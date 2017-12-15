Билет № 12 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 12 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 12

БИЛЕТ № 12 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. В каких случаях владелец легкового автомобиля может передавать управление этим транспортным средством в своем присутствии другому лицу, имея соответствующий страховой полис?

1. При наличии у этого лица водительского удостоверения на право управления транспортным средством подкатегории «В1».

2. При наличии у этого лица водительского удостоверения на право управления транспортным средством категории «B».

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 2. Этот знак:

ПДД

1. Предупреждает Вас о наличии узкого участка дороги, но не устанавливает очередность движения.

2. Запрещает Вам проезд через мост.

3. Обязывает Вас уступить дорогу встречному транспортному средству.

Вопрос 3. В каких направлениях Вам можно продолжить движение на перекрестке?

ПДД

1. Только налево и в обратном направлении.

2. Прямо, налево и в обратном направлении.

3. В любом направлении.

Вопрос 4. Какие из указанных знаков разрешают движение мопедов?

ПДД

1. Только В.

2. Только Г.

3. Б, В и Г.

4. Все.

Вопрос 5. Движение разрешается:

Рамблер

1. Только по траектории А.

2. Только по траектории Б.

3. По любой траектории из указанных.

Вопрос 6. Какое значение имеет сигнал свистком, подаваемый регулировщиком?

1. Водитель должен немедленно остановиться.

2. Водитель должен ускорить движение.

3. Сигнал подается для привлечения внимания участников движения.

Вопрос 7. Вы намерены повернуть налево на этом перекрестке. В какой момент следует включить указатели левого поворота?

ПДД

1. Заблаговременно, до въезда на перекресток.

2. После въезда на первое пересечение проезжих частей.

3. По Вашему усмотрению.

Вопрос 8. Кто должен уступить дорогу при одновременном перестроении?

ПДД

1. Водитель легкового автомобиля.

2. Водитель мотоцикла.

3. В данной ситуации водителям следует действовать по взаимной договоренности.

Вопрос 9. Разрешено ли Вам выполнить разворот на мосту по указанной траектории?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено только при видимости дороги не менее 100 м.

3. Запрещено.

Вопрос 10. С какой скоростью Вы имеете право продолжить движение в населенном пункте по правой полосе?

ПДД

1. Не более 40 км/ч.

2. Не более 60 км/ч.

3. Не менее 40 км/ч и не более 60 км/ч.

Вопрос 11. Разрешено ли Вам выполнить обгон в данной ситуации?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, если обгон будет завершен до перекрестка.

3. Запрещено.

Вопрос 12. Можно ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если Вы проживаете или работаете в обозначенной знаком зоне.

3. Нельзя.

Вопрос 13. Вы намерены повернуть направо. Ваши действия?

ПДД

1. Повернете направо, не уступая дорогу пешеходам.

2. Повернете направо, уступив дорогу пешеходам.

3. Остановитесь перед перекрестком и дождетесь другого сигнала регулировщика.

Вопрос 14. При движении в каком направлении Вы должны уступить дорогу автомобилю с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом?

ПДД

1. Только налево.

2. Налево и в обратном направлении.

3. В любом.

Вопрос 15. Вы намерены продолжить движение прямо. Ваши действия при желтом мигающем сигнале светофора?

ПДД

1. Уступите дорогу обоим транспортным средствам.

2. Уступите дорогу только трамваю.

3. Уступите дорогу только автомобилю.

4. Проедете первым.

Вопрос 16. Разрешается ли учебная езда на автомагистрали?

1. Разрешается.

2. Разрешается только по крайней правой полосе.

3. Запрещается.

Вопрос 17. При движении в темное время суток на неосвещенных участках дорог можно использовать противотуманные фары:

1. Только отдельно от ближнего или дальнего света фар.

2. Только совместно с ближним или дальним светом фар.

3. Как отдельно, так и совместно с ближним или дальним светом фар.

Вопрос 18. При какой неисправности тормозной системы запрещается эксплуатация транспортного средства?

1. Не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы.

2. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние транспортного средства с полной нагрузкой на уклоне до 16% включительно.

3. Уменьшен свободный ход педали тормоза.

Вопрос 19. Способ разворота с использованием прилегающей территории справа, обеспечивающий безопасность движения, показан:

ПДД

1. Только на левом рисунке.

2. Только на правом рисунке.

3. На обоих рисунках.

Вопрос 20. Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии пульса на сонной артерии для оказания первой помощи?

1. На спину с подложенным под голову валиком.

2. На спину с вытянутыми ногами.

3. На бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой.