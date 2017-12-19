Билет № 20 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 20 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 20

БИЛЕТ № 20 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. При наличии каких условий оформление документов о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) может быть осуществлено водителями без участия уполномоченных на то сотрудников полиции?

1. ДТП произошло с участием двух транспортных средств (в том числе с прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована.

2. В результате ДТП вред причинен только этим транспортным средствам и обстоятельства его причинения не вызывают разногласий участников ДТП.

3. Характер и перечень видимых повреждений транспортных средств, полученных в результате ДТП, не вызывают разногласий участников ДТП.

4. При наличии всех перечисленных условий.

Вопрос 2. Можно ли Вам за перекрестком въехать во двор?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если Вы проживаете в этом доме.

3. Нельзя.

Вопрос 3. Разрешается ли Вам остановка за знаком?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается только для посадки (высадки) пассажира.

3. Запрещается.

Вопрос 4. Какие из указанных знаков запрещают дальнейшее движение без остановки?

ПДД

1. А и Г.

2. Б и В.

3. В и Г.

4. Все.

Вопрос 5. Чем необходимо руководствоваться, если нанесенные на проезжей части белые и оранжевые линии разметки противоречат друг другу?

1. Белыми линиями разметки.

2. Оранжевыми линиями разметки.

3. Правила эту ситуацию не регламентируют.

Вопрос 6. Вы намеревались проехать перекресток в прямом направлении. Как следует поступить, если Вы не успели заранее перестроиться на левую полосу?

ПДД

1. Остановиться перед стоп-линией и дождаться зеленого сигнала светофора.

2. Выехать за стоп-линию, перестроиться на левую полосу и остановиться перед пересекаемой проезжей частью.

3. Повернуть направо.

Вопрос 7. Какой знак используется для обозначения транспортного средства при вынужденной остановке в местах, где с учетом условий видимости оно не может быть своевременно замечено другими водителями?

ПДД

1. А.

2. Б.

3. В.

Вопрос 8. Вам можно выполнить поворот налево:

ПДД

1. Только по траектории А.

2. Только по траектории Б.

3. По любой траектории из указанных.

Вопрос 9. Разрешается ли Вам выполнить разворот с заездом во двор задним ходом?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается, если при этом не будут созданы помехи другим участникам движения.

3. Запрещается.

Вопрос 10. Укажите расстояние, под которым в Правилах понимается дистанция:

ПДД

1. Только А.

2. Только Б.

3. Только В.

4. А и В.

Вопрос 11. Можно ли Вам начать обгон грузового автомобиля в данной ситуации?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, только после проезда дорожного знака.

3. Нельзя.

Вопрос 12. Какой автомобиль разрешено поставить на стоянку указанным на табличке способом?

ПДД

1. Только легковой.

2. Легковой и грузовой с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т.

3. Любой.

Вопрос 13. Кому Вы обязаны уступить дорогу при повороте налево?

ПДД

1. Только встречному автомобилю.

2. Только пешеходам.

3. Встречному автомобилю и пешеходам.

Вопрос 14. При повороте направо Вам следует:

ПДД

1. Уступить дорогу легковому автомобилю.

2. Проехать перекресток первым.

Вопрос 15. Кому Вы обязаны уступить дорогу?

ПДД

1. Автобусу и мотоциклу.

2. Легковому автомобилю и автобусу.

3. Всем транспортным средствам.

Вопрос 16. В данной ситуации Вы должны остановиться:

ПДД

1. У знака «Движение без остановки запрещено».

2. У знака «Однопутная железная дорога».

3. За 5 м до ближайшего рельса.

Вопрос 17. Противотуманные фары и задние противотуманные фонари могут быть включены одновременно:

1. Только в тумане.

2. В условиях недостаточной видимости.

3. В условиях ограниченной видимости.

Вопрос 18. Какие меры административного принуждения предусмотрены за управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств?

1. Штраф в размере 500 рублей.

2. Задержание транспортного средства и штраф в размере 1000 рублей.

3. Штраф в размере 1500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев.

Вопрос 19. Как правильно произвести экстренное торможение, если автомобиль оборудован антиблокировочной тормозной системой?

1. Путем прерывистого нажатия на педаль тормоза.

2. Путем нажатия на педаль тормоза до упора и удерживания ее до полной остановки.

3. Путем использования стояночной тормозной системы.

Вопрос 20. При движении по какому участку дороги действие сильного бокового ветра наиболее опасно?

1. По закрытому деревьями.

2. При выезде с закрытого участка на открытый.

3. По открытому.