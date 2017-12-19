Билет № 19 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 19 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 19

БИЛЕТ № 19 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Сколько проезжих частей имеет данная дорога?

ПДД

1. Одну.

2. Две.

3. Четыре.

Вопрос 2. В каком направлении Вам можно продолжить движение на легковом автомобиле?

ПДД

1. Только прямо.

2. Прямо и направо.

3. В любом.

Вопрос 3. Разрешено ли осуществлять посадку (высадку) пассажиров либо загрузку (разгрузку) транспортного средства в зоне действия этого знака?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, если это займет не более 5 минут.

3. Запрещено.

Вопрос 4. Какие из указанных знаков разрешают выполнить разворот?

ПДД

1. Только А.

2. Б и В.

3. Все.

Вопрос 5. Чем необходимо руководствоваться, если значения дорожных знаков и линий горизонтальной разметки противоречат друг другу?

1. Требованиями линий разметки.

2. Требованиями дорожных знаков.

3. Правила эту ситуацию не регламентируют.

Вопрос 6. Как Вы должны поступить в данной ситуации?

ПДД

1. Продолжить движение, не изменяя скорости.

2. Снизить скорость и быть готовым в случае необходимости незамедлительно остановиться.

3. Остановиться около автомобиля ДПС и продолжить движение только после разрешения сотрудника полиции.

Вопрос 7. Когда должна быть прекращена подача сигнала указателями поворота?

1. Непосредственно перед началом маневра.

2. Сразу после начала маневра.

3. Сразу после завершения маневра.

Вопрос 8. Вам можно выполнить поворот налево:

ПДД

1. Только по траектории А.

2. Только по траектории Б.

3. По любой траектории из указанных.

Вопрос 9. Водитель случайно проехал нужный въезд во двор. Разрешено ли в этой ситуации использовать задний ход, чтобы затем повернуть направо?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, если водитель управляет легковым такси.

3. Запрещено.

Вопрос 10. С какой скоростью Вы имеете право продолжить движение в населенном пункте по левой полосе?

ПДД

1. Не более 40 км/ч.

2. Не более 60 км/ч.

3. Не менее 40 км/ч и не более 60 км/ч.

Вопрос 11. По какой полосе Вам можно продолжить движение в населенном пункте после опережения грузового автомобиля?

ПДД

1. Только по правой.

2. Только по левой.

3. По любой.

Вопрос 12. Кто из водителей нарушил правила стоянки?

ПДД

1. Оба.

2. Только водитель автомобиля А.

3. Только водитель автомобиля Б.

4. Никто не нарушил.

Вопрос 13. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Ваши действия?

ПДД

1. Остановитесь перед стоп-линией.

2. Продолжите движение, уступая дорогу легковому автомобилю.

3. Продолжите движение, имея преимущество перед легковым автомобилем.

Вопрос 14. Как Вам следует поступить при повороте направо?

ПДД

1. Проехать перекресток первым.

2. Уступить дорогу только легковому автомобилю.

3. Уступить дорогу легковому автомобилю и мотоциклу.

Вопрос 15. При въезде на перекресток Вы:

ПДД

1. Имеете преимущество в движении.

2. Должны уступить дорогу только автомобилю.

3. Должны уступить дорогу обоим транспортным средствам.

Вопрос 16. В данной ситуации Вы:

ПДД

1. Должны уступить дорогу автобусу, начинающему движение от обозначенного места остановки.

2. Имеете преимущество, так как автобус начинает движение с выездом на левую полосу.

Вопрос 17. Какие внешние световые приборы должны быть включены в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на буксируемых механических транспортных средствах?

1. Дневные ходовые огни.

2. Габаритные огни.

3. Задние противотуманные фонари.

Вопрос 18. У водителя, совершившего административное правонарушение, водительское удостоверение изымается:

1. При выявлении и пресечении правонарушения.

2. Немедленно после вынесения постановления о лишении права управления транспортными средствами.

3. После вступления постановления о лишении права управления транспортными средствами в законную силу.

Вопрос 19. Для прекращения заноса, вызванного торможением, водитель в первую очередь должен:

1. Прекратить начатое торможение.

2. Выключить сцепление.

3. Продолжить торможение, не изменяя усилия на педаль тормоза.

Вопрос 20. Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в дыхательные пути пострадавшего?

1. Уложить пострадавшего на свое колено лицом вниз и ударить кулаком по спине несколько раз.

2. Вызвать рвоту, надавив на корень языка. При отрицательном результате ударить ребром ладони по спине пострадавшего либо встать спереди и сильно надавить кулаком на его живот.

3. Ударить несколько раз ладонью по спине пострадавшего. При отрицательном результате встать сзади, обхватить его обеими руками на уровне нижних ребер, сцепить свои руки в замок, одновременно сдавить его ребра и резко надавить на область живота в направлении внутрь и кверху.