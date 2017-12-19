Билет № 18 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 18 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 18

БИЛЕТ № 18 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Что означает термин «Обгон»?

1. Опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части).

2. Опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом из занимаемой полосы.

3. Любое опережение одного или нескольких транспортных средств.

Вопрос 2. Этот дорожный знак предупреждает:

ПДД

1. О приближении к скользкому участку дороги.

2. О приближении к мокрому или загрязненному участку дороги.

3. О приближении к участку дороги, где возможен выброс гравия (щебня) из-под колес.

Вопрос 3. Разрешено ли Вам ставить автомобиль на стоянку в этом месте по четным числам месяца?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено только после 19 часов.

3. Запрещено.

Вопрос 4. Какие из указанных знаков информируют о том, что на данной дороге действуют требования Правил, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах?

ПДД

1. Только А.

2. А и Б.

3. Все.

Вопрос 5. В данной ситуации Вы:

ПДД

1. Должны остановиться у знака.

2. Должны остановиться у стоп-линии.

3. Можете при отсутствии других транспортных средств проехать перекресток без остановки.

Вопрос 6. В каком направлении Вам разрешено движение?

ПДД

1. Только налево и в обратном направлении.

2. Прямо, налево и в обратном направлении.

3. В любом.

Вопрос 7. Вы намерены остановиться слева у тротуара. В каком случае Вы обязаны включить указатели поворота?

ПДД

1. Перед перестроением.

2. Перед остановкой.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 8. Вам можно продолжить движение:

ПДД

1. Только по траектории А.

2. По траекториям А или В.

3. По любой траектории из указанных.

Вопрос 9. По какой траектории Вы имеете право выполнить разворот?

ПДД

1. По любой из указанных.

2. Только на перекрестке — по траектории А.

3. Только перед перекрестком — по траектории Б.

4. По указанным траекториям разворот запрещен.

Вопрос 10. В каких из перечисленных случаев разрешается движение в населенных пунктах со скоростью не более 20 км/час?

1. При движении в жилых зонах.

2. При движении на дворовых территориях.

3. В обоих.

Вопрос 11. Можно ли водителю легкового автомобиля начать обгон?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если грузовой автомобиль А двигается со скоростью менее 30 км/час.

3. Нельзя.

Вопрос 12. Кто нарушил правила остановки?

ПДД

1. Оба водителя.

2. Только водитель грузового автомобиля.

3. Только водитель легкового автомобиля.

4. Никто не нарушил.

Вопрос 13. Обязаны ли Вы уступить дорогу легковому автомобилю при повороте направо?

ПДД

1. Обязаны.

2. Обязаны, если легковой автомобиль поворачивает налево.

3. Не обязаны.

Вопрос 14. Вы намерены выполнить разворот. Ваши возможные действия?

ПДД

1. Отказаться от преимущества в движении и приступить к развороту после проезда легкового автомобиля.

2. Выехать на перекресток первым и, уступив дорогу легковому автомобилю, закончить разворот.

3. Допускаются оба варианта действий.

Вопрос 15. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. В данной ситуации:

ПДД

1. Вы обязаны уступить дорогу грузовому автомобилю.

2. Вы имеете право проехать перекресток первым.

Вопрос 16. Обязаны ли Вы уступить дорогу маршрутному транспортному средству, отъезжающему от тротуара, где нет обозначенного места остановки?

ПДД

1. Обязаны.

2. Не обязаны, если Вы управляете легковым такси.

3. Не обязаны.

Вопрос 17. Разрешено ли перевозить людей в буксируемом легковом автомобиле?

1. Разрешено.

2. Разрешено только при буксировке на гибкой или жесткой сцепке.

3. Запрещено.

Вопрос 18. За какие административные правонарушения в области дорожного движения предусмотрено наказание в виде обязательных работ?

1. За управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды).

2. За управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами.

3. За передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления (за исключением учебной езды) или лишенному такого права.

4. За все перечисленные правонарушения.

Вопрос 19. Как водитель должен воздействовать на педаль управления подачей топлива при возникновении заноса, вызванного резким ускорением движения?

1. Усилить нажатие на педаль.

2. Не менять силу нажатия на педаль.

3. Ослабить нажатие на педаль.

Вопрос 20. В каких случаях следует увеличить боковой интервал?

1. При встречном разъезде на большой скорости.

2. При разъезде с длинномерным транспортным средством.

3. В обоих перечисленных случаях.