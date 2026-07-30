Названы 8 лучших компактных кроссоверов на российском рынке

За последние несколько месяцев сегмент компактных кроссоверов в России серьёзно расширился и теперь охватывает машины на любой вкус — от недорогих переднеприводных бюджетников с механикой до мощных вариантов с полным приводом и классическим автоматом. Мы отобрали восемь актуальных автомобилей и разобрались, чем они отличаются друг от друга.

© Belgee

Jeland J6

Цена: 2 290 000 – 2 699 000 рублей

Jeland J6 выделяется просторным салоном, вместительным багажником и независимой многорычажной задней подвеской. При этом кроссовер доступен исключительно с передним приводом.

Все комплектации оснащаются 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л. с. и шестиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Двигатель допускает использование бензина АИ-92. Уже в базовой версии предусмотрены светодиодная оптика, дистанционный запуск, обогрев руля, лобового стекла и передних сидений, круиз-контроль, а также беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Версия «Комфорт» получает 18-дюймовые колёса, двухзонный климат-контроль, мультимедийный экран диагональю 13,2 дюйма и электропривод багажника. Топовый J6 «Престиж» дополнительно предлагает панорамную крышу, камеры кругового обзора, вентиляцию передних и обогрев задних сидений, адаптивный круиз-контроль и расширенный комплекс электронных ассистентов.

© Jeland

Технические характеристики:

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 509 × 1 860 × 1 650

Колёсная база, мм: 2 610

Динамика 0–100 км/ч, сек.: 10,0

Расход топлива (смешанный), л/100 км: 7,5

Geely Cityray

Цена: 2 849 990–3 259 990 рублей

Geely Cityray подойдёт тем, кто ищет динамичный городской кроссовер с просторным салоном и богатым оснащением. Модель отличается вместительным багажником и независимой многорычажной задней подвеской. Однако все доступные версии имеют только передний привод.

Под капотом установлен турбомотор 1,5 л мощностью 147 л. с., развивающий внушительные 270 Нм. Он сочетается с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Такая связка обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8,9 секунды — один из лучших результатов в подборке.

Уже начальная комплектация «Комфорт» оснащена светодиодными фарами, 18-дюймовыми колёсами, цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с дисплеем диагональю 13,2 дюйма. Начиная с версии «Люкс» появляются панорамная крыша, камеры кругового обзора с функцией «прозрачного шасси», адаптивный круиз-контроль и другие водительские ассистенты. Исполнение «Спорт» отличается двухцветной окраской, увеличенным спойлером и особым оформлением экстерьера.

© Geely

Технические характеристики:

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 510 × 1 865 × 1 650

Колёсная база, мм: 2 701

Динамика 0–100 км/ч, сек.: 8,9

Расход топлива (смешанный), л/100 км: 6,5

Belgee X50+

Цена: 2 319 990–2 779 990 рублей

Belgee X50+ — один из наиболее компактных участников подборки и самый динамичный. Длина кузова составляет 4,38 метра, поэтому автомобиль хорошо приспособлен к тесным парковкам и городской эксплуатации. Обратная сторона компактности — сравнительно небольшой 330-литровый багажник.

Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л. с. и семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Максимальный крутящий момент достигает 270 Нм, а привод может быть только передним. Задняя подвеска — полузависимая.

Уже в базовой комплектации есть светодиодная оптика, дистанционный запуск, климат-контроль, обогрев руля и сидений обоих рядов. Старшие версии получают мультимедийную систему с экраном диагональю 14,6 дюйма, панорамную крышу, электропривод багажника, камеры кругового обзора и набор электронных ассистентов. Исполнение «Оникс» отличается спортивным оформлением и красными тормозными суппортами.

© Belgee

Технические характеристики:

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 380 × 1 810 × 1 615

Колёсная база, мм: 2 600

Динамика 0–100 км/ч, сек.: 8,1

Расход топлива (смешанный), л/100 км: 6,5

Tenet T4

Цена: 2 169 000–2 659 000 рублей

Tenet T4 предлагает самый широкий выбор силовых установок в этой подборке. Покупатель может выбрать недорогую атмосферную версию с механикой, машину с вариатором либо турбированный кроссовер с передним или полным приводом.

Базовый двигатель объёмом 1,5 л развивает 113 л. с. и сочетается с пятиступенчатой механикой либо вариатором. Более мощный турбомотор выдает 147 л. с. Переднеприводные модификации комплектуются шестиступенчатым роботом, а полноприводная — семиступенчатым. Все моторы рассчитаны на бензин АИ-92.

Другой козырь T4 — дорожный просвет от 188 до 208 мм в зависимости от версии. Оснащение старших комплектаций включает полный набор зимних опций, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и два дисплея диагональю 10,25 дюйма. Полноприводный T4 также получает независимую заднюю подвеску.

© Tenet

Технические характеристики:

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 320 × 1 831 × 1 652

Колёсная база, мм: 2 610

Динамика 0–100 км/ч, сек.: 10,0–14,6

Расход топлива (смешанный), л/100 км: 7,1–8,3

Changan UNI-S

Цена: 2 979 900–3 149 900 рублей

Changan UNI-S 4x4 — один из самых новых автомобилей в подборке. Все представленные версии имеют полный привод, независимую многорычажную заднюю подвеску и 19-дюймовые колёса.

В зависимости от исполнения 1,5-литровый турбомотор развивает 147 или 181 л. с. Максимальный крутящий момент в обоих случаях составляет 280 Нм. Двигатель работает с семиступенчатым роботом, а для заправки допускается бензин АИ-92.

В стандартное оснащение входят адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора с «прозрачным шасси», контроль слепых зон, удержание в полосе и система автоматического экстренного торможения. Для дальних поездок пригодятся вместительный багажник и крупный 68-литровый топливный бак.

© Changan

Технические характеристики:

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 550 × 1 868 × 1 680

Колёсная база, мм: 2 650

Динамика 0–100 км/ч, сек.: 9,4–10,9

Расход топлива (смешанный), л/100 км: 8,0–8,3

Omoda C5

Цена: 2 349 000–2 879 000 рублей

Omoda C5 привлекает яркой внешностью с купеобразным силуэтом, узкой оптикой и скрытыми дверными ручками. Кроссовер можно приобрести как с передним, так и с полным приводом.

Все версии оснащаются 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л. с. Переднеприводные машины получают шестиступенчатый робот, а полноприводная модификация — семиступенчатый. Мотор рассчитан на бензин АИ-92. Переднеприводный C5 разгоняется до 100 км/ч за 9,9 секунды, полноприводный — за 11,5 секунды.

В зависимости от комплектации кроссовер предлагает камеры кругового обзора, многослойные передние стёкла, вентиляцию сидений, электропривод багажника и мультимедийную систему с экраном диагональю 15,6 дюйма. Топовое исполнение «Стиль» получает адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и комплекс систем предупреждения столкновений.

© Omoda

Технические характеристики:

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 545 × 1 824 × 1 588

Колёсная база, мм: 2 630

Динамика 0–100 км/ч, сек.: 9,9–11,5

Расход топлива (смешанный), л/100 км: 7,4–8,3

Haval Jolion

Цена: 2 049 000–2 899 000 рублей

Haval Jolion остаётся одним из наиболее универсальных вариантов в классе. Кроссовер предлагает недорогую начальную версию с механикой, переднеприводные машины с роботом и хорошо оснащённые полноприводные модификации.

Переднеприводный Jolion оснащается турбомотором 1,5 л мощностью 143 л. с. В базовой комплектации он работает с шестиступенчатой механикой, в остальных — с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями мокрого типа. Полноприводные машины получают двигатель мощностью 150 л. с. и независимую многорычажную заднюю подвеску вместо торсионной балки.

Наиболее интересна версия «Техно+». В её оснащение входят панорамная крыша, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, автоматический парковщик, адаптивный круиз-контроль и системы контроля полосы и слепых зон. Более доступные комплектации привлекают полноценным зимним пакетом, распространённой дилерской сетью и понятным набором оборудования.

© Haval

Технические характеристики:

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 472 × 1 874 × 1 581

Колёсная база, мм: 2 700

Динамика 0–100 км/ч, сек.: 9,1–9,8

Расход топлива (смешанный), л/100 км: 7,5–8,1

Jetour Dashing

Цена: 2 759 900–3 849 000 рублей

Jetour Dashing — самый крупный и дорогой участник подборки. За выразительной внешностью со скрытыми дверными ручками скрываются просторный салон, 486-литровый багажник и независимая многорычажная задняя подвеска.

Переднеприводные версии комплектуются турбомотором 1,5 л мощностью 147 л. с. и шестиступенчатым роботом с двумя сцеплениями мокрого типа. Полноприводный Dashing заметно мощнее: двигатель 1,6 л развивает 186 л. с. и работает с классическим восьмиступенчатым автоматом. Такая машина разгоняется до 100 км/ч за 9,3 секунды.

Оснащение может включать панорамную крышу, вентиляцию передних кресел, аудиосистему Sony, встроенный видеорегистратор, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и мультимедийный экран диагональю 15,6 дюйма. В топовой версии предусмотрены функция массажа в кресле переднего пассажира, память настроек сидений и развитый комплекс водительских ассистентов.

© Jetour

Технические характеристики: