается.

© Nissan

Mercedes-Maybach GLS обновился и получил новый мотор V8

Обновлённый Mercedes-Maybach GLS оснастили модернизированным четырёхлитровым V8 мощностью 612 л. с. и крутящим моментом 850 Нм. Двигатель работает с девятиступенчатым автоматом и полным приводом 4Matic, а 48-вольтовый стартер-генератор кратковременно добавляет до 23 л. с. и 205 Нм. Пневматическая подвеска AIRMATIC получила новые настройки, а система E-Active Body Control теперь может заранее учитывать состояние дороги по данным от других автомобилей Mercedes-Benz.

В салоне появилась платформа MB.OS и панель MBUX Superscreen с тремя дисплеями диагональю 12,3 дюйма. Голосовой помощник поддерживает генеративный искусственный интеллект ChatGPT. Также производитель улучшил шумоизоляцию, обновил систему очистки воздуха и модернизировал аудиосистему Burmester с 15 динамиками. Продажи уже начались в Китае, а в Европе и США заказы откроют до конца июля.

© Mercedes-Benz

Haval полностью рассекретил новый флагман H10

В Китае начались продажи крупного гибридного Haval H10, построенного на платформе GWM One. Пятиместная версия достигает 5 138 мм в длину, шестиместная — 5 299 мм, при этом колёсная база в обоих случаях составляет три метра. Автомобиль получил несущий кузов, адаптивные амортизаторы, блокировки дифференциалов и полноуправляемое шасси. Дорожный просвет равен 220 мм, а заявленная глубина преодолеваемого брода — 600 мм.

Одна из версий гибридной установки включает 1,5-литровый турбомотор и два электродвигателя. Совокупная мощность достигает 598 л. с., а батарея ёмкостью 42,8 кВт·ч обеспечивает до 180 км электрического пробега по циклу WLTC. Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 секунды. Цены на китайском рынке начинаются с 219 800 юаней и доходят до 239 800 юаней, что соответствует примерно всего лишь 2,55–2,77 миллиона рублей.

© Haval

Toyota обновила Tundra и Sequoia

Toyota провела модернизацию сразу двух крупных моделей для североамериканского рынка — пикапа Tundra и внедорожника Sequoia. Обе машины получили пересмотренное оформление передней части, прямоугольные противотуманные фары и внедорожный пакет Trailhunter. В него входят шины Michelin LTX Trail, подвеска с компонентами Old Man Emu, буксировочные проушины, дополнительная защита днища, блокировка заднего дифференциала, система Multi-Terrain Select и внедорожный круиз-контроль Crawl Control. Внешне версии Trailhunter отличаются бронзовыми 18-дюймовыми дисками и специальными эмблемами.

© Toyota

Tundra сохранила 3,4-литровый двигатель V6 мощностью 394 л. с. и гибридную установку i-Force Max с отдачей 443 л. с., при этом объём топливного бака увеличили с 85 до 122 литров. Sequoia получила стандартный 14-дюймовый экран, новую мультимедийную систему, встроенный видеорегистратор, расширенные функции цифрового ключа и комплекс безопасности Toyota Safety Sense 4.0. Для внедорожника также доступен инвертор мощностью 2,4 кВт. Продажи обновлённой Tundra начнутся осенью, а полные характеристики и цены Sequoia объявят ближе к запуску производства осенью 2026 года.

© Toyota

Rezvani превратила суперкар Lamborghini Huracan во внедорожник

Американская компания Rezvani представила проект Dune на базе Lamborghini Huracan. Атмосферный двигатель V10 объёмом 5,2 литра получил механический компрессор, благодаря чему мощность выросла до 800 л. с. Подвеску подняли примерно на 114 мм, а общий дорожный просвет достиг около 280 мм. Автомобиль также оснастили длинноходными амортизаторами, защитой днища, дополнительным светом и установленным на крыше шноркелем.

© Rezvani

Кузов Dune выполнен из углепластика и получил расширенные колёсные арки и полностью новое внешнее оформление. По своей концепции проект напоминает Lamborghini Huracan Sterrato, но отличается более серьёзной внедорожной подготовкой и увеличенной мощностью. Rezvani планирует выпустить только семь таких автомобилей. Цена пока не объявлена.