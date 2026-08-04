Вместо «русского Prado»: каким будет новый отечественный внедорожник Sollers S9

Компания Sollers готовит новый большой рамный внедорожник S9, который должен стать одной из главных российских автоновинок 2026 года. Машина построена на базе китайского пикапа JAC T9, но оригинальная модель для России получила закрытый пассажирский кузов с пяти- или семиместной компоновкой салона.

© Соллерс

База от китайского пикапа JAC ST9

Sollers S9 представляет собой рамный полноприводный внедорожник, созданный инженерами группы Sollers при участии МГТУ имени Баумана и «восточного технологического партнёра». Основой для модели послужил пикап Sollers ST9, который в свою очередь представляет собой перелицованный китайский JAC ST9.

Внедорожник получил закрытый пятидверный пассажирский кузов с багажником. Автомобиль предложат с салоном на пять или семь мест, поэтому он сможет выполнять роль крупной семейной модели для города, трассы и поездок по плохим дорогам.

Двигатели и коробка передач Sollers S9

Первой на российский рынок выйдет дизельная версия Sollers S9. Двухлитровый турбомотор будет развивать 143 л. с. и 410 Нм крутящего момента. Такие характеристики подходят тяжелому рамному автомобилю, который предполагается использовать с полной загрузкой и за пределами асфальта.

Позднее в гамме появится и бензиновый турбомотор: также рабочим объёмом 2,0 литра, мощностью 200 л. с. и крутящим моментом 380 Нм. Оба двигателя будут сочетаться с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Другие варианты трансмиссии для Sollers S9 пока не заявлены.

© Соллерс

Рама, полный привод и подвеска

Для Sollers S9 подтверждены рамная конструкция от исходного пикапа, а также подключаемый полный привод. Рама рассчитана на эксплуатацию с высокой нагрузкой и движение по плохим дорогам. Подключаемый полный привод пригодится на снегу, грунте и других покрытиях с недостаточным сцеплением.

Подробности конструкции подвески и режимов работы полного привода Sollers раскроет позднее. Однако здесь надо отметить, что исходный T9 предлагается в двумя типами задней подвески: рессорной и пружинной.

У последней применяется многорычажная конструкция Multilink с пружинными упругими элементами, которая обеспечивает достойную плавность хода. Не исключено, что и российский внедорожник получит такую ходовую.

Пяти- и семиместный салон Sollers S9

Внедорожник предложат с двумя вариантами компоновки салона. Пятиместная версия должна обеспечить больше пространства для багажа, а исполнение с третьим рядом подойдет большим семьям. Семиместная компоновка также расширяет возможности автомобиля в дальних поездках.

При этом Sollers пока не связывает количество мест с конкретными комплектациями будущей модели, поэтому третий ряд необязательно станет особенностью только самых дорогих версий.

© Соллерс

Подготовка к русской зиме: тёплые опции Sollers S9

Специально для российского рынка разработчиками внедорожника подготовлен расширенный зимний пакет. В него войдут обогревы сидений первого и второго рядов, рулевого колеса, лобового и заднего стёкол, а также наружных зеркал.

Кроме того, Sollers S9 получит жидкостный предпусковой подогреватель. Он облегчит запуск двигателя и ускорит прогрев автомобиля при низких температурах.

Пилотная партия внедорожников уже прошла климатические испытания и подтвердила пригодность к эксплуатации в России. После этого собранные автомобили передали на сертификацию.

Системы пассивной безопасности и электронные ассистенты

Для Sollers S9 заявлены система стабилизации ESP, стандартный пакет безопасности, включающий подушки для водителя и переднего пассажира, а также электронные ассистенты водителя, полный перечень которых пока не раскрывается.

Однако уже заявленный набор систем должен сделать рамный автомобиль более удобным и предсказуемым при повседневной эксплуатации. Особенно важна система стабилизации, которая помогает водителю сохранять контроль над тяжёлой машиной на скользкой дороге и при резких манёврах.

© Соллерс

Оцинкованный кузов из российского металла

Обещают и высокую степень локализации. Так, Sollers S9 получит оригинальный оцинкованный кузов из российского металла. Защитное покрытие повышает устойчивость кузовных панелей к коррозии, что особенно важно при круглогодичной эксплуатации автомобиля на российских дорогах.

Кузовные детали будут производить в Ульяновске. Выпуск самого внедорожника организуют по полному циклу, включающему штамповку, сварку и окраску кузовов.

Уже на этапе запуска Sollers S9 получит ряд российских компонентов. Помимо кузовных элементов, в Ульяновске налажено производство некоторых деталей систем безопасности.

Когда начнут выпускать Sollers S9

Предсерийный Sollers S9 представили вице-премьеру Денису Мантурову, а заодно и широкой публике 19 июня 2026 года во время визита чиновника в парк новых технологий Sollers на территории индустриальной площадки УАЗ в Ульяновске.

Полномасштабное серийное производство должно начаться там же уже в сентябре 2026 года. Первой покупателям предложат дизельную версию с восьмиступенчатым автоматом. Чуть позднее на рынок выйдет и бензиновый вариант.

© Соллерс

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