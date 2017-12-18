Билет № 17 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 17 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 17

БИЛЕТ № 17 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Являются ли тротуары и обочины частью дороги?

1. Являются.

2. Являются только обочины.

3. Не являются.

Вопрос 2. На каком расстоянии до неровного участка дороги устанавливается этот знак вне населенного пункта?

ПДД

1. 150 — 300 м.

2. 50 — 100 м.

3. Непосредственно перед неровным участком дороги.

Вопрос 3. Требования каких знаков из указанных вступают в силу непосредственно в том месте, где они установлены?

ПДД

1. Только Б.

2. А и Б.

3. Всех.

Вопрос 4. Вам разрешено продолжить движение:

ПДД

1. По траекториям Б или В.

2. По траекториям А или В.

3. По любой траектории из указанных.

Вопрос 5. Можно ли Вам выполнить обгон при наличии данной разметки?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если скорость трактора менее 30 км/ч.

3. Нельзя.

Вопрос 6. В каком месте Вам следует остановиться?

ПДД

1. Перед светофором.

2. Перед пересекаемой проезжей частью.

3. В любом из перечисленных.

Вопрос 7. На каком расстоянии от транспортного средства должен быть выставлен знак аварийной остановки в данной ситуации?

ПДД

1. Не менее 10 м.

2. Не менее 15 м.

3. Не менее 20 м.

4. Не менее 30 м.

Вопрос 8. Разрешено ли Вам выполнить поворот направо в данной ситуации?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, если при этом не будут созданы помехи транспортным средствам, движущимся с других направлений.

3. Запрещено.

Вопрос 9. Можно ли Вам выполнить разворот по данной траектории?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если ширина проезжей части недостаточна для выполнения маневра из крайнего левого положения.

3. Нельзя.

Вопрос 10. Разрешается ли водителю движение со слишком малой скоростью?

1. Разрешается.

2. Разрешается, если при этом не создаются помехи другим транспортным средствам.

3. Запрещается.

Вопрос 11. Можно ли Вам начать обгон в населенном пункте?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если обгон будет завершен до переезда.

3. Нельзя.

Вопрос 12. В каком месте на данном участке дороги Вам разрешено поставить автомобиль на длительную стоянку?

ПДД

1. В любом месте на обочине.

2. Только через 500 м на специальной площадке.

3. Во всех перечисленных местах.

Вопрос 13. Обязаны ли Вы уступить дорогу автобусу?

ПДД

1. Обязаны.

2. Не обязаны.

Вопрос 14. Вы намерены повернуть налево. Ваши действия?

ПДД

1. Уступите дорогу обоим грузовым автомобилям.

2. Выехав на перекресток, уступите дорогу встречному грузовому автомобилю и завершите поворот.

3. Проедете перекресток первым.

Вопрос 15. После въезда на этот перекресток:

ПДД

1. Вы должны уступить дорогу легковому автомобилю, въезжающему на него.

2. Вы будете иметь преимущество перед легковым автомобилем, въезжающим на него.

3. Вам следует действовать по взаимной договоренности с водителем легкового автомобиля.

Вопрос 16. Кто из водителей должен уступить дорогу трамваю?

ПДД

1. Оба.

2. Только водитель грузового автомобиля.

3. Только водитель легкового автомобиля.

4. Никто из водителей.

Вопрос 17. Можно ли буксировать автомобиль с недействующей тормозной системой, если фактическая масса этого автомобиля превышает половину фактической массы Вашего автомобиля?

1. Можно.

2. Можно только при скорости буксировки не более 30 км/ч.

3. Нельзя.

Вопрос 18. При совершении административного правонарушения, влекущего задержание транспортного средства, оно задерживается до:

1. Составления протокола об административном правонарушении.

2. Устранения причины задержания.

3. Рассмотрения дела об административном правонарушении.

Вопрос 19. Как изменяется длина тормозного пути легкового автомобиля при движении с прицепом, не имеющим тормозной системы?

1. Уменьшается, так как прицеп оказывает дополнительное сопротивление движению.

2. Не изменяется.

3. Увеличивается.

Вопрос 20. В темное время суток и в пасмурную погоду скорость встречного автомобиля воспринимается:

1. Ниже, чем в действительности.

2. Восприятие скорости не меняется.

3. Выше, чем в действительности.