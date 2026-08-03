Китайцы привезли в Россию новые гибридные авто

Минувшие семь дней прошли под знаком немецких автопроизводителей, представивших множество новинок. Однако и для России подготовили два актуальных китайских гибрида, которые уже выходят на рынок.

© Mercedes-Benz

Geely EX5 EM-R

Кроссовер Geely EX5 на российском рынке получил новую модификацию. К уже знакомой версии с параллельно-последовательным комбинированной силовой установкой добавилась гибридная версия с чисто последовательной схемой.

У нового Geely EX5 EM-R агрегаты те же самые, но принцип их работы иной. В новом варианте кроссовера 99-сильный бензиновый двигатель выступает только в роли генератора для зарядки тяговой батареи, а в движение модель приводится исключительно 218-сильным электродвигателем. Детали о характеристиках, оснащении и цене новинки будут раскрыты позднее, ближе к старту продаж.

© Geely

Tank 400 Hi4-T

Популярный внедорожник Tank 400 в России будет доступен в новой версии. Компания анонсировала выход в продажу модели с бензиново-электрической гибридной силовой установкой Hi4-T, которая ранее не предлагалась в нашей стране. Стоить гибрид будет от 6 999 000 рублей, что на 700 тысяч дороже, чем версия с обычным ДВС.

Новинка получила 394-сильную силовую установку на базе 2,0-литрового бензинового турбомотора и встроенного в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач электродвигателя. За счёт батареи на 37,1 кВт⋅ч на электротяге новый вариант Tank 400 сможет проехать до 110 км. Остались у модели и полный привод, и понижающая передача, и блокировки дифференциалов. Но вот клиренс уменьшился до 224 мм.

© Tank

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Audi Q9

Немецкая марка официально представила самый большой серийный автомобиль в своей истории. Кроссовер Audi Q9 с трёхрядным 7-местным салоном стал новым флагманом бренда. Машина получила дизайн в фирменном стиле, но с необычной двухъярусной оптикой, бамперами футуристичной формы и изогнутыми диодными фонарями. Салон сделан в традиционном ключе с тремя большими экранами уже в базовой комплектации. А отличительной особенностью новинки стала самая крупная по площади среди всех Audi панорамная крыша.

Модель получила 299-сильный 3,0-литровый дизельный V6 с электротурбиной и 24-сильным стартер-генератором, 8-ступенчатым автоматом, полным приводом и полноуправляемым шасси. Позже появятся менее мощный турбодизель, а также бензиновые моторы и спортивная версия SQ9, которая станет топовым вариантом нового кроссовера. Ожидается, что на базе Audi Q9 будет сделан конкурент Mercedes-Maybach GLS. Более роскошный вариант кроссовера получит приставку Horch к имени, но будет доступен лишь на отдельных рынках.

© Audi

Mercedes-Benz GLA

Компания Mercedes завершает смену поколений своих компактных моделей, представив новую генерацию кроссовера GLA. Он делит платформу, агрегаты и фирменный стиль с показанными ранее седаном и универсалом CLA и более крупным кроссовером GLB. Машины визуально очень похожи за счёт дизайна в актуальном фирменном стиле, а интерьер и вовсе полностью идентичный, включая комплекс MBUX Superscreen из трёх экранов на всю ширину передней панели.

На старте продаж на рынке появятся три электрические версии — заднеприводные и заднемоторные GLA 200 на 224 л. с. и GLA 250+ на 272 л. с., а также полноприводный двухмоторный 354-сильный GLA 350 4Matic. Позже появятся гибридные, передне- и полноприводные версии на основе 1,5-литрового бензинового турбомотора c 48-вольтовой электросистемой и 30-сильным электродвигателем, встроенным в 8-ступенчатую роботизированную коробку передач.

© Mercedes-Benz

BMW X5 Long

Новое поколение немецкого кроссовера вскоре после глобального дебюта обзавелось версией исключительно для китайского рынка. С учётом запросов местных клиентов, BMW подготовила для Китая вариант X5 с удлинённой колёсной базой, поскольку такие машины традиционно пользуются спросом в Поднебесной. В оснащение включили задний диван со встроенными оттоманками для ног.

Удлинённый BMW X5 визуально не отличается от стандартной версии, если не считать увеличенных задних дверей. Прирост колёсной базы в 130 мм компания замаскировала за счёт новых панелей крыши, пола и дверей — удлинение сделано гармонично для сохранения общего стиля, а не за счёт более дешёвой вставки между передней и задней дверями.

© BMW

Mercedes-Benz VLE AMG Line

Электрический минивэн Mercedes-Benz получил заводской спортивный вариант AMG. Но традиционно для электромобилей изменения коснулись исключительно дизайна кузова и оформления салона. Технически VLE не поменялся, сохранив 276-сильный электромотор на передней оси.

Версия AMG Line получила новую решётку радиатора с подсветкой, переоформленные бамперы, расширенный хромированный декор, 20-дюймовые колёса и алюминиевые вставки в оформлении интерьера. Тогда как вариант AMG Line Plus имеет тёмный декор, включая чёрные 21-дюймовые колёса и вставки «под карбон» в салоне.

© Mercedes-Benz

Mercedes-Benz V-Class Marco Polo

Новое поколение минивэна Mercedes-Benz V-Class получило фирменную версию Marco Polo, которая традиционно представляет собой дом на колёсах. Ради повышения итогового качества кемпер отныне полностью делает сам немецкий автопроизводитель, тогда как ранее финальную сборку выполнял подрядчик.

Основной особенностью стала переработанная раздвижная крыша, увеличившая простор в салоне на 100 мм. Появились и новые шторки на окнах, а в качестве опции для дома на колёсах будет доступна даже стеклянная панорамная крыша. Также новый Marco Polo получил новую мультимедиа и пересмотренную компоновку штатной мебели в салоне.

© Mercedes-Benz

Mercedes-AMG A 45 S Final Edition

Компактный хэтчбек Mercedes-AMG A 45 S, который оснащается самым мощным в мире серийным четырёхцилиндровым турбомотором, готовится покинуть конвейер. Для модели компания анонсировала прощальное исполнение Final Edition с особым оформлением кузова и салона. А вот двухлитровый 421-сильный двигатель, 8-ступенчатый робот и полный привод остались прежними.

Машина получила серый или чёрный цвет кузова, тёмный декор и тёмные 19-дюймовые колёса. Дополняют облик акценты жёлтого цвета. Есть они и в интерьере, оформленном также в тёмных тонах. Кроме особых вариантов декора и расширенного оснащения, включая опции, отличий от других версий Mercedes-AMG A 45 S у новинки нет.

© Mercedes-Benz

Aston Martin Vanquish 25

25-летию модели Aston Martin Vanquish британский автопроизводитель посвятил лимитированную серию спорткаров Vanquish 25 — по 25 купе и кабриолетов актуального поколения. Машины сохранили 835-сильный 5,2-литровый V12 и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, а изменения свелись к новому декору.

Все машины ограниченной серии окрашены в эксклюзивный оттенок Q Skye Silver, который сочетается с особыми 21-дюймовыми колёсами и новыми патрубками выхлопной системы. В салоне появилась чёрная обивка потолка, алая кнопка запуска двигателя, а также тиснение «25» на спинках сидений. В остальном Aston Martin Vanquish остались неизменными.

© Aston Martin

Bentley Continental GTC 80 Years of Craftsmanship

К 80-летию открытия завода в Крю британская марка подготовила эксклюзивный кабриолет Continental GTC, отмечающий юбилей Bentley на историческом для компании предприятии. Машина построена в единственном экземпляре силами заводского подразделения по индивидуализации автомобилей Mulliner.

Спорткар получил градиентную окраску фиолетовыми оттенками Supernova Purple и Supernova Purple Dark и графику «80» на бортах. В салоне появились вышитая дата юбилея на креслах и нанесённая вручную на переднюю панель графика с изображением завода Bentley в Крю.