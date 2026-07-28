Subaru Forester III с пробегом: основные проблемы и слабые места

Subaru Forester третьего поколения после рестайлинга остаётся одним из самых востребованных японских кроссоверов на вторичном рынке. Автомобиль ценят за постоянный полный привод, просторный салон, высокий клиренс и хорошую управляемость. Однако возраст большинства экземпляров уже превышает 12 лет, поэтому при покупке важно учитывать типичные неисправности и особенности эксплуатации.

© Subaru

Какие версии продавались в России

На российском рынке рестайлинговый Forester SH (2010–2013) предлагался только с бензиновыми оппозитными двигателями и постоянным полным приводом.

Покупателям были доступны следующие модификации Subaru Forester:

2,0 (150 л. с.) — механическая или автоматическая коробка передач;

2,5 (172 л. с.) — механическая или автоматическая коробка передач;

2,5 Turbo (230 л. с.) — механическая или автоматическая коробка передач;

2,5 Turbo S-Edition (263 л. с.) — автоматическая коробка передач.

На вторичном рынке чаще всего встречаются атмосферные версии с двухлитровым мотором и четырёхступенчатым автоматом.

© Subaru

Основные достоинства

Одним из главных преимуществ Forester считается фирменный симметричный полный привод Subaru. Автомобиль уверенно чувствует себя на снегу, грунтовке и мокром асфальте, оставаясь при этом достаточно комфортным для ежедневной эксплуатации.

Подвеска отличается хорошей энергоёмкостью и неплохо переносит российские дороги. Благодаря большому дорожному просвету кроссовер способен уверенно преодолевать разбитые участки и лёгкое бездорожье.

Еще один плюс — просторный салон и вместительный багажник. Несмотря на возраст модели, эргономика остаётся вполне современной, а обзорность считается одной из лучших в классе.

При своевременном обслуживании атмосферные двигатели способны проходить свыше 300 тысяч км без капитального ремонта.

© Subaru

Типичные слабые места

Главная особенность всех двигателей — оппозитная конструкция. Она обеспечивает низкий центр тяжести, но делает обслуживание более трудоёмким и дорогим.

У атмосферных моторов после 150–200 тысяч км нередко появляется повышенный расход масла. Причиной могут стать залегание поршневых колец или естественный износ цилиндропоршневой группы. Также следует контролировать состояние прокладок клапанных крышек — со временем они начинают подтекать.

Турбированные версии значительно требовательнее к качеству топлива и моторного масла. При несвоевременной замене смазки возрастает риск ускоренного износа турбокомпрессора и вкладышей двигателя. Покупать такие автомобили стоит только при наличии подтверждённой сервисной истории.

© Subaru

Четырёхступенчатая автоматическая коробка передач считается одной из самых надёжных в своём классе. При регулярной замене масла она нередко служит более 300 тысяч км без серьёзного ремонта. Механическая коробка также отличается хорошим ресурсом, однако на больших пробегах может потребовать замены сцепления.

Полный привод надёжен, но требует периодической проверки состояния крестовин карданного вала, подвесного подшипника и сальников редукторов.

Подвеска достаточно долговечна, однако после 120–150 тысяч км обычно требуют внимания стойки стабилизатора, сайлентблоки, шаровые опоры и ступичные подшипники.

Кузов неплохо сопротивляется коррозии, но возраст берёт свое. Особое внимание стоит уделить колёсным аркам, кромкам дверей, задней двери, местам крепления пластиковых накладок и днищу автомобиля. На машинах, часто эксплуатировавшихся зимой, возможно появление ржавчины на элементах подвески и подрамниках.

Из возрастных неисправностей также встречаются выход из строя кислородных датчиков, загрязнение дроссельного узла, отказ отдельных датчиков системы управления двигателем и износ генератора.

© Subaru

Что проверить перед покупкой

В первую очередь следует оценить состояние двигателя. После прогрева не должно быть сизого дыма из выхлопной трубы, посторонних стуков и сильного расхода масла. Желательно проверить компрессию и осмотреть мотор снизу на наличие подтёков.

На турбированных версиях необходимо обратить внимание на работу турбины, отсутствие люфта вала и следов масла во впускной системе.

Во время тест-драйва стоит проверить работу автоматической коробки — переключения должны происходить плавно, без толчков и задержек. Также рекомендуется убедиться в отсутствии вибраций трансмиссии и посторонних шумов со стороны карданного вала.

Не будет лишним осмотреть подвеску на подъёмнике, проверить состояние рулевой рейки и кузова, особенно если автомобиль эксплуатировался в регионах с активным использованием реагентов.

© Subaru

Итоги

Рестайлинговый Subaru Forester SH остаётся одним из самых интересных полноприводных кроссоверов своего времени.

Атмосферные версии с двигателями 2,0 и 2,5 считаются наиболее удачным выбором благодаря высокой надёжности и сравнительно невысокой стоимости обслуживания.

Турбированные модификации способны подарить отличную динамику, но требуют значительно более внимательного ухода и больших затрат на содержание.

При покупке главное — найти автомобиль с прозрачной историей обслуживания и без признаков серьёзного масложора или перегрева двигателя.

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