Билет № 14 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 14 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 14

БИЛЕТ № 14 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Что означает термин «Ограниченная видимость»?

1. Видимость водителем дороги, ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или другими объектами.

2. Видимость водителем дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада, а также в сумерки.

3. Видимость водителем дороги менее 150 м в ночное время.

4. Видимость водителем дороги во всех перечисленных случаях.

Вопрос 2. О чем предупреждают Вас эти знаки?

ПДД

1. Остановка транспортных средств на обочине запрещена.

2. Съезд на обочину опасен в связи с проведением на ней дорожных работ.

3. В месте производства дорожных работ стоянка запрещена.

Вопрос 3. Какие из указанных знаков разрешают движение грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т?

ПДД

1. Только А.

2. А и В.

3. Все.

Вопрос 4. Вам можно продолжить движение по крайней левой полосе на легковом автомобиле:

ПДД

1. Только налево.

2. Прямо или налево.

3. Прямо, налево или в обратном направлении.

Вопрос 5. В каком из указанных мест Вам разрешено пересечь сплошную линию разметки и остановиться?

ПДД

1. А и Б.

2. Только Б.

3. В указанных местах пересекать сплошную линию разметки запрещено.

Вопрос 6. Должны ли Вы остановиться по требованию регулировщика в указанном им месте?

ПДД

1. Должны.

2. Должны только с заездом на тротуар.

3. Не должны.

Вопрос 7. Такой сигнал рукой, подаваемый водителем мотоцикла, информирует Вас:

ПДД

1. О его намерении повернуть налево или выполнить разворот.

2. О его намерении продолжить движение прямо или налево.

3. О наличии транспортного средства, приближающегося слева.

Вопрос 8. По какой траектории Вам разрешается выполнить поворот налево?

ПДД

1. Только по А.

2. Только по Б.

3. По любой из указанных.

Вопрос 9. Можно ли Вам развернуться в этом месте?

ПДД

1. Можно.

2. Можно только в светлое время суток.

3. Нельзя.

Вопрос 10. Допускается ли движение автомобилей по тротуарам или пешеходным дорожкам?

1. Допускается.

2. Допускается только при доставке грузов к торговым и другим предприятиям, расположенным непосредственно у тротуаров или пешеходных дорожек, если отсутствуют другие возможности подъезда.

3. Не допускается.

Вопрос 11. В данной ситуации Вы:

ПДД

1. Должны уступить дорогу, так как встречный автомобиль движется на подъем.

2. Имеете право проехать первым, так как Вы движетесь на спуск.

3. Имеете право проехать первым, так как препятствие находится на полосе движения встречного автомобиля.

Вопрос 12. Разрешено ли Вам остановиться на мосту в этом месте?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено только для высадки пассажиров.

3. Запрещено.

Вопрос 13. При включении зеленого сигнала светофора Вы должны уступить дорогу:

ПДД

1. Только грузовому автомобилю, завершающему разворот на перекрестке.

2. Только легковому автомобилю.

3. Обоим автомобилям.

Вопрос 14. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Кому Вы обязаны уступить дорогу?

ПДД

1. Только трамваю А.

2. Только трамваю Б.

3. Обоим трамваям.

Вопрос 15. При повороте налево Вы:

ПДД

1. Имеете преимущество.

2. Должны уступить дорогу только автобусу.

3. Должны уступить дорогу легковому автомобилю и автобусу.

Вопрос 16. Кто из водителей нарушает правила разворота на автомагистрали?

ПДД

1. Оба.

2. Только водитель легкового автомобиля.

3. Только водитель грузового автомобиля, выполняющего работы по ремонту или содержанию дорог.

Вопрос 17. Буксировка двухколесного мотоцикла разрешается:

1. Только если мотоцикл с боковым прицепом, а водитель соответствующего буксирующего транспортного средства имеет право на управление транспортными средствами в течение двух и более лет.

2. Если мотоцикл с боковым прицепом.

3. Если водитель соответствующего буксирующего транспортного средства имеет право на управление транспортными средствами в течение двух и более лет.

Вопрос 18. В каком из перечисленных случаев разрешается эксплуатация автомобиля?

1. Шины имеют отслоения протектора или боковины.

2. Шины имеют порезы, обнажающие корд.

3. На задней оси автомобиля установлены шины с восстановленным рисунком протектора.

Вопрос 19. Как влияет длительный разгон транспортного средства с включенной первой передачей на расход топлива?

1. Расход топлива увеличивается.

2. Расход топлива не изменяется.

3. Расход топлива уменьшается.

Вопрос 20. Является ли безопасным движение вне населенного пункта на легковом автомобиле в темное время суток с включенным ближним светом фар по неосвещенному участку дороги со скоростью 90 км/ч?

1. Является безопасным, поскольку предельная допустимая скорость соответствует требованиям Правил.

2. Является безопасным при малой интенсивности движения.

3. Не является безопасным, поскольку остановочный путь превышает расстояние видимости.

4. Никто не нарушает.