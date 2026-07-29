В Россию пришёл китайский производитель летающих авто

Китайский производитель смарт-электромобилей XPeng официально выходит на российский рынок. Партнёром выступает Яндекс — точнее, его подразделение «Яндекс Электро», которое ещё с конца 2025 года занималось сертификацией двух моделей марки для стран ЕАЭС.

© Xpeng

Это повод присмотреться к бренду внимательнее — тем более что для российского автомобильного рынка это не рядовое появление ещё одного китайского логотипа, а сделка с участием крупнейшей отечественной ИТ-компании. Дебютантами станут электрическое кросс-купе G6 и флагманский кроссовер G9, а старт продаж намечен на осень 2026 года.

История XPeng: от стартапа при Alibaba до конкурента Tesla

XPeng Motors — в Китае бренд известен как Xiaopeng Motors — был основан в 2014 году в Гуанчжоу. Полное юридическое название компании отсылает к имени её главного идеолога: Хэ Сяопэн — сооснователь интернет-компании UCWeb, проданной Alibaba, и впоследствии топ-менеджер самой Alibaba.

Вместе с ним стартап запускали выходцы из государственного автоконцерна GAC Group — Ся Хэн и Хэ Тао. Ранние раунды финансирования обеспечили Alibaba и IDG Capital, а к 2019 году в число инвесторов вошли Foxconn и Xiaomi. Причём основатель последней, Лэй Цзюнь, вложился в XPeng лично, хотя позже его собственная компания стала прямым конкурентом «Икспенга» на рынке электромобилей.

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Хэ Сяопэн — основатель XPeng Motors.

Первой серийной моделью в 2018 году стал компактный кроссовер G3. Тогда у XPeng ещё не было собственного производства, и сборку вели по контракту на площадках партнёров.

Переломным для бренда стал седан P7, представленный на Шанхайском автосалоне в 2019 году и вышедший на рынок в 2020-м: именно с ним компания начала экспансию за пределы Китая. В том же 2020-м Xpeng провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, а в 2021-м — в Гонконге. Собственный завод, построенный к тому моменту в Гуанчжоу, позволил отказаться от контрактной сборки на Хайнане. Следом появилась производственная площадка в Чжаоцине, а сейчас компания строит третье предприятие — в Ухане.

Ключевая ставка Xpeng с самого начала делалась на программную начинку: собственную систему помощи водителю XPilot (в новых поколениях машин она уже называется «XNGP»), быстрое обновление прошивок «по воздуху» и переход на 800-вольтовую электроархитектуру, которая обеспечивает сверхбыструю зарядку.

В 2023 году на бренд обратил внимание концерн Volkswagen — немцы приобрели 4,99% акций XPeng и договорились о совместной разработке электромобильных платформ и программного обеспечения для китайского рынка.

Автомобилями бизнес XPeng не ограничивается: у компании есть отдельное подразделение, которое с 2013 года занимается летающими аппаратами и в последние два года из лабораторной экзотики превратилось в почти серийный продукт с тысячами заказов, — подробнее об этом направлении ниже, отдельным блоком.

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Модельный ряд XPeng: от бюджетного лифтбека до полноразмерного минивэна

На домашнем рынке XPeng сегодня продаёт с десяток моделей — от доступного электролифтбека за 17 тысяч долларов до полноразмерного кроссовера с гибридной силовой установкой. По итогам последнего полного отчётного года компания реализовала около 190 тысяч автомобилей, а в отдельные месяцы поставки превышали 33 тысячи машин — по меркам китайских стартапов последнего поколения это уверенный середняк, растущий быстрее рынка в целом.

Суббренд Mona изначально задумывали вместе с сервисом DiDi как доступный электромобиль для таксопарков, но в серию она вышла как полноценная розничная модель. Лифтбек M03 с рекордно низким для класса коэффициентом лобового сопротивления (Cd 0,194) стоит в Китае от 119,8 до 151,8 тысячи юаней (примерно 1,4 миллиона рублей) и обеспечивает XPeng около трети всех продаж — это самая продаваемая модель бренда. Летом 2026 года к нему добавился кросс-купе Mona L03, который позиционируется чуть ниже G6. Это одномоторная машина снаряжённой массой 1 855 кг, мощностью 249 л. с. и с запасом хода до 650 км. Обе модели получили статус глобальных и готовятся к поставкам на экспортные рынки.

© Xpeng

G-серия — это гамма кроссоверов, которая составляет основу бизнеса XPeng. Кросс-купе G6 на платформе SEPA 2.0 с 800-вольтовой архитектурой остаётся прямым конкурентом Tesla Model Y. Паркетник G7, вышедший в продажу летом 2025 года по цене от 235,8 тысячи юаней (около 2,6 миллиона рублей), сделал ставку на предельный минимализм: физических кнопок в салоне почти нет, а вместо приборного щитка — проекционный AR-дисплей на лобовом стекле.

Флагманский G9 — кроссовер размером с Lexus RX или Mercedes-Benz GLE с пневмоподвеской и автопилотом на связке из нескольких процессоров. В зависимости от версии батареи и привода его мощность варьируется от 313 до 575 л. с., а запас хода по циклу CLTC достигает 700 с лишним километров.

Самая свежая модель серии — кроссовер GX, представленный весной 2026 года: он предлагается и как обычный электромобиль (до 577 л. с., батарея до 110 кВт·ч, запас хода до 750 км по CLTC, зарядка с 10 до 80% за 12 минут по стандарту 5C), и как гибрид EREV с увеличенным запасом хода, где бензиновый мотор работает исключительно генератором, а суммарный пробег с полной зарядкой батареи и полным баком доходит до 1 585 км.

© Xpeng

P-серия — имиджевые седаны. С седана P7 в 2019–2020 годах начался выход Xpeng на экспортные рынки. В 2025 году модель сменила поколение и разделилась на две версии: P7+ (лифтбек) и P7i (седан). В зависимости от комплектации мощность модели варьируется от 367 до 594 л. с., а цены в Китае начинаются от 219,8 тысячи юаней (около 2,4 миллиона рублей).

Вершина линейки — полноразмерный электрический минивэн X9 на семь мест. После технического обновления 2025 модельного года он подорожал до 399,8 тысячи юаней (порядка 4,6 миллиона рублей), но остаётся одной из самых востребованных моделей бренда. В предыдущем отчётном году на него пришлось более 21 тысячи проданных машин, то есть около 11% всех продаж компании.

© XPeng

Летающий автомобиль XPeng

Параллельно с серийными кроссоверами и седанами XPeng выстраивает направление, которое в компании считают не менее перспективным, чем продажа машин — производство летательных аппаратов. Этим занимается дочерняя структура фирмы при личном финансировании Хэ Сяопэна. До недавнего времени она называлась AeroHT, а в 2025-м была переименована в Aridge.

Первые шесть лет своей истории подразделение выпускало прототипы, больше похожие на крупные беспилотники, и лишь в 2021 году в компании решили, что очередное поколение аппарата станет по-настоящему летающим автомобилем.

Сейчас у Aridge два параллельных продукта. Младший — это компактный двухместный eVTOL Voyager X2, цельнокарбоновый аппарат, уже прошедший пилотируемые испытательные полёты и получивший разрешения на эксплуатацию в воздушном пространстве Китая и ОАЭ. Он развивает скорость до 130 км/ч, держится в воздухе до 35 минут и оценивается в 126–236 тысяч долларов — то есть формально уже продаётся как штучный премиальный продукт.

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Старший, куда более амбициозный проект, — модульный комплекс Land Aircraft Carrier, «Наземный авианосец». Это связка из двух частей.

Первый — это шестиколёсный наземный модуль-носитель длиной около 5,5 м и шириной 2 м. По сути, гибридный электрический фургон с силовой установкой с увеличенным запасом хода, умещающийся на стандартном парковочном месте.

Второй — это отстыковываемый от носителя воздушный модуль на шесть роторов в защищённых кольцевых каналах со складывающимися лопастями и штангами. Перед полётом воздушный модуль автоматически выгружается из кормовой части носителя, а после посадки так же автоматически стыкуется обратно и подзаряжается от него.

© Xpeng

Первый публичный полёт этот аппарат совершил на авиашоу в Чжухае в ноябре 2024 года. Тогда же было собрано около 2 000 предзаказов от 12 корпоративных клиентов — из сфер туризма, недвижимости, транспорта и технологий.

С тех пор проект прошёл несколько важных регуляторных рубежей: получил сертификат типа воздушного судна, а в мае 2025 года — одобрение заявки на сертификат производства, необходимый уже для серийного выпуска.

В Гуанчжоу построен профильный завод мощностью до 10 тысяч аппаратов в год. По собственным данным компании на середину 2026 года, суммарный портфель заказов на «Наземный авианосец» превысил 7 000 штук — в основном, от китайских клиентов. XPeng рассчитывает начать первые поставки в конце 2026 года с выходом на полный темп производства в 2027-м — при условии получения финальных разрешений от гражданской авиационной администрации Китая.

Осенью 2025 года на технологической презентации AI Day компания показала и следующее поколение проекта — шестиместный гибридный аппарат с поворотными роторами и заявленной дальностью полета в 500 км на скорости до 360 км/ч.

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Параллельно XPeng развивает робототехнику — гуманоида Iron, серийный выпуск которого запланирован на конец 2026 года с открытым SDK для сторонних разработчиков. Компания также готовится до конца 2026 года начать тестировать в Гуанчжоу своё роботакси.

Президент компании Брайан Гу оценивает, что в перспективе 10–20 лет робототехническое и авиационное направления способны по масштабу бизнеса обогнать продажи обычных автомобилей. С учётом уже собранного портфеля заказов и построенного завода это не выглядит пустой риторикой.

Что везёт в Россию Яндекс

Для российского старта XPeng выбраны две модели, различающиеся по позиционированию, но объединённые общей технической платформой.

Кроссовер G6 приедет в Россию только в полноприводной версии мощностью 487 л. с. Разгон до сотни у него составляет 4,1 секунды. Литий-железо-фосфатная батарея на 81 кВт·ч по циклу WLTP обеспечивает запас хода около 510 км, хотя в реальных условиях эксплуатации, особенно зимой, речь скорее пойдёт о 350–400 км.

G9 — более крупный и статусный кроссовер, также полноприводный, с силовой установкой отдачей 575 л. с. и разгоном до 100 км/ч за 4,2 секунды. На его борту батарея на 93 кВт·ч, позволяющая проехать на одном заряде до 540 км по циклу WLTP. В базовое оснащение флагмана входят двухкамерная адаптивная пневмоподвеска, премиальная аудиосистема и отделка кожей наппа.

Обе модели используют 800-вольтовую электросистему, которая на мощной станции позволяет зарядить батарею с 10 до 80% примерно за 12 минут. И обе получили расширенный зимний пакет с подогревом всех сидений, руля и зоны стеклоочистителей плюс вентиляцию передних кресел.

© Xpeng

Главная особенность именно российской версии — глубокая интеграция сервисов Яндекса в мультимедийную систему: «Карты», «Навигатор», «Музыка», «Видео» и голосовой помощник «Алиса» встроены напрямую, а не через подключённый смартфон.

Автомобили сохраняют фирменный комплекс ассистентов Xpilot Assist и поддержку OTA-обновлений. Первым покупателям обещан внушительный бонус — 1 000 кВт·ч бесплатной энергии на зарядных станциях «Яндекс Электро», а сервисная поддержка включает дилерскую гарантию и обслуживание в чате через приложение «Яндекс Забота».

Цены и комплектации компания пока не раскрыла, но, судя по китайскому прайсу, где актуальные версии G6 и G9 стартуют от 176,8 тысячи юаней (около 2 миллионов рублей), ожидать российские цены стоит на уровне заметно выше среднего сегмента.

© Xpeng

Что ждём ещё

Дебютом двух моделей история XPeng в России явно не ограничится. По имеющимся данным, «Яндекс Электро» ещё в начале 2026 года получила трёхлетнее одобрение типа транспортного средства не только на G9, но и на анонсированный в 2025 году кроссовер G7, то есть база для третьей модели в линейке уже подготовлена, и её появление в шоу-румах — вопрос скорее времени, чем сертификации.

© Cheng Xin/Getty Images

Логичным дополнением могла бы стать и гибридная модель GX: для России с её протяжёнными расстояниями и неравномерной сетью быстрых зарядок последовательный гибрид снимает главный страх покупателя электромобиля — тревогу о запасе хода.

Наконец, за пределами уже «засвеченных» моделей у Xpeng есть очевидные кандидаты на появление в России. В первую очередь лифтбек M03 бюджетного суббренда Mona, который способен закрыть нишу электромобиля массового сегмента, где у бренда пока нет предложения в России. А обновлённые лифтбек P7+ и седан P7i станут сильными имиджевыми моделями для борьбы с «серыми» Tesla Model 3 и премиальными седанами конкурентов.

© Xpeng

Учитывая темп, с которым XPeng обновляет линейку в Китае, российский модельный ряд в течение ближайших полутора-двух лет вполне может вырасти вдвое, а то и втрое по сравнению со стартовой парой кроссоверов.