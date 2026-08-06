Выбираем премиальный кроссовер с пробегом: 7 лучших вариантов до 7 лет

Пять-семь лет назад эти машины казались если не космическими кораблями, то уж точно недосягаемой мечтой для большинства смертных. Цены на новые премиальные паркетники и внедорожники тогда стартовали от пяти миллионов и легко перешагивали за десятку. Сегодня на вторичке в силу объективных обстоятельств за них просят сравнимые суммы. Но, как мы уже выяснили на примере бизнес-седанов, за статус приходится платить — и не только деньгами при покупке. Мы изучили рынок, отобрали семь самых интересных кандидатов и выяснили, на какие моторы и трансмиссии можно делать ставку, а какие лучше обходить стороной, даже несмотря на соблазнительные цены.

© Genesis

Audi Q7 (второе поколение, до и после рестайлинга 2020 года)

Audi Q7 в кузове 4M — настоящий сухопутный крейсер: огромный, технологичный, с семью местами и пневмоподвеской в базе. Платформа MLB с продольным мотором, фирменный полный привод quattro — всё как мы любим. На вторичке предложений хватает: от 2,7 миллиона за экземпляр 2019 года с пробегом под 400 тысяч км до 7 миллионов за «свежий» 2021 год с 65 тысячами на одометре.

Львиная доля на рынке (больше 70%) — машины с трёхлитровым дизелем на 249 сил. Вторые варианты по популярности — модификации с бензиновыми «двушками» (252 л. с.), замыкают тройку — версии с трёхлитровыми бензиновыми моторами (340 сил). Изредка попадаются 381-сильные гибриды. При должном терпении достойный экземпляр реально найти за 4–5 миллионов.

© Audi

Сильные стороны:

салон — простор, багажник — как у микроавтобуса;

оснащение богатое — даже в базе;

управляется Q7 отменно, а пневмоподвеска добавляет комфорта;

отделка — настоящий премиум, без компромиссов.

Слабые места и детские болячки:

Главные риски — дизельные моторы. Трёхлитровый TDI в втором поколении, увы, потерял былую неубиваемость из-за эко-доработок. Уже на 120–150 тысячах нередко начинает назойливо звенеть цепь ГРМ — это верный сигнал, что её пора менять вместе с натяжителями, иначе последствия могут быть фатальными. Кроме того, на возрастных дизелях то и дело встречаются подтёки антифриза и масла. Устранение таких болячек обойдётся в 100–200 тысяч рублей. Доставляет хлопот и топливная аппаратура — форсунки требуют регулярной диагностики и регулировки.

Что выбрать:

Бензиновые агрегаты в целом надёжнее, особенно трёхлитровый TFSI. А вот базовый двухлитровый турбо — он для Q7, пожалуй, слабоват: динамика приемлемая, но мотор постоянно нагружен, так что требует исключительно качественного топлива и строгих интервалов замены масла.

BMW X5 (четвёртое поколение, G05)

По числу доступных вариантов G05 — безусловный лидер нашей подборки. И неудивительно: это поколение X5 считается одним из самых удачных в истории модели. Платформа CLAR, восьмиступенчатый автомат ZF, полный привод xDrive — классика, доведённая до ума.

Больше всего предложений — с трёхлитровыми дизелями (чаще 249 л. с., но встречаются 231-, 265- и даже 400-сильные версии). На втором месте — бензиновая «шестёрка» на 340 сил. Есть и гибриды (394 л. с.), но их немного. Пробеги — от 20 до 250 тысяч, цены — от 4,1 до 8,8 миллиона. В среднем хороший автомобиль стоит 5–6 миллионов.

© BMW

Сильные стороны:

узнаваемая и эффектная внешность;

управляемость — фирменная баварская острота без ущерба для ходового комфорта;

связка мотор–коробка работает как швейцарские часы;

запчасти и информация по ремонту — доступны, ликвидность — отличная.

Слабые места и болячки:

Дизели B57 крайне требовательны к качеству масла и срокам его замены. Пропустите регламент — готовьтесь к проблемам с турбиной и системой смазки. Также частенько закоксовываются заслонки впускного коллектора — чистка обязательна.

Бензиновый рядный B58 считается надёжнее, но тоже любит своевременное обслуживание. Автомат ZF при замене жидкости каждые 60–80 тысяч ходит практически вечно.

Что выбрать:

Самый сбалансированный вариант — xDrive40i с B58 (340 л. с.): динамика отменная, надёжность выше среднего. Дизели хороши, но требуют повышенного внимания к турбине и системе EGR. Обязательно проверяйте историю обслуживания — особенно интервалы замены масла в двигателе и коробке.

Jaguar F-Pace (первое поколение, включая рестайлинг 2021 года)

Первый кроссовер британской марки получился на удивление удачным: стильный, спортивный, с отличной управляемостью и премиальным шармом. На вторичке их немного, по моторам паритет: половина — с 180-сильным 2-литровым дизелем, вторая половина — с 249-сильным бензиновым турбо. Пробеги скромные (от 37 до 110 тысяч), цены — от 2 до 11 миллионов, но вменяемый экземпляр реально найти за 3,5–4,5 миллиона.

© Jaguar

Сильные стороны:

британский дизайн — узнаваемый и элегантный;

острая, почти как у спорткара, управляемость;

богатое оснащение, салон отделан премиальными материалами;

алюминиевый кузов не боится коррозии.

Слабые места и болячки:

У дизелей беда с приводом ГРМ — цепи могут растянуться уже к 100 тысячам. Ошибка Р0341 92 (неверный сигнал датчика распредвала) — прямой повод для диагностики. Вторая распространённая неприятность — текущие патрубки турбины, но это лечится заменой уплотнительного кольца без серьёзных затрат. Бензиновый 2-литровый мотор считается более надёжным.

Что выбрать:

Ориентируйтесь на бензиновые версии — они и динамичнее, и хлопот доставляют меньше. Если же душа просит дизель, обязательно проверяйте цепь и состояние турбины.

Genesis GV80 (первое поколение)

Флагманский кроссовер корейского премиум-бренда — прямой удар по «немецкой тройке». И, надо признать, удар получился метким: роскошный салон, богатейшее оснащение, мощные моторы. В России на вторичке встречаются только бензиновые версии: 2,5-литровая на 249 л. с. и 3,5-литровая на 379 л. с. Пробеги — от 11 до 170 тысяч, цены — от 3,8 до 8 миллионов. За хороший экземпляр просят 5–6 миллионов.

© Genesis

Сильные стороны:

база уже включает вентиляцию сидений, отличную аудиосистему и кучу ассистентов;

мощные и тяговитые моторы;

салон — царство натуральной кожи и дерева.

Слабые места:

У GV80 были проблемы с дизелями — в 2020-м корейцы даже приостанавливали их производство из-за сильных вибраций на холостых. К счастью, до России такие модификации почти не доехали.

Бензиновые двигатели требовательны к топливу и маслу, а на впускных клапанах со временем образуется нагар — расплата за непосредственный впрыск. Восьмиступенчатый автомат собственной разработки Hyundai/Kia в целом долговечен, но масло в нём лучше менять каждые 50–60 тысяч.

Что выбрать:

Если бюджет позволяет — берите 3,5-литровый вариант: он мощнее и надёжнее «двушки». При выборе 2,5-литровой модификации тщательно проверяйте историю обслуживания. И учтите: запчасти на Genesis стоят почти как на BMW или Mercedes.

Lexus RX (четвёртое поколение, включая рестайлинг 2021 года)

Lexus RX — это эталон надёжности в премиальном классе. Машина, которую выбирают за статус, ресурс и ликвидность. Четвёртое поколение сохранило лучшие черты предков, добавив к ним современный дизайн и вполне приличную управляемость. Основная масса на рынке — RX300 с 2-литровым турбо на 238 л. с. Реже попадаются RX350 (295 л. с.) и совсем редко — гибриды 450h (263 л. с.). Пробеги — от 10 до 250 тысяч, цены — от 3,2 до 8 миллионов. Средний ценник на приличный экземпляр — 4,5–5,5 миллионов.

© Lexus

Сильные стороны:

легендарная живучесть агрегатов;

одна из лучших на рынке ликвидность;

качественная отделка;

относительно бюджетное для премиума обслуживание.

Слабые места и болячки:

У RX300 2019 года была отзывная кампания по топливному насосу низкого давления — дефект мог привести к остановке мотора. Под акцию попала небольшая партия, выпущенная в период с 10 июня по 1 августа.

Двухлитровый турбо для тяжёлого RX порой маловат — для уверенных обгонов на трассе его не всегда хватает. Также владельцы жаловались на закисание направляющих задних суппортов (нужна регулярная смазка) и на слабоватые передние тормоза — диски могут перегреваться.

Что выбрать:

Самый надёжный вариант — RX350 с 3,5-литровым атмосферным V6, но таких машин мало, и расход топлива кусается. RX300 — хороший выбор, но обязательно проверьте, была ли проведена замена топливного насоса. Гибриды экономичны, но при возрасте 5–7 лет требуют внимания к состоянию высоковольтной батареи.

Mercedes-Benz GLE (четвёртое поколение, W167)

GLE в кузове W167 — это, по сути, младший брат GLS: роскошный, технологичный, очень комфортный. Как и у других немецких премиум-брендов, на вторичке доминируют дизели — в основном, 245-сильные GLE 300d с 2-литровым мотором. Более мощные 330-сильные 400d (2,9 л) встречаются реже. Среди бензиновых чаще всего попадаются 350 (2,0 л, 258 л. с.) и 450 (3,0 л, 367 л. с.). Пробеги — от 2 до 260 тысяч, цены — от 4,3 до 9 миллионов. Хороший экземпляр в среднем стоит 5–6 миллионов.

© Mercedes-Benz

Сильные стороны:

салон — как VIP-зал, материалы долговечные;

комфорт и плавность хода — на высоте;

узнаваемый статус бренда;

тяговитые и экономичные моторы.

Слабые места и болячки:

Активная езда на версии с бензиновой «четвёркой» M264 может привести к перегреву турбины и раннему (нередко при пробегах до 100 тысяч км) растяжению цепи ГРМ. На дизельном 2-литровом OM654 в городском режиме быстро забивается сажевый фильтр, также возможны течи форсунок. У 2,9-литрового OM656 фиксировали вибрации на холостых из-за дефектов балансирных валов.

Девятиступенчатый автомат 9G-Tronic в целом надёжен, но на ранних выпусках (2018–2019) случались течи сальников раздатки. Главная же болевая точка — пневмоподвеска AIRMATIC: шаровые опоры редко живут более 60–80 тысяч, а из-за влаги может выйти из строя дорогой компрессор.

Что выбрать:

Если бюджет позволяет — берите GLE450 с трёхлитровым бензиновым M256 (367 л. с.): он и надёжнее «двушки», и звучит приятнее. От дизелей с пробегом рекомендуем держаться подальше — система AdBlue и сажевый фильтр могут доставить массу неприятностей. При покупке обязательно проверяйте состояние пневмоподвески и историю обслуживания АКПП.

Range Rover (четвёртое поколение, L405)

Король внедорожного мира — сочетает повадки представительского лимузина и возможности вездехода. Алюминиевый кузов, роскошный салон, невероятная проходимость. На вторичке первенство за дизелями: 3-литровые 249-сильные версии — самые ходовые. На втором месте — 3-литровые бензиновые (400 л. с.), на третьем — 525-сильные с V8. Пробеги — от 20 до 200 тысяч, цены — от 4,5 до 13 миллионов. Приличный экземпляр с пробегом до 100 тысяч можно найти за 6–7 миллионов.

© Mercedes-Benz

Сильные стороны:

статус аристократа;

салон — один из лучших в классе по материалам и атмосфере;

универсален — и на трассе лёгок, и на бездорожье не сдаётся.

Слабые места и болячки:

Здесь главная трагедия — трёхлитровый дизель. На этих моторах, увы, нередко случается проворот вкладышей коленвала, что ведёт к полному разрушению двигателя. Передняя подвеска тоже славится стуками в районе рычагов — это уже стало притчей во языцех. Алюминиевый кузов не ржавеет, но ремонт после ДТП сложен и дорог — требуются специальные технологии.

Что выбрать:

Если вам непременно нужен Range Rover и вы готовы к риску — ищите бензиновую версию с 5-литровым V8 (525 л.с.). Этот мотор надёжнее дизельных «шестёрок». От последних настоятельно рекомендуем отказаться — риск дорогостоящего капремонта слишком велик. И обязательно найдите грамотного специалиста по британской технике: обслуживать L405 умеют далеко не все.

Резюме: как купить SUV и какой выбрать

Бюджет до 7 миллионов рублей на вторичке премиальных SUV возрастом до 7 лет открывает широчайшие возможности. Причем, даже если у час нет полной суммы на руках, то сейчас даже подержанный автомобиль можно приобрести и в кредит. Текущие банковские программы позволяют купить авто не только в салоне, но и напрямую у собственника. Заём можно оформить онлайн, а деньги на покупку получить на свой личный счёт. Причём будущую финансовую нагрузку можно оценить уже сейчас, рассчитав примерный размер ежемесячного платежа с помощью калькулятора автокредита.

Впрочем, такой выбор всё равно требует от покупателя максимальной осознанности. Вот наши рекомендации, основанные на опыте владельцев и многолетних наблюдениях за моделями из обзора:

Если вам нужна максимальная надёжность и спокойствие — берите Lexus RX (лучше RX350 с атмосферным V6, либо RX300 с подтверждённой историей). Это самый предсказуемый, ликвидный и относительно недорогой в содержании вариант.

Если вы цените драйв и управляемость на грани — смотрите на BMW X5 G05 с бензиновым мотором B58. Один из самых удачных кроссоверов современности, который при грамотном подборе будет радовать долгие годы.

Если вам нужен просторный семиместный автомобиль — Audi Q7 с бензиновым трёхлитровым мотором. За свои деньги вы получаете комфорт, качество и трансформируемый салон, который вместит всё, что вы только пожелаете.

Если вы ищете статусный американский флагман — Cadillac Escalade, но только после тщательной проверки прохождения отзывной кампании по двигателю. И приготовьтесь к тому, что аппетит у V8 соответствует его размерам.

Если вы хотите британский стиль и характер — присмотритесь к Jaguar F-Pace, но исключительно в бензиновом исполнении. Дизельные версии оставьте смелым и состоятельным энтузиастам.

Если нужна альтернатива немцам с корейским подходом к оснащению — Genesis GV80: роскошный, мощный и в целом достаточно надёжный. Главное — найти экземпляр с прозрачной историей и документами.

Особая осторожность требуется с:

Range Rover L405 (дизель) — риск разрушения мотора из-за вкладышей коленвала слишком высок.

— риск разрушения мотора из-за вкладышей коленвала слишком высок. Mercedes-Benz GLE W167 (дизель) — потенциальные проблемы с AdBlue, сажевым фильтром и дорогой ремонт «пневмы».

Последний и главный совет: не экономьте на предпродажной диагностике у профильного специалиста с дилерским сканером, эндоскопом и обязательной проверкой VIN. Это убережёт вас от сотен тысяч рублей незапланированных трат. Помните: экономия на проверке подержанного премиума часто оборачивается тройной платой.